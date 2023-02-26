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Россия прекратила поставки нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

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Россия прекратила поставки нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Россия прекратила поставки нефти в Польшу, об этом накануне объявила крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen. Нефть шла по трубопроводу "Дружба".


Польша лишилась российской нефти, пока неизвестно, это временный перерыв в поставках или полная остановка. На сегодняшний день у компании Orlen имеется контракт с "Татнефтью", он действует до декабря следующего года. В то же время в Варшаве неоднократно заявляли о намерении полностью отказаться от поставок нефти из России, заменив ее американской, из стран Персидского залива и из Северного моря.

Как заявил глава Orlen Даниэль Обайтек, компания полностью готова к остановке поставок из России, дефицит будет замещен из других источников.

Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия остановила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Из России поступало уже только 10% сырья, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы провели в течение последних лет

- заявил Обайтек.

На данный момент Польша получает российскую нефть только по трубопроводам, от поставок морским путем поляки отказались после начала спецоперации. Да и имеющиеся объемы не такие уж и большие, контракт предусматривает прокачку 200 тысяч тонн в месяц. Как уже неоднократно заявляли в Варшаве, Польша намерена полностью прекратить закупать российскую нефть, поскольку Москва вкладывает заработанные на продаже средства в "закупку оружия" для войны на Украине.
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16 комментариев
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  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 06:35
    0
    Они сами то помнят, сколько раз уже это говорил?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:41
      +1
      Цитата: Быков.
      Они сами то помнят, сколько раз уже это говорил?

      Они не хотели разрывать договора, которые только сейчас закончились. Это привело бы к выплате неустойки.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 07:35
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Они не хотели разрывать договора, которые только сейчас закончились.

        Это как бы понятно, но на соблюдение договоров в отношении России весь "цивилизованный мир" забил болт.
        По статье - почему то нигде не сказано о том, что по нефтепроводу Дружба в данный момент идет перекачка нефти из Казахстана. Барыги как рулили, так и продолжают рулить.
      2. Tusv
        Tusv Сегодня, 07:38
        0
        Цитата: Арон Заави
        Они не хотели разрывать договора, которые только сейчас закончились. Это привело бы к выплате неустойки.

        А как же это
        На сегодняшний день у компании Orlen имеется контракт с "Татнефтью", он действует до декабря следующего года.

        Неустойку, неустойку. Хотя контракт то с Татнефтью, а не с оператором "Дружба". Готов стать посредником. Условия здесь. https://shipsforsale.su/catalog/sea_river_tankers/
  2. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 06:38
    +6
    Польша готовилась к этому давно.....
    Все готовились, все вооружались, Переформатировли бизнес, выводили финансы.
    Складывается впечатление, все вокруг были в курсе. Только мы ждали результатов от "Минских соглашений"
    Перевелись "Штирлицы" или обмельчали.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 07:27
      +3
      Складывается ощущение что все Штирлицы до СВО были оптимизированы за ворота. Или были сданы в аутсорсинг дорогим партнерам. Такого позора ещё не знала планета(с)
      1. не тот
        не тот Сегодня, 07:32
        +1
        Или сами ушли.Как один товарищ учителям советовал - в бизнес.
  3. Arifon
    Arifon Сегодня, 06:42
    0
    Остановить все поставки энергоресурсов в Польшу. И убрать все польские товары с полок наших магазинов! Хватит уже играться!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:49
      +2
      Если разобраться,я уже давно не видел в магазинах польские продукты,может разве что яблоки с переклеенными ярлыками на ящиках.Да запчасти и расходники в автомагазинах.
    2. Эд1970
      Эд1970 Сегодня, 07:30
      0
      Да что уж там, давайте вообще от всего иностранного откажемся. Получится? ;)
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:30
      -1
      Цитата: Arifon
      Остановить все поставки энергоресурсов в Польшу. И убрать все польские товары с полок наших магазинов! Хватит уже играться!

      А что вы еще что то продаете в Польшу?
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 06:46
    +3
    Нефть шла по трубопроводу "Дружба"....Польша лишилась российской нефти, пока неизвестно, это временный перерыв в поставках или полная остановка.
    Так вместо российской по Дружбе пошла казахстанская....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:04
      0
      Кстати,казахи перестали отправлять нефть через Новороссийск..
  5. Эд1970
    Эд1970 Сегодня, 07:07
    0
    Так "Россия прекратила ..." или "Польша отказалась ..."?
  6. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 07:12
    +1
    Тот кто выбирает между войной и позором, получает и войну и позор.
  7. Shket53
    Shket53 Сегодня, 07:15
    +1
    Буагага...ай да поляки..всего 10 % от России получаете...а сколько у Пшеков казахской , узбекской , туркменской , азербайджанской , да той же " словацко -чехо - австрийской " нефти , которую они получают через интерконнектор...эээ...ну в Гейропке , знают его название....нда...ржу не могу...вот врут и не краснеют