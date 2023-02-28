Спутники, танки и искусственный интеллект

Предисловие
Всякое международное право, законы и договоренности – для слабаков. Сильные плевать хотели на такие мелочи, у них свои правила. Басня Крылова про волка и ягненка целиком и полностью передает положение дел в мире. Поэтому не надо строить тщетные иллюзии и тем более ожидать благоразумия, ответственности и добропорядочности.
Североамериканские Штаты со своими сателлитами с большим энтузиазмом связывают руки другим странам якобы справедливыми и демократичными договоренностями, при этом свои руки они держат совершенно развязанными и позволяют себе все, что захотят.
Навязываемое нам в одностороннем порядке международное право и договоренности, как и демократия – всего лишь фикция, не имеющая под собой никакого реального основания.
Нужен пример? Показушная расправа Гаагского трибунала над лидером югославского сопротивления Слободаном Милошевичем. Достаточно пойти наперекор и оказать сопротивление. И все песни про тотальное равенство перед законом и справедливость уходят в небытие.
Есть примеры куда более жуткие, но менее известные. Бомбардировки Камбоджи с 1965 по 1973, совершенно бесцеремонное вторжение на Гренаду. Китайцы прекрасно понимают, кто стоял за массовым геноцидом китайского населения в Индонезии в 1965 и 1966 годах.
Поэтому не стоит совершенно корчить непонятно что из себя и даже пытаться заморачиваться какими-то договоренностями и договорами. Западная цивилизация недоговороспособна. И если им надо, пусть сами соблюдают свои правила и не учат остальных, что им делать и как им жить.
Спутники
После некоторых успехов и целого ряда неудач стали появляться у нас разговоры про необходимость возрождения флота океанского класса и священной борьбы с модульным подходом в кораблестроении. Якобы нам пора начинать бороздить вдоль и поперек Индийский, Тихий, Атлантический и временами заходить в Южный. Понастроить кучу авианосцев, линкоров, крейсеров и прочих анахронизмов, сделанных согласно подходам парусных монолитов. Огромных, уникальных, с невероятным количеством экипажа и заоблачной стоимостью, со сложностью обслуживания и обязательно не имеющих аналогов по последним трем пунктам. Чтобы взять и показать супостату, что мы такие большие, громкие и традиционные. Прям совсем не по Сунь Цзы.
Какая задача стоит перед боевым кораблем? Для чего он вообще проектируется, создается, набирается и обучается команда? Оказаться в некой точке планеты, добравшись водным путем, чтобы провести разведывательные операции или доставить в те или иные цели как можно больше Джоулей в тротиловом эквиваленте. Желательно остаться при этом целыми и невредимыми. А навредить желающих предостаточно. То проливы перекроют, то корабли потопят, часто вместе с экипажем.
Может поднять взор в небеса? Что у нас там на данный момент?
Государственные границы отсутствуют, нет проливов и малосудоходного мелководья, приливы с отливами не наблюдаются, спорадическая активность солнца обычно раз в десятилетие. Есть непонятные международные договоренности, которым по факту грош цена в базарный день. На данный момент сплошные нейтральные воды, точнее – нейтральный вакуум. Но это пока. Космическая гонка началась снова. Теперь на новом технологическом уровне.
Достижения современного прогресса позволяют запускать космические аппараты (далее – КА) с невиданными ранее возможностями. Современная техника позволяет в реальном времени вести наблюдение сразу в нескольких диапазонах электромагнитного спектра, адаптивными цифровыми фильтрами удалять шумы и артефакты, нивелировать атмосферные искажения, с помощью алгоритмов машинного обучения производить предварительную обработку, распознавание и классификацию. Все это не сходя с орбиты. Или раздавать Интернет на землю с минимальными задержками.
Космическая гонка началась снова. В начале 2019 года появилось Агентство космического развития США. Другими словами, американцы приняли постановление о начале запуска программы милитаризации космоса, и никакие международные соглашения америкосов не касаются. То, что там Никсон, расчувствовавшись, подписал в 1979 году на Генеральной Ассамблее ООН, было давно и неправда.
Уже на полном серьезе состряпано «Соглашение Артемиды» по Луне, где спутник присвоили и поделили. Не то, что не приземлились на Луне, они даже не взлетали. Лунная программа пока находится в стадии проработки. Зато спутник со всем содержимым полностью на себя переписали.
Почему наши так себя не ведут на международной арене?
Череда последних событий упрямо говорит, что можно наглеть по полной, и даже нужно. И нам за это ничего не будет. Все, что могли подгадить, сделали.
Давайте вернемся к нашему космосу. Что у нас там есть?
А с космосом у нас на данный момент полный батут. Кое-как получилось вытолкать на орбиту многострадальный модуль «Наука». Промучились с «Наукой», и за сим все стало. С МКС наши подумывают уйти, если не прогонят раньше. Были непонятные наметки по многоразовым модулям, с двигателями мудрили, грозились на другое топливо перейти. Были предложения уйти с ядовитого гептила на перспективный фтор, но люди, обслуживающие стартовый стол, такую перспективу не оценили.
Идеи разные есть, попытки их реализации встречаются, но самого главного нет. Нет цели. Для чего это все делать?
Человека в космос вывели, на Луну мы не хотим, на Венере реально адские условия, на Марс летит Маск, проводной широкополосный Интернет вполне устраивает, «Триколор» на многих крышах ловит.
Ради чего вести разработки, испытания и пуски? Для чего стараться, к чему стремиться?
Подкидываю идею. Ради милитаризации космического пространства. Для начала околоземного, потом можно углубиться. Еще неизвестно, что важнее контролировать – водное пространство или безвоздушное. Путь кто-то там себя мнит по старой памяти владычицей морей, владение космосом намного выше и невероятно обширнее.
Как и в случае с морским или океанским флотом КА в основном обслуживают определенный участок территории. Могут над ним висеть на геостационарной орбите или периодически появляться там. Средняя скорость движения КА по орбите высотой 1 000 км составляет 7,5 км/с, что намного быстрей имеющихся стратегических бомбардировщиков.
Сколько времени КА понадобится, чтобы оказаться над нужным участком планеты? Явно не несколько дней, как в случае с морским флотом. Там счет идет на часы. Если КА имеет двигатели, и очень срочно нужно его присутствие, то можно ускориться. Тем более для перемещения КА не надо париться с международным морским правом, погодными условиями и отмелями.
Ну вот оказался КА над нужным участком планеты быстро и непринужденно. Только это полдела. Что дальше делать, когда оказался над нужным местом?
Иногда смотреть даже в широком диапазоне электромагнитных волн недостаточно. Надо предпринимать какое-то действие, оказывать влияние на объект наблюдения. Заставить поволноваться обитателей Земли.
Есть формула для определения потенциальной энергии поднятого над землей тела:
E = m*g*h. Из этой знакомой со школы формулы следует следующее. Если тело массой 10 кг будет спускаться с высоты 100 км на грешную землю, его энергия составит примерно 9,8 МДж.
Понятное дело, процесс спуска будет происходить не в безвоздушном пространстве, и часть энергии перейдет во внутреннюю на разогрев окружающей среды и самого спускаемого тела. Если останется меньшая половина в 4 МДж – это тоже немало. И это только потенциальная энергия поднятого над землей тела.
Никакие международные законы не запрещают разогнать рабочее тело на старте или в процессе спуска и к потенциальной энергии добавить кинетической. Вторая космическая скорость в плотных слоях вполне достижима. Доказано сгоревшими в атмосфере спутниками.
Для достижения таких скоростей совсем не обязательно строить рельсотрон. Можно просто уронить рабочее тело с орбиты. Получается практически аналог БОПС на гиперзвуковых скоростях, чтобы легче было понимать. Только приземляется вертикально. И не выстреливается. Стрелять на орбите опасно и накладно. Отдачей может унести неизвестно куда в открытый космос, маневрируй и ищи потом свою орбиту.
Возникает логичный вопрос. Зачем что-то ронять из космоса на землю, когда есть ракетный комплекс «Авангард», который оснащен гиперзвуковым планирующим блоком, благодаря которому ракета способна разгоняться до 33 тысяч километров в час? Это порядка 9,1 км/с в плотных слоях атмосферы.
Давайте рассмотрим возможные варианты применения гипотетического кинетического оружия космического базирования и вообще КА.
1. Для нужд ПВО
Логистика военных операций постоянно ускоряется. Большое число военно-транспортной авиации что-то привозит и увозит. Именно скорость доставки и возможность доставки в труднодоступные районы позволяет проводить быстрые военные операции. Пару подбитых таких самолетов, и у кого-то могут резко поменяться планы в театре боевых действий. Американцы замучились бы возить по земле грузы для операции в Афганистане.
Кроме транспортных функций, крупнофюзеляжные самолеты могут выступать в роли разведывательных бортов, бомбардировщиков. Причем бомбардировщиков с весьма специфическим оружием.
Отличительной особенностью этих типов самолетов являются их большие габариты, низкая маневренность и относительно небольшая скорость. Такие самолеты не обладают оптической или радарной скрытностью, а их довольно мощные двигатели огнем горят в ИК-диапазоне. В отличие от боевой авиации, они не скрываются от радаров ПВО в складках местности, а часто занимают высокие эшелоны подальше от опасных грозовых фронтов.
Из-за этого их держат подальше от линии боевого соприкосновения и действия вражеской ПВО. Летают они в пределах своей многоэшелонированой ПВО или в сопровождении боевых самолетов.
Но перед космосом все равны. Все под космосом ходим.
Одной из особенностей авиации является компромисс иногда довольно жесткий между массой и размерами летательного аппарата. Поэтому корпуса делают из сплавов легкого алюминия, а не из довольно крепкой стали. Формы и размеры самолета ограничены законами аэродинамики. Многие привычные на земле вещи в воздухе недопустимы.
В полете просто так окошко не откроешь проветрить салон, не остановишься посмотреть, что там с движком или рулем высоты. И если в полете заклинит закрылок, экипаж начинает выкручиваться, похлеще чиновника с декларацией о доходах. Не зря самолеты так тщательно проверяют и готовят к полету на земле.
Поэтому в случае повреждения фюзеляжа или крыла, самолету грозят разного рода неприятности. Может произойти разваливание в полете или сваливание при посадке. Тем более груженному под завязку транспортнику достаточно оставить небольшую дыру в корпусе. А для тела, разогнанного пусть до первой космической, это не составит большого труда. Любой самый военный самолет со сквозной дырой в крыле или фюзеляже в случае возможности продолжать полет уже не сильно боеспособен.
Много килограмм для такого поражающего тела не надо. Один килограмм болванки на скорости 5 км/с не встретит активного сопротивления со стороны алюминиевого корпуса фюзеляжа или крыла.
Основная сложность – в системе наведения и управления таким космическим телом. Но, как писал ранее, такие самолеты хорошо видны в ИК-диапазоне, помимо оптического, часто присутствуют в верхних эшелонах, где их можно для точности попадания подсветить лазерами вместе с пилотами.
А системы управления боеголовками баллистических ракет вполне себе работают на гиперзвуковых скоростях. Только от них в этом случае не потребуется заставлять лететь снаряд к цели по максимально случайной траектории.
2. Для нужд противокорабельной обороны
Как обычно выглядит борьба с кораблями?
Самолеты караулят с воздуха, на берегу ждут ракетные комплексы, на воде мины и с некоторых пор беспилотники, под водой подлодки и русалки, в доках поджидают адмиралы. По этим причинам все средства обнаружения противника у корабля смотрят в сторону горизонта или под воду, о вертикальных прилетах сильно не думают.
Поэтому в зенит сильно никто не смотрит, и ФАРы сканируют в большей степени горизонтальную плоскость. Что там с неба может упасть? Метеорит из космоса только или голубой лед из самолетного туалета. Тем более булыжник на скоростях в несколько десятков километров в секунду ничего не остановит, и кирпичи с неба – очень большая редкость, чтобы о них думать.
С кораблями получается намного проще, чем с огромными самолетами. Степеней свободы у корабля меньше, скорость многократно ниже, размеры больше, иногда многократно. Основное бронирование корпуса рассчитано на прилеты с боковой проекции. Стелс-технологии также рассчитываются на засветку в горизонтальной плоскости. Какой бы не был навороченный в плане скрытности корабль, его корпус нагревается на солнце, силовая установка греет воздух также неплохо, вместе с навороченной электроникой.
Мощный радар и системы связи хорошо излучают во многих диапазонах и направлениях. Другими словами, даже в условиях непогоды корабль может быть доступен для обнаружения в том или ином диапазоне электромагнитного спектра. На современном корабле не выключают всю электронную технику даже в режиме радиомолчания, а экипаж не садится на весла в попытках заменить двигатель.
От рабочего тела с орбиты требуется немного большая масса и крепкость для лучшего прохождения через отсеки и переборки, чем в случае с поражением летательных аппаратов. Но при этом меньше требования к точности системы наведения. Скорость корабля несравненно меньше скорости самолета, размеры больше, а маневренность значительно ниже. Если, как в случае с самолетами, брать за основу охоту на крупные корабли, требования к системе наведения становятся не такими строгими, чем в случае борьбы с самолетами.
Теперь стоит привести пример похожей штуки, которая прилетает из космоса и приземляется на плавсредство. До определенного времени это были разгонные блоки «Фалконов» от SpaceX. Пока до конца не была отработана система приземления на площадки космодромов, их сажали на морскую платформу, по сути представлявшую собой баржу. В случае противокорабельной болванки гасить скорость при приземлении на палубу совершенно не требуется. Пусть этой задачей занимается корпус корабля.
3. Противоспутниковая оборона
Рано или поздно никто не будет ждать милости с земли, а начнет сбивать КА прямо в космосе. Там временами очень холодно и темно посреди бескрайних просторов. И кто кого сбил на самом деле, можно только строить предположения. Но начинать готовиться к этому нужно еще вчера было. Сейчас баланс держится на добром слове из никому не нужных международных договоренностей и нашего малодушия.
Мне кажется, Северная Корея в похожей ситуации не строила из себя созависимую пассивную недотрогу, а быстро добавила пару новых радиационных поясов на околоземной орбите для расчистки космического пространства над своей территорией.
Военные действия в космосе имеют свои особенности, отличные от земных.
Можно устроить классическую пальбу из модифицированной пушки со станции «Салют-3». Только это чревато большими расходами топлива для уравновешивания отдачи. Так еще требуется высокая точность, поскольку объекты находятся на колоссальных расстояниях по земным меркам, при этом они движутся на огромных скоростях. После попадания осколки всякие образуются, от которых самим может тошно стать.
Вариант с буксированием вражеского КА на «кладбищенскую» орбиту подразумевает под собой точные маневры и большой расход топлива. Зато лазерное излучение практически не искажается и не поглощается на орбите. Совсем не обязательно дырявить спутник, испоганив панели солнечных батарей можно резко снизить боевые возможности вражеского космического аппарата. Далеко не все от РИТЭГ питаются.
Здесь можно накидывать кучу идей разной степени оторванности от реальности, главное при этом остается. Противоспутниковая оборона в космосе уже должна обкатываться.
4. Система связи
Не буду ничего говорить про Starlink и прочие OneWeb. Что-то уже хорошо работает, что-то в скором времени заработает.
Наш «Скиф» пока до зачаточного состояния не дошел, и неизвестно, что там получится в итоге. Вангую, будет очередной «танк», как говорил об этом Черчиль. Нечто огромное, тяжеленное, царственное, жрущее ресурсы как не в себя, и при этом медленное и неповоротливое.
Пока в кабинетах пытаются приступить к зачатию «Скифа», у нас до сих пор в окопах мелькают ТАП-57. Аппарат хоть простейший, дубовейший и безотказный, правда, батарейки дохнут быстро. Только скажите, насколько он современный и удобный для нынешних темпов боевых действий?
Кому-то из читающих эти строки приходилось держать в руках спутниковый телефон или даже пользоваться? Не сказать, что аппарат огромный и требует пару чемоданов с батарейками. Несколько лет назад подумывал сам приобрести такой аппарат для личных нужд. Есть в свободной продаже, правда, по весомой цене. При желании купить и подключить можно без особых проблем. Хотя тарифные планы на них конские по цене.
Со спутниковой связью и потребностью в ней у нас ситуация, аналогичная беспилотникам. Территории колоссальные, несмотря на хорошее покрытие сотовой связью, мест, где не ловит совсем ничто – предостаточно. И не всегда это родимые непролазные дебри далеко за МКАДом. Достаточно свернуть с М4 в поля, и палки сотовой связи пропадают моментально. При этом имеющаяся гражданская спутниковая связь представлена зарубежными спутниками.
Наши, как у нас всегда, решили, что населению на такой огромной территории достаточно будет спутникового телевидения, и на этом успокоились. Поэтому народ, гуляющий по просторам необъятной Родины, запасается в складчину спутниковыми телефонами, чтобы в случае чего дозвониться до спасателей или родственников со знакомыми.
Другая загадка – почему наши военные не стали развивать спутниковую связь? Ведь им не надо напрягаться с оборудованием СОМР и соблюдать закон Яровой, брать разрешение в ФСТЭК и ФСБ на использование аппаратуры шифрования. Там же сплошные идиоматические выражения в эфире, которые не всякий носитель языка разберет. Им даже не надо париться с разрешением на частоты. Это всем остальным надо под них подстраиваться.
Только воз поныне там. Наши старче уповают, что бойцы сигнальными дымами вполне справятся с задачей связи между подразделениями, а все, что свыше этого, от лукавого? Не удивлюсь, если на нашем самолете Судного дня стоит аналоговая аппаратура связи, а то, что было посовременнее, украли в Таганроге на стоянке.
Но связь в войсках нужна. Стабильная, доступная, надежная и защищенная, а не те древние недоразумения под названием КШМ на базе ГАЗ-66 или ЗИЛ-131. Спутниковая связь для боевых задач нужна еще вчера. И не один аппарат на базе грузовой машины КамАЗ, а простые и компактные переносные устройства. Как выглядят даже не самые современные спутниковые телефоны, рассчитанные на неблагоприятные условия эксплуатации, любой может посмотреть в Интернете.
Плохо, что нельзя купить простенький спутниковый телефон, подключить к «Иридиуму» и отправить бойцам на передовую. Уверен, пригодился бы аппарат.
5. Система наблюдения и предупреждения из космоса
Тут все просто и знакомо. Это многопрофильные системы наблюдения за поверхностью, в широком диапазоне спектра электромагнитных волн и в оптическом, инфракрасном, ультрафиолетовом, радиодиапазоне. Что-то мы можем увидеть в привычном нам оптическом диапазоне, некоторые вещи доступны в других. Пуск ракет обычно сопровождается хорошей вспышкой в широком диапазоне от ИК до УФ.
Военная техника, кроме колеи, оставляет за собой тепловой след на поверхности земли, и в ИК можно видеть следы движения. В конце восьмидесятых спутники-шпионы спокойно могли перехватывать телефонные разговоры проводной телефонии. Комбинируя данные, можно значительно расширять картину и делать более точные выводы.
Прямо на орбите можно принимать радиосигналы наземных систем связи. Совсем не обязательно их успешно расшифровывать на месте. Иногда достаточно знать их интенсивность и длительность, чтобы строить предположения. Так же неплохо принимать сигналы от других систем спутникового позиционирования, чтобы иметь представление, где находится тот или иной источник сигнала.
И много чего еще по-настоящему сложного и интересного. Поле для деятельности обширное, и места, где можно развернуться, более чем предостаточно.
6. Система подавления пусков с земли
Как выглядит сейчас поражение спутника с земли?
Непосредственно с поверхности планеты или с самолета-носителя в космос отправляется ракета. Она должна достигнуть первой космической скорости, чтобы покинуть пределы атмосферы и выйти в космос. По цене такая ракета не далеко ушла от ракеты-носителя для вывода спутников.
Только ракета-носитель может вывести не один спутник за раз. В случае микроспутников, их может быть сотни. На каждый такой спутник противоспутниковых ракет не напасешься. А есть уже наноспутники.
Запуски ракет-носителей с КА обычно осуществляются со стационарных космодромов. Места расположения хорошо известны, и самих мест немного. И даже если ракета с грузом из спутников взлетит, попадание сверху болванкой по второй или третьей ступени сведет на нет все усилия по восстановлению спутниковой группировки. Болванка из чистейшего вольфрама, отлитая в полнолуние на солнцестояние зеленоглазыми девственницами альбиносами, судя по прейскурантам МО, именно так дело обстоит, обычно дешевле ракеты-носителя и стоимости всех приготовлений на земле к запуску.
А можно и по стартовому столу вдарить. Конструкция это огромная и штучного производства. Надо посмотреть, что проще восстановить? Пролет известного взорванного моста или мачту стартового стола на мысе Канаверал.
7. Системы спутниковой навигации
Мы все прекрасно знаем про ГЛОНАСС, по крайней мере, слышали точно в телевизорах. Он ведь как разрабатывался? При Советском Союзе начали его на кульманах набрасывать, потом перестали. Союз канул в Лету, а вместе с ним и кульманы с набросками. Затем его воскресили и полученный зомби оптимизировали, а потом слепили из того, что было. За давностью лет позабылось у многих, как эти спутники не долетали до своей орбиты, были случаи успешных выводов на орбиту, только сами спутники не мычали, не телились и не отвечали, что-то по странным обстоятельствам сходило с орбиты в плотные слои атмосферы. Правда, это все сущие мелочи по сравнению со временем.
Из-за неоднородности вращения Земли астрономические часы немного отстают от эталонных, и для синхронизации точного времени начиная c 1972 года атомные часы раз в несколько лет приостанавливались на одну секунду, как только разница между эталонным и астрономическим временем достигала 0,9 секунд. С 2035 года синхронизация будет прекращена, и разница между мировым координированным временем и астрономическим временем будет накапливаться.
Решение о приостановке посекундной синхронизации обусловлено многочисленными сбоями в программных системах, связанных с тем, что во время синхронизации в одной из минут появлялась 61 секунда. Проблемы возникают в финансовых и промышленных системах, в которых требуется точный учет времени рабочих процессов. Казалось бы, причем тут ГЛОНАСС?
Система ГЛОНАСС изначально спроектирована с учетом включения дополнительных секунд, в то время как GPS, BeiDou и Galileo их просто игнорируют. Поэтому против приостановки синхронизации в 2035 году проголосовали представители России, которые предложили сдвинуть приостановку на 2040 год, так как изменение требует значительной переработки инфраструктуры спутниковой навигационной системы.
Вообще, отклонения параметров вращения Земли носят случайный характер, и их изменение, наблюдаемое последние несколько лет, может привести к необходимости не добавления, а вычитания лишней секунды.
8. Мало ли какие у нас спутники и на чем летают
Санкции наложили на нас, и теперь проблема с солнечными батареями для КА. Поэтому перешли на РИТЭГ, у нас другого выбора не было. Нас заставили. Да, плутониевые РИТЭГ. Они у нас испокон века на Руси плутониевые. Можно сказать, традиционный для этих целей элемент. Ага, именно для целей. И потому что полоний жутко ядовит, это сможете у Литвиненко уточнить, если будете много вопросов задавать и лезть куда не просят.
Да и вообще полоний капризный элемент для РИТЭГ. А плутония у нас много. Тонны наберется, или килотонны. Надо будет мегатонны найдутся на старых складах. Что делает этот спутник с большим и странным плутониевым РИТЭГ? Он делает вот так «бип-бип». И пока он так делает, можете спать спокойно.
Думаю, основная идея ясна? Только надежность у таких КА должна быть намного больше, чем у загадочного «Космос-2499». А международные договоры можно свернуть красиво трубочкой и отдать любителям ЛГБТ. Пусть пользуются по прямому назначению.
9. Теперь стоит сравнить между собой гиперзвуковой «Авангард» и возможную реализацию кинетического оружия космического базирования
Сам по себе «Авангард» не существует. Под него нужен носитель, который «Авангард» всеми правдами и проливами доставит поближе к месту назначения пусков. Носителем обычно выступает современный боевой корабль, по цене сравнимый с несколькими отечественными спутниками. Носитель движется к месту пусков не автоматически, для него обязателен экипаж. Хотя бы для защиты от посягательств на «Авангарды». И экипаж не из набранных в ближайших тавернах, а подготовленный и многочисленный. Этот экипаж надо кормить, поить, мыть, обстирывать и еще держать в боевой готовности.
Содержание экипажа удовольствие не из дешевых, особенно в дальних походах. Поэтому большая часть конструкции корабля-носителя проектируется под экипаж. Убери необходимость экипажа на этапе разработки, конечный результат носителя получился бы намного меньше, проще, надежнее и дешевле. Кроме всего прочего, появление такого носителя вблизи берегов не может быть большой неожиданностью для оппонентов, как и пуск «Авангарда».
Спутники у нас необитаемые. Может нам о чем-то не говорят, но вроде необитаемые. Курсируют беспрепятственно по своим орбитам, получают энергию от солнечных батарей или РИТЭГ, а команды с Земли. Средний налет составляет 15–20 лет без технического обслуживания и осмотров. Слежение за ними вроде есть. Целые эскадроны космической защиты подразделения Космических сил США за каждым пуском пристально наблюдают. Кроме них, на этом поприще астрономы-любители стараются.
Только спутники могут улетать на более высокие орбиты, где они практически не различимы. Или наоборот, висеть под боком на НОО, передавать годами картинки с котиками всем желающим и ничем не выдавать своего двойного или тройного назначения. Боевой корабль под сухогруз замаскировать проблематично.
Конструкция «Авангарда» будет намного сложнее и более наукоемкая, чем тугоплавкая болванка с системой наведения и простым химическим двигателем. Несомненно, на своей крейсерской скорости «Авангард» даже без боезаряда в силу огромной кинетической энергии – опасное оружие. Только каким расходом топлива достигается эта скорость?
Ему для разгона явно не помогает потенциальная энергия, вызванная силой притяжения. Скорее всего, цена разгонного блока «Авангарда» просто космическая.
И самое главное – «Авангард» сам является носителем оружия, которое носит тактический характер. В отличие от свободно падающих по самолетам и кораблям арматуринам, целями «Авангарда» выступают аэродромы для таких самолетов и порты для кораблей. Ну и само сопровождение носителя «Авангардов» невозможно без спутников связи, разведки и навигации. Если к этому добавится функционал сбрасывания приветов всем желающим подобраться поближе к носителю «Анагардов», хуже не станет.
Понятное дело, спутники на парадах торжественно не покажешь, и пафосно не расскажешь про них. Ребятня по ним на потеху родителям не полазит. Спутники имеют причудливую форму, и ими особо не полюбуешься. Многие граждане уверены, что глобальное потепление связано с запуском спутников, и никакими доводами про десятилетия повышенной солнечной активности их не переубедишь. В крайнем случае, они повышенную солнечную активность свалят на запускаемые в космос спутники. Но при этом раскупают оборудование «Триколор», потому что другое на их дачах не работает.
К удивлению, некоторые военные на полном серьезе считают, что не стоит лезть на небесную твердь и тревожить небожителей. Только сказка про Машу и медведя дает нам хороший урок, про то, кто выше сидит, тот далеко глядит. Поэтому спутниковую группировку надо развивать семимильными шагами, сильно не афишируя запуски и не рассказывая о них по всем каналам. Народу хватит «Арматы» на Красной площади в День Победы.
Остается только один вопрос.
Как называть высших офицеров космических сил? В сухопутных войсках генералы, в морских войсках адмиралы. Надо что-то придумать для космоса. У кого есть какие предложения? Для космонавтов надо придумать новое.
В качестве итога оставлю пару высказываний, носящих риторический характер.
Милитаризация космоса – это норма!
Кто будет контролировать космос – будет контролировать Землю.