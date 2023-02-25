Дмитрий Медведев: Россия вновь противостоит целой империи разнообразных врагов, объединённых идеями неофашизма

Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно

Богатое, пресыщенное, но – меньшинство

Точно так же, как было в Великую Отечественную. Вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит и повержен