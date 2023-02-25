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Индийский премьер: в Нью-Дели готовы внести свой вклад в мирный процесс на Украине

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Индийский премьер: в Нью-Дели готовы внести свой вклад в мирный процесс на Украине

Индия последовательно выступает за разрешение украинского конфликта дипломатическими, переговорными методами. И в Нью-Дели готовы внести свой вклад в мирный процесс на Украине.


Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая проходила в столице Индии.

Он отметил, что значительное негативное влияние на мировые процессы оказали в последнее время два фактора. Это пандемия коронавируса и вооруженный конфликт на Украине. Моди отметил, что наиболее сильно эти две проблемы отразились на развивающихся странах. По мнению главы правительства Индии, их можно и нужно решать совместно всему мировому сообществу.

Также индийский премьер отметил, что ряд международных структур давно нуждаются в реформировании. Это касается и Совета Безопасности ООН. Глава правительства Индии отметил, что в этом вопросе с ним солидарен и Берлин. Оба государства принимают активное участие в работе «группы четырех», которая выступает за совершенствование структуры Совбеза ООН. Кроме Индии и Германии, туда входят Бразилия и Японии, которые также стремятся стать постоянными членами этой структуры.

В то же время в Бангалоре завершился саммит министров финансов и глав центробанков «Большой двадцатки». Было обнародовано итоговое заявление его участников. Из него решили исключить пункт, где содержится осуждение действий России на Украине.
Автор:
Использованы фотографии:
https://www.narendramodi.in/
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:11
    +5
    К любому мнению суверенной страны мы прислушаемся.Вот вопрос примем мы это мнение.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:44
      +2
      Можно и прислушатся..Но пусть вж лучше танцуют и задирают ноги на парадах.Это в них лучше получается.Пусть занимаются у себя миротворствовать с Пакистаном и Китаем
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:12
    +1
    Ещё одну мирную белиберду наподобие китайской сочинят, в которой не будет ни слова о безопасности России, о нейтралитете Украины и о непродвижении НАТО и ЕС на восток.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:40
      0
      призыв по типу: не стреляй в голубей... нациских...
      Россия может в качестве алаверды дать пару советов-призывов к миру в Тибете
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:12
    +1
    ...заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем...

    Очень подходящая компания для миротворческих инициатив. Прям на немецком леопарде на переговоры и приедут. Делают хорошую мину при плохой игре. negative
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:17
    +1
    Индийский премьер: в Нью-Дели готовы внести свой вклад в мирный процесс на Украине
    recourse Нет ребята, желтые штаны не достаточно, для миротворца... Эрдоган бил-бил, не разбил, Си бил-бил не разбил, а тебе Моди и подавно не светит. request Мышка нужна... США. feel
  5. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 19:17
    +2
    Цитата: DefenderofTruth
    Ещё одну мирную белиберду наподобие китайской сочинят, в которой не будет ни слова о безопасности России, о нейтралитете Украины и о непродвижении НАТО и ЕС на восток.

    Похоже вы не читали все 12 пунктов китайского предложения, а остановились на первом.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 19:25
      +1
      Читать долго....Вот,если бы в "твиторе" по коротенькому,закинули... hi
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 19:28
      0
      И в каком пункте говорится о нейтрализации, демилитаризации и денацификации Украины?
  6. Василий12
    Василий12 Сегодня, 19:26
    +2
    Послушай, командир Индии, вам ещё не обещали уничтожения индийской нации, т.е. уничтожения всего народа индийской расы. Вот когда начнут эту операцию, тогда возможно поймёшь, чем сейчас занимается Россия. Вместе с этими уродами жить на одной планете нельзя. Полное их уничтожение - единственный выход.
  7. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 19:38
    +1
    Индия вполне заслуживает свое место в СБ ООН. Суверенное гос-во,мощная экономика ,мощная армия , более 1 млрд. населения и.т.д.
    Берлин и Токио - не заслуживают , на их территории находится массивная военная инфра уже существующего члена СБ ООН ,и сами они критически зависят от США , как минимум в степени, не возволяющей говорить об их потенциальной беспристрастности .
    Если та же Франция или ВБ относительно могут считаться суверенными гос-вами (размеры ВС,наличие собственного ЯО) ,то подзонтичные гномы не доросли до этого высокого статуса , хотя их экономики и промышленная мощь вполне ,казалось бы ,позволяют им на него рассчитывать.

    Что такое "Совет Безопасности ООН" ? Это ведь не некий дискуссионный клуб "старых ценителей секса" - это СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ . На этих гос-вах лежит "де юре" поддержка мира во всем мире , если потребуется то и силовым путем. И вот в этом моменте выясняется критерий, по которому страны достойны или нет находиться - это право (и способность) силы ,помимо значимых глобальных и локальных ролей ,экономической и промышленной мощи.
    Можно ли считать Бразилию таким мощным локальным игроком ? Да. однако в глобальном плане Бразилия как была в медвежьем углу -так там и остается . Практически вся ЛА это "вещь в себе" , и ожидать соответствия критерию "ответственность за глобальный мир" от мощного,но откровенно локального игрока - сомнительно. Хотя я замечу, что на этом направлении то, что могла бы сделать Бразилия - это минимум , для изменения этого статуса.

    Индия в СБ должна быть определенно , а вот за ней - да, вырисовывается куча претендентов ,которые по тем или иным критериям "не дотягивают". Однако если ставить вопрос так - то будет-ли дотягивать Франция ?
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 19:47
      -1
      Но в таком случае в состав Совета Безопасности ООН просунут также и агрессоров - Германию и Японию.
      А нам этого очень не надо.
      В войне на Украине эти страны показали, что их агрессивная сущность в отношении России нисколько с 1945 года не изменилась.