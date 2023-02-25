Военное обозрение
Войти Регистрация

Сенатор Косачев: Благодарим китайских товарищей за объективное освещение украинского конфликта

7
Сенатор Косачев: Благодарим китайских товарищей за объективное освещение украинского конфликта

Сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев отреагировал на критику президента США Джо Байдена касательно плана мирного урегулирования украинского кризиса, представленного Китаем, отметив недовольство лидера Белого Дома не только отдельными предложениями, высказанными китайской стороной, но и всего документа в целом.


Вот как политик прокомментировал происходящее:

Байден подверг критике мирный план Китая по Украине, ведь судя по его словам, извлечь выгоду из него сможет только Москва. Разумеется, ни Вашингтону, ни НАТО, ни его киевским ставленникам это вовсе не выгодно, что лишний раз указывает на их общую незаинтересованность в установлении мира, которые жаждут продолжения боевых действий на этой территории

В то же время российский сенатор высоко оценил документ, подготовленный Пекином, поблагодарив китайских товарищей за объективное освещение реального положения дел касательно украинского конфликта.

Как подчеркнули власти КНР, основной упор данного плана должен делаться на отказе от менталитета холодной войны, поскольку, согласно их позиции, лишь путём активизации политико-дипломатического диалога удастся разрешить все имеющиеся проблемы в отношениях между обоими государствами.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский негативно отнёсся к предложению Китая, посчитав его не резолюцией или декларацией, а всего лишь размышлениями китайского руководства. Подобные заявления со стороны украинского лидера уже давно не вызывают удивления, ведь он вместе со своими западными «партнёрами» готов сражаться с Россией до последнего украинца.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальная страница Совета Федерации РФ в ВК
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 14:11
    -4
    Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский негативно отнёсся к предложению Китая, посчитав его не резолюцией или декларацией, а всего лишь размышлениями китайского руководства.

    Евреи в конгрессе сша заныли прочии ястребы силового воздействия на Русских !
    Спасибо китайцы ! Ждем от вас того ,чего больше всего боятся эти чуваки хе хе
    А Россия в долгу не останется ..
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:34
      +1
      Читал я пожелания китайцев в своем заявлении...
      откровенно говоря они чушь популисткую написали...нет требований прекратить обстрелы Донецка, нет требований прекратить геноцид русских, уважать их права, нет требования прекратить поставки оружия укронацистам...хитрят китайцы как всегда...на двух стульях усидеть собираются.
      Одни общие требования как я понимаю направленные только к России.
      Господин Косачев как политик много говорит...но мало конкретики излагает...а дьявол как всегда в деталях сидит.
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 14:48
        +1
        Судя по их предложениям мы должны оставить территории. Тогда непонятно чем восхищается сенатор?
        1. Морской инженер
          Морской инженер Сегодня, 15:00
          +1
          Сенатор по сенаторски профессионально лизнул китайцев, за время пребывания во власти большой опыт накопил по выполнению данного «упражнения».
        2. kaufman
          kaufman Сегодня, 15:03
          0
          Именно так. Суверенитет больших и малых стран. Это в первую очередь, то о чем написали китайцы
  2. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:47
    +2
    Sorry, aber DAS was die Chinesen da als "Friedensplan" skizzieren,
    ist doch das in Wahrheit das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben
    wurde!
    Diese Art fadenscheiniger "Diplomatie" ist einfach längst unangebracht
    und angesichts dieser nie dagewesenen Situation westlicher Feindseligkeiten auch völlig sinnlos!
    Wenn man sich nur einmal die Serie unverhohlener, westlicher
    Drohungen und aggressiver Rachepläne alleine in der
    Berichterstattung von Heute, oder gar der vergangenen Woche anschaut,
    kann man doch selbst bei noch so viel Optimismus nicht allen Ernstes
    glauben, dass der Westen und seine stiefelleckenden Vasallen auch
    nur ansatzweise an irgendeiner Form von friedlicher Lösung für die
    Ukraine und noch viel weniger für Russland interessiert ist!
    Einmal davon abgesehen, dass ich ganz entschieden gegen eine
    Lösung votieren würde, die den eigentlichen Kriegsverbrechern in
    Washington, London, Paris, Warschau und Berlin erlauben könnte,
    hier einmal mehr völlig ohne eigenen Schaden davon zu kommen, entbehrt eine solche Vorgehensweise auch JEDE SICHERHEIT
    für eine dauerhafte Lösung und den Rückzug der NATO
    von den Grenzen Russlands!!
    Ich glaube, dass der Westen mit Russland zum ersten mal seid dem
    Zweiten Weltkrieg einen Gegner hat, der ihm GERADE JETZT ernsthaft gefährlich werden könnte und zwar sowohl konventionell, als auch und vor allem bezüglich atomarer "Lösungen"...!!
    Trotz all der großkotzigen Ankündigungen des Westens wird immer klarer, dass die Arsenale des Westens ziemlich geleert sind und er der Ukraine im Großen und Ganzen nur seinen alten Schrott anbietet, um ihn jetzt zu entsorgen und neue Waffen zu produzieren....!!

    Russland darf jetzt auf keinen Fall nachgeben und muss unter allen
    Umständen sicher stellen, dass auch die westlichen Aggressoren
    und Sponsoren dieses grauenvollen Mordens im Donbass und auf
    ukrainischem Territorium jetzt ebenfalls einen harten Schlag auf
    ihr EIGENES TERRITORIUM erhalten, sonst werden diese skrupellosen
    Lügner und Mörder nur ihre Arsenale auffüllen und stehen schon sehr
    bald erneut vor Russlands Grenzen, ganz egal was sie in irgendwelche
    "Verträge" schreiben werden...!!

    Die Chinesen denken bei ihren Bemühungen in erster Linie nur an
    sich selber und verkennen, dass China mit absoluter Sicherheit der
    nächste Kandidat für das anzetteln eines Krieges durch die USA
    sein werden; die Zündschnur in Taiwan brennt schon...!!

    Nur wenn China und Russland zusammen gegen die Nato mit aller
    Härte zurückschlagen, kann man einen dauerhaften Frieden erzwingen,
    denn die USA und Briten verstehen nur eine Sprache und das ist DIE
    der Gewalt, alles Andere ist vollkommen sinnlos und wird nur erneut
    mit dem Verlust hundert tausender Menschenleben bezahlt werden...!!!
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:05
    0
    основной упор данного плана должен делаться на отказе от менталитета холодной войны

    Отказ от менталитета холодной войны возможен с равными или после отрезвляющего удара в лоб, Нато же чувствует себя хозяином, это даже в риторике чувствуется, какие договоры с "холопами"?