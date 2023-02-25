Военное обозрение
Войти Регистрация

Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Ягодное в окрестностях Артёмовска

11
Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Ягодное в окрестностях Артёмовска

Российские силы активизировали штурмовые действия в районе Артёмовска (Бахмута). На днях под контроль ЧВК «Вагнер» перешла Берховка. Сегодня поступили сообщения о том, что бойцы ЧВК вошли в населённый пункт Дубово-Васильевка, что к югу от трассы на Славянск после того, как артиллерийский обстрел вынудил противника бежать из этого села.


Теперь находит своё подтверждение информация о переходе под контроль ЧВК села Ягодное. Этот населённый пункт примыкает к Бахмуту с северо-запада. Из Ягодного идёт прямая дорога на упомянутую выше Дубово-Васильевку (на северо-запад), к станции Ступки и Свято-Георгиевской улице Артёмовска (на восток).



Напомним, что ранее для того, чтобы затруднить российским силам продвижение на северо-западе Бахмута, украинские военные осуществили подрыв дамбы на этом направлении.

К настоящему моменту подразделения ЧВК «Вагнер» расширяют зону контроля вокруг Бахмута. Освобождение села Ягодное позволяет подойти к последнему контролируемому ВСУ на этом направлении от Артёмовска населённому пункту, селу Хромово. Оно располагается на дороге, ведущей от Артёмовска к Часову Яру. Эта дорога является единственной, физические пока ещё контролируемой противником.
Использованы фотографии:
ТГ/Оркестр Вагнера
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 21:10
    +10
    Так держать медленно но верно идет окружение Бахмута. Главное вернитесь живыми, для нас Вы герои.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 21:40
      0
      Круг сужается.
      Ещё чуть-чуть и котел захлопнется.
      Бахмут - не Азовсталь. Долго не просидят. am
      1. Max2022
        Max2022 Сегодня, 22:05
        +1
        Правда сидят очень долго там, надеюсь измотали оборону, окружений честно заждолись
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 21:10
    +5
    Молодцы! Обещали - сделали! Теперь до Хромово, где последняя дорога для ВСУ рукой подать. А по раскисшим полям, когда всё тает, не больно побегаешь.
    1. Dreamboat
      Dreamboat Сегодня, 21:28
      +4
      Главное в статье забыли написать: От окраин Ягодного до дороги через Хромово меньше 2.5 км. И главное, ни прикрывающих высот, ни зданий населённых пунктов...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:20
    +2
    Хорошо,дело начало двигаться.Давите гадов,удачи Вам ,ребята
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:20
    +2
    Российские силы активизировали штурмовые действия в районе Артёмовска (Бахмута).

    Значит у Вагнеровцев появились снаряды. good Ждём кульминацию бахмутовской мясорубки.
  5. Wiruz
    Wiruz Сегодня, 21:27
    -2
    Почему-то уверен, что в будущем сражение за Бахмут/Артёмовск будет звучать так же громко и сильно как и "Сталинградская битва"
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 21:34
      +7
      Нет не будет. По стратегическому значению это локальная битва.
  6. Vicontas
    Vicontas Сегодня, 21:34
    +1
    Вот что делают животворящие оплеухи в медиа,заставляющие Минобороны восстановить снабжение "Вагнера"!И пусть удача ребят не покидает!
  7. Alex242
    Alex242 Сегодня, 22:06
    0
    К настоящему моменту подразделения ЧВК «Вагнер» расширяют зону контроля вокруг Бахмута. Освобождение села Ягодное позволяет подойти к последнему контролируемому ВСУ на этом направлении от Артёмовска населённому пункту, селу Хромово. Оно располагается на дороге, ведущей от Артёмовска к Часову Яру. Эта дорога является единственной, физические пока ещё контролируемой противником.

    хорошие новости.....