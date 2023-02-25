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Канадский флот сообщает об обнаружении буев, следящих за американскими подлодками в Арктике

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Канадский флот сообщает об обнаружении буев, следящих за американскими подлодками в Арктике

На Западе продолжается разгон истерии по поводу скрытых угроз, якобы нависших над ничего не подозревающим обывателем. Спустя всего несколько недель после того, как была поднята шумиха по поводу «китайских шпионских шаров», облетавших территорию США и Канады, утверждается об обнаружении новой находки, на этот раз в водах Арктики.


В издании Globe and Mail указывается, что канадский флот в ходе патрулирования вод страны нашёл буи, которые, как утверждается, используются как для обозначения навигационных маршрутов, так и для сбора разведывательной информации.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, находка принадлежит Китаю, «который пытается проводить разведывательные операции в канадских водах, используя технологии двойного назначения». Однако никаких доказательств представлено не было, в связи с чем неизвестно, были ли вообще обнаружены буи или это очередной вброс со стороны западных военных.

Буи могли использоваться для изучения морского дна и измерения толщины льда, а также для отслеживания американских подводных лодок в Арктике

- заявил отставной генерал Майкл Дэй.

С его слов, Китай давно проявляет интерес к Арктике как стратегически важному региону, строя ледокольный флот и не имея при этом ни одного порта вблизи замерзающих морей. Как утверждают канадские обозреватели, если кто и имеет право осваивать Артику, так это их страна, которая официально претендует на 1,7 млн кв. км территории в этом регионе.
Использованы фотографии:
Минобороны Канады
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16 комментариев
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  1. 30 вис
    30 вис Сегодня, 15:39
    +8
    Канадский флот . еврейский линкор ... мда ...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:47
      +6
      Цитата: 30 вис
      Канадский флот . еврейский линкор ... мда ...


      На фото статье они конечно круто выглядят ..А как на самом деле в Арктике ?
      Англосаксы и евреи все вымерзнут в таких условиях !!!!

      Там только русские выживут ..!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 16:24
        +3
        А буи - Арктика наша, так что что хотим, то и делаем.
        В международных водах, кстати, тоже надо буи понаставить.
        Мы с ними ещё за потопленный Курск не рассчитались.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 17:18
          +1
          Цитата: Shurik70
          Мы с ними ещё за потопленный Курск не рассчитались.

          Тихо ,все будет и месть жесткая ! Уложим парочку их на дно в пять км ...
          И ВСЕ negative
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 15:59
      -2
      Королевский флот Канады, как и сама Канада принадлежат Его Величеству Королю Соединённого Королевства Великобритании, Северной Ирландии и заморских Доминионов Карлу III
  2. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:44
    +2
    Гоп-стоп, Канада! Нам рублiв не надо!
    Долляри давайте, а вы, хлопцi, грайте!
  3. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 15:51
    +1
    Наш лошарик перекусил троса китайских буёв?
    Зачем это ему и нам?
    Но надеемся, что он не трогал наши буи.
    Только вот какая американская сволочь взорвала наш северный поток?
    Идёт активное отвлечение от этой темы.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 15:51
    +3
    Вообще разные страны уже лет 60 ичпользуют буи для слежения за подводными лодками. Канадский флот их наконец-то заметил?
    А если серьезней, то в Арктике с помощью буев изучают направления дрейфа многолетнего льда. Могли найти такой
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:04
      0
      Цитата: Галеон
      Вообще разные страны уже лет 60 ичпользуют буи для слежения за подводными лодками.

      Со времен ВМВ, особенно в конце войны, американцы перекрыли все выходы из немецких ВМБ, также Ла Манш, Северное море и побережье Британии.
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 15:52
    +2
    если я у своего подъезда найду бутылку из-под Пепси-Колы, то по канадской логике компания Пепси-Кола следит за мной
  6. HAM
    HAM Сегодня, 16:00
    0
    Китайцы они такие,они везде---вы их не видите,а они есть.......в Северной Америке крыша уже едет не только шифером шурша........
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:13
    0
    Не наши

    с о.Котельный буй потеряли?
  8. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 16:29
    +1
    Идёт патруль Канадский
    И вдруг, навстречу – буй!
    Китайский? Озадачились канадцы
    Не, ухмыльнулся, Щуки Кэп, сейчас вам будет …
  9. Fima
    Fima Сегодня, 17:17
    0
    Когда то и как то камчатский краб прижился в этом и близлежащих регионах. А теперь это кормушки для "премудрых пескарей" - пропадают в средней полосе России - делаем эндемиками в наших водах!
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:18
    0
    Буи могли использоваться для изучения морского дна и измерения толщины льда, а также для отслеживания американских подводных лодок в Арктике
    fool Ничего страшного. Американские ПЛ могут столкнуться с затруднениями (так правильно?) при плавании в СЛО. Поэтому мы всегда будем готовы оказать им помощь и спасти их задницы( это точно правильно, согласно шкале ценностей США). feel
  11. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:30
    +1
    Die Kanadier sind genauso dumm, ignorant und Blöde,
    wie ihre US-amerikanischen Nachbarn...!!!

    Russland ist mit weitem Abstand der größte Anrainer-Staat der
    Arktis!! Auf Russland entfallen ca. 5 Millionen Quadratkilometer
    und damit fast DREI MAL SO VIEL, wie auf Kanada...!!! So what?!?

    https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/russlands-arktis

    Außerdem hat Russland die mit weitem Abstand größte Flotte
    von atomar betriebenen Eisbrechern der Welt, angeführt von dem
    größten Eisbrecher der Welt, der "50 let Pobedy"!!

    Der nächste, noch weit größere Eisbrecher, die russische
    "Leader", ist bereits in Arbeit...!!!

    Diese Scheiß Angelsachsen sind zu blöde um gerade zu Kacken,
    reißen aber überall auf der Welt ihr dummes Maul frech auf ,um schon
    mal den nächsten Streit anzufangen...!!! wassat wassat