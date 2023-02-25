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В Иране разработали новую крылатую ракету, способную «достать» до Израиля

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В Иране разработали новую крылатую ракету, способную «достать» до Израиля

Тегеран продолжает наращивать свои военные возможности, что сильно раздражает США, Израиль и арабских соседей Ирана.


Не стоит на месте и ракетная программа страны. Об очередном достижении в этой области вчера по центральному телевидению Ирана рассказал глава аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Гаджизаде.

По его словам, исламская республика обзавелась новой ракетой Paveh, летящей на рассмотрение более 1600 километров.

Наша крылатая ракета с дальностью 1650 км пополнила ракетный арсенал Исламской Республики Иран

- сказал представитель КСИР, выступая по телевидению.

Такая дальность позволяет «достать» до Израиля.

Как отмечает агентство Reuters, Тегеран расширяет программу создания баллистических ракет, несмотря на давление США и Евросоюза. Очевидно, что только так Иран сможет обезопасить себя и не повторить судьбу Ирака, Ливии или Сирии. При этом в Тегеране подчёркивают, что ракетная программа страны носит чисто оборонительный характер и удар может быть нанесён только в ответ.

Развитие иранского ракетного оружия началось в начале 1990-х годов, когда на основе советских и северокорейских ракет стали разрабатываться первые иранские ракеты. Так в 1993 году на свет появилась неуправляемая ракета «Зильзаль» с дальностью полёта 200 км. Сегодня Ирану удалось далеко продвинуться в этом направлении, несмотря на то что страна живёт несколько десятилетий под западными санкциями.
Автор:
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14 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:48
    +9
    В Иране разработали новую крылатую ракету, способную «достать» до Израиля
    Приветствуем достижения , еще немного и дотянутся до США. feel
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:54
      +6
      Ирану просто необходимо иметь крылатые ракеты средней дальности, хотя бы для паритета с очень маленькой, но крайне агрессивной страной строящей козни на Ближнем Востоке и уповающей на безнаказанность прикрывшись дуршлагом. Любая система только тогда устойчива, когда она пребывает в равновесии, это относится и созданию мирового правопорядка.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:55
      +2
      КР воздушного базирования или с земли осуществляется запуск,кто в курсе? what
    3. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 17:25
      +5
      В любом случае.. это оочень приятная,и благотворно-положительная новость с утра.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:50
    -3
    ракетная программа страны носит чисто оборонительный характер и удар может быть нанесён только в ответ

    в ответ на что? на угрозу или что-то менее существенное?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:27
      0
      По русски же.
      удар может быть нанесён только в ответ
      Удар в ответ на удар.
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 16:51
    +2
    Тегеран расширяет программу создания баллистических ракет, несмотря на давление США и Евросоюза. Очевидно, что только так Иран сможет обезопасить себя и не повторить судьбу Ирака, Ливии или Сирии.
    "Если хочешь есть котлеты...не лови опахалом мух ! " (Мудрость пустынных туарегов!)
  4. 2я19
    2я19 Сегодня, 16:53
    +3
    Когда бы ещё узнал, что калибр на фарси звучит как павех.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:55
    +1
    Польша, Германия & Co. вна "Леопарды", а Россия Ирану ОДАБ-9000. Ну а аятоллы сами решет куда её деть - в Тель-авив или в Брюссель, а то там гинекологиня решила против Ирана санкции вводить. Так сказать взаимно выгодный обмен: Еврокомиссия Ирану санкции, а Иран Еврокомиссии - бомбу.
    Все довольны, все смеются...
  6. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 17:03
    +1
    В КНДР разработали и поставили на вооружение крылатую ракету дальностью 2000 км (на днях провели одновременный запуск 4 КР в рамках учений в ответ на американские учения) и года не прошло как они появились у Ирана. Ракетная программа Ирана началась после окончания ирано-иракской войны. Во время войны Иран закупил несколько десятков БР у КНДР, после окончания войны еще примерно столько же и затем КНДР оказала техническую помощь в конструировании и производстве БР в Иране. Так что ничего удивительного. Корейцы всегда рады насолить американцам и евреев тоже не любят. Корейские летчики воевали против них в арабо-израильских войнах.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:08
    +2
    Ну и молодцы. Может, наконец, богоизбранная нация прекратит постоянно нападать на соседей...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:19
      0
      К сожалению - не прекратят.....

      ттттттттттттттттттт
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:11
    0
    Только до Тель Авива! wassat А как же Фашингтон ,у которого ПРО в Польше? am
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:25
    0
    Дерзайте: только так Вы защитите себя от агрессии США и Израиля.