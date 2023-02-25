Дмитрий Медведев: Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма

Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл параллели между разгромом немецко-фашистских войск под Москвой зимой 1941-1942 гг. и началом борьбы с неофашизмом в феврале 2022 года.
По словам Медведева, через 80 лет после победы в «главном сражении ХХ века» - Сталинградской битве, Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма.
Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно
- написал Медведев в своей статье в журнале «Национальная оборона».
Зампред совбеза отметил, что пресловутый «западный мир» представляет собой лишь небольшую часть мирового сообщества – примерно 15%.
Богатое, пресыщенное, но – меньшинство
- сказал Медведев.
За прошедший год Россия многому научилась и увидела реальное лицо Запада, «чьи лицемерие и оголтелая русофобия вышли за все мыслимые пределы», считает российский политик.
По словам Медведева, Запад продолжает поднимать градус в вопросе военной поддержки Киева, называя Украину «слабой и беззащитной» страной. При этом объем западных поставок вооружений Украине задолго до начала СВО достиг астрономических сумм, отметил политик. Медведев привёл открытые данные Конгресса США, согласно которым Украина получила военной помощи с 2014 года по январь 2023 года на сумму около 30 миллиардов долларов.
Однако, несмотря на всё попытки Запада, Россия выстоит и её вооружённые силы и оборонно-промышленный комплекс в состоянии выполнить любые задачи, уверен зампред совбеза России.
Точно так же, как было в Великую Отечественную. Вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит и повержен
- заключил Медведев.