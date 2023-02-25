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СМИ Франции: Макрон собирается попросить Пекин оказать давление на Москву

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СМИ Франции: Макрон собирается попросить Пекин оказать давление на Москву

Французский президент Эммануэль Макрон собирается попросить Пекин оказать давление на Москву. Это станет одной из целей его официальной поездки в Китай, которая намечена на апрель.


Такое сообщение поступило от агентства France-Presse.

Президент объявил, что он направится с визитом в Китай в начале апреля, призвав Пекин помочь Франции оказать давление на Россию, чтобы прекратить конфликт и выстроить мир

- сообщает СМИ Франции.

По мнению Макрона, Китай мог бы повлиять на российское руководство, чтобы найти способ прекратить вооруженный конфликт на Украине и посодействовать установлению мира. Французский президент положительно оценил факт того, что Пекин активно подключился к процессу мирного урегулирования, предложив свой вариант выхода из кризисной ситуации. При этом Макрон отметил, что необходимым условием для установления мира является вывод Вооруженных сил РФ с территории Украины, а также соблюдение ее «территориального суверенитета».

Макрон утверждает, что международное сообщество должно оказывать давление на Кремль, чтобы он не стал применять ядерное и химическое оружие.

О своей предстоящей поездке в КНР французский лидер сообщил вскоре после того, как китайское руководство предложило мирный план по Украине.

Ранее он звонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, также попросив его «надавить» на Россию по украинскому вопросу. До этого Макрон заявлял, что следует усилить западную поддержку киевскому режиму, чтобы тот смог «победить».
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.elysee.fr/
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:34
    +4
    как же меня этот геронтофил бесит - слов нет. везде норовит залезть. всех подначивает, провокатор....
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:53
      0
      .....помочь Франции оказать давление на Россию, чтобы прекратить конфликт и выстроить мир

      Эти руководители стран-гарантов Минск-2 ( Франции и Германии) должны быть нерукопожатными. Пусть теперь заткнутся.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 17:34
    +2
    Как говорил мой тесть. Попросить ты меня можешь о чём угодно. Ну можешь попросить и об давлении на Москву. Важно выполню ли я твою просьбу
  3. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 17:35
    +2
    Макрон собирается попросить Пекин оказать давление на Москву

    Это гениально. И как раньше никто не догадался?
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:36
    +1
    Президент объявил, что он направится с визитом в Китай в начале апреля, призвав Пекин помочь Франции оказать давление на Россию, чтобы прекратить конфликт и выстроить мир
    Да понятно, урана нет, энергии нет, Макрон в дерьме, призвав - смешно, он будет умолять Пекин ползая в грязи которую привез с собой. request
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:36
    +2
    Откуда у нас химическое оружие - мы ж его вроде давно уничтожили по договору, что общепризнанно? Кстати - в отличие от США.. Или теперь очередь лягушатника пробиркой в ООН трясти?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:40
      0
      пусть труханами своей бабки-жены трясет.... am
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 17:38
    0
    Зачем этот инфантильный ребенок лезет в мужские разборки ? Кто его всерьез воспринимает ? Похоже даже дома его за полоумного держат.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:40
    +1
    Он как та обезьяна из анекдота - не может определиться ему к умным или красивым.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:43
      0
      Ему - к половым девиантам которые любят интимные отношения с возраcтными женщинами. Это если по-нормальному. А так - они там почти все извращенцы. И в моральном смысле тоже.
  8. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 17:44
    0
    A total bullshit story!!
    You can't pressure China!!!
    Who is I'm charge for this misinformation?
    IT'S topfake not topwar
    Do your home work!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:46
      0
      Where are you from, mister? US ? GB ?
      Australia? Just curiosity (which killed the cat laughing )
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:47
    0
    Шут номер два! Борется с Шутом номер один за право называться главным клоуном современности. Сначала Путину звонил чуть ли не ежедневно, а когда его отбрили, стал трындеть о великой помощи Украине. В итоге от него толком никакой помощи не пришло, зато звону было на всю Пятницкую. Теперь вот решил на китайской теме срубить дивидендов. Опять облажается, к бабке не ходи! laughing
  10. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 17:49
    0
    еще этот дырявый из себя корчит политического деятеля
  11. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 17:53
    0
    Макрон должен прокукарекать на камеру на коленях перед Си, потом может просить. Какой же он звездабол это президентишка, жалкий врун и балабол.
  12. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 17:53
    0
    Et le "poudré" Macron croit qu'avec ses petits bras il peut avoir une quelconque influence sur les décisions et les choix Chinois !?
    Il n'a pas compris que, contrairement à lui, la Chine fait passer les intérêts de la Chine en premier...
    Quelqu'un doit dire à Macron que le temps ou des "empires " Occidentaux dictaient leurs loi à la Chine est terminé ... Les guerres de l'opium c'est fini
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:54
    0
    Вопросы:
    * Зачем это нужно Китаю
    * Какой смысл давить на Москву, если все началось с вооруженного переворота, штаб которого официально находился на территории США - в киевском посольстве?