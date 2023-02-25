С передовой поступают данные об отступлении ВСУ из Дубово-Васильевки, что северо-западнее Артёмовска

Буквально ежедневно расширяется территория контроля российскими силами территорий Артёмовской агломерации, украинские войска теряют территории. После освобождения населённого пункта Берховка, что к северу от Артёмовска (Бахмута), подразделения «Вагнера» стали активно продвигаться к северу-западу при поддержке артиллерии. Под удар попали подразделения противника, которые пытались создать линию обороны в районе села Дубово-Васильевка (Дубово-Василевка).Оно располагается в нескольких километрах от Артёмовска южнее автомобильной дороги на Славянск.По поступающим с передовой данным, украинские войска, попав под артиллерийский обстрел, отступили из Дубово-Васильевки. Штурмовые группы заняли те позиции, на которых пытался закрепиться противник.Чтобы ВСУ не смогли перегруппироваться и контратаковать на данном направлении, продолжается работа российской артиллерии с одновременным продвижением штурмовых групп.С полным переходом Дубово-Васильевки под контроль наших войск возникает дополнительная возможность по выходу к автомобильной дороге Артёмовск - Часов Яр, причём без необходимости так называемого лобового штурма Хромово.Возникает ещё и фактор погодных условий. Если в последнее время ВСУ использовали не только асфальтовые, но и промёрзшие грунтовые дороги, которые, пусть и под огнём, но всё же позволяли поддерживать транспортную связь с Бахмутским гарнизоном, то теперь ситуация меняется. Сегодня в агломерации около +5, прогноз на завтра - плюс 11. Это значит, что грунтовые дороги раскиснут, а значит, останется у ВСУ только одна дорога из Бахмута (Артёмовска) под их физическим контролем. И дорога эта - на Часов Яр через вышеуказанное Хромово.