Первые танки Leopard доставлены на Украину по железной дороге, разрабатывается логистическая операция по их переброске на фронт

Подтвердилась информация о том, что первые танки Leopard прибыли на Украину по железной дороге. Формирование эшелона, по некоторым данным, происходило в Польше, где украинские военнослужащие прошли курс обучения эксплуатации этих танков немецкого производства.
Украинских танкистов напутствовал польский премьер-русофоб Матеуш Моравецкий. Он заявил, что «уже совсем скоро танки «Леопард» начнут влиять на российского агрессора на поле боя».
Известно, что натовские страны намереваются отправлять свои танки на Украину малыми партиями – не более 8 единиц в эшелоне. Причина связана с тем, что представители командования НАТО опасаются того, что Россия может одним ракетным ударом уничтожить крупную партию тех же Leopard 2, обещанных киевскому режиму западными спонсорами конфликта.
Украинским военным задали вопрос о том, на каком именно участке фронта в ближайшее время появятся первые переданные Украине «Леопарды». Представитель украинского правительства заявил, что не может дать ответ на этот вопрос, так как это секретная информация.
Ранее в украинских и европейских СМИ проходили сообщения о том, что танки Leopard могут быть переброшены в район Запорожья для формирования ударного танкового кулака, который ВСУ намереваются использовать для наступления на Мелитополь и южнее.
При этом добавляется, что разрабатывается логистическая операция по доставке натовских танков на передовую.