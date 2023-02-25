Байден подверг критике мирный план Китая по Украине, ведь судя по его словам, извлечь выгоду из него сможет только Москва. Разумеется, ни Вашингтону, ни НАТО, ни его киевским ставленникам это вовсе не выгодно, что лишний раз указывает на их общую незаинтересованность в установлении мира, которые жаждут продолжения боевых действий на этой территории

Сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев отреагировал на критику президента США Джо Байдена касательно плана мирного урегулирования украинского кризиса, представленного Китаем, отметив недовольство лидера Белого Дома не только отдельными предложениями, высказанными китайской стороной, но и всего документа в целом.Вот как политик прокомментировал происходящее:В то же время российский сенатор высоко оценил документ, подготовленный Пекином, поблагодарив китайских товарищей за объективное освещение реального положения дел касательно украинского конфликта.Как подчеркнули власти КНР, основной упор данного плана должен делаться на отказе от менталитета холодной войны, поскольку, согласно их позиции, лишь путём активизации политико-дипломатического диалога удастся разрешить все имеющиеся проблемы в отношениях между обоими государствами.Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский негативно отнёсся к предложению Китая, посчитав его не резолюцией или декларацией, а всего лишь размышлениями китайского руководства. Подобные заявления со стороны украинского лидера уже давно не вызывают удивления, ведь он вместе со своими западными «партнёрами» готов сражаться с Россией до последнего украинца.