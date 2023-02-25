Канадский флот сообщает об обнаружении буев, следящих за американскими подлодками в Арктике

Буи могли использоваться для изучения морского дна и измерения толщины льда, а также для отслеживания американских подводных лодок в Арктике

На Западе продолжается разгон истерии по поводу скрытых угроз, якобы нависших над ничего не подозревающим обывателем. Спустя всего несколько недель после того, как была поднята шумиха по поводу «китайских шпионских шаров», облетавших территорию США и Канады, утверждается об обнаружении новой находки, на этот раз в водах Арктики.В издании Globe and Mail указывается, что канадский флот в ходе патрулирования вод страны нашёл буи, которые, как утверждается, используются как для обозначения навигационных маршрутов, так и для сбора разведывательной информации.Как сообщили в пресс-службе Минобороны, находка принадлежит Китаю, «который пытается проводить разведывательные операции в канадских водах, используя технологии двойного назначения». Однако никаких доказательств представлено не было, в связи с чем неизвестно, были ли вообще обнаружены буи или это очередной вброс со стороны западных военных.- заявил отставной генерал Майкл Дэй.С его слов, Китай давно проявляет интерес к Арктике как стратегически важному региону, строя ледокольный флот и не имея при этом ни одного порта вблизи замерзающих морей. Как утверждают канадские обозреватели, если кто и имеет право осваивать Артику, так это их страна, которая официально претендует на 1,7 млн кв. км территории в этом регионе.