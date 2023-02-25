Захарова прокомментировала информацию о якобы проходящих в Женеве переговорах по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос МИА «Россия Сегодня» о высказываниях главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что в Женеве якобы проходят переговоры по Украине и они ведутся «не на высшем уровне». Ее комментарий по этому вопросу отражает официальную позицию российского внешнеполитического ведомства, так как опубликован на сайте министерства.Напомним, заявление о том, что в Женеве якобы проходят некие «секретные переговоры» по Украине глава департамента иностранных дел Швейцарии сделал позавчера в интервью газете Le Temps. Никаких дополнительных деталей по этому поводу Кассис не раскрыл, сообщив лишь, что переговоры ведутся «не на самом высоком уровне».Захарова напомнила, что по этому поводу уже высказался помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, который чётко и недвусмысленно сообщил, что ему ничего не известно ни о каких переговорах. Вчера Мединский, комментируя заявление главы швейцарского МИД, сообщил, что ни российские дипломаты, ни представители администрации президента РФ не ведут никаких переговоров по украинскому вопросу.Представитель МИД РФ обратила внимание, что Швейцария присоединилась к незаконным антироссийским санкциям Запада и поэтому в понимании российской стороны потеряла статус нейтральной страны. Поэтому Женева не может больше претендовать на статус посредника в решении украинского кризиса.Кроме того, напомнила Мария Захарова, переговоры с киевскими властями в принципе невозможны по причине того, что президент Украины Владимир Зеленский указом от 30 сентября 2022 года запретил для себя любой диалог с российским руководством. Что, к слову, не мешает ему выдвигать некие условия в виде «мирного плана», который он активно пиарит перед западными лидерами, как единственно возможный способ завершить военные действия в стране.