Военное обозрение
Войти Регистрация

Зеленский готовит для США новый список вооружений, необходимых Украине для «победы над Россией»

5
Зеленский готовит для США новый список вооружений, необходимых Украине для «победы над Россией»

Киев намерен добиться от США поставки истребителей F-16, несмотря на неоднократные отказы. По данным CNN, Зеленский готовит новый список необходимых Украине вооружений, боевая авиация туда уже включена.


Киевский режим планирует запросить у США поставку вооружений, "необходимых для победы на Россией". Что туда войдет, пока неизвестно, но судя по ранее прозвучавшим заявлениям советника главы офиса Зеленского, Украине срочно нужны системы ПРО, снаряды крупных калибров, дальнобойные ракеты, беспилотники, бронетехника, включая танки и штурмовая авиация.

Зеленский провел встречу в американскими конгрессменами, в рамках которой уведомил их, что готовит список необходимого оружия для ускорения конца войны с Россией. Естественно, победного, а без западных вооружений Киев непременно проиграет.

(...) У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы

- заявил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Украина периодически пытается выбить у США поставки дальнобойных ракет, беспилотников и, теперь, истребителей, но каждый раз получает отказ. В Пентагоне считают, что на сегодняшний день истребители украинской армии не нужны, они не сыграют большой роли в боевых действиях, поэтому необходимо сосредоточиться на поставках наземной техники, включая артиллерию и танки. Еще одна проблема - это боеприпасы крупных калибров. Запад буквально выгреб собственные арсеналы и теперь заказывает производство снарядов, а это время. Да и с ракетами тоже не все просто, США категорически отказываются их поставлять, несмотря на заверения Зеленского, что по территории России он их применять не будет.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:56
    +2
    И дадут же. Вчера дали 4 танка.
    В апреле дадут один самолёт.
    Примерно так поддерживала Антанта белое движение в гражданскую войну.
    Знакомый почерк...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:00
      +2
      Было бы хорошо..Увидеть бегство интервентов из Одессы,скажем.Но не все так просто what
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:20
      +1
      Интересный подход для войны НАТО с Россией. В итоге будет ясно кто сильней, НАТО или Россия? А если НАТО проиграет , вывод будет принят? Или все же руки не те окажутся? А если выиграют вна окраине то уже и на Россию двинутся осмелев , как Наполеон, Гитлер...?
    3. не тот
      не тот Сегодня, 07:34
      0
      Примерно так поддерживала Антанта белое движение в гражданскую войну.
      Вы знаете,очень похоже,кстати...
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:30
    +1
    Список Зеленского из двух пунктов выглядит так:
    1. Дайте ВСЁ!
    2. Дайте СРАЗУ!