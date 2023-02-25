Украина намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией

Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину. Практически это будет заминированная территория

Наши бойцы обустраивают инженерные укрытия для личного состава и техники, сооружения для наблюдения и ведения огня, заграждения на вероятных направлениях вражеского наступления.

В Киеве всерьез опасаются наступления российской армии из приграничных районов РФ и на севере, со стороны Республики Беларусь. Для сдерживания возможного продвижения подразделений ВС РФ на этих направлениях, принято решение расширить заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией.Об установке дополнительных минных заграждений вдоль опасных участков сообщается в официальном телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины. Причем решение о расширении приграничных минных полей было принято не командованием пограничной службы, а Верховной радой в виде отдельного закона.— сообщает погранслужба Украины.Помимо усиленного минирования рубежей, закон предусматривает привлечение военнослужащих ВСУ, бойцов Нацгвардии и сил Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы. Также определено место пограничников в общей системе Сил обороны Украины во время военного положения.Ранее, 22 февраля, о минировании украинскими военными сопредельной территории сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. Укладку дополнительного ряда противотанковых мин к уже заложенным летом прошлого года на дорожном полотне перед пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня) украинские саперы произвели показательно-демонстративно, сказано в заявлении белорусского пограничного ведомства.Помимо создания минно-заградительных полей, украинские пограничники строят укрепленные фортификационные сооружения вблизи с белорусской границей, в том числе пункты круглосуточного видеонаблюдения. В заявлении погранслужбы Украины от 23 февраля, в частности, сказано:Ранее государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что Запад целенаправленно нагнетает обстановку на приграничных территориях республики. 21 февраля помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко сообщил о сосредоточении значительной группировки ВСУ вблизи границы Белоруссии с Украиной.