ЧВК «Вагнер»: большинство убитых и взятых в плен на юге Артёмовска являются выходцами с Западной Украины

Командование ВСУ пока не намерено выводить силы из Артемовска, несмотря на угрозу окружения и проблемы со снабжением. Как заявляют бойцы ЧВК "Вагнер", основную массу украинских военных в городе составляют выходцы с Западной Украины, да националисты.
Большинство убитых и взятых в плен украинцев на юге Артемовска оказались мобилизованными с Западной Украины. Так же часто встречаются националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*. Эти в плен сдаются редко, сражаются до последнего. Имеются и ветераны АТО, воюющие с 2014 года, но их мало, повыбивали за год войны.
Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет
- приводит РИА Новости слова одного из бойцов ЧВК "Вагнер".
Накануне бойцы ЧВК "Вагнер" взяли село Ягодное, продвинувшись с северного направления. Следующим населенным пунктом может стать Хромово (Артемовское), через которое идет основная дорога снабжения украинского гарнизона в Артемовске. Между тем украинский Генштаб не признает потерю Ягодного, данный населенный пункт ни в одной сводке не указывается. Согласно заявлениям пресс-службы Минобороны Украины, российские войска атаковали на "Бахмутском направлении", но все атаки украинская армия отбила. Впрочем, подрыв дамбы Северного ставка между Ягодным и Хромово является попыткой ВСУ замедлить продвижение штурмовых групп в направлении дороги, по которой в Артемовск доставляются резервы. В то же время огневой контроль над трассой российские войска установили еще вчера.
Боевые действия в городе идут в основном на окраинах, единственное направление, которое еще не перекрыли "музыканты" - это выход на Часов Яр. Но и там продвижение идет, несмотря на сопротивление украинцев.