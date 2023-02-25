В воздушном бою в небе над Донецкой республикой российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 и тактический фронтовой бомбардировщик Су-24. Еще один штурмовик Су-25 ВС Украины был перехвачен и уничтожен зенитчиками ВС РФ в районе села Тяганка в Харьковской области. Буквально на днях командир расчета ЗРК «Тор-М2» в репортаже одному из российских телеканалов пожаловался, что за все время СВО из его установки не было сбито ни одного украинского самолета. Быть может, как раз этому расчету повезло открыть счет.
На земле, по данным Минобороны РФ, обстановка в зоне специальной военной операции за минувшие сутки особых изменений не претерпела. Россинская армия продолжает наносить огневое поражение ВСУ, удерживая инициативу на всех участках фронта.
В Харьковской области и на оккупированной части ЛНР Купянского направления действиями армейской авиации и артиллерии «Западной» группировки ВС РФ уничтожены до 60 украинских боевиков, американская гаубица М777 и польская САУ Krab.
Крупные потери противник понес на Красно-Лиманском направлении, где военнослужащие группировки «Центр» нанесли удары по позициям ВСУ из ствольной и ракетной артиллерии, были применены тяжелые огнеметные системы, задействована авиация. В результате массированного огневого поражения в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской республики уничтожено порядка 180 украинских боевиков. Потери в технике ВСУ составили шесть бронемашин, выведены из строя РСЗО «Град» и гаубица Д-20.
Совместными действиями бойцов ЧВК «Вагнер» и «Южной» группировки ВС РФ на Донецком участке фронта уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Под Авдеевкой накрыт склад с боеприпасами артиллерии ВСУ.
В районе Угледара в ДНР и Гуляйполя Запорожской области войска группировки «Восток» за сутки поразили три танка, две БМП, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Потери ВСУ в живой силе на данных участках достигли свыше 90 военнослужащих. Под Угледаром и в районе Малиновки Запорожской области уничтожены еще два склада с боеприпасами.
В районе сала Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ, о количестве уничтоженных боевиков не сообщается.