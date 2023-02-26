Россия прекратила поставки нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба»

Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия остановила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Из России поступало уже только 10% сырья, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы провели в течение последних лет

Россия прекратила поставки нефти в Польшу, об этом накануне объявила крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen. Нефть шла по трубопроводу "Дружба".Польша лишилась российской нефти, пока неизвестно, это временный перерыв в поставках или полная остановка. На сегодняшний день у компании Orlen имеется контракт с "Татнефтью", он действует до декабря следующего года. В то же время в Варшаве неоднократно заявляли о намерении полностью отказаться от поставок нефти из России, заменив ее американской, из стран Персидского залива и из Северного моря.Как заявил глава Orlen Даниэль Обайтек, компания полностью готова к остановке поставок из России, дефицит будет замещен из других источников.- заявил Обайтек.На данный момент Польша получает российскую нефть только по трубопроводам, от поставок морским путем поляки отказались после начала спецоперации. Да и имеющиеся объемы не такие уж и большие, контракт предусматривает прокачку 200 тысяч тонн в месяц. Как уже неоднократно заявляли в Варшаве, Польша намерена полностью прекратить закупать российскую нефть, поскольку Москва вкладывает заработанные на продаже средства в "закупку оружия " для войны на Украине.