Индийский премьер: в Нью-Дели готовы внести свой вклад в мирный процесс на Украине

Индия последовательно выступает за разрешение украинского конфликта дипломатическими, переговорными методами. И в Нью-Дели готовы внести свой вклад в мирный процесс на Украине.Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая проходила в столице Индии.Он отметил, что значительное негативное влияние на мировые процессы оказали в последнее время два фактора. Это пандемия коронавируса и вооруженный конфликт на Украине. Моди отметил, что наиболее сильно эти две проблемы отразились на развивающихся странах. По мнению главы правительства Индии, их можно и нужно решать совместно всему мировому сообществу.Также индийский премьер отметил, что ряд международных структур давно нуждаются в реформировании. Это касается и Совета Безопасности ООН. Глава правительства Индии отметил, что в этом вопросе с ним солидарен и Берлин. Оба государства принимают активное участие в работе «группы четырех», которая выступает за совершенствование структуры Совбеза ООН. Кроме Индии и Германии, туда входят Бразилия и Японии, которые также стремятся стать постоянными членами этой структуры.В то же время в Бангалоре завершился саммит министров финансов и глав центробанков «Большой двадцатки». Было обнародовано итоговое заявление его участников. Из него решили исключить пункт, где содержится осуждение действий России на Украине.