Как Кутузов спас Россию от войны на два фронта

Эскадра контр-адмирала С. А. Пустошкина у побережья Анапы. Картинная галерея г. Анапы
Действия Черноморского флота
Черноморский флот в ходе противостояния с Турцией (Как Сенявин одержал блестящую победу над турками на Средиземноморском театре; Афонское сражение) должен был провести Босфорскую операцию, но она была остановлена ещё на стадии планирования. К началу боевых действий в составе Черноморского флота было 6 линейных кораблей, 4 фрегата, 10 малых судов. Ещё один корабль и фрегат несли брандвахту – охраняли акваторию базы.
В начале кампании 1807 года один отряд Черноморского флота атаковал Трапезунд, другой крейсировал между Варной и Босфором. В апреле эскадра Пустошкина разгромила Анапскую крепость. В крепости было захвачено около 100 пушек. 31 мая эскадра Пустошкина подошла к Трапезунду. Десант из-за штормовой погоды и неудачной стоянки высадить не удалось. Эскадра вернулась в Севастополь.
К весне 1808 года флот был готов выйти в море. Из Херсона в Севастополь пришли два новых фрегата. Один корабль и фрегат перевели на брандвахту. В связи с перемирием эскадра в поход не пошла. Лишь малые суда посылались в крейсерство к Дунаю. В это время турки восстановили крепость в Анапе. В июне 1809 г. русский отряд капитана Перхурова снова разгромил Анапу. В крепости был оставлен русский гарнизон. Ещё один отряд крейсировал у Варны. В 1809 году из Херсона в Севастополь пришло два новых линейных корабля.
В конце 1809 г. в Петербурге вспомнили про идею Босфорского десанта в начале 1810 г. Но дальше обсуждения дело не пошло. Также в 1810 г. пошли слухи о возможном проходе через проливы британского флота, что вызвало обеспокоенность.
В 1810 г. в Абхазии произошло протурецкое восстание. Сторонники России были разгромлены. В июне к крепости Сухум был направлен отряд кораблей под начальством капитан-лейтенанта Додта. После двухдневной бомбардировки крепость была взята штурмом. В ходе ожесточённого боя русский десант потерял 109 убитыми и ранеными. В Сухумской крепости захватили 62 пушки. Затем русский флот двинулся к укреплению Суджук-Кале и взял его. Таким образом, османов выбили со всего побережья от Керченского пролива до Поти.
Наполеон и турецкий вопрос
В ходе кампании 1806 г. русская армия форсировала Днестр и за два месяца заняла почти все важнейшие турецкие крепости, кроме Измаила, Браилова и Журжи. Тильзитский мир 1807 г. коренным образом повлиял на ход боевых действий. Россия должна была вывести войска из Дунайских княжеств и вернуть Османской империи всё захваченное. Было подписано русско-турецкое перемирие. Начался вывод русской армии. Однако император Александр Павлович не утвердил перемирие в связи с нападениями турецких иррегулярных отрядов на наши силы. Армия вернулась на прежние позиции, но боевых действий не вела. Османы также не спешили вступить в бой. Такое мирное противостояние двух армий на Дунае продолжалось до весны 1809 г.
Наполеон в вопросе с Молдавией и Валахией настаивать не стал. Его главной целью было удержание России от вмешательства в европейские, особенно в германские дела. Турция была разменной монетой в переговорах. Правда, тут французский император явно ошибся. Мог бы в обмен на невмешательство России в европейские свары предложить проливы – Босфор и Дарданеллы.
В ходе переговоров 1807-1809 гг. Бонапарт предлагал Александру несколько вариантов раздела Османской империи. Но ни один из них не гарантировал передачу проливов России. Максимум, что был готов уступить Наполеон (да и то на словах), это Босфор, а Франция получала Дарданеллы. Это не устраивало Петербург. Дело в том, что Франция имела традиционно сильные позиции в экономике, торговле Турции. Также Наполеон мечтал о походах на Восток, в Индию, для этого ему нужна была дружественная Турция либо стратегические позиции на её территории. Но учитывая, что Франция с головой увязла в европейских делах, в борьбе с Англией, Бонапарт явно пожадничал. Надо было уступать, чтобы связать Россию союзом.
С другой стороны, Петербург явно не хотел договориться. Александр, его родня и в целом германская и английская партии в России не желали дружбы с «корсиканским чудовищем». В такой ситуации продолжение русско-французской войны было неизбежным.
На встрече в Эрфурте в 1808 году видимость союза России и Франции была сохранена. Наполеон уступил России Дунайские княжества.
Кутузов спасает Россию
В самой Порте произошёл новый дворцовый переворот. Часть крупных сановников хотели свергнуть султана Мустафу с целью восстановления на престоле Селима. Летом 1808 года рущукский губернатор Мустафа-паша Байрактар с верными ему войсками организовал поход на Константинополь. Узнав об этом, Мустафа приказал убить находившегося в заключении Селима и его малолетнего брата Махмуда. Селим был убит, а Махмуд смог избежать смерти. Вскоре заговорщики свергли Мустафу IV и возвели на престол Махмуда. Вскоре Мустафу казнили, чтобы его сторонники утратили «знамя». В 1809 году Турция стала союзником Англии.
В конце 1808 г. русское правительство пришло к мысли, что пора закончить войну на Дунае. Русской армии приказали наступать. Армию возглавил старик Прозоровский. На всякий случай ему отправили в помощь Кутузова. В апреле Кутузов осадил Браилов. Произведя разведку, Кутузов сделал вывод, что штурм невозможен. Русский корпус не имел осадной артиллерии, а крепость защищал сильный 12-тысячный турецкий гарнизон при 205 орудиях. Прозоровский приказал идти на штурм. Атака в ночь с 19 на 20 апреля провалилась, русские войска потеряли около 4,5 тыс. убитыми и ранеными (более половины штурмующих войск). Ответственность за провал Прозоровский возложил на Кутузова, его отправили губернатором в Литву.
Два месяца Прозоровский бездействовал, пока османы громили сербов. В конце июля 1809 г. русские перешли Дунай, захватили Исакчу, Тульчу и Бабадах. В августе Прозоровский умер, армию возглавил Багратион. Русские войска захватили крепости Мачин, Гирсово. 14 сентября капитулировал Измаил. В крепостях были захвачены большие трофеи. Русские войска осадили Силистрию, но в связи с известием о приближении большой османской армии Багратион отвёл войска на левый берег Дуная. Александр снял Багратиона с поста командующего и назначил Каменского.
Каменский завершил кампанию 1810 г. отходом от Дуная в глубь Валахии. В феврале тяжело заболел и весной 1811 г. скончался. Пятым командующим стал Кутузов. Ситуация была тяжёлой. Половину Дунайской армии из-за угрозы войны с французами перебрасывали к западной границе России. В распоряжении Кутузова оставалось всего 4 дивизии, несколько казачьих полков и Дунайская флотилия. Всего 46 тыс. человек при 218 орудиях. К тому же немногочисленная армия была разбросана на большом Дунайском фронте от моря до крепости Видин. Армии Кутузова противостояли 70 тыс. турок под руководством великого визиря Ахмед-паши. Османы готовились к наступлению на Бухарест, чтобы очистить от русских Дунайские княжества.
Кутузов переходит к обороне, сосредотачивает имеющиеся силы в кулак. Укрепления Никополя и Силистрии срывают. В крепостях Килия, Браилов и Измаил оставлены небольшие гарнизоны. В Рущукской операции Кутузов наносит решительное поражение турецкой армии (Как Кутузов уничтожил турецкую армию в Рущукско-Слободзейском сражении). Турки вынуждены начать мирные переговоры. Русский главнокомандующий показывает себя как искусный дипломат.
«Хитрые планы» и их итоги
Война с Турцией в очередной раз показала «византийщину» царя Александра. Он своими «хитрыми планами» только всё испортил. Программой максимум для императора был Константинополь с проливами, программа минимум – Дунайские княжества. Но пролив массу крови и потеряв время, не получили практически ничего.
Чтобы получить Молдавию и Валахию, надо было дружить с Наполеоном. Честно выполнять Тильзитские соглашения, не лезть в германские дела и не искать контактов с Лондоном (нашим ярым историческим врагом). Взамен торговаться с Бонапартом, просить уступок в турецком вопросе. Была возможность, что мы могли получить и Босфор в такой ситуации.
Однако кабинет Александра интересовала в первую очередь Западная Европа, Германия. Про национальные интересы на Чёрном море забыли. Мол, избавимся от Бонапарта, и с Турцией всё выйдет. В результате лучшие войска держали на западном стратегическом направлении, даже когда с Францией был мир и союз. Туда же шли подкрепления. Дунайскую армию держали на голодном пайке. Александр I из-за своих «хитрых» соображений устроил чехарду с командующими. Их с начала войны сменилось шесть, а в перерывах ещё имелись исполняющие обязанностями. Также император сковывал командующих своими «мудрыми» указаниями, пытаясь из столицы руководить армией на Дунае.
Мир в Бухаресте подписали в мае 1812 года. Кутузов добился завершения переговоров за месяц до начала нашествия Наполеона на Россию. Турция вышла из союза с Францией, и это стало главным пунктом мирного соглашения. Порта уступала России только восточную часть Молдавского княжества — территорию Пруто-Днестровского междуречья (Бессарабия). Дунайские княжества осталась под турецким господством. Граница между Россией и Турцией была установлена по реке Прут. На Кавказе Россия возвращала Турции часть завоёванного – Анапа, Поти и Ахалкалаки. Под контролем русских оставались области, которые вошли в состав России добровольно, включая Абхазию. Сербия получила широкую автономию. Для Молдавии и Валахии сохранялись прежние права.
Такой мир не понравился Александру. Кутузов попал в опалу. За разгром османов под Рущуком ему полагался чин фельдмаршала. Но Кутузову пожаловали только графский титул. Дунайскую армию возглавил Чичагов.