В Иране разработали новую крылатую ракету, способную «достать» до Израиля

Тегеран продолжает наращивать свои военные возможности, что сильно раздражает США, Израиль и арабских соседей Ирана.
Не стоит на месте и ракетная программа страны. Об очередном достижении в этой области вчера по центральному телевидению Ирана рассказал глава аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Гаджизаде.
По его словам, исламская республика обзавелась новой ракетой Paveh, летящей на рассмотрение более 1600 километров.
Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской Республики Иран
- сказал представитель КСИР, выступая по телевидению.
Такая дальность позволяет «достать» до Израиля.
Как отмечает агентство Reuters, Тегеран расширяет программу создания баллистических ракет, несмотря на давление США и Евросоюза. Очевидно, что только так Иран сможет обезопасить себя и не повторить судьбу Ирака, Ливии или Сирии. При этом в Тегеране подчёркивают, что ракетная программа страны носит чисто оборонительный характер и удар может быть нанесён только в ответ.
Развитие иранского ракетного оружия началось в начале 1990-х годов, когда на основе советских и северокорейских ракет стали разрабатываться первые иранские ракеты. Так в 1993 году на свет появилась неуправляемая ракета «Зильзаль» с дальностью полёта 200 км. Сегодня Ирану удалось далеко продвинуться в этом направлении, несмотря на то что страна живёт несколько десятилетий под западными санкциями.