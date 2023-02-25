Военкоры: российские войска прорвали линию обороны противника севернее Авдеевки и вышли к Красногоровке

Поступает информация о том, что российские войска прорвали оборону противника к северу от Авдеевки и подошли к населённому пункту Красногоровка (не путать с городом, который находится недалеко от Марьинки).Информацию о выходе штурмовых подразделений подтверждают военкоры проекта WarGonzo. Бывали случаи, когда сотрудники этого проекта, как принято говорить, забегали вперёд, но в большинстве случаев информация в итоге находила подтверждение.Сообщается, что успешные штурмовые действия осуществили бойцы 11-го огмп при активном содействии войск 3-й Горловской бригады.Это событие важно тем, что к востоку от Красногоровки, на линии от Новобахмутовки, находился один из наиболее укреплённых позиционных районов украинских войск. Освобождение Новобахмутовки, осуществлённое ранее, стало прологом к успеху по демонтажу укрепрайона ВСУ.Прорыв линии обороны по направлению Новобахмутовка-Красногоровка позволяет зайти в тылы противника в Авдеевке – с северо-запада. В такой ситуации командование ВСУ ищет способы переброски резервов, чтобы попытаться залатать дыру в линии обороны, которая считалась неприступной. Если этого не произойдёт, то российские войска отрежут подходы к Авдеевке с северного направления.