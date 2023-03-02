Спутники, танки и ИИ. Танки

Города
Большая часть населения планеты живет в городах. Ну как живет, существует между платежами за коммуналку и ипотеку. Есть целые агломерации из городов, причем в нашей стране тоже. И опыт текущей операции показывает, что никто не собирается выходить в чисто поле и честно биться до последней капли крови, а не прятаться за гражданскими зданиями и людьми. В чисто поле без прикрытия наши могут только колонну пустить.
Отдаю себе отчет и более чем уверен, что многие этого не поняли до сих пор, живут древними представления о боевых действиях. И еще много времени пройдет, пока до них эта простая истина дойдет. Печально, что много хороших людей сгинет к праотцам, пока кто-то будет жить по старым скрижалям. Города представляют собой довольно хорошие укрепрайоны, которые можно удерживать довольно длительное время. С чистым, продуваемым, просматриваемым и простреливаемым полем не сравнить.
Современный крупный город – это не просто хрущебы, бабушатники, новостройки, гетто, душегубки из человейников, пробки на дорогах, аптеки с пивняками через дверь, микрозаймы на каждом углу и администрация в центре. Часто это логистические центры, вокруг которых выстроена разветвленная сеть транспортных дорог, промышленные или научные центры. Иногда внутри городов находятся воинские части и комплексы зданий силовых подразделений. Поэтому города могут представлять большую ценность и большую сложность в их захвате.
Как обычно происходит освобождение городов?
Медленно, печально и с большими потерями. Беспилотники для работы внутри зданий есть у Израиля, у нас нет толком для работы снаружи зданий. А те недоразумения, что имеются в данный момент на вооружении, представлены в скудном ассортименте и исчезающе малом количестве. Есть пехота для проведения зачистки и что-то бронированное для прикрытия работы солдат. Наши БТР, БМП, БМД, БРДМ, ввиду ущербности своего бронирования, никудышности системы обнаружения противника и управления огнем, а также слабым оружием для некоторых бетонных коробок, мало годятся для этого дела. Кроме впечатления, причем печального, они ничего толком не обеспечивают.
Танки
Остается танк. Другого наша промышленность не выпускает при огромных ресурсных и энергетических возможностях страны.
На текущий момент танк представляет собой единственный тип наземной военной техники, имеющий серьезную защиту и возможность вести огонь в движении из мощного оружия. Высокая мобильность, хорошая защита, серьезное вооружение превращает танк в опасное универсальное оружие. Такую технику надо обязательно развивать.
Но танк проектировался и проектируется в основном как боевая машина для агрессивных боев на открытой местности, а не для осторожных боев в городских условиях стесненных улиц. Мало того, что он сам не маленький, так с его длинной пушкой не везде сунешься и не до всяких этажей достучишься.
Вооружение у него представлено осколочно-фугасными, кумулятивными и подкалиберными снарядами. Последние два указывают на ориентированность борьбы с сильно бронированными объектами. То есть с танками. Большинству легкобронированной техники иногда достаточно попадания рядом осколочно-фугасного. Если ударная волна не поможет, так осколками посечет. Кумулятивный снаряд мало годится для выкуривания вражин из окопов, а подкалиберным сложно подавить пулеметный расчет, засевший в доме. При определенном желании и навыках можно попытаться. Только стоит ли это того?
Довольно часто встречаются высказывания о необходимости увеличения калибра танкового орудия до 152 мм. Аргументом выступает более мощный заряд, который гарантировано разберется с засевшим противником в здании или укрепленной позиции. Посыл ясен, и чем вызван – тоже понятно. На танк возлагается задача, свойственная артиллерии. Иногда он является единственной артустановкой за неимением другого. Артиллеристы, упорное желание видеть на танке калибр 152 мм не от хорошей жизни, это камень в ваш огород.
С другой стороны, на фоне значительного прогресса в области производства ПТУРов танки становятся вымирающим видом вооружения. Гора брони, которая все равно пробивается расчетом ПТРК, будь то «Джавелин», «Корнет», «Фагот». Но при этом надо бороться с расчетами ПТРК, засевшими в укреплениях снайперами и пулеметчиками, пехоту как-то прикрывать в городских боях, бороться с бронированной техникой противника. Отечественные БТР с БМП и прочие на букву Б мало годятся для этих целей, их самих надо защищать.
Очень тяжело пехоте без серьезного прикрытия. Десять минут, дарованных противнику, пока разродится родимая артиллерия – это невыносимо много. Последние события показывают, что обещанные десять минут могут растянуться на часы. Такая вот жутко сложная математика боевых действий.
Что у нас есть из современного и актуального на танковом поприще?
1. Последний выдох Т-72 под названием Т-90. Если верить дикторам центральных каналов, крайне самая современная модель танка, но, по всей видимости, для конца девяностых годов.
2. «Армата» Шредингера. Она вроде есть, но ее одновременно нет. Паркетный вариант танка, который материализуется в районе торжественных парадов, после чего аннигилирует вместе с бюджетом, потраченным на создание этого квантомеханического изделия.
3. Биатлон.
Вооружение
Давайте рассмотрим вооружение на танке, из чего оно состоит.
ПКТ при всей его надежности и неприхотливости в рассмотрение как грозное танковое оружие не идет, это не тот уровень мощного вооружения для современного танка. Крупнокалиберный пулемет у командира хорош и полностью своими возможностями заменяет ПКТ. Но достаточно ли его в современных условиях боя? Есть большая длинная мощная гладкоствольная пушка, спаренная с ПКТ. Ради и вокруг которой весь танк строится.
Все это вооружение невероятным образом скомпоновано в башне вместе с боеприпасами вперемешку с танкистами. Башня со всем содержимым – самое сложное и перегруженное разнообразной техникой место у танка. Из-за этого такая тяжелая, и не только. Скомпоновать в одном месте пушку, автомат заряжания, хранилище снарядов и пару живых людей очень сложно. Особенно когда требуется, чтобы они выполняли сложные боевые задачи. Часто ответственные и связанные с риском для жизни. Поэтому необитаемая башня не просто дань модной тенденции, а жизненная необходимость. Посадить экипаж внутри карусели снарядов, автомата заряжания и сделать так, чтобы оно не сдетонировало при попадании в корпус – это сложная инженерная задача. Слишком много взаимоисключающих факторов. Проще, безопаснее, надежнее разнести людей и снаряды в пространстве, чтобы они не пересекались в неподходящие моменты времени.
Фанаты замечательного сериала «Четыре танкиста и собака» по привычке будут считать такой подход невозможным и не нужной такую компоновку, когда люди отдельно, снаряды отдельно, мухи отдельно. Что это ломает сложившийся традиционный уклад вещей в танке, и такое никто не делает, а всякие флотские АК-130 и АК-195 не в счет, хотя с таким оружием считаться необходимо. Фанаты фильма справедливо заметят, что мы это уже проходили на «Армате», и известно, чем это закончилось. А именно ничем. Вместе с исчезновением экипажа из башни исчез танк. Кроме эпизодических появлений в районе парадов и фотографий в журналах, никто его больше не видел.
У нас подводные лодки разрабатывают и спускаются на воду быстрее, чем это обстоит с танками. При том, что простая дизельная подлодка в разы больше танка и настолько же сложнее. Плотность компоновки узлов может оказаться куда больше. У нас столько внимания не уделяют скрытности и малозаметности танка, чем подлодкам, хотя последние многократно превосходят танки по своим размерам и мощности силовой установки. Наверное, это оттого, что автономность самой простой подводной лодки намного больше общепринятого времени жизни, чем у танка на поле боя. Еще в подлодках есть навороченные и довольно секретные системы связи и средства обеспечения живучести субмарины. В танках ничего подобного нет. И не будет. Они пока перекатываются в XX век вместе со своими КБ.
И все же нужен контраргумент справедливому замечанию фанатов сериала. Тем более с их весомым аргументом в виде изготовленного по технологиям миража танка «Армата». На данный момент в армии есть вооружение в виде БМПТ, имеющего спаренную автоматическую пушку на 30 мм с двойным питанием, которая по своим возможностям позволяет легко разбираться с легкобронированной техникой, пехотой, засевшими расчетами ПТРК и даже с воздушными целями. Реально жуткий двуствольный агрегат.
Вообще, БМПТ – замечательное и интересное решение. Перестать думать, что танкисты будут стрелять из ПКТ на ходу по движущимся целям, а командир также на ходу вздумает отстреливаться из своего «Корда» по беспилотникам и вертолетам – это решение очень дорогого стоит. Потому что стрелять, стоя на месте – сейчас непозволительная роскошь. Как и думать, что экипаж будет высматривать кого-то, целиться и стрелять очередями из ПКТ. Обязательно засандалят с главного калибра. И правильно сделают. По Сети гуляет видео, как танкисты с расстояния 30 метров прямой наводкой разнесли на атомы потерявшего всякий страх и разум «незалежного» бойца с РПГ.
Снова интересное наблюдение для сравнения положения дел в авиации и наземной технике, чтобы понять, насколько разнятся взгляды и ход мышления разработчиков. Вот есть хороший, неприхотливый, скорострельный ПКТ. Спору нет, всем хорош. Казалось бы, бери и ставь его на вертолет или самолет, загружай тысячи выстрелов БК и поливай очередями, не жалея технику. Можно поставить пару с каждого борта для симметрии и увеличения поражающей способности. Сам ПКТ много места не занимает, и БК довольно компактный. Но почему-то конструкторы поставили молотилки в четыре раза большего калибра. Почему?
Давайте вернемся с небес обратно к БМПТ. Необитаемая башня, спаренная крупнокалиберная автоматическая пушка с двойным боепитанием, которая неплохо разбирается с легкобронированной техникой и скрывающимися в строениях и окопах, при относительно хорошей защите – делают БМПТ довольно опасным и универсальным оружием. Правда, пара курсовых АГС ни к селу ни к городу, и всего четыре шайтан-арбы крайне мало. Последнее больше всего печалит.
Ходят слухи разной степени брехливости, что в следующей инкарнации у БМПТ может появиться 57-мм пушка. Очень может быть, спаренная, что будет совсем кстати. Тут наблюдается знакомая песня в виде компенсации точности путем увеличения калибра. Напомните, как обстоят дела с точностью попадания у 2А42 на дистанциях от 800 м? А в движении по местности со сложным рельефом? Ведь злодеи с ПТРК могут залечь и дальше. И курсовые гранатометы особо не помогут.
Неизвестно, как будет решено с пушками, интересен другой момент. Если оставят бедолаг с курсовыми гранатометами, добавят ли им стабилизацию хотя бы в одной плоскости? Или снова по старинке? Остановились, прицелились, стрельнули, свалили, если в обратку не получили. Либо на ходу оператор гранатомета будет изображать стабилизацию вручную во всех доступных плоскостях? Аналогичный алгоритм работы, похоже, и в работе «Атаки-Т».
Современные тенденции ствольной артиллерии
Теперь давайте рассмотрим современные тенденции ствольной артиллерии.
На данный момент пушечные и гаубичные снаряды по мере развития все больше усложняются. Некоторые становятся активно реактивными, добавляется активная система наведения и дистанционного подрыва. Эти нововведения тянут за собой повышение сложности и стоимости изготовления снаряда. Аппаратура управления траекторией полета и дистанционного подрыва занимает место, но размеры снаряда сильно ограничены. Современный снаряд – это строго выверенное по массе, габаритам и балансу изделие, поэтому приходится жертвовать местом боевого заряда для размещения источников питания и самой электроники.
По конструкции снаряды все больше становятся похожими на ракеты. Многие имеют хвостовое оперение, на некоторых образцах оно управляемое. На первый план все больше выходит точность и даже особенность траектории прилета снаряда. Часто очень надо, чтобы снаряд прилетал не по прямой или настильной траектории, а как можно сверху. Чтобы прямо на буйные головы вертикально приземлялся и тем самым успокаивал их. Или в случае боевых действий в лесах и горах. Вон ты видишь ненаглядного, но прямой наводкой сквозь деревья выстрелить не можешь. С такими требованиями снаряды все больше приближаются к обыкновенным ракетам.
Кроме того, неоднократно высказывалось пожелание добавить возможность передачи пламенного привета окопавшимся или засевшим в бетонных строениях в виде термобарического заряда. «Тосочка» – штука изумительная в этом плане. Журналисты называют её самым страшным оружием после ядерного, только его не всегда применишь в уличных боях или в чистом поле. Неточность попадания компенсируется мощностью заряда, наверное, поэтому журналисты сравнивают с ядерным. Дальность полета в 5–6 км – настолько совсем не ядерная, что древний «Град» смотрится невероятно дальнобойным. И на ходу она пока не может работать.
Вообще, заметили тенденцию? Реактивные системы в движении работать могут только в авиации и на флоте. Наверное, для летящего самолета отдача меньше. Или потому что у него корпус алюминиевый. Не знаю. Похоже, наземная техника только-только вступает в двадцатый век, и у танкистов появится скоро анатомически верное кресло и эргономичная панель управления.
Вроде как со времен разработки «Объекта 775» прошло много генсеков и сменилось несколько президентов, станцию «Мир» запустили, выработали несколько ресурсов и затопили благополучно. Должны же были за это время разобраться со сложностью и низкой надежностью системы наведения ракет. По моим ощущениям, более полусотни лет прошло. Вычислительная техника за это время преодолела колоссальный рывок в плане микроминиатюризации, увеличения надежности работы и точности вычислений. Правда, на мой взгляд, не у нас. И когда говорят, что «Объект 775» опередил свой век, это совсем не значит, что надо ждать целых сто лет и потом пытаться что-то изобразить.
Если думаете, что с пушками все, тогда сильно ошибаетесь. Носятся дроны, использование которых набирает обороты, ходят всякие бойцы, обвешанные электроникой. Что удивительно, даже у нас. Дроны не всегда можно сбивать попаданием болванки прямой наводкой или шрапнелью. Существуют варианты переносных комплексов, осуществляющие постановку помех на частотах управления и навигации БПЛА. Понятное дело, в случае с танком – это не наш метод. Когда есть мощный бортовой аккумулятор с постоянной подзарядкой генератором от мощного двигателя, нет смысла мелочиться.
Можно неприятностей накинуть не только дронам. Сейчас даже снайперские прицелы напичканы электроникой. И перед тем как палить по вон той девятине, можно устроить ей параллельно небольшую электромагнитную прожарку в СВЧ или КВЧ-диапазоне. Несколько тысяч мегаваттных импульсов от бортовой сети танка при нынешнем развитии высокочастотной электроники выжать не проблема. Единственная проблема в том, что мы не производим такую электронику. Я смотрел справочники по СВЧ-транзисторам, с этим у нас как обычно. Даже магнетроны микроволновок не местные. Мазеры для прогрева плазмы в лабораториях ядерщиков, наверное, размером с малый танк будут.
Какая связь между спутниками и танками?
Внимательный и грамотный читатель спросит: к чему тема танков вставлена после спутниковой, какая связь между спутниками и танками? К сожалению, у нас никакой. Может быть, где-то затесался по недосмотру модуль ГЛОНАСС, но это не точно. На этом всякая связь с космосом заканчивается.
До этого немного касался темы спутниковых телефонов. Про то, что они уже давно небольшие по размерам и ловят там, куда Макар телят не гонял. Знакомые ими пользовались успешно в высокогорье. Проверяли качество и стабильность работы на высотах в три и четыре тысячи метров при длительном нахождении на этих высотах. Там, где вода закипает при семидесяти градусах и ниже, космическая радиация побольше, и условия погодные похуже, иногда намного. Аппараты много места не занимали, с основной задачей обеспечения связи справлялись, и треки пройденных маршрутов отсылали. Было это более десяти лет назад. Новые модели могут не сильно быстрый Интернет.
Современные грузовики стран НАТО, кроме систем самодиагностики, спутниковой навигации и бронирования, имеют систему связи, причем на многих стоит спутниковая, позволяющая водителям быть на связи в любой точке планеты. Я более чем уверен, что, окажись такой грузовик на нашей территории, у него будет работать связь, в отличие от наших танков. Отечественные якобы военные грузовики в рассмотрение не беру, там совсем не предусмотрено место ни для какой радиостанции вообще. Ну раз мы не можем грузовики, может, на танках получится? Поставить систему навигации и спутниковой связи. Ни та, ни другая много места не занимают и на массе танка не скажутся сильно, а вот на боевых возможностях довольно сильно могут сказаться. Танк, оставшийся без связи, можно считать пропавшим. Аналогичное правило касается боевых подразделений.
При этом танк можно использовать не только для прикрытия пехоты в ее нелегких делах. Имея спутниковый канал связи к стандартному УКВ, он может выступать в роли ретранслятора для подразделений пехоты и других родов войск. Потому что обычная армейская переносная УКВ-радиостанция может работать в пределах прямой видимости в условиях чистого поля или не дальше нескольких домов в плотной городской застройке. Ну не любят огибать препятствия УКВ-радиоволны и зданиями поглощаются неплохо.
Можно пофантазировать еще больше и скидывать танкистам изображения со спутников. Вид сверху на местность определенно лишним не будет для корректировки огня и поиска целей. Одно дело, когда ты получаешь данные из одной плоскости, другое дело – когда к этому добавляется вид сверху. Определенно оперативная осведомленность повышается и соответственно расширяется простор действий экипажа. Но я прекрасно понимаю всю излишнюю фантастичность этой идеи при всей ее заманчивости и красоте. У нас дроны для разведки и корректировки всем миром закупают, а космические спутники пока на «Али» не продаются. Поэтому придется какое-то время подождать.
Очень интересно смотрится новый вариант двигательной установки у прототипа «Абрамса». Схема с гибридной установкой выглядит красиво и позволяет использовать по максимуму возможности электрической силовой установки. Полностью отпадает необходимость в маховике, муфте сцепления, коробке скоростей и фрикционах. Не надо палить топливо на холостых, чтобы обеспечить питание электроники и электроприводов. Современная боевая техника все больше обрастает электронными приборами, которые довольно прожорливы.
При этом генератор не обязательно крутить от дизеля, очень легко можно вращать от ГТД в комфортном для того режиме работы под постоянной нагрузкой близкой к максимальной и получать тот самый профит в экономичности ГТД по сравнению с дизельными двигателями. В таком варианте можно извлечь выгоду от компактности, всеядности и экономичности ГТД, когда не надо его гонять между переходными режимами, когда полная мощность от него не нужна, и тем более ждать от него эффективной работы на холостом ходу. Эту схему можно использовать для запитки всяких перевозимых вычислительных центров и боевых лазеров, если все-таки сможем дойти до этого.
И много но..
Только для наших родных условий присутствует много но. Как обычно у нас бывает. Гибридная электрическая установка танка подразумевает наличие довольно мощной силовой электроники для переключения с двигателя на аккумуляторы, равномерного заряда аккумуляторов, преобразования постоянного тока аккумуляторов в переменный для работы электрических двигателей. Как следовало ожидать, у нас нет даже хорошей теоретической базы про энергоемкие аккумуляторы, которые могут работать в широком диапазоне температур, особенно при сильных морозах. В нашем морозном климате вроде только техника Kamatsu гарантирует запуск при температуре –50 без фаер-шоу с факелами и паяльными лампами.
Аналогичная ситуация с мощными полупроводниковыми ключами, могучими компактными электрическими генераторами и электродвигателями. Если есть у нас какие-то придумки, то они засекречены, что аналогично преданию забвению. Подробности можно увидеть в любой силовой электрической технике. Даже у электрических локомотивов в силовых цепях стоят импортные силовые компоненты, и не только в силовых цепях. Практически вся автоматика управления локомотивом на импортных компонентах.
Современный и тем более перспективный танк – это не просто большой трактор с большой и длинной пушкой с башней посередине. Где экипаж с помощью простых оптических приборов высматривает себе или кому-то неприятности. Это боевая единица, которая может принимать и передавать данные в реальном времени с линии боевого соприкосновения. И чем лучше, стабильней, надежней связность танка с другими танками и участниками боя, тем большую опасность он представляет.
На данный момент основная передача данных осуществляется через аудиоканал. Аудиоканал мало того что медленный, он последовательный и может иметь разночтения интерпретации, в отличие от изображения, которое мозг обрабатывает параллельно и намного быстрей, часто точнее. Только иногда стабильная передача голоса по радио отсутствует. Плохо ловят компактные переносные радиостанции под броней, особенно толстой. Радиостанции с «Али» часто работают на других частотах, чем легендарная Р-123.
Тут понимаете, что бочку качу на танк А (ага, «Абрамс»). Мы много знаем про бронирование, навороченный прицел и необитаемую башню, радары всякие. Насколько высока эффективность всего этого грозного и красивого добра, когда боевая единица лишена взаимодействия в реальном времени с остальными участниками боя? Случаи, когда командир в открытые люки орет пехоте или пехота пытается докричаться до засевших в танке, не считаются таковым взаимодействием. Если человек начинает срываться, орать, значит – он теряет над собой контроль и, как следствие, контроль над ситуацией. Там без этого напряжных моментов предостаточно, а с психу можно разных дел натворить. Хорошо, если он просто дров наломает или кирпичей навалит, только в пылу вытворить можно таких вещей, что много крови придется отмывать или переливать.
Как бы ни мечтали под одеялом создатели перспективного танка, пехота также будет гарцевать на броне, несмотря на то, какого поколения под ней танк, потому что отечественная легкобронированная техника имеет уровень защиты, схожий с уровнем современных грузовых автомобилей НАТО. И шансов уцелеть на броне намного больше, чем за броней. Не сильно похоже, что об этом моменте думали при проектировке танка.
Каким бы ни был крутым в плане бронирования и обнаружения всяких лучей наведения танк, только без поддержки и взаимодействия с пехотой иногда танку далеко не уехать. Нормально ли будут работать всякие радары и системы обнаружения лазерной засветки, когда на броне сидит пол-отделения бойцов, обвешанных железом?
Взаимодействие с авиацией звучит заманчиво, как и отслеживание местоположения орудий по пролетающим мимо снарядам. Только как пилоту самолета объяснить, какой дом обработать? Он же появляется над местностью на большой скорости, и сверху для него дома выглядят иначе, чем с земли. Ему координаты цели нужны сильно заранее с его скоростью полета.
Ну и, наверное, самое главное – насколько актуален такой жутко навороченный и дорогущий аппарат, что его можно использовать только на парадах, а применять в боевых действиях очень нежелательно?
Другой момент касаемо его аэрокосмической стоимости, если верить всяким открытым источникам. Такое впечатление, что его собирают на Луне из-за особенностей тамошних условий, крайне подходящих для сборки этого танка, и уже оттуда космическим лифтом спускают. Либо разработчики танка и рабочие на сборочной линии сплошь из списка богатых мира, по версии журнала Forbes. С трудом верится, что в стране, где профицит от руды до источников энергии, и все местное, такие высокие издержки разработки и производства, а еще задержки от разработки до внедрения.