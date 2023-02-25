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С передовой поступают данные об отступлении ВСУ из Дубово-Васильевки, что северо-западнее Артёмовска

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С передовой поступают данные об отступлении ВСУ из Дубово-Васильевки, что северо-западнее Артёмовска

Буквально ежедневно расширяется территория контроля российскими силами территорий Артёмовской агломерации, украинские войска теряют территории. После освобождения населённого пункта Берховка, что к северу от Артёмовска (Бахмута), подразделения «Вагнера» стали активно продвигаться к северу-западу при поддержке артиллерии. Под удар попали подразделения противника, которые пытались создать линию обороны в районе села Дубово-Васильевка (Дубово-Василевка).


Оно располагается в нескольких километрах от Артёмовска южнее автомобильной дороги на Славянск.



По поступающим с передовой данным, украинские войска, попав под артиллерийский обстрел, отступили из Дубово-Васильевки. Штурмовые группы заняли те позиции, на которых пытался закрепиться противник.

Чтобы ВСУ не смогли перегруппироваться и контратаковать на данном направлении, продолжается работа российской артиллерии с одновременным продвижением штурмовых групп.

С полным переходом Дубово-Васильевки под контроль наших войск возникает дополнительная возможность по выходу к автомобильной дороге Артёмовск - Часов Яр, причём без необходимости так называемого лобового штурма Хромово.

Возникает ещё и фактор погодных условий. Если в последнее время ВСУ использовали не только асфальтовые, но и промёрзшие грунтовые дороги, которые, пусть и под огнём, но всё же позволяли поддерживать транспортную связь с Бахмутским гарнизоном, то теперь ситуация меняется. Сегодня в агломерации около +5, прогноз на завтра - плюс 11. Это значит, что грунтовые дороги раскиснут, а значит, останется у ВСУ только одна дорога из Бахмута (Артёмовска) под их физическим контролем. И дорога эта - на Часов Яр через вышеуказанное Хромово.
Использованы фотографии:
ГШ ВСУ
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:14
    0
    Если Ивановское/Красное возьмут,то похоже котелок захлопнится.
    В Киеве тоже прекрасно понимают, что ситуация вокруг Бахмута резко ухудшается, а русские войска "создали клещи, которые начали замыкать перед наступающим потеплением".ВСУ вынуждены были отойти из Берховки и сконцентрировать усилия на обороне Богдановки, основные бои идут за Ягодное, - уточняет Telegram-канал "Резидент", известный своими инсайдами из офиса президента Украины Владимира Зеленского. - Сейчас командование ВСУ пытается удержать всеми силами рубеж Ягодное - район Ступки в Бахмуте до выстраивания новой линии обороны у Часова Яра. В Богдановке подготавливаются опорные пункты для удержания полей и сохранения контроля над единственной дорогой.Инсайдер сообщает о начале переброски украинских резервов из Лимана, которые должны были участвовать в контрнаступлении на Сватово.Оборона Бахмута сейчас на грани развала, если не остановить продвижение ЧВК "Вагнер" на Часов Яр,- признаёт "Резидент".Отметим также, что русские бойцы вступили в бой за село Дубово-Василевка, всё сильнее расширяя зону контроля на северном фланге. "Вагнеровцы" заняли господствующие высоты неподалёку от посёлка, что осложняет положение ВСУ.Кроме того, продолжаются бои на рубеже Зализнянское - Васюковка и по направлению к Орехово-Василевке. Противник пытается контратаковать со стороны Миньковки и вернуть контроль над частью трассы на Славянск.

    Тем временем Telegram-канал "Архангел Спецназа" сообщает тревожные новости с границы Приднестровья, со ссылкой на личный проверенный источник:
    Этой ночью в село Топалы и Сагайдак заехало около 20 военных грузовых машин со стороны Одессы. Напомню, что данные сёла находятся вблизи у границы Приднестровья, враг спрятал там свою технику, - говорится в сообщении. - Боевики ВСУ прячут технику вблизи жилых домов, где находятся гражданские.

    https://m.tsargrad.tv/news/shturmoviki-otsekli-bahmut-vsu-v-kleshhah-chto-proishodit-na-frontah-svo_731245
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:23
      -2
      С передовой поступают данные об отступлении ВСУ

      Не дать уйти и уничтожать ..Да жестко ,но по другому никак !
      Их опять кинут на штурм
      Они на страхе и наркоте натовской ..Пленных меняют и они опять прут .!
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:24
      +1
      Свидомитов все равно потом к сожалению "экстрактируют" - вот увидите.
      Типа гуманизм....

      А один олигарх их потом полечиться скатает и айфончики выдаст бесплатно. Ага.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 15:16
    +2
    сказал Пригожин. В Бахмуте гарнизон насчитывает 40 тысяч штыков. Так дальше будет продолжаться, то останется только бесполезный металлолом
  3. Sebostyuan
    Sebostyuan Сегодня, 15:21
    0
    Тг. Военный осведомитель- у себя на канале видео выложил. Свинопасы- дамбу взорвали, пытаються затормозить наступление. Видать там для всу- шухер назревает.