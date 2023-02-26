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ЧВК «Вагнер»: большинство убитых и взятых в плен на юге Артёмовска являются выходцами с Западной Украины

93
ЧВК «Вагнер»: большинство убитых и взятых в плен на юге Артёмовска являются выходцами с Западной Украины

Командование ВСУ пока не намерено выводить силы из Артемовска, несмотря на угрозу окружения и проблемы со снабжением. Как заявляют бойцы ЧВК "Вагнер", основную массу украинских военных в городе составляют выходцы с Западной Украины, да националисты.


Большинство убитых и взятых в плен украинцев на юге Артемовска оказались мобилизованными с Западной Украины. Так же часто встречаются националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*. Эти в плен сдаются редко, сражаются до последнего. Имеются и ветераны АТО, воюющие с 2014 года, но их мало, повыбивали за год войны.

Приводят пленных — досматриваем человека, смотрим документы. Читаем адреса прописки — это Киевская область, Ивано-Франковская, Львовская область. В общем, Западная Украина одна идет

- приводит РИА Новости слова одного из бойцов ЧВК "Вагнер".

Накануне бойцы ЧВК "Вагнер" взяли село Ягодное, продвинувшись с северного направления. Следующим населенным пунктом может стать Хромово (Артемовское), через которое идет основная дорога снабжения украинского гарнизона в Артемовске. Между тем украинский Генштаб не признает потерю Ягодного, данный населенный пункт ни в одной сводке не указывается. Согласно заявлениям пресс-службы Минобороны Украины, российские войска атаковали на "Бахмутском направлении", но все атаки украинская армия отбила. Впрочем, подрыв дамбы Северного ставка между Ягодным и Хромово является попыткой ВСУ замедлить продвижение штурмовых групп в направлении дороги, по которой в Артемовск доставляются резервы. В то же время огневой контроль над трассой российские войска установили еще вчера.

Боевые действия в городе идут в основном на окраинах, единственное направление, которое еще не перекрыли "музыканты" - это выход на Часов Яр. Но и там продвижение идет, несмотря на сопротивление украинцев.
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93 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:57
    +31
    Это очень важный показатель, на самом деле! До сих пор киевский нацистский режим, предпочитал отправлять на восточный фронт русскоязычных жителей восточных и центральных областей. Рагулей не чтобы берегли, но просто прекрасно понимали, что бойцы из них аховые. Классическая психология рагуля :"моя хата с краю-ничего не знаю" и "не съем так попиднакусываю". Они трусливы, подлы, жадны. такие ради спасения собственной шкуры продадут и предадут на раз. пачками будут сдаваться в плен и бросать позиции. Часто звучали ципсошные нахрюки, что дескать мяса мобилизованного в бывшей украине еще много и подкрепления будут все так же гнать на фронт. да вот видать и мясо закончилось в ход пошло чистейшее свидомое сало!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:04
      -44
      Цитата: голос_разуma
      в ход пошло чистейшее свидомое сало!

      Ты нацист, что ли?
      1. Grossvater
        Grossvater Сегодня, 09:09
        +22
        Реалист, может быть? Люди сами выбрали себе такую судьбу, что ж им мешать то?
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:26
          -22
          Цитата: Grossvater
          Люди сами выбрали себе такую судьбу, что ж им мешать то?

          Во-во... Они выбрали. И мы выбрали.
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 10:58
            +2
            Цитата: мордвин 3
            Во-во... Они выбрали. И мы выбрали.

            Представьте себе: мы выбрали патриотизм и ненависть к угнетателям. Нацизм - идеология, запрещённая в России, и, в силу ряда причин, обходиться с нацистами по-человечески - варварство.
      2. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 09:14
        +22
        я использую литературную аллегорию в противопоставлении "мяса" как выражения означающего-большое количество пехоты, "салом" как символическим образом пехоты из западных областей. Ведь никто не будет отрицать, что само по себе свиное сало-продукт широк распространённый в украинской кулинарной культуре и, обыгранный в литературе и анекдотах да и просто любимый населением. Как и борщ, например.
        а вы о чем подумали в меру своей испорченности?
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:29
          -20
          Цитата: голос_разуma
          свиное сало-продукт широк распространённый в украинской кулинарной культуре и, обыгранный в литературе и анекдотах да и просто любимый населением. Как и борщ, например.
          а вы о чем подумали в меру своей испорченности?

          Я подумал, что ты нацист. А меру своей испорченности я сам определяю.
          1. голос_разуma
            голос_разуma Сегодня, 09:42
            +16
            Как можно быть нацистом, если мы сами с нацистами сражаемся всей страной. А насчет таких качеств как жадность и глупость по отношению к определённым культурам, например рагулям, так я не утверждаю, что они у них врожденные. Нет, наоборот, именно что воспитанные и взлелеянные культурой. Ну вот, в поликлинике например, талончик в регистратуре, а рагуль попрет в обход с шоколадкой, зато вне очереди. субботник по уборке территории своего же города после зимы, -а они скажу "не задарма только дураки работают". лампочку в подъезде вывинтят себе заберут а потом еще возмущаться будут что света нет и когда уже новую государство вкрутит. С этим же не рождаются, это сами такой образ жизни и мышления развивают и поощряют. Чтоб все для сэбэ все для сэбэ. А у соседа пусть вон корова сдохнет, чтоб ему пусто было. А спроси почему? а просто так, шоб у мэнэ усе хорошо а них усех усе плохо. И очень высокого самомнение о себе. настолько заоблачное, что когда с ними что-то происходит искренне удивляются: тю! а нас то за шо?
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 09:53
              -13
              Цитата: голос_разуma
              Ну вот, в поликлинике например, талончик в регистратуре, а рагуль попрет в обход с шоколадкой,

              Недавно сидел в поликлиннике, так наши, русские, орали в хор и в материнский капитал. Попросил рентген сделать, так врачиха заорала, что она мне ничего не должна, и зачем послала.
              1. Alex Nevs
                Alex Nevs Сегодня, 09:59
                +12
                Сидел давеча в Киеве в больничке , так один из Исключительной Расы из за русской речи отказался оказывать медпомощь. Это не нацизм? Хорошо что не дал ему циркулем померять череп.
                1. мордвин 3
                  мордвин 3 Сегодня, 10:03
                  -8
                  Цитата: Alex Nevs
                  Сидел давеча в Киеве в больничке

                  Ты в Киеве в больничке сидел? А я вот, в Новомосковске.
                  1. СергейАлександрович
                    СергейАлександрович Сегодня, 10:08
                    +9
                    Так Новомосковск есть и в России и на Украине. В котором из них?
                    1. мордвин 3
                      мордвин 3 Сегодня, 11:02
                      +1
                      Цитата: СергейАлександрович
                      Так Новомосковск есть и в России и на Украине. В котором из них?

                      В Тульской области. Бобрики, Сталиногорск...
                  2. Владимир М
                    Владимир М Сегодня, 10:10
                    +4
                    Новомосковск Днепропетровской области?
                    1. мордвин 3
                      мордвин 3 Сегодня, 11:05
                      +1
                      Цитата: Владимир М
                      Новомосковск Днепропетровской области?

                      Географию учи.
              2. Ясная
                Ясная Сегодня, 10:30
                +1
                Цитата: мордвин 3
                так наши, русские, орали в хор и в материнский капитал.

                Как национальность определили? По материнскому капиталу? Так все укронацики на передовой орут на чисто русском языке.
                1. мордвин 3
                  мордвин 3 Сегодня, 11:07
                  +1
                  Цитата: Ясная
                  Как национальность определили?

                  А как Суворов. Нос -картошкой...
                  Пудра не порох,
                  Коса - не тесак,
                  Я не немец,
                  А природный русак!
            2. skaramaks27
              skaramaks27 Сегодня, 10:03
              +1
              Солидарен. за 27 "календарей" насмотрелся! данилишины, василишины и еже с ними ...
            3. ваш вср 66-67
              ваш вср 66-67 Сегодня, 10:20
              +1
              Цитата: голос_разуma
              Как можно быть нацистом, если мы сами с нацистами сражаемся всей страной. А насчет таких качеств как жадность и глупость по отношению к определённым культурам, например рагулям, так я не утверждаю, что они у них врожденные. Нет, наоборот, именно что воспитанные и взлелеянные культурой. Ну вот, в поликлинике например, талончик в регистратуре, а рагуль попрет в обход с шоколадкой, зато вне очереди. субботник по уборке территории своего же города после зимы, -а они скажу "не задарма только дураки работают". лампочку в подъезде вывинтят себе заберут а потом еще возмущаться будут что света нет и когда уже новую государство вкрутит. С этим же не рождаются, это сами такой образ жизни и мышления развивают и поощряют. Чтоб все для сэбэ все для сэбэ. А у соседа пусть вон корова сдохнет, чтоб ему пусто было. А спроси почему? а просто так, шоб у мэнэ усе хорошо а них усех усе плохо. И очень высокого самомнение о себе. настолько заоблачное, что когда с ними что-то происходит искренне удивляются: тю! а нас то за шо?

              Вот мне просто интересно.
              Откуда такие подробности?
          2. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 11:08
            0
            Цитата: мордвин 3
            Я подумал, что ты нацист.

            Цитата: мордвин 3
            Ты в Киеве в больничке сидел?

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            Для русского общения обращение по имени и отчеству на «вы» — это традиционный способ обращения к взрослым, людям в нейтрально-вежливом регистре. Так обращаются в официальных и неофициальных, а также в полуофициальных ситуациях к малознакомым, к коллегам, с которыми нет особенно дружеских отношений, к начальнику, к старшему по возрасту.

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            Ваша привычка хамить на сайте - невежество!
            hi
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 11:23
              0
              Цитата: ROSS 42
              Ваша привычка хамить на сайте - невежество!

              Я как думаю, так и говорю... Ну, могу и по интелегентнному базар вести.
          3. Теренин
            Теренин Сегодня, 11:12
            0
            Цитата: мордвин 3
            А меру своей испорченности я сам определяю.

            Напоминает поведение США. В меру своей исключительности (испорченности), они сами себе определяют политику, а другие... упаси Боже без их указания пискнуть.
      3. Борис Иванов
        Борис Иванов Сегодня, 09:22
        +27
        Если честно..я тоже "нацист"! чем больше этой мрази выкосят(то чего неуспел сделатьСМЕРШ) тем быстрее придет Мир.. на эту многострадальную землю. Под словом МРАЗИ, я имел виду всю бандеровщину и их единомышленников.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:31
          -18
          Цитата: Борис Иванов
          чем больше этой мрази выкосят(то чего неуспел сделатьСМЕРШ) тем быстрее придет Мир.. на эту многострадальную землю. Под словом МРАЗИ, я имел виду всю бандеровщину и их единомышленников.

          Не уподобляйтесь....
      4. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 09:30
        +22
        Мордвин,он не нацист. Он называет вещи своими именами. В свое время,я на западенцев насмотрелся. Паршивый,гадкий народ. Не все конечно,но большинство.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 09:38
          -15
          Цитата: Андрей Николаевич
          Паршивый,гадкий народ. Не все конечно,но большинство.

          А почитайте "Железный прапор" А. Негриводы.
      5. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 10:19
        +11
        Цитата: мордвин 3
        Ты нацист, что ли?

        Может быть из солнечной Мордовии это видится иначе, но я вполне поддерживаю Голос Разума.
        Селюков, пришедших убивать моих русских братьев по национальному принципу, по моему мнению, не только свидомым салом называть нужно.
        Есть у меня для этого дерьма эпитеты и покрепче!
        И нацисты - они!
        И не надо тут ярлыки наклеивать. Рознь вносить.
        Вноси лучше вклад в победу..
        Нашу Русскую Победу! hi
    2. maiman61
      maiman61 Сегодня, 09:44
      +15
      А я вижу следующее! До этого русские воевали с оскотинившимися русскими. А теперь против русских бросили сволочь нерусскую, которую жалеть не надо и к ним НЕЛЬЗЯ сказать, что они "братья"! Они чужие, были, есть и всегда будут!
    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 10:28
      0
      Цитата: голос_разуma
      в ход пошло чистейшее свидомое сало

      Тоже об этом подумал.
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:00
    -6
    Как не крути толерантностью, но зачастую
    часто встречаются националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"
    ассоциируется с
    сопротивление украинцев.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:59
      +4
      Цитата: Теренин
      Как не крути толерантностью, но зачастую
      часто встречаются националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"
      ассоциируется с
      сопротивление украинцев.

      У смысле, получается, что между ними нет разницы.
      Все дальше расходимся с "братьями"
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:30
        +1
        Гена hi , да, но как же обидно... Ведь одним народом были
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 10:54
          -1
          Цитата: роман66
          Гена hi , да, но как же обидно... Ведь одним народом были

          Потерпи, Рома hi бандеровская пена сойдёт, и в итоге всё будет нормально.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:03
    +6
    Зеленский уже продал Галицию Дуде. Но было условие - без местного населения, которое резало поляков в УПА.
    Галиция вскоре должна отойти Польше в состоянии tabula rasa.
    Поэтому галицаев сейчас усиленно утилизируют на Донбассе.
    1. Grossvater
      Grossvater Сегодня, 09:12
      +16
      Нуу... Вопрос, кто первый начал, скажем так. Поляки в Галиции в двадцатых отжигали будь здоров.
      Нехорошо конечно так говорить, но мне в этом споре никого особенно не жалко.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 10:30
        -1
        Цитата: Grossvater
        Нехорошо конечно так говорить, но мне в этом споре никого особенно не жалко.
        И правильно. Они никого никогда не жалели.
      2. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 10:48
        +1
        Цитата: Grossvater
        Поляки в Галиции в двадцатых отжигали будь здоров.

        Не только в двадцатых. И не только в Галиции.
        В 1951 СССР был вынужден пойти на обмен территориями с Польшей (преобладающее польское на преобладающее украинское).
    2. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 09:15
      +17
      Одесскую и Николаевскую области - румынам? Не жирно ли будет? Эти области просто обязаны отойти к России, и ещё пара областей севернее Запорожской и Херсонской.
      И поляки вряд ли будут брать такой большой кусок - не переварят 8 областей. Я думаю, 4, максимум 6.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 09:20
        -11
        Ну Путин, Шойгу, Герасимов и Суровикин оставили их в ноябре 2022 года Румынии под базы ВМС США, выведя войска РФ из Херсона, единственного плацдарма на правом берегу Днепра. Обратного пути нет, РФ не способна без мостов форсировать Днепр, так что вопрос с Херсоном, Николаевым, Одессой и Приднестровьем окончательно закрыт этим "непростым решением" с самого верху.
        1. Роман Ефремов
          Роман Ефремов Сегодня, 10:20
          +5
          На что способна Россия - об этом не вам судить. Мостов ещё полно, и понтонно-мостовые части ещё существуют. И оставление Херсона вовсе не означает, что нет планов забрать его обратно, и не только его. Получится или нет - я не знаю, как и вы. Но если доводить эту СВО до мало-мальски приемлемого результата - всё побережье должно быть нашим, без малейших сомнений. Всё, что останется от Украины (если вообще останется) не должно иметь выхода к морю.
    3. Shket53
      Shket53 Сегодня, 09:17
      +8
      Для DefenderofTruth...Доброго времени суток...ну судя по Вашей опубликованной карте Николаевская , Одесская и Черкасская области остаются за Мамалыжниками ( Румынией ) , ну вот это вряд ли допустит Россия , да и все что закрашено серым тоже , о том что может остаться выход территории 404 к Черному морю , а уж тем более Пшекии , даже разговоров быть не может , а уж тем более мысли ... и таки да ...эта бойня надолго
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 09:49
        -8
        Цитата: Shket53
        Николаевская , Одесская и Черкасская области остаются за Мамалыжниками ( Румынией ) , ну вот это вряд ли допустит Россия

        А у России сейчас есть средства этого не допустить? Какие кроме глубокой озабоченности МИДа РФ?
        1. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 10:52
          +2
          Цитата: DefenderofTruth
          DefenderofTruth (Александр) Сегодня, 09:49 Новый
          -5

          Цитата: Shket53
          Николаевская , Одесская и Черкасская области остаются за Мамалыжниками ( Румынией ) , ну вот это вряд ли допустит Россия

          А у России сейчас есть средства этого не допустить?

          Без мобилизации дополнительно хотя бы 500 тыс, вряд ли имеются.
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:45
      +2
      Цитата: DefenderofTruth
      Зеленский уже продал Галицию Дуде. Но было условие - без местного населения, которое резало поляков в УПА.
      Галиция вскоре должна отойти Польше в состоянии tabula rasa.
      Поэтому галицаев сейчас усиленно утилизируют на Донбассе.

      Очень не правильная карта . Это поляки так хотят . Но Россия и Белоруссия видят ситуацию иначе .. Ещё и у Польши нужно отобрать земли , Россия -СССР дали . Россия приемник СССР и отберёт .Не заслужили подляки этой земли .
    5. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:00
      -1
      А кто им даст то? Ну отойти. Разве что в Мир иной.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 10:06
        -4
        А у кого есть реальная сила им это не дать?
        У РФ нет достаточно войск в Белоруссии и ни одного плацдарма на правом берегу Днепра - путь на Киев полякам и в Одессу и Николаев, в Херсон для румынской армии и десанта США из Румынии открыт.

        Если только наш импотентный МИД РФ их своими глубокими озабоченностями и нотами протеста мощно остановит...
    6. skaramaks27
      skaramaks27 Сегодня, 10:09
      +1
      Дележ шкуры не добытого зверя? Ну-Ну....
    7. сайгон
      сайгон Сегодня, 10:39
      0
      Знаете как не крути поляки за время долгое таки заслужили такое отношение что западных украинцев , что со Слобожанщины ЗАСЛУЖИЛИ таки паны .
      Видно вековой произвол вылился в ответ кровавый.
      Просто прочтите текст книги Тарас Бульба не в школьном изложении , там четко отмеченно истинное отношение малороссов к полякам.
      Прочтите как буднично описывается взятие казаками городков и как рубили они ляхов и вещали евреев ( с чего ба ?) просто констатация факта без оценок этого автором ( для него все понятно и оценки не требуется.)
      А вот уступать территорию полякам не есть правильно только контроль территории полный ибо любой огрызок образования с названием украина есь и будет анти Россией ( им не чем себя больше проявлять им не для чего больше жить это клеймо на украинствующих политиках они больше ни кому ни зачем не интересны.)
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:05
    +3
    "Лучших людей мира" сокращают... Как жидь... Боги же, спустившиеся с небес!
    А на вид - срака-сракою...
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:15
      -4
      Цитата: Bingo
      А на вид - срака-сракою...

      Да, ёклмн, мы друг друга сокращаем. А ы сидят и радуются. Славяне мочут друг друга! Пля, где ещё такое кино посмотреть?
      1. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 09:42
        +8
        Вы наверное не знаете нынешних украинцев? Особенно их их версию из Западной Украины? Как-то не хочется их называть славянами.
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 09:46
        0
        Цитата: мордвин 3

        мордвин 3 (Владимир

        Цитата: мордвин 3

        мордвин 3 (Владимир

        Цитата: мордвин 3
        Славяне мочут друг друга! Пля, где ещё такое кино посмотреть?

        С каких пор мордва стала Славянами ?
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:05
          +2
          Цитата: 30 вис
          С каких пор мордва стала Славянами ?

          Я на 25% мордвин. А остальные на 70 % - русский.
          1. Алексей Зоммер
            Алексей Зоммер Сегодня, 10:27
            +1
            Не мечите бисер перед этими свиньями, не оправдывайтесь.
            Они ни чем не отличаются от так называемых рагулей.
            Просто живут по другую сторону границы и разговаривают на русском, а так селюки типичные.
            Такая же не применимость, такое же точно отсутствие критического мышления и своего мнения вообще.
          2. Томпсон
            Томпсон Сегодня, 10:31
            +1
            Как обычно- ложка дёгтя испортила бочку мёда.
          3. Ясная
            Ясная Сегодня, 10:36
            0
            Цитата: мордвин 3
            Цитата: 30 вис
            С каких пор мордва стала Славянами ?

            Я на 25% мордвин. А остальные на 70 % - русский.

            Надо же winked как неизвестные пять процентов управляют 95%-ми.
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 11:11
              +1
              Цитата: Ясная
              Надо же как неизвестные пять процентов управляют 95%-ми.

              Помолчала бы ты...
      3. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:54
        +10
        Цитата: мордвин 3
        Да, ёклмн, мы друг друга сокращаем.

        Я вам открою тайну - западенец в страшном сне не представит, что засератый схидняк для него свой. А шоб мордвин или тфу-тфу-тфу, финоугр с Семи Холмов - вы такое не брякните ненароком в Иванофранковске...
        Эти вопли про своих у них начинаются когда им леща вломят, вот тут сразу "шалом, браты-казаки"
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 11:12
          +1
          Цитата: Bingo
          А шоб мордвин или тфу-тфу-тфу, финоугр с Семи Холмов - вы такое не брякните ненароком в Иванофранковске...

          Помолчи, грусть.
      4. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:55
        +4
        мы друг друга сокращаем. где ещё такое кино посмотреть?
        Есть такое кино - Чапаев, Щорс, Котовский, Тихий дон, Солнечный удар, Красные дьяволята... А можно и глубже в историю копнуть, как братья князья на Руси резали друг друга и с захватчиками вставали плечом к плечу по другую сторону битвы.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:08
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Есть такое кино - Чапаев, Щорс, Котовский, Тихий дон, Солнечный удар, Красные дьяволята...

          А есть ещё такая книжка, "Конь Рыжий". Про гражданскую войну. Почитайте, очень интересно.
      5. сайгон
        сайгон Сегодня, 10:47
        0
        Простите а причем славяне ?
        Единство славянских народов за уши притянуто .
        Братки поляки так совсем еретики католические , как и Чехи .
        Эти надежды на братские славянские народы часто России боком выходят , если вдуматься то татары , калмыки и башкиры как то ближе и воевали за Россию против братьев славян польских кои с кем только на Россию не нападали .Да и с ником мордвин возникает малый вопрос а эрзя и или мокша тоже славяне ? ))
  5. Теренин
    Теренин Сегодня, 09:14
    +1
    Между тем украинский Генштаб не признает потерю Ягодного

    Понимаю yes трупы нацистов пока не остыли
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:17
    +5
    Цитата: Bingo
    "Лучших людей мира" сокращают... Как жидь... Боги же, спустившиеся с небес!
    А на вид - срака-сракою...

    На мой взгляд, хороший знак, что западенскую свoлочь начали кидать на утилизацию. Ведь это электорат бандеровского режима. Как раз та самая нечисть, которая расползлась по всей Украине со своей нацистской идеологией и выполняющая роль "смотрящего".
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:17
    +2
    В общем, Западная Украина одна идет

    Таким сразу каску в руки и в поле - ямку рыть. Каской. Потом в эту ямку лечь мордой вниз, пульку в затылок получить, и лопухи удобрять. Только так.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:17
    +3
    Как обычно все идёт по плану мы делаем грязную работу, а запад на белом коне заедет в Киев и счастливые женщины (мужиков то мы секвестируем) будут радостно махать цветами. Как не сокращай бендеровцев, но ложка дегтя всегда отравит большую бочку меда. С другой стороны у запада есть опыт управления окраиной, Малороссия только портила им картину. Видно действительно правы те кто говорил что на Украине до 24 февраля чуть больше 30 миллионов проживало а не 41 как по статистике. Мясо кончается, да звучит науионалистически по отношению к людям, но если люди безропотно идут на бойню кроме как мясом это не назовешь.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:34
    -1
    Большинство убитых и взятых в плен украинцев на юге Артемовска оказались мобилизованными с Западной Украины.
    . Показательно, не показательно.... столько разных версий уже высказывалось, что.... да положат в полях всех и всяких, без меры, без особого выбора, забугорные хозяева! Вероятно, много чего им надо/хочется, но по мере того, как у них обломинго будет случается, все чаще, они сделают очевидное, под лозунгом, "Так не доставай я, ты, никому!!!".
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:36
    -4
    Надо отрезать ВСУк от снабжения с Запада, давайте скажем прямо, производственного потенциала у них больше чем у нас, так-как мы свой оптимизировали!
    Иабуреткину и иже с ними пожизненное дали или лет через 100 ему выходить?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:09
      -3
      Надо отрезать ВСУк от снабжения с Запада
      Доставай ножницы, режь пуповину! Под Джанкоем вчера, не ваша тренировка на местности была? Только прежде чем вырезать часть рельса, надо бросить шлейф для сохранности сигнализации у диспетчера. Здесь вам не акушерство с гинекологией, блин....Плюс вам от меня!
  11. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 09:42
    0
    Чем больше, тем лучше. Танки пришлет Европа а мясо свидомое украинское кончается. Собакам их на съедение отдать.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:49
    0
    Цитата: 75Сергей
    Надо отрезать ВСУк от снабжения с Запада, давайте скажем прямо, производственного потенциала у них больше чем у нас, так-как мы свой оптимизировали!

    Не стал бы это утверждать. По многим позициям вся вместе взятая Европа не способна производить столько вооружений, сколько производит одна Россия.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:51
    0
    Западенцы должны знать, что как пленные, а они являются носителями чужой, нацисткой идеологии: молятся и почитают Бандеру, как равного апостолам в России не нужны.
  14. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:51
    +2
    А ведь западненцев не мобилизовали по негласному приказу ..Сохраняли на размножение..Видать дела плохи у укрорейха ..
    Скоро из ес начнут вытаскивать чертей ,а то разъелись там на халяву ..
    Скакать будете под русской артой !
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 10:02
      0
      Вон в Берлине у танка " тряпку "скинули и Розы приносят. Память это такое!
  15. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 09:56
    +5
    Цитата: DefenderofTruth
    РФ не способна без мостов форсировать Днепр,

    По нормативам, неоднократно проверенным на учениях ещё в советское время, танковый батальон переправляется через Днепр за двадцать минут с момента начала наведения переправы.
    Устойчивость наплавного моста к воздействию противника выше, чем у капитального. Ремонтируется много быстрее.
    Так шта...
    Методички то новые Вам и Вам подобным подослали... Но, увы, такие же неумные как и прежние.
    Скачите.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 10:34
      0
      На каких реках эти «нормативы» проверялись?
      Там через Днепр час на понтоне плыть
      Кроме того технику надо сосредоточить на берегу, в том числе понтонный парк.
      Короче не мелите чушь пожалуйста.
    2. g_ae
      g_ae Сегодня, 11:10
      -1
      Бандерологи этого не знали, и в результате Херсон теперь под ними. Российская земля, между прочим.
  16. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 09:57
    -3
    В СССР по имени греческой компании "Ксерокс" называли целый класс копировальных устройств от разных производителей. С "Правым сектором", похоже, аналогично. От организации давно остались рожки да ножки, а ее адептов все еще находят среди ВСУшников.
  17. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 10:16
    +1
    Меня вот такая мысль из этой стать заинтересовала.
    Ветеранов боевых действий у ВСУ в Артемовске мало, в основном новички мобилизованные.
    С нашей стороны там элита Вагнер.
    Три вопроса у меня возникает:
    1. Почему не можем продавить элитой Вагнера новичков ВСУ так долго?
    2. Где обученные войска ВСУ в таком случае?
    3. Если мы не знаем где их обученные войска, но знаем о массированных поставках техники для ВСУ из НАТО
    Может быть, что весной мы получим от ВСУ тот удар до Азовского моря о котором они опять не стесняясь говорят?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:31
      +3
      1. Элита Вагнера конечна и ее бойцы тоже погибают, 2. Обученные и мотивированные войска в тылу, их приберегли для наступления, 3. Скорее всего знают, где находятся их обученные войска. Вполне могут попробовать провернуть то, что провернули в Харьковской области.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 11:17
        0
        Цитата: Владимир М
        Элита Вагнера конечна

        По сути, после года войны все а равных условиях.
  18. skaramaks27
    skaramaks27 Сегодня, 10:24
    -1
    Чем больше я узнаю украинцев, тем всё больше мне нравятся собаки. (плагиат, но в 10)
    1. German Brit
      German Brit Сегодня, 10:51
      0
      Собака друг человека. Свинья только на мясо!!!!
  19. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:25
    0
    Надоже.
    А ранее , помнится, писали, что западноукраинцы отсиживаются дома и за них спецоперируют одни восточные и центральные...

    Заявы ура-сми против проговаривающийся ЧВК и Милиции...
    1. Мария
      Мария Сегодня, 10:31
      -1
      Цитата: Макс1995
      Надоже.
      А ранее , помнится, писали, что западноукраинцы отсиживаются дома и за них спецоперируют одни восточные и центральные...

      Заявы ура-сми против проговаривающийся ЧВК и Милиции...

      заканчиваются потому что восточные и центральные
  20. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 10:26
    0
    Большинство убитых и взятых в плен украинцев на юге Артемовска оказались мобилизованными с Западной Украины. Так же часто встречаются националисты из запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*. Эти в плен сдаются редко, сражаются до последнего.

    И зачем нужны эти упоротые в плену? Чтобы поиметь ещё большие проблемы в будущем? Денацифицировать таких возможно лишь одним единственным способом. Ладно МО в благородство играет. Но "Вагнер"!..
  21. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 10:27
    -1
    Следующие на очереди у деда Бидона будут поляки подготовка уже идёт. Украина заканчивается следующие на выход. Объявят поход на "восточные кресы" и вперёд.
  22. Мария
    Мария Сегодня, 10:30
    0
    зря музыканты их в плен берут - они неисправимы
  23. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:34
    +2
    Западенцев лучше бы в плен не брать... хотя бойцам на передке виднее.
  24. German Brit
    German Brit Сегодня, 10:49
    0
    Вполне возможно если учесть что вылетов самолётов всё реже стало. ПВО по странности и немощности шойгу продолжает работать и наносить ущерб МО!
  25. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:54
    0
    Эти в плен сдаются редко, сражаются до последнего. Имеются и ветераны АТО, воюющие с 2014 года, но их мало, повыбивали за год войны.

    На заметку руководству МО и президенту, которые тешатся мыслью и утверждениями об «облапошенных нацистской пропагандой». Или уже процесс денацификации стал зависеть от количества личного состава ВС РФ и ЧВК? А простая зачистка имеющимися средствами «под ноль», «в пыль» уже не катит? Просто так: за метром метр выжигая и схлопывая мозги не преемлется?
    Будут люди - будут новые города, лучше и чище!
  26. g_ae
    g_ae Сегодня, 11:07
    0
    Очень хорошо! Хороший бандеровец - мертвый бандеровец. И земля чище будет, под землёй хероев Стефан Андреевич ждёт.
  27. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 11:22
    0
    Как бы Киевская область ни разу не "западная", если быть точным