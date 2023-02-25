Подтвердилась информация о подрыве ВСУ дамбы в Артёмовске

Подтвердилась информация о том, что украинские военные осуществили подрыв дамбы в северо-западной части Артёмовска. Связано это с тем, что украинские военные опасаются развития успеха российских войск по полному окружению города.Украинское командование, поставив задачу по подрыву дамбы для бахмутского гарнизона ВСУ, надеется на то, что это остановит или как минимум замедлит продвижение штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».Расчёт ещё и на то, что температура в районе Бахмута уже плюсовая, а значит, хлынувшая вода не замёрзнет. О том, что в такой ситуации возникает прямая опасность для оставшихся в Бахмуте и окрестностях жителей, украинское командование, естественно, не заботится.Тем временем, бои продолжаются как по периметру города, так и непосредственно в городской черте. Бойцы «Вагнера» активизировали штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, включая направление на Константиновку.Напомним, что ранее бойцы «Вагнера» установили контроль над населённым пунктом Берховка, а после вошли в село Дубово-Васильевка, находящееся на Славянском оперативном направлении. Из Дубово-Васильевки противник бежал под ударами российской артиллерии, понеся значительные потери.