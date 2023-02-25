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Минобороны: За сутки истребители ВКС России и зенитчики ВС РФ сбили три самолета Воздушных сил Украины

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Минобороны: За сутки истребители ВКС России и зенитчики ВС РФ сбили три самолета Воздушных сил Украины

В воздушном бою в небе над Донецкой республикой российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 и тактический фронтовой бомбардировщик Су-24. Еще один штурмовик Су-25 ВС Украины был перехвачен и уничтожен зенитчиками ВС РФ в районе села Тяганка в Харьковской области. Буквально на днях командир расчета ЗРК «Тор-М2» в репортаже одному из российских телеканалов пожаловался, что за все время СВО из его установки не было сбито ни одного украинского самолета. Быть может, как раз этому расчету повезло открыть счет.


На земле, по данным Минобороны РФ, обстановка в зоне специальной военной операции за минувшие сутки особых изменений не претерпела. Россинская армия продолжает наносить огневое поражение ВСУ, удерживая инициативу на всех участках фронта.

В Харьковской области и на оккупированной части ЛНР Купянского направления действиями армейской авиации и артиллерии «Западной» группировки ВС РФ уничтожены до 60 украинских боевиков, американская гаубица М777 и польская САУ Krab.

Крупные потери противник понес на Красно-Лиманском направлении, где военнослужащие группировки «Центр» нанесли удары по позициям ВСУ из ствольной и ракетной артиллерии, были применены тяжелые огнеметные системы, задействована авиация. В результате массированного огневого поражения в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской республики уничтожено порядка 180 украинских боевиков. Потери в технике ВСУ составили шесть бронемашин, выведены из строя РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

Совместными действиями бойцов ЧВК «Вагнер» и «Южной» группировки ВС РФ на Донецком участке фронта уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Под Авдеевкой накрыт склад с боеприпасами артиллерии ВСУ.

В районе Угледара в ДНР и Гуляйполя Запорожской области войска группировки «Восток» за сутки поразили три танка, две БМП, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Потери ВСУ в живой силе на данных участках достигли свыше 90 военнослужащих. Под Угледаром и в районе Малиновки Запорожской области уничтожены еще два склада с боеприпасами.

В районе сала Глухое Днепропетровской области поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ, о количестве уничтоженных боевиков не сообщается.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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45 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:53
    -26
    Молодцы !!! Там у них остались только на взлет ..
    Русские асы ждут ,тех кто с ними сравнится .И будут уничтожать чертей

    Ждем Леопарды и Фу -16 !!..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:56
      +6
      Наши - красавы! good

      у нас в Ека-бурге опять двоих взяли - содействие терроризму (первичная трактовка). Дома нашли полный набор: листовки проукраинские, средства связи, адреса кураторов, деньги и т.д. По возрасту - два студента. Первично пояснили свои поступки нежеланием идти и гибнуть на СВО. Прицеливались на КБ "Новатор".....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:25
        +1
        Нисколько не умоляя свердловчан,екатеринбуржцев-труженников,но в вашем регионе всякой нечести расплодилось.Работать и работать
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:37
          +2
          Вы абсолютно правы - аналогичые три случая были и в Н.Тагиле (УралВагон Завод). Все из-за того что наш губер - либерота. Он даже на Пригожина наехал на его требования по похоронам вагнеровцев из Уральского региона.
          Либероты у нас увы - много..... request
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 16:34
        +1
        Прицеливались на КБ "Новатор"

        сидеть им теперь не пересидеть, если дадут как полагается
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:22
          0
          Ваши бы слова да кое кому в уши!
          Там на процесс судебный (когда он состоится) явно вся либерота сбежится - отмазывать всем "демократическим" миром будут.... am
          А так - да, должны получить на полную катушку!
      3. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 17:51
        0
        Почему, в гнезде Ельценизма, такое массовое скопление диверсантов и оппонентов всего Нашего общества???
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 16:01
      +9
      Это модельки... Хорошо сделаны, жаль что к теме отношения не имеют.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 16:20
      +1
      .....поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ.....

      Хорошая цель, навернули в нужное время и в нужном месте.
    4. Toorik
      Toorik Сегодня, 16:22
      +1
      У Вас на видео если что авиамодели smile но выглядит круто!
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 16:53
        0
        Цитата: Toorik
        У Вас на видео если что авиамодели smile но выглядит круто!

        Да знаю хе хе ..Просто хотел реакцию проверить .. laughing

        Ну а эти ?* laughing
        1. AC130 Ganship
          AC130 Ganship Сегодня, 17:31
          0
          Во время боевых действий по 4 шт рядом не летают. Слишком хорошая мишень, в которую трудно промахнуться. На боевой вылет летают по 1 или 2
    5. Ведущий
      Ведущий Сегодня, 17:02
      +3
      Спасибо конечно, что вы выложили две радиоуправляемые модели из Америки, но к чему это? laughing
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 17:10
        -1
        Цитата: Ведущий
        Спасибо конечно, что вы выложили две радиоуправляемые модели из Америки, но к чему это? laughing

        Реакцию проверял wink
    6. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 17:27
      0
      Это видео гуляло по сети лет 5-7 назад. Американские авиамоделисты запускают пластиковые самолетики где-то типа в Аризоне (судя по природе и домам)
  2. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 15:56
    +4
    такое впечатление что один сбивают, а три новых появляются или Конашенков, как всегда, лапшу вешает, ну а что остается Шойгу и его шайке только приписывать
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 15:58
      +5
      Прям головы гидры. Заводов по производству нет, спрятать сложно как заводы так и рем. Мощности. Но плодятся и плодятся.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:03
      +3
      Вы опираетесь на цифры начала операвии.За год в ВСУ были поставлены не менее сотни самолетов,а то и более.И это не только поставки стран бывшей ОВД,но и введенные в строй с хранения.А там техники было ого го!На Украине есть несколько авиаремонтных заводов.Так что удивительного в части авиации ВСУ ничего нет.Но всему когда то приходит конец.Ведь упорство в полученнии западных образцов о чем то говорит
      1. Garris199
        Garris199 Сегодня, 16:33
        0
        На Украине есть несколько авиаремонтных заводов.

        Напрашивается вопрос, а почему? Почему до сих пор там сохранилось хоть одно оборонное предприятие? Вопрос конечно риторический, но все же…
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 16:46
          +1
          А вы представляете промышленные предприятия? Особенно советские гиганты промышленности и занимаетесь ими площади? Откройте в интернете карты и посмотрите Пермь, Екатеринбург, Казань. В Набережных Челнах заводы КамАЗа и сопутствующие им площадки чуть меньше площади города занимают. Да туда ракет наверное сотни надо вогнать чтоб его до комы довести.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:41
        +1
        На вчерашний день потери ВСУ были 597 самолётов и вертолётов. Прибавим эти 3 сбитых самолёта и получим в цифру 600 самолётов и вертолётов,потерянных ВСУ.С круглой цифрой!С юбилеем!Пошла седьмая сотня.
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 16:12
      0
      Дпа задолбали этим Конашенклвым. Читайте между строк. ВКС уничтожает полюбому
    4. bars042
      bars042 Сегодня, 16:23
      +1
      Дипломатический скандал: после катастрофического землетрясения в Пазарджике на помощь пострадавшим в Турцию по привычке вылетел Шойгу с командой.
    5. frruc
      frruc Сегодня, 16:23
      0
      rotkiv04.......один сбивают, а три новых появляются.......

      У кaклов еще имеются самолеты. В самом начале СВО они сумели вывести из под удара значительное кол-во авиации.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:59
    0
    Верить официальным победным реляциям- себя не уважать!
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 16:10
      -1
      Низзя "не верить". yes
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Верить официальным победным реляциям- себя не уважать!

      Да поляков и другие не уважают. Кто шакалом клеймит, кто гиеной, а кто профессией обзывается...Скромнее будьте, уважаемый. hi
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:00
    +1
    Ну после Крымского моста начали выбивать РЛС, теперь авиация ближе летает наша - вот и пошел эффект. Взлетел - сразу попал на прицел к МиГам, а там дальность у ракеты 300 км - уходить только в Польшу. Или к Бандере, скорость у ракеты слишком большая
    1. Третий район
      Третий район Сегодня, 16:33
      +2
      Цитата: Bingo
      Ну после Крымского моста начали выбивать РЛС, теперь авиация ближе летает наша - вот и пошел эффект.

      Интересно , почему до поражения Крымского моста , РЛС нельзя было выбивать. Ведь цель была объявлена в самом начале и она вроде не менялась - демилитаризация укробандеровской территории.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 17:02
        0
        Цитата: Третий район
        Интересно , почему до поражения Крымского моста , РЛС нельзя было выбивать.

        Ну наверное ни один РЛС ПВО или ВМФ не был замечен в косяках при атаке Крымского моста. Это косяк ФСБ
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:37
      0
      к Бандере

      если бы были F-16, то в небесную сотню к Джону Маккейну
  5. ankir13
    ankir13 Сегодня, 16:00
    0
    Так понимаю, что когда сообщают, и не мало, об уничтожении Мста-Б, это четко, собственный ленд-лиз зачищают. ну и БМП, похоже что...
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:07
    -2
    Скоро у них появятся много новых самолётиков...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:10
      +5
      Я не знаю про эстонцев,но лабусы и иже с ними собрали 14 миллионов евро на РЛС для ВСУ.Если Вы считаете,что такими "веселыми картинками"можнт победить врага,то ошибаетесь.Потом будет обратный эффект,с сильным разочарованием
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 16:26
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        14 миллионов евро на РЛС для ВСУ.

        Сколько стоит Пэтриот для Польши? Лярд с лишним. Сколько стоит С 400 для Китая - треть лярда. Сколько стоит пять полковым комплектов для Индии. Ни кто не знает. 14 миллионов для ПВО это ни о чем. Один убогий радар ПВО или три антибатарейный hi
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:44
          -1
          Даже три антибатарейных радара нанесут урона больше чем этот "демотиватор",не имеющий к реальности ну нисколько
        2. Deon59
          Deon59 Сегодня, 16:51
          +2
          А сколько денег выделил Милер или Сечин ,сколько денег собрали Госдума с Советом Федерации на СВО . Концерт н с Путиным сколько бабла ушло ,а по телику каждый день деньги собирают на лечение детей и это с как бы бесплатным лечение и "заботой "
          Путина о детях .
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 17:04
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Если Вы считаете,что такими "веселыми картинками"можнт победить врага,то ошибаетесь.

        Хрень написал,
        уважаемый маршал. request
        Жить без пищи можно сутки,
        Можно больше, но порой
        На войне одной минутки
        Не прожить без прибаутки,
        Шутки самой немудрой.
        Не знали, так пойдите.... послужите.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:24
          -1
          Хрень на картинке,уважаемый "генерал-полковник"..А я -сержант запаса.А!десять лет уже списан вчистую с военкомата..А то,что на аватарке?Не служили видимо,раз погоны не различаете маршальские и генерала армии.Впрочем,с тутошним контингентом простительно
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: Ирек
      Скоро у них появятся много новых самолётиков...

      От меня (+), народ озверел и не желает понимать "шутки юмора", отсюда (- -). Предлагаю, понять и простить и чаще пользоваться смайликами. request
  7. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 16:34
    +1
    В марте уже прошлого года мин об.докладывал ВВП что достигнуто полное господство в воздухе и уничтожено ВВС/ПВО укров.и что имеем сейчас??? боятся даже за лбс залетать и пуски нар с кабрирования.и это ещё нет массовых поставок пэтриотов и прочих комплексов.так может пора пожарного маршала за дискредитацию вс в отставку??
  8. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 16:38
    +1
    Кто-нибудь считал, сколько было уничтожено всего у ВСУ самолетов, но это уж слишком много. Столько на всем постсоветском пространстве не найти самолетов, сколько уж посбивали. Может я что то не понимаю, но просто уж зашкаливает кол-во уничтоженных у ВСУ самолетов.
  9. sifgame
    sifgame Сегодня, 16:44
    -1
    Наши зенитчики самые результативные, красавчики.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:54
    0
    три боевые бронемашины
    belay А что бывает мирняк среди бронемашин? Или бронемашины мостоукладчики и иные инженерные это другое? feel
    1. СергейБ
      СергейБ Сегодня, 17:02
      0
      Цитата: Mavrikiy
      А что бывает мирняк среди бронемашин?

      Ну вот инкассаторские машины, вполне себе бронемашины.
      И вполне мирные.