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Дмитрий Медведев: Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма

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Дмитрий Медведев: Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма

Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл параллели между разгромом немецко-фашистских войск под Москвой зимой 1941-1942 гг. и началом борьбы с неофашизмом в феврале 2022 года.


По словам Медведева, через 80 лет после победы в «главном сражении ХХ века» - Сталинградской битве, Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма.

Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно

- написал Медведев в своей статье в журнале «Национальная оборона».

Зампред совбеза отметил, что пресловутый «западный мир» представляет собой лишь небольшую часть мирового сообщества – примерно 15%.

Богатое, пресыщенное, но – меньшинство

- сказал Медведев.

За прошедший год Россия многому научилась и увидела реальное лицо Запада, «чьи лицемерие и оголтелая русофобия вышли за все мыслимые пределы», считает российский политик.

По словам Медведева, Запад продолжает поднимать градус в вопросе военной поддержки Киева, называя Украину «слабой и беззащитной» страной. При этом объем западных поставок вооружений Украине задолго до начала СВО достиг астрономических сумм, отметил политик. Медведев привёл открытые данные Конгресса США, согласно которым Украина получила военной помощи с 2014 года по январь 2023 года на сумму около 30 миллиардов долларов.

Однако, несмотря на всё попытки Запада, Россия выстоит и её вооружённые силы и оборонно-промышленный комплекс в состоянии выполнить любые задачи, уверен зампред совбеза России.

Точно так же, как было в Великую Отечественную. Вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит и повержен

- заключил Медведев.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный сайт Совет Безопасности РФ
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37 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:47
    +7
    Сынулю опять под санкции загнали, вот ДАМыч и шумит опять. Здесь же на ВО и писали про сынка.

    Давай, ДАМыч, задай западникам жару. Как это так они посмели по сынку твоему пройтись?? laughing
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 13:54
      +5
      За прошедший год Россия многому научилась и увидела реальное лицо Запада
      Как то странно, что раньше этого не заметили, когда Россию тупо и бездарно разворовывали и продавали. Или тогда запад был хорош. во всех отношениях???
      1. Fizik13
        Fizik13 Сегодня, 14:07
        +2
        Цитата: marchcat
        Как то странно, что раньше этого не заметили

        Когда ДАМ был президентом, его лепшими друзьями били олигарх и запад, о народе и пенсионерах он не вспоминал.
        А теперь близится 24-й год, сменил спичмейкеров, пиарщиков одним словом в президенты метит.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:07
          0
          Цитата: Fizik13
          А теперь близится 24-й год, сменил спичмейкеров, пиарщиков одним словом в президенты метит.

          Куда бы ни метил, а сравнение Москвы и Киева
          Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провёл параллели между разгромом немецко-фашистских войск под Москвой зимой 1941-1942 гг. и началом борьбы с неофашизмом в феврале 2022 года.

          мне кажется, на статью тянет.
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 14:41
      0
      Сынулю Сталина (Якова) вообще убили, а его сынулю, Медведева, всего лишь санкциями обложили.
  2. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:47
    +6
    Градус испанского стыда зашкаливает..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:51
      0
      у них ограничители шкалы отсутсвуют. потому им на стыд - параллельно побоку.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:01
      +7
      Сходу возникает вопрос - а КТО хунту признал? Кто поставлял ей ГСМ все эти годы, всякие другие ништяки? Кто отказался от её разгрома в 2015-м, кто не дал задушить бандерлогов ещё зимой 2014-го?

      Ась, Дмитрий Анатольевич? Есть что сказать по этому поводу?
  3. spirit
    spirit Сегодня, 13:49
    +4
    Айфон отобрали ,виноградники в Тоскане тоже(Теперь Димон как обиженный мальчик на девушку которая его бросила.Но я уверен этот "фрукт" первый полетит в любимую Тоскану как только ветер измениться.Лицемер высшего уровня.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: spirit
      Но я уверен этот "фрукт" первый полетит в любимую Тоскану как только ветер измениться.Лицемер высшего уровня

      А есть пуфы? по поводу Тосканы? Ну как бэ запрещено иметь активы за рубежом. Пока я вижу Медведева, как победителя в пятидневной войне. А другого премьера , который объявил дефолт. украл у Вестингауза больше половины их активом.
      За кого топите мил человек?
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 13:49
    +4
    началом борьбы с неофашизмом в феврале 2022 года.
     А долгие годы, не догадывались, думали само пройдет, как насморк.
  5. Privet
    Privet Сегодня, 13:50
    +2
    Молодец! Вообще за словом в карман не лезет, режет правду матку!
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:52
    +3
    ДАМ ждет напалмом.Но есть в загашнике и еще один чиновник на букву "М"-господин Мединский(кстати,про него ни слуху,ни духу)...Наверное тоже борется с "мировым злом"...Рому Абрамовича что ли душит... belay
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:54
    -1
    - написал Медведев в своей статье в журнале "Национальная оборона". Но ссылка ведет обратно на наш военный журнал
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:59
    +1
    Россия выстоит и её вооружённые силы и оборонно-промышленный комплекс в состоянии выполнить любые задачи, уверен зампред совбеза России.

    Однако СССР смог выстоять, перейти в наступление и победить, дойти не только до Киева, но и до Львова, до Варшавы и Берлина только после мобилизации, перевода экономики на выпуск военной продукции для фронта.

    А в РФ сейчас нет ни мобилизации экономики, населения, госаппарата власти, ни перевода экономики на военные рельсы - РФ по прежнему веселится, танцует, проводит концерты как будто и нет никакой войны, как будто враг не обстреливает каждый день территорию страны - Белгородскую область, Донецк, Крым.

    Чем и кем Медведев собрался побеждать мобилизованного врага, спаянного нацистской идеей?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:18
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Однако СССР смог выстоять, перейти в наступление и победить, дойти не только до Киева, но и до Львова, до Варшавы и Берлина только после мобилизации, перевода экономики на выпуск военной продукции для фронта.

      А в РФ сейчас нет ни мобилизации экономики, населения, госаппарата власти, ни перевода экономики на военные рельсы

      Главное чего нет в сравнении с СССР, так это советской власти и социалистического строя.
      Без учёта этого все сравнения не верны. hi

      У Медведева язык скорее отсохнет чем слово "социализм" произнесёт.
  9. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:01
    +3
    На видеохостинг YouTube выложена видеозапись интервью главы правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева ведущим российским телеканалам, где можно посмотреть не вошедшие в прямой эфир моменты.

    По окончании официального интервью, участники продолжили общение. Медведев поблагодарил своих собеседников за то, что они сумели «идеально» уложиться во время, отведенное для эфира.

    Затем премьер-министр добавил: «На самом-то деле, чего вам спасибо? Это мне спасибо, что я вовремя остановился. Я же могу трепаться бесконечно».
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:03
      +7
      ДАМыча только маргиналы всерьез воспринимают...
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 14:03
    -3
    Если бы Россия начала СВО год назад с удара тактическим ЯО по Авдеевке, конфликт закончился бы на следующий день, не было бы десятков тысяч трупов и калек, а перспектива ТЯ войны отодвинулась бы далеко.

    Ибо Запад убедился бы, что мы умеем не только грозно хмурится и по-мужские сурово катать желваками....
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:07
    +7
    На тот момент нам сочувствовали и изза идиологии тоже, она была привлекательнее для колоний на тот момент. А счас чем мы привлекательны? Ворье вокруг, парадоксальные шараханья по просьбам партнеров, дойная корова для всех кому не лень. Сами не можем дать ответ на собственную недавнюю историю, отсутствие правил игры во внутренней экономие( одни благие намеренья) и нежелание элит жить в своей стране. И что из этого привлекательно для потенциальных союзников?
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:10
    -4
    Западу не нравится получать гробы из России,надо больше .Если надо будет ,вдрим по Бонну,Парижу ,Лондону и Вашингтону?Если рука не дрогнет, тогда я спокоен.
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:14
    +1
    Для нашего государства страшен не сам Запад в военном плане, как таковой. Для государства несут угрозу, те кто засел в верхах ещё с лихих 90-х. Поэтому СВО и проходит так, как проходит.
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:15
    0
    За прошедший год Россия многому научилась и увидела реальное лицо Запада, «чьи лицемерие и оголтелая русофобия вышли за все мыслимые пределы»

    Научились рассматривать, личика за паранжой не спрячешь:
  15. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:15
    -1
    Пусть лучше наш борец с неофашизмом ответит кто и зачем создал офицерскую форму нашей страны с элементами фашисткой.

    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:29
      +2


      https://mikhael-mark.livejournal.com/1100468.html

      Вот там все написано и показано откуда "катушки" на нашей форме. только до конца дочитайте, до примера где наша форма показана.
      1. ДушаРоссии87
        ДушаРоссии87 Сегодня, 14:55
        +1
        Спасибо за информацию, приятно тут было ошибиться.
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 14:43
      +1
      У нас и гусиный шаг тоже родом из Пруссии и Егерский марш тоже оттуда:
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:06
        0
        Дык то надо "спасибо" говорить русскому императору одному (прусскому по происхождению) - он в русской армии насаждал "ранжир и уставы прусские бо прусака императора Фридриха зело уважал"

        зы А Петр 1 изначально немецких офицеров приглашал служить в русской армии и муштровать войско стрельцов по европейским стандартам. И мундиры немецкие по покрою ввел тогда, но вот цвета свои ввел. Особенно для гвардейских полков -Преображенского и Семёновского.
  16. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 14:18
    +2
    Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма.
    Тогда врагов все-таки было существенно меньше
  17. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 14:26
    +2
    Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма

    еще и целой империи разнообразных "великих кормчих" РФ, объединенных идеями либерализма - и вот они-то пострашнее будут
  18. dump22
    dump22 Сегодня, 14:34
    0
    Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма


    Немного непонятно а какой конкретно "неофашизм" ДАМ имеет в виду?
    Что же конкретно объединяет наших врагов?
    Что общего, например, у идеи славянского нацизма на Украине и идеи толерантности и BLM в США?
  19. vvnab
    vvnab Сегодня, 14:42
    +1
    А откуда этот неофашизм взялся? Уж не от капиталистического ли способа производства?
    А разве Россия не в фарватере западных стран последние десятилетия развивалась? Копируя их законы, институты, схемы ведения бизнеса... Как же так оказалось, что в итоге у них фашизм, а у нас нет? И когда произошел этот скачкообразный разрыв? ))
  20. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 14:46
    0
    Украина получила военной помощи с 2014 года по январь 2023 года на сумму около 30 миллиардов долларов.


    Аргументация у Дмитрия Анатольевича слабая. Когда праздных греков спасали от дефолта влили сотни миллиардов. 30 млрд - это чепуховая сумма для Запада.

    Да и реакция зампреда Совбеза на противостояние с "империей разных врагов" совершенно неадекватная. Ничего похожего на мобилизацию экономики не наблюдается.
    Никакого единства фронта и тыла нет. Газпромовские бразильцы безбоязненно получают российские паспорта: абсолютно не боятся, что их рекрутируют в "Вагнер".
  21. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:46
    +1
    Цитата: Стирбьорн
    Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма.
    Тогда врагов все-таки было существенно меньше


    И нас тогда было немного побольше.
  22. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 14:47
    +1
    Весь и все продал западу, а когда его кинули вместе с сынулей заголосил, одним словом продажный,как и все правительство...
  23. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:57
    +1
    Дмитрий Медведев: Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма

    Именно сейчас по первому каналу идёт специальный репортаж «Возмездие». Уже известны имена палачей, некоторые даже задержаны...
    Дмитрий Анатольевич! Хватит нам вашей констатации! Отменяйте мораторий на смертную казнь и начинайте воздавать должное...Чтобы знали и видели...
  24. patxi46
    patxi46 Сегодня, 15:16
    0
    https://aim4truth.org/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-21-Elon-Reeve-Musk-Biography-and-Timeline-Feb-21-2023.pdf