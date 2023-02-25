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Военкоры: российские войска прорвали линию обороны противника севернее Авдеевки и вышли к Красногоровке

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Военкоры: российские войска прорвали линию обороны противника севернее Авдеевки и вышли к Красногоровке

Поступает информация о том, что российские войска прорвали оборону противника к северу от Авдеевки и подошли к населённому пункту Красногоровка (не путать с городом, который находится недалеко от Марьинки).


Информацию о выходе штурмовых подразделений подтверждают военкоры проекта WarGonzo. Бывали случаи, когда сотрудники этого проекта, как принято говорить, забегали вперёд, но в большинстве случаев информация в итоге находила подтверждение.

Сообщается, что успешные штурмовые действия осуществили бойцы 11-го огмп при активном содействии войск 3-й Горловской бригады.

Это событие важно тем, что к востоку от Красногоровки, на линии от Новобахмутовки, находился один из наиболее укреплённых позиционных районов украинских войск. Освобождение Новобахмутовки, осуществлённое ранее, стало прологом к успеху по демонтажу укрепрайона ВСУ.



Прорыв линии обороны по направлению Новобахмутовка-Красногоровка позволяет зайти в тылы противника в Авдеевке – с северо-запада. В такой ситуации командование ВСУ ищет способы переброски резервов, чтобы попытаться залатать дыру в линии обороны, которая считалась неприступной. Если этого не произойдёт, то российские войска отрежут подходы к Авдеевке с северного направления.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:29
    +6
    Это добрая весть.Авдеевский узел надо рубить...Перезрело давно уже,да и Донецку легче станет
  2. Комментарий был удален.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:38
    +2
    Наконец то и на этом направлении началось движение. good
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:48
    0
    Я могу только повторить свой пост. Война для вас заканчивается. Бытовка вместо окопов, хороший оклад и Наше радушие
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:50
    0
    Это брехня! О таком успехе нам бы сообщили более компетентные источники. А Пегов, как и Подоляка чего только не взяли за год. Подождем более подробной информации...
    1. takeshi
      takeshi Сегодня, 17:55
      0
      поживем - увидим, не нужно так нервничать