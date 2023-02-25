Нанесены удары по объектам противника в Краматорске и Славянске, ведётся огонь по ВСУ в Угледаре

Пришла информация о нанесении поражения российскими войсками объектам противника сразу в двух оккупированных силами киевского режима городах Донбасса. Речь идёт об объектах в Славянске и Краматорске.Так называемый «глава Донецкой областной военной администрации» (ставленник режима Зеленского) Павел Кириленко подтвердил нанесение удара по объектам в Краматорске. В то же время Кириленко традиционно для киевского режима утверждает, что «удар был нанесён по жилой застройке», включая «местную амбулаторию».О том, что жилую застройку использовали украинские военные, выстраивая линию обороны в городе, ставленник киевского режима, конечно, не сообщает.Одновременно с этим российские войска наносят удары по противнику на южно-донецком направлении. Под огонь российской артиллерии попадают позиции украинских войск, обустроенные в Угледаре.Обращает на себя внимание такая деталь, как интервью украинских военных западным репортёрам, в котором военнослужащие ВСУ сами рассказывают, как оборудуют миномётные огневые позиции во дворах многоэтажек Угледара, а также о том, как ведут огонь прямо из окон городских квартир.