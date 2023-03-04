Что может быть поучительнее рыцарского романа

Царь на самой большой глубине моря,

Он видит рыб, снующих туда-сюда;

Из-за горящих светильников они так боятся,

Что не смеют приблизиться, но возвращаются.

Большие, самые храбрые, – в первом ряду, –

Схватив маленькую, всегда проглатывают ее,

А когда она ускользает, расставляют ей ловушку.

«Роман об Александре»

перевод со старофранцузского Марины Лущенко



Александр повергает наземь царя Пора. Миниатюра из манускрипта «Книга и подлинная история доброго короля Александра», 1400–1420 гг. Париж. Британская библиотека, Лондон



Все военные сцены, изображенные в романе, отличаются высокой степенью точности, хотя применение турнирного шлема «жабья голова» в бою и вызывает определенные сомнения



Александр сражается с войском царя Пора



Александр побеждает царя Павсания



Битва с персами



Войско Александра перед городом царя Дария. Обращают на себя внимание луки в руках у лучников. Но как раз такими они и должны были быть именно в то время!



Воины Александра сражаются с… гиппопотамом!



Приходилось великому Александру в своих походах сражаться и со львами. Во всяком случае, так считал автор романа



На этой миниатюре Александр бьется уже с одноглазыми циклопами



Александр сжигает дикого человека



А здесь ему приходится сражаться с мечерогими людьми, у которых рог, подобный стальному клинку, вырастал прямо посредине лба. Что и говорить, фантазии автора романа тут можно только лишь позавидовать!



Вполне естественно, что автор в своем повествовании никак не мог обойтись без чудовищ. Однако одной головы ему показалось мало, и он снабдил их двумя, да еще и глазами по всему телу!



Александр и слоны. Такими их представлял себе средневековый художник…



А еще во время своего похода Александру встретились дикие волосатые женщины



Лизард де Форез подсматривает за Ориантой. Рисунок из рукописи работы Луазе Лиеде и Гайо д’Ожеранса (а ещё кто-то в свое время писал мне в комментариях, что в средневековых манускриптах обнаженных женщин не изображали. Изображали и ещё как! Национальная библиотека Франции



Зловредная служанка проделывает отверстие в стене... Иллюстрация из «Романа о Фиалке». Художник Жан Ваврин, 1451–1464 гг. Бельгийская королевская библиотека, Брюссель



А вот так выглядят страницы этого романа, кстати, с весьма оригинально выполненными иллюстрациями…



Лизард подглядывает за Ориантой во время купания. Для благородного рыцаря и графа такое занятие должно было быть просто недопустимо!



Очень часто темой иллюстраций средневековых рыцарских романов являлись турнирные поединки, и почему так – вполне понятно. Вот, например, изображение одной подобной схватки из «Романа о Тристане» 1410–1420 гг. Национальная Библиотека Австрии, Вена

С какими только источниками по истории Средних веков мы здесь не познакомились. Это и библии, и псалтири, и сборники популярных стихов – впору составлять настоящую библиотеку. Но… до сих пор мы ничего не рассказывали о… средневековых рыцарских романах, да-да, тех самых романах, на которых слегка помешался известный всем Дон Кихот из Ламанчи. А между тем этот жанр в то время был исключительно популярен! А родился он практически одновременно с рыцарством Англии, Франции и Германии, причем написаны были эти романы, как в стихах, так и в прозе. Второе их название – «куртуазные романы».Отметим, что своим появлением рыцарский роман ознаменовал собой начало осознанного художественного вымысла и индивидуального творчества, а в итоге он сделался вершиной средневековой повествовательной литературы. «Книги о рыцарях» воплощали мечту средневекового человека о счастье, давали ему ощущение духовной силы, укрепляли его волю в борьбе со злом.Французы называли термином «роман» переложения на «романский», то есть старофранцузский язык, различных героических и любовных историй. Такие «романы» противостояли и литературе на латинском языке, и национальному героическому эпосу, и «песням о подвигах», потому что в них было очень уж много сказочного и фантастического. А вот к национальному прошлому «роман» был совсем равнодушен, и о какой бы там ни было историчности в этих произведениях даже речи не шло.По-видимому, самым первым рыцарским романом является «Роман об Александре», представлявший собой средневековую обработку греческой «Истории Александра Великого». Первые произведения появились еще в начале XII века, но от них мало что сохранилось до нашего времени.В 1180 году появилось уже значительное по объему сочинение Александра Парижского, повествующее о жизни Александра Македонского. В нем четыре части, из которых в первой рассказывается о юности Александра и, в частности, о его посвящении в рыцари, вторая повествует о войне с персидским царем Дарием, третья – самая большая, описывает победу над Дарием и индийским царем Пором, чудесные путешествия в глубины моря и на небо. Здесь же описываются чудовища, встреченные при пересечении индийской пустыни; зачарованном лесе дев-цветов; пророческих деревьях Солнца и Луны и встрече с различными фантастическими существами, включая амазонок. В последней части рассказывается об отравлении Александра и его смерти.Роман исключительно многоплановый: в нем присутствуют и многочисленные эпические мотивы (посвящение в рыцари, поединки и битвы), и назидания в стиле «моралите», а ещё это, безусловно, самый настоящий приключенческий роман, в котором прослеживается вся судьба такой неординарной личности, каким являлся Александр. Очень важно, что роман неоднократно переписывался и заново оформлялся художниками-миниатюристами.Так до нас, например, дошел вариант романа первой четверти XV века, написанный на французском языке, который в настоящее время хранится в стенах Британской библиотеки. Пожалуй, это наиболее красочно иллюминированный манускрипт среди всех остальных, и вот его-то миниатюры и послужат нам иллюстрациями.Понятно, что хотя в них и описывается Александр Македонский, ничего древнегреческого мы в них не увидим. Но зато в них очень хорошо изображено снаряжение воинов начала XV века и просто замечательно нарисованы всевозможные фантастические существа, с которыми Александру якобы пришлось иметь дело.Разумеется, «Роман об Александре» при всей своей популярности не был единственным рыцарским романом. Реально их было написано очень много, причем как в стихах, так и в прозе, поэтому любителям подобного чтения было в то время, что почитать. К тому же многие романы в то время были анонимными, в частности, и такой роман, как «Дочь графа Понтьё» – первый французский рыцарский роман в прозе, относящийся к началу XIII века, весьма и весьма любопытного содержания.Во время паломничества в Сантьяго-де-Компостела героиня романа и её муж подвергаются нападению разбойников, а женщина подвергается насилию. По счастью, разбойники никого не убили, а ограбив, бросили посреди дороги. И вот тут героиня вместо того, чтобы развязать супруга, пытается его убить, так как, по её мнению, он опозорен. Ей, впрочем, сделать этого не удается, но зато её отец вместе мужем бросают её в бочке в море.Естественно, что её спасают фламандские моряки, а сама она попадает к султану Альмерии и… становится его женой. В свою очередь граф Понтьё вместе с мужем героини романа оказываются в плену у сарацинов, но она их спасает, бежит от мужа-султана, и они все втроём возвращаются во Францию.Судьба оклеветанной, но восстановившей свое доброе имя женщины является содержанием и поэтического «Романа о Розе, или Гильом из Доля», первой половины XIII века трувера Жана Ренара.Главным героем романа является бедный «рыцарь одного щита» Гильом, то есть он рыцарь, не имеющий земельного владения. Император Конрад влюбляется в его сестру Льенору, о красоте и добронравии которой ему рассказывает его жонглёр Жугле. Однако коварный сенешаль убеждает императора в том, что он видел на бедре у Льеноры родинку в виде распустившейся розы, то есть порочит её невинность. Но Льенора расставляет подлому сенешалю хитроумную ловушку и таким образом восстанавливает своё доброе имя. В итоге все хорошо заканчивается и для Льеноры, и для её брата – бедного рыцаря.«Роман о кастеляне из Куси» – рыцарский роман некого Жакмеса, также появился в 70-е годы XIII века. В нем бедный рыцарь и поэт Рено влюбляется в знатную даму, жену знатного сеньора де Файеля. Он первенствует на турнирах, поет даме сердца любовные песни, и она отвечает ему взаимностью. Однако некая дама из Вермандуа, которая со своей стороны тайно влюблена в Рено, но тщетно его добивающаяся, решает рассказать обо всем сеньору Файеля, и этим самым погубить обоих любовников. Узнав обо всем, сеньор заявляет, что собирается отправиться в крестовый поход, причем сопровождать его в этом походе должна его жена (весьма распространенное в то время явление, когда знатные дамы сопровождали в походах своих мужей).Однако затем он внезапно притворяется больным и таким образом остаётся в своем замке, а Рено отправляется в Святую Землю в одиночку. Там в битве с сарацинами его ранят отравленной стрелой. Врачи не в состоянии его спасти, и он умирает по пути во Францию. Верный слуга Рено Гобер должен передать возлюбленной шкатулку, в которой находится сердце его господина и его к ней послание, и прядь её золотистых волос, украшавшую в походе его рыцарский щит.Однако шкатулка попадает к ревнивому мужу и тот велит приготовить из сердца героя изысканное жаркое, которое и преподносит своей неверной супруге за обедом, а потом рассказывает ей, что именно она съела. В ответ его жена заявляет, что отныне она ни к какому иному блюду не притронется вообще. И тогда сеньор замуровывает её в комнате, где она умирает голодной смертью. Только после этого он отправляется в Святую Землю, где тоже находит смерть в бою с неверными.«Жеган и Блонда» – типичный по содержанию рыцарский роман Филиппа де Реми, ок. 1210–1262 гг., в котором в итоге все заканчивается хорошо, и все «живут долго и счастливо».А сам сюжет этого романа таков: бедный рыцарь Жеган вынужден заложить своё имущество, поскольку его отец, участвуя в феодальных войнах, растратил все семейное достояние. А семья у него была большая – четыре сына и две дочери. Всем им грозит горе и нищета, и вот тогда-то старший из них, Жеган, и отправляется за море в Англию, где поступает на службу к графу Оксфордскому в качестве слуги.Естественно, что он тут же влюбляется в графскую дочь Блонду, а та в свою очередь отвечает ему взаимностью. Правда, на руку Блонды уже имеется претендент – герцог Глостер. Приходится юноше с девушкой от него бежать. Однако Жегану удается победить своего соперника и, получив состояние, откупить обратно свой наследственный фьеф, а ещё выдать замуж сестёр, пристроить на почётные придворные должности братьев и хорошо наградить всех своих верных слуг.Еще более запутанная и сказочная история выведена в «Романе о Фиалке или о Жераре Неверском». Этот средневековый куртуазный роман был написан в 1227–1229 гг. трувером Жербером де Монтрей, причем в ироничном тоне, высмеивающем рыцарскую литературу. Известны две иллюминированные рукописи XV века, принадлежавшие королю Филиппу III Доброму. Обе они написаны готическим шрифтом и были найдены во время инвентаризации библиотеки герцога Бургундского, проводившейся в 1467–1469 гг. Сегодня одна из них находится в Королевской библиотеке Бельгии в Брюсселе, а вторая, появившаяся позднее, хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже.Содержание романа таково: граф Жерар Неверский, находясь при дворе короля Людовика VIII в нормандском городе Пон-де-л’Арш, во всеуслышание говорит о любви к нему леди Орианты, его избранницы. Граф Лизард де Форез предлагает ему пари, что сможет запросто соблазнить Орианту, и Жерар на это соглашается. Де Форез отправляется в замок отца Орианты и всячески её обольщает, однако без успеха. Но тут ему приходит на помощь её старая горничная Гондра – чем-то, видимо, девушка ей не угодила. Она проделывает отверстие в стене комнаты, где принимает ванну Орианта и таким образом дает ему возможность увидеть родинку у неё на груди в форме цветка фиалки.Естественно, что де Форез тут же заявляет о том, что он соблазнил Орианту и выиграл пари. Жерар де Невер по условию пари теряет свое графство и в гневе заманивает свою возлюбленную в лес, чтобы там перерезать ей горло. В лесу на них нападает дракон, которого Жерар тут же и побеждает, однако раскаивается в своем злобном умысле и сохраняет Орианте жизнь.Потом Жерару удается подслушать разговор Лизарда и Гондры, из которого он узнаёт о том, что она невиновна и пала жертвой заговора. Тогда он отправляется её искать, но заболевает, а оправившись от болезни, попадает в Кёльн, на который совершают нападение саксы. Жерар помогает их отразить и своей отвагой, обходительностью и красотой пленяет дочь герцога Эглантина, которая решает опоить смелого рыцаря любовным зельем, чтобы тот позабыл Орианту.В это время Орианта теряет кольцо, подаренное ей Жераром. Его уносит жаворонок, а сама она отвергает домогательства рыцаря Мелатира. Тот в отместку обвиняет ее в убийстве женщины. За что её приговаривают к сожжению на костре.А тем временем позабывший своё прошлое Жерар собирается идти под венец с Эглантиной, но тут ему встречается жаворонок с кольцом на шее, память к нему возвращается и… он находит для Эглантины другого жениха, а сам уезжает из Кёльна. По дороге он побеждает гиганта Брудиголана и узнает о печальной участи своей возлюбленной.Он тут же добирается туда, где она содержится в заключении перед казнью, вызывает её обвинителя на поединок, и тот, будучи побежденным, признаётся в оговоре. Теперь Жерар ищет де Фореза, также побеждает его на турнире и обличает его перед королём.В итоге Лизард де Форез был вынужден признаться в своём преступлении. За что его по приказу короля привязали к хвосту лошади, и гоняли её по всему городу, пока он не умер, после чего его труп повесили на дереве. Неверную гувернантку Гондру заживо сварили в котле, ну а Жерар Неверский и прекрасная Орианта соединились узами брака!Примерно в 1230 году был создан и объёмистый прозаический роман о Тристане и Изольде, действие которого уже разворачивается одновременно при дворе короля Марка, мужа Изольды и дяди Тристана, а также при дворе короля Артура, причем Тристан выведен одним из рыцарей Круглого стола и занят поисками легендарного Грааля.Ещё один анонимный французский рыцарский роман в прозе на тему трагической любви «Прекрасная Магелона» был написан около 1438 года. Сюжет его такой: сын графа Прованского – Пьер узнает о красоте дочери неаполитанского короля Магелоны. Он отправляется в Италию, пленяет её сердце и похищает, однако случайность их разлучает. Тут Пьер оказывается в плену у сарацинов, а те увозят его за море, ко двору султана, где он становится… его приближенным и доверенным лицом. Магелона же, одевшись паломницей, устраивает в Провансе странноприимный дом и больницу для бедняков. И вот спустя много лет в этот приют попадает больной Пьер, даже не подозревая, что именно здесь он найдет свою прекрасную Магелону.Ну, а одним из последних допечатных рыцарских романов является «Роман о Жане Парижанине» – роман анонимного автора, который создан во Франции в самом конце XV века между ноябрем 1494 и декабрем 1495 года…В любом случае, все эти романы, хотя и наивны на наш современный взгляд, для людей Средневековья представляли собой интереснейшее и во многом поучительное чтение, тогда как миниатюры помогали читателям визуализировать их содержание.