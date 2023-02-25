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Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника

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Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника

Когда отдельные подразделения российской армии в середине 2010-х годов начали переходить на лёгкую небронированную технику, возникали вопросы о целесообразности её использования ввиду полного отсутствия защиты для экипажа и десанта. Боевая практика расставила всё по своим местам.


Разведывательные группы зачастую передвигаются на внедорожниках, обладающих более высокой манёвренностью в отличие от бронемашин. При движении по пересечённой местности стали использовать более проходимые квадроциклы. На вооружение армии они стали приниматься с 2015 года, когда развернулись поставки машины АМ-1 для спецназа, разведчиков и десантников.

Издание RT разместило видеоматериал, на котором показано применение квадроцикла бойцами ВДВ в ходе противостояния с противником в лесных массивах под Кременной. Десантники приблизились к позициям неприятеля с установленным на технике ПТРК. Пока один из бойцов обеспечивал охранение, второй произвёл выстрел с уже снаряжённого ракетой комплекса. После отстрела второй ПТУР группа сразу же покинула огневую позицию. На втором видео показано применение АГС, установленного на квадроцикл.

Небольшие габариты квадроцикла затрудняют его обнаружение, он обладает высокой манёвренностью и проходимостью, что делает машину эффективным средством передвижения по пересечённой местности. Аналогичными преимуществами обладают багги, отличающиеся большей вместимостью. Недавно было заявлено о скором их поступлении на фронт.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны России
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21 комментарий
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  1. Eug
    Eug Сегодня, 20:51
    +4
    Основной недостаток - шумность. Если "вынесенный" из расположения пост - тихой ночью далеко
    слышно хоть квадрик, хоть снегоход, особенно если на посту музыку в наушниках не слушать (были случаи).
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 21:15
      +2
      Это новость? Извините, вы(Администрация, которая пропускает такие"новости" )"Идиоты"?
  2. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:53
    0
    Вот это хорошая вещь...надо было быстрее шевелиться их наклепать десятки тысяч на фронт. Пешком много не набегаешь.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 21:42
      +2
      Лучший квадрик это автомобиль Нива, крыша есть и печка, вместительнее. А по цене как квадрик.
  3. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 20:53
    +2
    Удельное давление на грунт минимальное. Противотанковые мины на них не реагируют. Плюс скорость передвижения,маневриность. Да и попасть в движущегося на скорости человека сложно.
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:53
    +1
    Мда... а как же тигры? Главное, чтобы не электросамокаты wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:01
      0
      Кстати у всук есть электромотоциклы.Во всяком случае их использовали на Херсонском направлении.А то ,что наша крылатая пехота использует квадрики-это хорошо.Польза от них есть
    2. poquello
      poquello Сегодня, 21:02
      0
      Цитата: Buyan
      Мда... а как же тигры?

      в лесном массиве? тигры? и куда они поедут?
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 20:58
    +5
    Может уж вернуть тогда кавалерию. Лошадь пройдёт там где и квадроцикл не сможет. Отстрелялся и ускакал.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 21:12
      +1
      Точняк)) Зимой воюют а летом на заготовках сена для прокорма)) laughing
      1. Диверcант
        Диверcант Сегодня, 21:59
        0
        как лучше: на себе ПТРК тащить или на лошадке везти?
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:21
      0
      А я вот не думаю, что у погранцов отменили... Раньше была, причем совсем недавно wink
    3. Kvakosavrus
      Kvakosavrus Сегодня, 21:30
      +1
      Лошадь большая, хорошо видно. Если ездить то на кабанах или на овцах
  6. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 20:59
    +1
    Цитата: Buyan
    Мда... а как же тигры? Главное, чтобы не электросамокаты wassat

    без претензий.....но замечание на уровне увидев в армии "корд" потом посмеиваться увидев автоматы..... всему есть свое место и время...и "тигр" и квадро
  7. Керенский
    Керенский Сегодня, 21:03
    +8
    Российские десантники используют квадроциклы для обстрела противника

    Надо что-то делать с авторами заголовков.
    Стреляют квадроциклами ? Стреляют из квадроциклов?
    Да, придираюсь.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:14
    0
    Квадрик как раз в армии понятен, усовершенствоанная версия мотоцикла с коляской. И шумность пофигу - он не для скрытного проникновения в тыл laughing Патрулировать или вот так - вытянуть быстро расчет на точку и после выстрела сразу ноги сделать.
    А вот смысл багги от меня ускользает. Грузоподъемность у них никакая, защита тоже, ну разве чтоб перевернувшимся не придавило, при этом рама из труб жрет вес, увеличивает габариты - на ней и не утащишь как на машине и не пролезешь между деревьями, как на мотоцикле или квадрике. Она пустыни на границе с Мексикой патрулировать годится - развалился на кресле, и сиди себе, меньше устаешь, чем в седле...Но у нас пустынь-то нет нихрена, а в лесостепи - путь до первой балки, если не до лесополосы - и на руках ее не перетащишь...
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:25
    0
    А сколько было споров (и на этом сайте тоже) по поводу эффективности такой техники. А время показало что у лёгкого транспорта есть своя ниша в военных действиях.
  10. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 21:33
    0
    Как вы думаете - что это за красная отметина на стволе
    дерева напротив "квадрика" на 0:57?
  11. НСВ
    НСВ Сегодня, 21:52
    0
    Велосипеды тоже неплохое средство передвижения!Самокаты,скейты....голь на выдумки хитра!
  12. koramax81
    koramax81 Сегодня, 21:52
    0
    Вот и ответ зачем в войсках нужны квадроциклы. У всего есть своя ниша
  13. Spaceman111
    Spaceman111 Сегодня, 22:03
    0
    Для квадров есть доп глушители (делались для охотников), шум конечно остаётся, но очень тихий, да и лучше колесом на лепесток наехать, чем ногой наступить, проедет реально много где, а если с прицепом так и взять можно много чего полезного, но это уже от 800см3. Это все же инструмент и его надо уметь применять к нужной обстановке. Где то ещё было видео с пулемётом на поворотно-раскладной турели.