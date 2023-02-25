Военное обозрение
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Украина намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией

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Украина намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией

В Киеве всерьез опасаются наступления российской армии из приграничных районов РФ и на севере, со стороны Республики Беларусь. Для сдерживания возможного продвижения подразделений ВС РФ на этих направлениях, принято решение расширить заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией.


Об установке дополнительных минных заграждений вдоль опасных участков сообщается в официальном телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины. Причем решение о расширении приграничных минных полей было принято не командованием пограничной службы, а Верховной радой в виде отдельного закона.

Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину. Практически это будет заминированная территория

— сообщает погранслужба Украины.

Помимо усиленного минирования рубежей, закон предусматривает привлечение военнослужащих ВСУ, бойцов Нацгвардии и сил Нацполиции к выполнению задач по охране государственной границы. Также определено место пограничников в общей системе Сил обороны Украины во время военного положения.

Ранее, 22 февраля, о минировании украинскими военными сопредельной территории сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. Укладку дополнительного ряда противотанковых мин к уже заложенным летом прошлого года на дорожном полотне перед пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня) украинские саперы произвели показательно-демонстративно, сказано в заявлении белорусского пограничного ведомства.

Помимо создания минно-заградительных полей, украинские пограничники строят укрепленные фортификационные сооружения вблизи с белорусской границей, в том числе пункты круглосуточного видеонаблюдения. В заявлении погранслужбы Украины от 23 февраля, в частности, сказано:

Наши бойцы обустраивают инженерные укрытия для личного состава и техники, сооружения для наблюдения и ведения огня, заграждения на вероятных направлениях вражеского наступления.




Ранее государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что Запад целенаправленно нагнетает обстановку на приграничных территориях республики. 21 февраля помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко сообщил о сосредоточении значительной группировки ВСУ вблизи границы Белоруссии с Украиной.

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Использованы фотографии:
Телеграм-каналы погранслужб Белоруссии и Украины
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10 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:32
    -1
    Расширят минную полосу до Молдовы?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:49
      -1
      Цитата: DefenderofTruth
      Расширят минную полосу до Молдовы?

      Да пусть хоть всю территорию в три слоя и без составления карт минирования.
      Очень уж заманчивый "бизнес": проверить закопали или скрали практически невозможно.
  2. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 13:35
    -2
    Эти унтерменьши уже наминировали Чёрное море. Ни карт минирования , ни средств РАЗминирования не имеют теперь. У них только минеты отлично получаются!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:37
    -6
    Я как аналитег с дивана ,хренакнул на Кирсановку водярой, а потом на Рованиеми.Хельсинки брать не надо ,сами за опохмелятор сдадутся.
  4. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 13:44
    -3
    Что только не придумаешь что б не отправили на донбассеую бойню. Уж и на Приднестровье собирают пятисотых, это ж не с вагнеровцам воевать, несколько тысяч без тяжёлой техники и опыта боевых действий, лёгкая добыча. А запад все отмашку не даёт, пока мы Молдову из-за Приднестровья содержим, сам не хочет тратится. Куда бедному захистнику податься.
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 13:44
    -2
    Где ихний кролик? Надо его допустить к кормушке, пусть по больше нахапает, главное чтобы на ВСУ как можно меньше денег осталось.
  6. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 14:10
    -2
    Вот если распустить слух,что Россия собирается брать Киев высадкой на него пары дивизий на парашютах,бандэры и Киев весь бы минами обложили,до самых крыш.
    Не знаю,просто психоз это или новый вид спорта,многоярусное минирование.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:13
    -1
    Есль об чем беспокоится западникам, бросок из белорусии осложнит поставки. А в свете нехватки кабров в всу, минирование и переброска лс оттуда выглядит здраво. Из бл хоть беспокоющими рейдами бы напрягали укропов, чтоб лс держали подольше, а так как счас, ну нам же тежелее будет новые подкрепления утилизировать.
  8. Eug
    Eug Сегодня, 14:36
    0
    Меня сильно окоп на нижнем фото удивил - тот, который с обшивкой и рамками перекрытий (?) из бревен. Если это не окоп, а ход сообщения либо НП - все равно, какая его высота и как из него стрелять - подпрыгивая или просто выставив ствол вверх? И такой момент - нам еще в школе военрук - воевал 15-тилетним - говорил, что облицовка окопа полубревнами превращает их при артобстреле во вторичный поражающий фактор. Как пример фронтовой "соображалки" приводил щиты, сплетеные из размоченой в воде молодой поросли стволов деревьев толщиной до 2 см.(то, что называется "лоза"). Они универсальны по применению - на дно окопа, если там вода, на стенку - если ее надо укрепить, несколько сложеных друг на друга щитов вполне выдерживают вес человека, пришедшие в негодность легко заменяются и уж точно не представляют серьезной опасности при артобстреле. А самое главное по этой теме - из его же "науки" - любое укрытие в зоне боевых действий должно быть таким, чтобы из него в случае необходимости можно было вести огонь, желательно вкруговую...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:57
      -1
      Цитата: Eug
      какая его высота и как из него стрелять - подпрыгивая или просто выставив ствол вверх?

      Вдоль стрелять будут.
      При любом подозрительном шорохе. laughing