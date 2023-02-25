Военное обозрение
Войти Регистрация

Тайваньская оборонная компания заявила о массовом развёртывании средств противодействия БПЛА

10
Тайваньская оборонная компания заявила о массовом развёртывании средств противодействия БПЛА

Тайваньская оборонная компания Tron Future Tech., специализирующаяся на производстве противодронных систем для армии, заявила о массовом развёртывании средств противодействия БПЛА. Как уточнили в руководстве фирмы-подрядчика, она намерена выпускать ежемесячно по 100 единиц таких устройств из-за растущего спроса на них.


Хотя с момента появления предприятия прошло всего лишь 4 года, данная продукция, основывающаяся на технологии T.Radar Pro уже успешно проявила себя не только на внутреннем рынке, но и за её пределами, в частности, в странах Ближнего Востока и Южной Азии. Активная фазированная антенная решётка позволяет обнаружить дрон весом до 15 кг в радиусе до 5 км. По словам главного исполнительного директора военно-промышленной компании Ю Джиу Ванг, именно это и привлекло многих покупателей.

Вот как прокомментировал данную ситуацию сам руководитель:

Идея разработки дизайна будущей РЛС для обнаружения беспилотников была вызвана необходимостью обеспечения эффективной эшелонированной системы ПВО острова, тем самым, предотвращая Тайвань от угроз, исходящих от дронов КНР

Как пояснил Ю Джиу Ванг, при их разработке специалисты учли 4 основных критерия, среди которых: лёгкий вес и малогабаритность конструкции, наличие в ней доплеровской функции в режиме 4D для того, чтобы отличить БЛА мультироторного типа от птиц, низкая стоимость, а также улучшенные лётно-технические характеристики, будучи эффективными против низколетящих целей в городской среде.

По утверждению Ю Джиу Ванга, только за прошедшую неделю тайваньские РЛС обнаружили порядка 100 китайских беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших разведывательную деятельность над островом.

Противодронные системы от указанной компании способны определить частоту полос пропускания до 30 мГц, потребляемая мощность составляет 250 Вт.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дмитрий Донской
    Дмитрий Донской Сегодня, 19:08
    +1
    Сделали меч,придумали и щит и т.д.и т.п. вплоть до наших дней. soldier
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 19:13
      +2
      Вопрос технических возможностей страны. Сделать защиту войск и объектов от дронов вообще не проблема.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:19
    0
    Тайваньская оборонная компания заявила о массовом развёртывании средств противодействия БПЛА
    fool fool И.....Ёты готовятся к незаконченной войне. fool КНР в космосе! request
  3. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 19:26
    +1
    только за прошедшую неделю тайваньские РЛС обнаружили порядка 100 китайских беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших разведывательную деятельность над островом

    Стаи китайских дронов летают над Тайванем. Но кстати, сколько сбили? Похоже ни одного.
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:33
    -3
    КНР могла бы со своим флотом легко без войны подчинить себе Тайвань, просто установив морскую и воздушную блокаду острова, объявив 200-мильную зону вокруг острова закрытой для любого судоходства и гражданских воздушных судов.
    В течение одного месяца вся промышленность и торговля на Тайване бы полностью остановилась и его можно было бы взять голыми руками.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 19:38
      -1
      Не может не по военным не по экономическим причинам. Да и незачем ей это. Товарооборот растёт, все хорошо. Проблем с Тайванем у КНР нет.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 19:40
        -1
        Раз США поставляют Тайваню оружие - значит проблема Тайваня есть.
        Иначе МИД КНР не бесился бы так при любом визите американцев и по любой сделке США с Тайванем.
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 19:45
          -1
          И в чем эта проблема для КНР заключается? smile
          1. DefenderofTruth
            DefenderofTruth Сегодня, 19:49
            0
            В том, что под боком у США есть ещё один, кроме Японии, непотопляемый авианосец США и в случае неизбежной войны США против КНР он примет сотни боевых самолётов США.
            1. ColdWind
              ColdWind Сегодня, 19:50
              0
              Цитата: DefenderofTruth
              в случае неизбежной войны США против КНР

              Почему она неизбежна? laughing зачем им война? laughing