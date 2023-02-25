Военное обозрение
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Подтвердилась информация о подрыве ВСУ дамбы в Артёмовске

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Подтвердилась информация о подрыве ВСУ дамбы в Артёмовске

Подтвердилась информация о том, что украинские военные осуществили подрыв дамбы в северо-западной части Артёмовска. Связано это с тем, что украинские военные опасаются развития успеха российских войск по полному окружению города.


Украинское командование, поставив задачу по подрыву дамбы для бахмутского гарнизона ВСУ, надеется на то, что это остановит или как минимум замедлит продвижение штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Расчёт ещё и на то, что температура в районе Бахмута уже плюсовая, а значит, хлынувшая вода не замёрзнет. О том, что в такой ситуации возникает прямая опасность для оставшихся в Бахмуте и окрестностях жителей, украинское командование, естественно, не заботится.

Тем временем, бои продолжаются как по периметру города, так и непосредственно в городской черте. Бойцы «Вагнера» активизировали штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, включая направление на Константиновку.

Напомним, что ранее бойцы «Вагнера» установили контроль над населённым пунктом Берховка, а после вошли в село Дубово-Васильевка, находящееся на Славянском оперативном направлении. Из Дубово-Васильевки противник бежал под ударами российской артиллерии, понеся значительные потери.
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20 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:06
    +16
    Мужики ,мочите фашисткую гадину.С вами Бог и надёжный тыл.Возвращайтесь живыми ,после Победы!!!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:08
      +10
      Прямо как затопление Берлинского метрополитена в мае 1945 года.И мы ещё после всего этого даём обязательства не трогать Зеленского?Надеюсь он скоро сам передознётся.


      Видео из Артёмовска.
      https://yandex.ru/video/touch/preview/8058561261616754001

      А вот ещё одна обнаглевшая рожа.Спрашивает дорогу на Москву.Жаль что ему в этот момент не прилетела какая - нибудь ракета по балде. И когда это всё наконец начнут жёстко пресекать?


      Бункер Гитлера,ой простите Зеленского.

      24 февраля 2023 г. — РИА Служба Новостей

      Местный украинский телеканал снял сюжет с Зеленским, который показал, где он "якобы" проживает с начала проведения СВО. Сюжет снимал украинский ведущий, ранее снимавший программы про путешествия, которые в том числе показывали на российских ТВ, однако с момента начала СВО регулярно высказывает "негатив" в отношении нашей страны.На кадрах все темное и мрачное, дневного света нет нигде. Подтверждений что он там живёт нет никаких.Некоторое время назад крупное издание "Таймс" выпустило статью о том, что Зеленский в первые месяцы СВО жил в подземном бункере и находился в непрерывных панических атаках. Сейчас он храбро позирует, но его внешность выдает "нездоровое" состояние.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 17:20
        +4
        Посмотрел на Яндекс-карту.
        Там всего одно небольшое озеро на крохотном ручейке, на котором взорвать дамбу можно.
        За полчаса всё вытечет.
        Потечёт по ручью в обход Артёмовска, потом по речке Бахмутке на север.
        Если кто позиции возле этой речки сделал - ему придётся плохо.
        Но потоп будет не долгим. Потом на позицию можно вернуться. Если это не окоп, конечно. Но окопы весной и без таких потопов затапливает.
      2. Vostok35
        Vostok35 Сегодня, 17:31
        +3
        Эх, Дима, а мне твои передачи раньше нравились
      3. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 17:50
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        А вот ещё одна обнаглевшая рожа.Спрашивает дорогу на Москву

        Да дорога-то простая: до первых парней с белыми повязками - прямо... а дальше тоже прямо - но уже пешком, под конвоем.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:10
      +5
      Все идет к тому, что Артемовск они в скором времени оставят, подрыв дамбы это финальные аккорды "пьесы", группировка ВСУ обречена.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 17:28
        +2
        А вот ещё одна обнаглевшая рожа.Спрашивает дорогу на Москву

        Пусть не переживает. Его , надеюсь, туда доставят....в суд....а лучше к судмедэксперту
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 17:37
          +1
          Цитата: Чёрный
          в суд....а лучше к судмедэксперту

          Главное, чтобы больным не признали, который "не помнит себя, а потому не подсуден"
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 17:52
            0
            Цитата: Егоза
            Цитата: Чёрный
            в суд....а лучше к судмедэксперту

            Главное, чтобы больным не признали, который "не помнит себя, а потому не подсуден"


            Ага.Скажет что пытался перейти на сторону Москвы,обманом захватив танк в качестве трофея.Потому и дорогу спрашивал.А мы всё не так поняли.
    3. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:10
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Возвращайтесь живыми ,после Победы!!!

      Ну, предлагаю так: "Возвращайтесь живыми , с Победой!!!" hi А то получается, Победа отдельно, мужики отдельно, а они не разрывны. request
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:08
    +2
    Ну тады. Это полное кольцо 40 тысячного гарнизона ВСУ. Сдавайтесь. Достойная оплата в восстановления жилья, проживание в многоярусных бытовках со всеми удобствами. Ну и Наше радушие. Обязательно нальем штрафную
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:16
      +7
      Какая штрафная.Каждому должно воздастся..Через следствие.Там есть кому на кол,а на штрафную
  3. al3x
    al3x Сегодня, 17:08
    +4
    Чему удивляться, если они ядерным терроризмом не гнушаются, обстреливая ЗАЭС. Странно другое, что не обвинили в этом российские войска, хотя, ещё не вечер..
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:35
      +1
      Цитата: al3x
      Странно другое, что не обвинили в этом российские войска, хотя, ещё не вечер..

      Там им же приказали "великие дела" творить. А то Бидон денег не даст. И так уже зарплату вдвое урезали.
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:08
    +3
    Полите укроп, парни. Берегите себя, гордимся hi
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 17:10
    +8
    "Подтвердилась информация о том, что украинские военные"... скоты? Так это для меня не новость, убить украинца значит спасти русского. Простите что я так откровенно на счет убить, но это правда - пишу то что чувствую.
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:25
    +1
    Опыт Гитлера в действии. Предлагаю рвануть ГЭС рядом с Киевом, может затопит.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:28
    +2
    Стандартная тактика, еще год назад под Киевом села затапливали - тактика выжженой земли, поное разрушение инженерных сооружений.
    Ну а мирняк... Бджоловод говорил, что настоящие украинцы - они на Западной украине, а там - как в Мариуполе - "Людей там нет, там одни ватники". Депутат Рады кстати, сказала, действующий
  8. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 17:34
    0
    В северо западной части Артемовска нет дамбы. Дамба есть в западной части Артемовска (питает это водохранилище река Бахмутовка). Рядом с дамбой в 150 м. (параллельно) идет на запад шоссе Бахмут - Часов Яр. Если его затопило, то отступать для ВСУ - проблема.
  9. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:34
    0
    Цитата: tralflot1832
    Мужики ,мочите фашисткую гадину.С вами Бог и надёжный тыл.Возвращайтесь живыми ,после Победы!!!

    Да, мы все типа мочить готовы, вот только не берут. Лучше сообщите, как вкусно приготовить камбалу winked .