Ночью нанесен ракетный удар по объекту в Константиновке на подконтрольной Киеву территории ДНР

В украинских соцсетях и местных СМИ сообщается о ночном ракетном ударе ВС РФ по Константиновке на подконтрольной Киеву территории ДНР. По неофициальным данным, пострадала неработающая АГЗС на окраине города, на которой, как пишут горожане, «постоянно кто-то тусуется». Российские паблики пишут, что удар был нанесен по военным объектам ВСУ.Оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения за минувшие сутки кардинально не изменилась, за российской армией на нескольких направлениях сохраняется наступательная инициатива. Последние данные из зоны СВО по информации интернет-источников.На Донецком направлении российские подразделения при поддержке артиллерии вели наступление в районе Новомихайловки, севернее продвинулись в сторону села Победа. В близлежащей Марьинке продолжаются позиционные бои, по позициям противника круглосуточно работает наша артиллерия. Штурмовые действия российские отряды ведут на северных и южных окраинах города и в городской черте. Атаки ВС РФ ведутся в направлении Невельского, Первомайского и в районе Водяного и Опытного.К югу от Артемовска (Бахмута), находящегося в тактическом окружении, бойцы ЧВК «Вагнер» атакуют Дылеевку. Одновременно продолжается штурм Часова Яра, Ивановского и в восточной части Артемовска. Северо-западнее взятой накануне под контроль Берховки «музыканты» ведут наступление в районе Дубово-Васильевки и Орехово-Васильевки.К западу от Соледара ЧВК «Вагнер» атакует у Железнянского, а к северу при поддержке артиллерии развивает успех у Фёдоровки и Роздоловки. На этих трёх участках ВСУ удерживают позиции, несмотря на значительные потери.К западу от Угледара после массированной артподготовки российские войска предприняли очередную попытку наступления на село Пречистовка. По последним данным, пока продавить украинскую оборону здесь не получается. Одновременно артиллерия ВС РФ активно работает по Новополю, Зелёному Полю, Времевке и самому Угледару.Несмотря на мощную артподготовку, росссийским штурмовым отрядам не удалось с ходу выбить противника из поселка Белогоровка в Луганской республике, хотя по сообщению главы Чечни Рамзана Кадырова, вчера российские штурмовые группы сумели захватить здесь хорошо укрепленный район ВСУ. В районе Заречного, Ямполевки, Невского, Тернов, Макеевки и Стельмаховки враг оказывает отчаянное сопротивление, бои носят в основном позиционный характер.В утренней сводке Генштаба ВСУ подтверждается не менее семидесяти атак со стороны ВС РФ. На Купянском и Лиманском направлениях российские подразделения пытались улучшить тактическое положение вблизи Масютовки, а также выбить ВСУ из Серебрянского лесничества. На Бахмутском направлении наступление велось у Берховки, Ивановского и Пивничного, сообщает украинское командование.Британская разведка вновь докладывает, что у ВС РФ «закончились иранские ударные дроны», ссылаясь на то, что с 15 февраля не поступало сообщений об атаках БПЛА по территории Украины. Однако, уверены британские аналитики, Россия будет искать новых поставщиков беспилотников.Еще одно западное аналитическое агентство, американский Институт изучения войны, пишет, что российские военные якобы стали применять на передовой начиненные взрывчаткой беспилотные бронетранспортеры. Их направляют на позиции ВСУ и подрывают дистанционно. В чем смысл использования таких «брандеров» не совсем понятно, но американским экспертам, черпающим информацию из украинских пабликов, такое применение бронемашин-камикадзе показалось правдоподобным.