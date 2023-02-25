СМИ Франции: Макрон собирается попросить Пекин оказать давление на Москву

Президент объявил, что он направится с визитом в Китай в начале апреля, призвав Пекин помочь Франции оказать давление на Россию, чтобы прекратить конфликт и выстроить мир

Французский президент Эммануэль Макрон собирается попросить Пекин оказать давление на Москву. Это станет одной из целей его официальной поездки в Китай, которая намечена на апрель.Такое сообщение поступило от агентства France-Presse.- сообщает СМИ Франции.По мнению Макрона, Китай мог бы повлиять на российское руководство, чтобы найти способ прекратить вооруженный конфликт на Украине и посодействовать установлению мира. Французский президент положительно оценил факт того, что Пекин активно подключился к процессу мирного урегулирования, предложив свой вариант выхода из кризисной ситуации. При этом Макрон отметил, что необходимым условием для установления мира является вывод Вооруженных сил РФ с территории Украины, а также соблюдение ее «территориального суверенитета».Макрон утверждает, что международное сообщество должно оказывать давление на Кремль, чтобы он не стал применять ядерное и химическое оружие О своей предстоящей поездке в КНР французский лидер сообщил вскоре после того, как китайское руководство предложило мирный план по Украине.Ранее он звонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, также попросив его «надавить» на Россию по украинскому вопросу. До этого Макрон заявлял, что следует усилить западную поддержку киевскому режиму, чтобы тот смог «победить».