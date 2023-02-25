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Нанесены удары по объектам противника в Краматорске и Славянске, ведётся огонь по ВСУ в Угледаре

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Нанесены удары по объектам противника в Краматорске и Славянске, ведётся огонь по ВСУ в Угледаре

Пришла информация о нанесении поражения российскими войсками объектам противника сразу в двух оккупированных силами киевского режима городах Донбасса. Речь идёт об объектах в Славянске и Краматорске.


Так называемый «глава Донецкой областной военной администрации» (ставленник режима Зеленского) Павел Кириленко подтвердил нанесение удара по объектам в Краматорске. В то же время Кириленко традиционно для киевского режима утверждает, что «удар был нанесён по жилой застройке», включая «местную амбулаторию».

О том, что жилую застройку использовали украинские военные, выстраивая линию обороны в городе, ставленник киевского режима, конечно, не сообщает.

Одновременно с этим российские войска наносят удары по противнику на южно-донецком направлении. Под огонь российской артиллерии попадают позиции украинских войск, обустроенные в Угледаре.


Обращает на себя внимание такая деталь, как интервью украинских военных западным репортёрам, в котором военнослужащие ВСУ сами рассказывают, как оборудуют миномётные огневые позиции во дворах многоэтажек Угледара, а также о том, как ведут огонь прямо из окон городских квартир.
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12 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:22
    +1
    Нанесены удары по объектам противника в Краматорске и Славянске, ведётся огонь по ВСУ в Угледаре
    Фото: Как им тепло в дыму, мороз отступает... feel
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 19:35
    +4
    Это праздник души какой-то а не день. И чем больше этих уничтожат тем лучше мне будет.
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 19:43
      +4
      День действительно- насыщен. В
      Авдеевские укрепы насыпали ФАБы, (а может и не фабы, но салют шикарный).
      "Ливетан" телеграффировал аудиозапись. " В 19 часов нп. Ягодное полностью зачищен бойцами ЧВК Вагнер."
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 19:48
        +3
        сейчас дело идёт к потеплению и похоже укропы не смогут отвести тяжёлую технику из Бахмута
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:36
    0
    М-да, Славянску опять достанется... В прошлый раз 80% жилого фонда в щебень, причем по словам самого укропа. и сейчас так же
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:42
      +4
      Цитата: Bingo
      М-да, Славянску опять достанется... В прошлый раз 80% жилого фонда в щебень, причем по словам самого укропа. и сейчас так же

      Ничего! Отстроим. А вот в Киеве полыхает завод химической промышленности. "И кто его знает, чего он полыхает?" ))) Кличко ручками развел. А ведь так хотел на Леопарде покататься! )))
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 19:37
    +3
    Нацистские крысы знают, что Донбасс - русская земля с русским населением, которое ждёт Россию.
    Знают, нацистские крысы, что им там никогда не жить и не будет никакой больше Украины.
    Поэтому уничтожают за собой всё, оставляя только то, что не могут уничтожить - выжженную землю, предварительно удобренную собственными вонючими трупами.

    Однако наше дело - правое, враг будет разбит, победа будет за нами!
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:42
    +2
    Амбулатория?А там что,детишек лечат?Нет,используется как военный госпиталь После уничтожения наших машин с красными крестами в самом начале операции,вся это "допомога"-законная цель
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:50
      +2
      игра с нацистскими отморозками в благородство, она в одни ворота
    2. Наган
      Наган Сегодня, 20:03
      0
      Не надо уподобляться нацистам. С медиками не воюют - это закон еще с позапрошлого века. А вот тех нацистов, кто это сделал, надо поймать, судить за военные преступления и преступления против человечности (по нюрнбергскому прецеденту), после чего публично повесить.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 20:01
    0
    Значит подбираемся к этой англомерации, учащаются удары да и скрыть тяжело, подкрепления укропские перебрасывают. Как говориться поле не паханное в том числе и фабами.
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 20:02
    0
    Хорошая новость!!! Оптимизма у меня заметно прибавилось. Так держать!!!