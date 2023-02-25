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СМИ ФРГ: немецкое правительство хочет воспользоваться принадлежащими Nord Stream 2 трубами

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СМИ ФРГ: немецкое правительство хочет воспользоваться принадлежащими Nord Stream 2 трубами

Немецкое правительство хочет воспользоваться принадлежащими Nord Stream 2 трубами. Они остались после строительства газопровода «Северный поток – 2».


Об этом сообщает немецкая газета Die Welt, ссылаясь на несколько осведомленных источников.

Российские трубы потребовались немцам для того, чтобы построить газопровод для транспортировки СПГ. Поэтому правительство Германии пытается договориться с компанией Nord Stream 2 о приобретении у нее трубы в объеме более трех тысяч штук. Сейчас данная продукция хранится в порту Мукран на немецком острове Рюген.

В СМИ ФРГ утверждают, что ее хотят задействовать для строительства 40 километрового газопровода от СПГ-терминала, расположенного неподалеку от места хранения, до общины Лубмин в материковой части страны.

В немецком Министерстве экономики уклонились от комментариев по поводу такой потенциальной сделки. Немецкое здание предположило, что ее реализация может оказаться сложной из-за определенных юридических трудностей, ведь Nord Stream 2 находится в собственности российской компании «Газпром».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» вышли из строя осенью прошлого года в результате диверсии. Немецкие, шведские и датские специалисты ведут расследование инцидента, россияне к нему не допускаются. Пока ничего конкретного они не установили. В Москве расценивают подрыв трубопроводов как акт международного терроризма.
Использованы фотографии:
ПАО "Газпром"
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22 комментария
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  1. razved
    razved Сегодня, 15:52
    +10
    На них нужно повесить этикетку: Ворюги обыкновенные am
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:08
      0
      Цитата: razved
      На них нужно повесить этикетку: Ворюги обыкновенные am

      Да фрицы ,что с них взять ? Байден приказал ,они исполнили ! хе хе
      Мы русские все помним понимаем ..Почему и за что ..И КТО !

      Такие дела идут Мы готовимся к этому
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 16:20
        +1
        Вот то-то и странно, что взялись договариваться, а не просто взяли и конфисковали.
        Неужели не до конца американизировались?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:14
      +1
      Пока западные "партнеры" не получат....... физическое воздействие направленное на коррекцию поведенческих реакций выраженное в грубой форме, не угомонятся.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:56
    -9
    Трубы в обмен на восстановление Северных потоков
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 16:02
      +8
      С врагами торговать нельзя!

      А то получается мы им ресурсы своей страны, а они в благодарность будут отправлять танки на Украину для убийства нашего населения.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 16:42
        +1
        Недавно видел в телеге как немцы выходят на улицу с требованием прекратить поставки оружия и помощь бандеровцам.Мнение правительства и народа диаметрально противоположное. Народ выходил на улицу с нашими флагами и нашими песнями.
        1. Deon59
          Deon59 Сегодня, 16:55
          -1
          Ну у нас наверно народ и правительство едины . Восемь активистов прошли по улице и их уже загребли . Вот и единство по российски . Бей своих ,чтобы чужие боялись ,но чижие то не бояться
          1. Александр 3
            Александр 3 Сегодня, 17:11
            0
            Наваленных надо отправлять к нему в камеру. Навальный получал зарплату в США.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:00
    +3
    А, кто то был уверен в порядочности наших партнеров? Наивные!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:39
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      А, кто то был уверен в порядочности наших партнеров?

      НИКТО !!! Ну кроме либердофы
      Они орали о неприкосновенной частной собственности прав человеков хе хк ех ..Их олигархат опустили.Сидят тихоооо на своих арестованных виллах и счетах ..хе хе

      И пусть сидят черти )))
  4. mag nit
    mag nit Сегодня, 16:04
    -3
    Ну а почему бы и не помочь нуждающимся гансам? Партнёры же...
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 16:07
    -2
    Хоть бы эти трубы продали , чтобы Россия отходила от мазутной иглы.
  6. bars042
    bars042 Сегодня, 16:12
    +1
    Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» вышли из строя осенью прошлого года в результате диверсии

    Интересно, а, водолазики-то ещё живы? Ато опыт то не пропьёш. Где те спецназовцы что мочканули Усаму бен Ладана?
  7. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 16:15
    +1
    А РФ трубы разве не нужны? Вроде есть ( во всяком случае были) планы и в Китай с Монголией, и в Турцию добавить.
  8. vvnab
    vvnab Сегодня, 16:17
    0
    Только вот Nord Stream 2 не российская компания. Швейцарская, кажется. Так что нас не спросят )
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:19
    -1
    Немцы начали воровать?Вот что эмигранты арабы делают животворящие.Сегодня трубы,завтра Аньку с Ленкой украдут.
  10. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:20
    0
    Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» вышли из строя осенью прошлого года в результате диверсии. Немецкие, шведские и датские специалисты ведут расследование инцидента, россияне к нему не допускаются. Пока ничего конкретного они не установили. В Москве расценивают подрыв трубопроводов как акт международного терроризма.

    и не скажут и не установят, против своего босса не пойдут, так, понт разводят....
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:26
    0
    Хранение тоже денежку стоит. Так что лучше уж продать.
  12. Керенский
    Керенский Сегодня, 16:52
    0
    Предложить им поменять на Леопарда. Они откажутся, но вот что скажет население
    общины Лубмин в материковой части страны
    своим властям?
    Надо расшатывать конструкцию.
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:15
    0
    Вёдрами пускай носят СПГ, заодно согреются ! good drinks
  14. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:26
    0
    Немецкое правительство хочет воспользоваться принадлежащими Nord Stream 2 трубами. Они остались после строительства газопровода «Северный поток – 2».
    30 км труб, о чем писк, сквалыги?
    чтобы построить газопровод для транспортировки СПГ.
    Вот же бред то. СПГ имеет температуру какую? А гладноломкость стали для СП-2? Это просто диверсия, со стороны уже Германии, чтобы исключить даже теоретическую возможность ремонта СП-2. angry