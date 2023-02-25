СМИ ФРГ: немецкое правительство хочет воспользоваться принадлежащими Nord Stream 2 трубами

Немецкое правительство хочет воспользоваться принадлежащими Nord Stream 2 трубами. Они остались после строительства газопровода «Северный поток – 2».Об этом сообщает немецкая газета Die Welt, ссылаясь на несколько осведомленных источников.Российские трубы потребовались немцам для того, чтобы построить газопровод для транспортировки СПГ. Поэтому правительство Германии пытается договориться с компанией Nord Stream 2 о приобретении у нее трубы в объеме более трех тысяч штук. Сейчас данная продукция хранится в порту Мукран на немецком острове Рюген.В СМИ ФРГ утверждают, что ее хотят задействовать для строительства 40 километрового газопровода от СПГ-терминала, расположенного неподалеку от места хранения, до общины Лубмин в материковой части страны.В немецком Министерстве экономики уклонились от комментариев по поводу такой потенциальной сделки. Немецкое здание предположило, что ее реализация может оказаться сложной из-за определенных юридических трудностей, ведь Nord Stream 2 находится в собственности российской компании «Газпром».Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» вышли из строя осенью прошлого года в результате диверсии. Немецкие, шведские и датские специалисты ведут расследование инцидента, россияне к нему не допускаются. Пока ничего конкретного они не установили. В Москве расценивают подрыв трубопроводов как акт международного терроризма.