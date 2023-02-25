Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Ягодное в окрестностях Артёмовска

Российские силы активизировали штурмовые действия в районе Артёмовска (Бахмута). На днях под контроль ЧВК «Вагнер» перешла Берховка. Сегодня поступили сообщения о том, что бойцы ЧВК вошли в населённый пункт Дубово-Васильевка, что к югу от трассы на Славянск после того, как артиллерийский обстрел вынудил противника бежать из этого села.Теперь находит своё подтверждение информация о переходе под контроль ЧВК села Ягодное. Этот населённый пункт примыкает к Бахмуту с северо-запада. Из Ягодного идёт прямая дорога на упомянутую выше Дубово-Васильевку (на северо-запад), к станции Ступки и Свято-Георгиевской улице Артёмовска (на восток).Напомним, что ранее для того, чтобы затруднить российским силам продвижение на северо-западе Бахмута, украинские военные осуществили подрыв дамбы на этом направлении.К настоящему моменту подразделения ЧВК «Вагнер» расширяют зону контроля вокруг Бахмута. Освобождение села Ягодное позволяет подойти к последнему контролируемому ВСУ на этом направлении от Артёмовска населённому пункту, селу Хромово. Оно располагается на дороге, ведущей от Артёмовска к Часову Яру. Эта дорога является единственной, физические пока ещё контролируемой противником.