Военное обозрение
Войти Регистрация

Первые танки Leopard доставлены на Украину по железной дороге, разрабатывается логистическая операция по их переброске на фронт

50
Первые танки Leopard доставлены на Украину по железной дороге, разрабатывается логистическая операция по их переброске на фронт

Подтвердилась информация о том, что первые танки Leopard прибыли на Украину по железной дороге. Формирование эшелона, по некоторым данным, происходило в Польше, где украинские военнослужащие прошли курс обучения эксплуатации этих танков немецкого производства.


Украинских танкистов напутствовал польский премьер-русофоб Матеуш Моравецкий. Он заявил, что «уже совсем скоро танки «Леопард» начнут влиять на российского агрессора на поле боя».

Известно, что натовские страны намереваются отправлять свои танки на Украину малыми партиями – не более 8 единиц в эшелоне. Причина связана с тем, что представители командования НАТО опасаются того, что Россия может одним ракетным ударом уничтожить крупную партию тех же Leopard 2, обещанных киевскому режиму западными спонсорами конфликта.

Украинским военным задали вопрос о том, на каком именно участке фронта в ближайшее время появятся первые переданные Украине «Леопарды». Представитель украинского правительства заявил, что не может дать ответ на этот вопрос, так как это секретная информация.

Ранее в украинских и европейских СМИ проходили сообщения о том, что танки Leopard могут быть переброшены в район Запорожья для формирования ударного танкового кулака, который ВСУ намереваются использовать для наступления на Мелитополь и южнее.

При этом добавляется, что разрабатывается логистическая операция по доставке натовских танков на передовую.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
50 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:27
    -2
    Первые танки Leopard доставлены на Украину по железной дороге, разрабатывается логистическая операция по их переброске на фронт
    belay Интрига-с... recourse
    Украинских танкистов напутствовал польский премьер-русофоб Матеуш Моравецкий.
    Если по-польски, то должен был им выпустить кишки. requestЕсли по-эвропэйски, то на английском. request
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:29
      +10
      Да какая уж интрига, по жд и дальше поедет.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 14:36
        +14
        Теперь понятно, для чего кремлёвские так берегут все мосты через Днепр.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:00
        -4
        Цитата: al3x
        Да какая уж интрига, по жд и дальше поедет.


        Но куда поедут?В Марьинку?Говорят что 1-й ОТБр.ВСУ нуждается в танках.Или для наступа готовят?
        По всей видимости, в Марьинке такие наблюдательные пункты были в Храме и в здании местной администрации (Рады). Что показательно: корректировка огня укро-артой велась прямо из церкви, которая была напичкана натовским оборудованием, в частности приборами, которые уводили в сторону наши «Корнеты».Когда говорят, что воюют только ВСУ, то это брехня (ложь на мове). Админ 79-й ОДШБр не даст соврать, регулярно печатая посты о западном оружии и технике, без которых укро-вояки давно бы уже были демилитаризованы. Так, опорник в Храме удалось разрушить только высокоточным ударом «Краснополя», против которого американские военные ноу-хау оказались бессильны.Кроме того, наши танкисты кошмарят бандеровцев, как ударами с ЗОП, так и прямой наводкой. В последнее время появились видео-пруфы успешных рейдов Т-72 и Т-90 в Марьинке. Кстати, самостийные волонтеры похоронных команд, назло Банковой, разместили в Сети фотки военного кладбища в Гончаровском (Черниговская область), в котором уже образовалась целая аллея могил танкистов 1-й ОТБр ВСУ с жовто-блакитными прапорами.Согласно информации ряда вражеских пабликов, остатки бригады «Сіверська» были выведены из Марьинки в соседний Украинск. Почти все ее машины либо разбиты, либо требуют серьезного ремонта. Как ни странно, уцелевшие укро-танкисты ждут «Леопарды». Что касается обучения, то Миколы уверены, что «сядуть і поїдуть», типа, в реальных боях «боевые университеты» проходят намного быстрее.Логика в этом и в самом деле есть. ВСУ, которые давно воюют в Марьинке, как собственно, и наши бойцы, отлично знают местность, в том числе «слепые зоны», тогда как новички просто «офигеют» среди бесконечных развалин и, наверняка, станут легкой добычей противника. Впрочем, самостийные эксперты сомневаются, что ВСУ на Донецком фронте получат «Леопарды». Дескать, их готовят для наступа в другом месте.

        https://svpressa.ru/war21/article/363522/
      3. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 15:01
        -1
        Цитата: al3x
        Да какая уж интрига, по жд и дальше поедет.

        Повезут конечно по ж/д, проще и быстрее. В таком случае мосты "накрывать" муторно, а вот информационную составляющую ж/д намного проще - т.е. ИВЦ железных дорог. Здания никуда не денутся и технику оттуда не перетащат в один момент.
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:36
      -1
      Цитата: Mavrikiy
      Интрига-с...

      Если не ошибаюсь приграничные области с Польшей мы не обстреливаем, чтобы по ошибке не залетело куда не надо, туда и привезли наверное. Теперь на тягачах возможно повезут на восток.
      1. Слон
        Слон Сегодня, 14:46
        +12
        Причина в нашей пятой колонне, включая ряд отечественных продажных олигархов
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 14:52
          +7
          ..И в нерешительных, мягко говоря, политиках, сначала кулачком машут, потом сливаются. Либо кулачком не машите, либо бейте чтоб не встали.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:25
        -1
        Теперь на тягачах возможно повезут на восток.
        Зачем на тягачах, если отлично действует ЖД. Просто прицепят пару платформ к пассажирскому поезду и всё, цель становится неприкасаемой. Но сначала провезут с десяток надувных приманок для проверки нашей реакции. Пишут, что чехи открыли у себя производство таких изделий, начиная с гаубиц и БТР, наверное, вместо надувных секс кукол.
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:29
    -4
    Агитацию раскидать на их позиции, чтобы сами украинцы подрались между собой кто первый сдаст леопард и получит 10 млн рублей laughing Вполне найдутся, как то же сау цезарь продали нам)
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 14:43
      -5
      Темна украинская ночь,но танки надо перепрятать.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:55
      +4
      Агитировать поздно.Это надо было делать в течение десятилетий.Но все недосуг было.Пристраивали послами вышедших в тираж Зурабова,Починка итд,пилили деньги в "Россотрудничестае".
    3. Касатик
      Касатик Сегодня, 15:11
      +2
      Вы действительно верите, что САУ Цезарь продали?
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 14:30
    +1
    Скоро еще будут Ф-16. Ибо по скорости подготовки танкистов, две недели не предел. На натовские пепелацы скорость подготовки будет меньше секунды
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 14:38
      +2
      Если они еще не начали готовить пилотов раньше , а также есть возможность набрать ветеранов ВВС США и иных стран которые летают на Ф-16.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:59
      +2
      Судя по фото - л/с это 4 танковая бригада (у них знак носорога).


      Но интересно, куда остальные поедут - создадут на 4 ОТБр леопардовый батальон или будут размазывать по 1-2 взводам на бригаду?
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:15
        0
        Цитата: donavi49
        Судя по фото - л/с это 4 танковая бригада (у них знак носорога).

        Береты як у дидов. Кресты на танках на фронте нарисуют.
  4. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 14:35
    +9
    То ли это какая-то игра, то ли я что-то не понимаю... Почему не уничтожены ж/д дороги и инфраструктура соответствующая этому? Почему не уничтожены во время доставки? У меня очень много "почему".
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 14:49
      +4
      Про «центры принятия решений» поныть забыли.
      1. Касатик
        Касатик Сегодня, 15:14
        +3
        Тем временем Газпром увеличил перекачку нефти и газа в Еуропу через окраину на 9% в 2022 году, а ФРГ увеличила закупки угля в РФ сразу на 32 проц: Мы верны своим обязательствам.
    2. Слон
      Слон Сегодня, 14:51
      +1
      Видимо потому, что кто-то из наших высокопоставленных в этом явно не заинтересован
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:35
    +7
    Шойгу, Конашенков, Герасимов, Суровикин и иже с ними, Ау!
    Как вы могли это допустить, да ещё и получать при этом зряплату из бюджета РФ, за счёт нас, налогоплательщиков?!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:59
      +3
      Конев под Витебском летом 41-го становился сам к панораме орудия(во всяком случае так говорят).Почему бы и нашим не показать пример воинам,взять в руки РПГ и пойти на "Леопард"?
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:06
      -4
      Шойгу, Конашенков, Герасимов, Суровикин и иже с ними, Ау! Как вы могли это допустить...?
      За год СВО на Украину были поставлены сотни танков советского производства и тысячи единиц прочего вооружения. Ободрали всю Европу подчистую...Почему такой кипиш по Леопардам? Пора бы уже понять, что ракетными ударами бить по ЖД себе дороже, пути восстановят за сутки. А разрушить мост ещё труднее и пример тому ЖД мост в Затоке, самый доступный для удара и что?
      1. Касатик
        Касатик Сегодня, 15:18
        +4
        Угу. Бить по мостам и жд - себе дороже. Следовательно, лучше не бить. Вообще. Дешевле будет по этой логике. А то и табош образуется. Только одна эта фраза в Отечественную обеспечила был много лет с румянцем на свежем воздухе.
  6. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:36
    +8
    От безысходности ищу плюсы в этом всем безобразии...теперь наши солдаты без проблем и сомнения будут отличать врага в прицелы своего оружия. А то по первой все выглядели одинаково, ездили на одинаковой технике и стреляли из одинакового оружия.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:21
      0
      Ага, а ещё и разбогатеть можно, подбив танк. Так победим.
  7. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 14:36
    +4
    Там, может кто не знает... Через всю Украину с севера на юг река течет... Днепр называется. Мосты там через нее железнодорожные и автомобильные.
    Может уничтожить их?
    Там в МО РФ наверное не знают, что так можно?.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:17
      +3
      Можно yes Но невозможно am "Мыещененачинали#"..Ага?
  8. Палдиски
    Палдиски Сегодня, 14:40
    +1
    Имеем высокоточное оружие,но используем его как выключатели света,уже ребёнок знает,что надо перерезать хохлам логистику,но МО живет по каким то своим,неведомым законам
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:44
      +2
      Да всем ведомо, по каким законам и для чего не рушится логистика. У "партнёров" есть отличная поговорка, описывающая ситуацию: бизнес, ничего личного.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:41
    +7
    Очередная красная линия пройдена.
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 15:28
      0
      У нас красные линии тааакой ширины, что редкий "Калибр" долетит до ее середины...
  10. Слон
    Слон Сегодня, 14:42
    -1
    Предвидя массовые поставки бронетехники бандерлогам может нашему ГШ стоило бы переключиться на уничтожение ключевых элементов логистики, вместо энергетики?!
  11. Комментарий был удален.
  12. Diger
    Diger Сегодня, 14:44
    0

    recourse
    Танк не на жд платформе (зачем обрезать-то?/)

    На KMW готовят следующую партию (начали с 15.02)

    удобство работы и продуманнойсть- впечатляют. Немцы однако...
  13. azkolt
    azkolt Сегодня, 14:45
    +3
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  14. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 14:47
    -2
    У меня только одно объяснение почему на подходе эти танки в землю не закопают. Нужно показательно уничтожить их в бою и опустить имидж самого крутого танка НАТО. Что бы потом боялись отправлять вообще....часть уничтожить а часть затрофеить. Да за ними как за экзотическими зверушками будут специально охотиться все кому не лень.
  15. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:48
    -1
    Непрерывно-назойливый "леопердовый " треск похоже скоро перекроет все остальные звуки !
    В головы обывателей упорно вдалбливается мысль : " А вот сейчас леопарды подтянутся и вот тогда !!!!! "....
    А что тогда ?!
    На поле боя появятся необстрелянные раньше танки. Такое случается и поле боя дает ответ ,что с ними делать- самозакапываться и писать завещание .либо уверенно ловить их в прицелы вверенного оружия всех типов и размеров. Другого не дано !
    Не сомневаюсь,что наши военные,что на передке и в гуще событий,даже не представляют, как сотрясается общество от известия ,что несколько танков доехало до Украины !!!! Они просто громят врага, хоронят товарищей и движутся вперед.
    По сути ,еще ни одна вундервафля не решила судьбу войны....даже ядерная бомба! И Знамя Победы над Рейхстагом водрузила тоже не она,а пехота,которая воевала с" тиграми,","пантерами", крейсерами, подлодками, юнкерсами и мессершмитами.
    Есть замечательный фильм - "Аты-баты шли солдаты...", вот в нем и есть ответ на вопрос касаемый "леопардов-абрамсов".
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 15:07
      +1
      - Ааа, так те танки я отбил...
      - Как отбил???
      - Отважно. Уцелевшие пытались сбежать, но там мой второй номер Калуга доколачивает их прикладом. (с)
      За дословность цитаты диалога не ручаюсь, пишу по памяти, а последний раз фильм смотрел лет двадцать назад :))
  16. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:50
    0
    Бедные и туповатые укропы..Вечные холопы и гастрбайтеры. Даже на смерть идут,вместо пана.
  17. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:51
    0
    представители командования НАТО опасаются того, что Россия может одним ракетным ударом уничтожить крупную партию тех же Leopard 2,

    Это значит, что "Леопарды" надо будет уничтожать малыми партиями. И желательно еще на Ж/Д, вместе с ней. Где разведывательные спутники? Эшелон с танками от спутника не спрячешь. Или наши "енералы" опять будут решать, как "партнерам" не навредить, а воевать с танками придется нашим парням на передовой.
    Вчера был год с начала СВО. А ее конкретных задач до сих пор никто не озвучил. Сами уже не знают или "планы" в "такую загогулину" вывернулись, что конца и края не видно?
    Дальше следует непереводимая игра слов
  18. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:54
    +1
    Тема разрыва логистики у нас даже не обсуждается. Обсуждается максимум - слабые места западной техники. Печально очень.
  19. bambr731
    bambr731 Сегодня, 14:59
    0
    Пора бы нашим "стратегам" в генштабе заняться украинской логистикой. Их прямо заклинило на энергообъектах recourse
  20. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:03
    0
    Ну хорошо... Они секретно формируют эшелон. Они секретно разрабатывают пересечение границы. Они секретно разрабатывают доставку их на фронт... Но когда-то они должны будут появиться в поле зрения наших бойцов! Или они надеются их еще секретно и применять? А как? Это не РСЗО! Танк - это оружие прямого контакта!
  21. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:08
    0
    Пора нашим режиссёрам снимать новый документальный фильм: "охота на серого Леопарда"
  22. donavi49
    donavi49 Сегодня, 15:10
    0
    На фотосессии танки на гражданских шоссейных трейлерах. Поэтому не факт, что по ж/д.



    По объемам - следует различать 2 партии:
    Лео2А5/6 - Германия добавляет еще 4 танка до 18 + 10 СТРВ122 (А5) + 3 Лео2А6 из Португалии. Вчера Писториус заявил о формировании танкового батальона из этого. Л/С активно обучается.


    По Лео2А4 - уже батальон с хвостиком набрали. Сегодня Канада объявила о выделении еще 4 танков, итого 8 Лео2А4. 14 Лео2А4 отправляет Польша и первые уже заехали в 4 ОТБр. 8 Лео2А4 отправляет Норвегия, 10 Испания. Итого 40 танков на начало весны и еще будут увеличивать вероятно.

    По Лео1А5 - уже идут работы по подъему техники. Германия и Дания основные доноры + Бельгия и Нидерланды участвуют. Сейчас речь идет о 100+ машинах с ремонтом на Краус Маффей. Но в теории надоить можно больше значительно.
  23. mag nit
    mag nit Сегодня, 15:16
    +2
    Остаётся надеяться только на хитрый план Путина.
  24. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 15:19
    0
    Будут охранять польские владения на Западе Украины
  25. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:26
    0
    вот и дождались когда там самы будут ? арта есть бмп есть ракеты есть спутники есть что ише не дали карабли ну и скора их тоже дадут
  26. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:30
    0
    Чета морды нерадостные...

    Камикадзе нынче не те, хоть и старые, опытные... С прошлой еще войны, видать