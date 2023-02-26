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В Минобороны Великобритании заявили о решении проблем с бронемашиной Ajax, от которой «глохли» солдаты

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В Минобороны Великобритании заявили о решении проблем с бронемашиной Ajax, от которой «глохли» солдаты

В Великобритании решили проблемы с бронемашинами Ajax, с таким утверждением выступил министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес.


Бронированная машина Ajax должна была стать основной БМП британской армии, а стала большой проблемой, которую пытались решить несколько лет. Во время испытаний летом 2021 года британские солдаты начали жаловаться на здоровье, 20 солдат потеряли слух. Затем британское военное командование ввело ограничения по скорости на испытаниях боевых машин Ajax в 32 км/ч и запретило солдатам находиться в бронемашине дольше 90 минут, чтобы не получить какие-либо травмы из-за сильной вибрации. Кроме того, это исключало стрельбу на ходу.

Британское Минобороны обратилось к компании-производителю General Dynamics с требованием исправить выявленные недочеты. И вот, спустя два года, появилась информация, что проблемы с избыточной вибрацией и шумом решили путем установки специальных сидений с улучшенной виброзащитой и выдачей наушников с гарнитурой для защиты ушей.

Сейчас General Dynamics требует от Минобороны Великобритании возобновления выплат, которые были прекращены в 2021 году из-за критических технических проблем с бронетехникой.

Министерство обороны Великобритании первоначально заключило контракт с американским производителем оружия General Dynamics в 2010 году. Стоимость контракта составила 4,62 миллиарда фунтов стерлингов (6,4 миллиарда долларов), предусматривалась закупка 589 бронированных машин.

БМП Ajax: масса – 28 тонн, пушка калибра 30 мм или 40 мм, пулемёт (на выбор заказчика). Запас хода по шоссе – около 620 км. Преодолеваемый брод – 1,3 м. Преодолеваемый подъём – до 45 градусов. Преодолеваемая стенка – 0,8 м.
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17 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:56
    +1
    В Минобороны Великобритании заявили о решении проблем с бронемашиной Ajax, от которой «глохли» солдаты
    Ну, для Зели самое то. Ему по.... request
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 08:21
      +5
      проблемы с избыточной вибрацией и шумом решили путем установки специальных сидений с улучшенной виброзащитой и выдачей наушников с гарнитурой для защиты ушей

      Это называется решение проблемы? ХитрО laughing
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:51
        +2
        В Минобороны Великобритании заявили о решении проблем с бронемашиной Ajax, от которой «глохли» солдаты


        Решено было окончательно оглушить солдат,чтобы они не чувствовали разницы между повседневной жизнью и временем службы на Ajax.
      2. eule
        eule Сегодня, 10:38
        +2
        спустя два года,... выдачей наушников

        Спустя два года сообразили выдать наушники? Кого-то явно надо уволить за профнепригодность.
  2. Попандос
    Попандос Сегодня, 08:01
    +14
    проблемы с избыточной вибрацией и шумом решили путем установки специальных сидений с улучшенной виброзащитой и выдачей наушников с гарнитурой для защиты ушей.

    Уникальное инженерное решение, за 6,5 лярдов вечно зелёных, раздать солдатам поджопники и бируши.
    Браво маркетолагам good
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 08:01
    +2
    Может от аирподсов? wassat хотя нам без разницы... пусть хоть помрут все
  4. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 08:07
    +5
    Я даже знаю это решение: отправить на Украину негодные образцы! wassat
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:09
    0
    good
    проблемы с избыточной вибрацией и шумом решили путем установки специальных сидений с улучшенной виброзащитой и выдачей наушников с гарнитурой для защиты ушей.

    Начали раскачивать вагон и делать вид, что едут! А стрелять по прежнему нельзя...
    Американское оружие - оно не для войны, а для продажи, а уж британское - и вовсе только для британских ученых
  6. viktor_ui
    viktor_ui Сегодня, 08:27
    +8
    Решение просто ГЕНИАЛЬНОЕ - давно так не ржал. Шикарное решение их топ-менеджеров англицких...или уже наша 5-я колонна у них вся в работе с ТАКИМ решением проблемы насущной ? Ждём продолжения сего квеста.
  7. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:28
    -4
    Выглядит красиво. Мощная скорострельная пушка, хорошая броня. Судя по фотке
  8. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 08:55
    -1
    карты дипстейт показывают успешное контрнаступление ВСУ южнее дороги Часов Яр-Бахмут. Нужна информация с мест а военкоры молчат. Не получить бы второй Сталинград под Бахмутом.
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:57
    +4
    "даже глухих определил в погранотряд «Альпийские тетерева». Столько лет уже прошло, а они ещё где-то чудят!"(с)
  10. HAM
    HAM Сегодня, 09:49
    +1
    То есть вибрация и шум никуда не делись,а денежки освоены, как говорится "подкраской губок" обошлись......учитесь,студенты,пока живы бриты..
  11. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 09:53
    +1
    Свершилось таки предсказание(план) Хазанова(во времена СССР) заслать на запад "наши лучшие кадры" с кривыми руками и буйными мыслями которые все делают на "от...сь". laughing
  12. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 10:34
    +1
    Хорошая броня,да и решение конструктивных проблемм оригинальное.Пилят бюджет умело и пофиг им на своих солдат.
  13. Мария
    Мария Сегодня, 10:41
    +1
    надо было беруши выдать - делов то - ну да ладно ,для хрюков самое то
  14. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:01
    0
    Явно бронемашинами Ajax разрабатывали "британские ученые".