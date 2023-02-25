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Захарова прокомментировала информацию о якобы проходящих в Женеве переговорах по Украине

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Захарова прокомментировала информацию о якобы проходящих в Женеве переговорах по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос МИА «Россия Сегодня» о высказываниях главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что в Женеве якобы проходят переговоры по Украине и они ведутся «не на высшем уровне». Ее комментарий по этому вопросу отражает официальную позицию российского внешнеполитического ведомства, так как опубликован на сайте министерства.


Напомним, заявление о том, что в Женеве якобы проходят некие «секретные переговоры» по Украине глава департамента иностранных дел Швейцарии сделал позавчера в интервью газете Le Temps. Никаких дополнительных деталей по этому поводу Кассис не раскрыл, сообщив лишь, что переговоры ведутся «не на самом высоком уровне».

Захарова напомнила, что по этому поводу уже высказался помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, который чётко и недвусмысленно сообщил, что ему ничего не известно ни о каких переговорах. Вчера Мединский, комментируя заявление главы швейцарского МИД, сообщил, что ни российские дипломаты, ни представители администрации президента РФ не ведут никаких переговоров по украинскому вопросу.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что Швейцария присоединилась к незаконным антироссийским санкциям Запада и поэтому в понимании российской стороны потеряла статус нейтральной страны. Поэтому Женева не может больше претендовать на статус посредника в решении украинского кризиса.

Кроме того, напомнила Мария Захарова, переговоры с киевскими властями в принципе невозможны по причине того, что президент Украины Владимир Зеленский указом от 30 сентября 2022 года запретил для себя любой диалог с российским руководством. Что, к слову, не мешает ему выдвигать некие условия в виде «мирного плана», который он активно пиарит перед западными лидерами, как единственно возможный способ завершить военные действия в стране.
Автор:
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:47
    +2
    Аа!Вспомнил про него(Мединского)..А вот и он.....Вообще это "жжжж"не спроста.А то,что Швейцария потеряла статус нейтральной страны-совершенно верно.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:11
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      .А то,что Швейцария потеряла статус нейтральной страны-совершенно верно.

      Долго продержалась, даже при Гитлере, а сейчас сдулась - капитулировала.
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:48
    -1
    Вот и славно, переговоров нет и не какой олигарх нас не предаст из-за своей собственности на западе. Надеюсь это правда, а то зря наши там погибают.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:48
    0
    Захарова напомнила, что по этому поводу уже высказался помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, который чётко и недвусмысленно сообщил, что ему ничего не известно ни о каких переговорах. Вчера Мединский, комментируя заявление главы швейцарского МИД, сообщил, что ни российские дипломаты, ни представители администрации президента РФ не ведут никаких переговоров по украинскому вопросу.

    Так медынского в этот раз не взяли. Рома Абрамович сам все вопросы разрулит. Сколько ему за Донбасс дадут. Сколько за Крым. А сколько за Москву!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:55
      -2
      колько ему за Донбасс дадут. Сколько за Крым. А сколько за Москву!

      должен же он отбить затраты на айфоны для укронацистов
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 17:23
      0
      Цитата: Дилетант
      Сколько ему за Донбасс дадут. Сколько за Крым. А сколько за Москву!

  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:51
    +1
    Дыма без огня не бывает. Может там переговаривается Ромка Абрамович?
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 16:59
      -4
      Цитата: Владимир М
      Дыма без огня не бывает

      Что вас всех это взволновало? Кто такой Абрамович? Официально сказано, что Россия готова к переговорам, итогом которых должно быть мирное решение задач СВО: демилитаризация - денацификация - нейтральный статус остатков Украины. А вы все: Вообще это "жжжж"не спроста. Надеюсь это правда, а то зря наши там погибают. Рома Абрамович сам все вопросы разрулит. Может, вы все из "небратьев"?
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 17:05
        +4
        Кто такой Абрамович? Вы правда не знаете? Это человек который может себе позволить катать на своем самолёте наемников, убийц наших солдат. Тот кто тусуется на официальных переговорах, не имея официального статуса и должности.... И ещё, как можно решить задачи СВО - "демилитаризация - денацификация - нейтральный статус остатков Украины" переговорами? Ну и про "остатки Украины", ну очень преждевременно сказано.
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 17:05
        0
        Цитата: pyagomail.ru
        Рома Абрамович сам все вопросы разрулит

        Вы реально таких встречали, кто так думает? А что, он уже какие-то там вопросы разрулил, кроме того, что избавил нацистских преступников от заслуженной кары и вывез их на курорт отдыхать? :))
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 16:56
    0
    ну если переговоры ведутся ,, не на высшем уровне,, например на уровне уборщиц, сантехников и тп тогда будем ждать итогового КОМЮННИКЕ))))))
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:01
    0
    Да знаете, что-то меня смущает в статьях наглосюксов про Украину... Позавчера Нуланд вдове Селянского визу пообещала, сегодня БиБиСи рыб кормить призывает...

    Эршиссен, трахен зи попен?
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:02
    0
    Короче говоря, иными словами: Ни слова об Украине без... России! laughing
  8. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 17:05
    0
    Похоже что правда.
    Ну лучше так чем топтание на одном месте на поле боя.
    Хоть перестать убивать новых людей.
  9. Gromit
    Gromit Сегодня, 17:06
    +4
    Всё что требовалось от Захаровой это сказать - Нет, это ложь. Переговоров нет.
    А когда начинают выворачиваться и ссылаться на какого-то другого чиновника, это выглядит жалко.

    А ля Песков - Нет сведений, не в нашей компетенции, обратитесь в МО....
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:08
    +2
    Я так и думал ,что переговоры от России ведёт наверно Ходорковский.Два дня как этой шняге.
  11. ilimnoz
    ilimnoz Сегодня, 17:09
    +1
    переговоры для того чтобы Украина и запад перегруппировали силы и провели мобилизацию и обучение войск, перебросили технику. сколько еще будут обманывать Россию. и когда Россия избавится от предателей которые подводят к таким переговорам.
  12. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:10
    +2
    Раз полное отрицание переговоров-значит ведутся.
  13. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:18
    +2
    Не ну честно. Якобы имеет другое значение. То есть пытались и не получилось. А тут получилось и переговоры состоялись. Термин якобы абсолютно не уместен. Или вы думаете, что хайли лайкли Нам нравиться?
  14. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:28
    +1
    "Калинка" чуть-чуть изменилась - слова правильно произносит, видимо текст правильные люди готовят. Не то что раньше. Раньше смотрела в бумагу, потом голову поднимала и...несла пургу. Соловьев-Шапиро очень её, ну просто очень уважает. Коллеги, по турбопрогрузке мозгов ещё пока не мобилизованной части наших потенциальных призывников. В общем - беда. Нет квалифицированного, мотивированного мобилизационного ресурса. Если этот, тот который - ну вы поняли думает, что своим "внезапным" появлением на шоу в Лужниках может кого-то мобилизовать - он ошибается, а скорее всего - знает, потому как циник, неумеха. Хотя его друганы для него капусту рубят, вывозят интенсивно. Заметили - про вывоз капитала ни слова не сказал, хорёк. Где его дети? Вот главный вопрос. Ответ подскажет. Там где их дети - там находятся интересы негодяев политического класса РФ. Это аксиома. Я предполагаю, что К.Маркс, и Генералиссимус И.В.Сталин со мной бы согласились. sad