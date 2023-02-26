Зеленский готовит для США новый список вооружений, необходимых Украине для «победы над Россией»

(...) У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы

Киев намерен добиться от США поставки истребителей F-16, несмотря на неоднократные отказы. По данным CNN, Зеленский готовит новый список необходимых Украине вооружений, боевая авиация туда уже включена.Киевский режим планирует запросить у США поставку вооружений, "необходимых для победы на Россией". Что туда войдет, пока неизвестно, но судя по ранее прозвучавшим заявлениям советника главы офиса Зеленского, Украине срочно нужны системы ПРО, снаряды крупных калибров, дальнобойные ракеты, беспилотники, бронетехника, включая танки и штурмовая авиация.Зеленский провел встречу в американскими конгрессменами, в рамках которой уведомил их, что готовит список необходимого оружия для ускорения конца войны с Россией. Естественно, победного, а без западных вооружений Киев непременно проиграет.- заявил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.Украина периодически пытается выбить у США поставки дальнобойных ракет, беспилотников и, теперь, истребителей, но каждый раз получает отказ. В Пентагоне считают, что на сегодняшний день истребители украинской армии не нужны, они не сыграют большой роли в боевых действиях, поэтому необходимо сосредоточиться на поставках наземной техники, включая артиллерию и танки. Еще одна проблема - это боеприпасы крупных калибров. Запад буквально выгреб собственные арсеналы и теперь заказывает производство снарядов, а это время. Да и с ракетами тоже не все просто, США категорически отказываются их поставлять, несмотря на заверения Зеленского, что по территории России он их применять не будет.