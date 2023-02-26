Командующий Воздушными силами ВСУ назвал количество «сбитых» украинской ПВО российских ракет и дронов-камикадзе

Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, которые эффективно работают (...). Только с 11 сентября 2022 года, уничтожено более 650 крылатых ракет оккупантов и более 610 иранских ударных дронов. Сейчас ждем получения зенитных ракетных комплексов Patriot и SAMP/T-MAMBA. Они существенно усилят систему ПВО нашего государства

Наши союзники знают, что конкретно нужно Украине, в частности воздушным Силам. Это современные многоцелевые самолеты и зенитные ракетные системы средней и большой дальности. В значительном количестве

Украинская противовоздушная оборона, усиленная западными зенитными комплексами, прекрасно справляется с уничтожением российских крылатых ракет и дронов-камикадзе. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.Запад поставил Киеву зенитные системы, значительно усилив противовоздушную оборону. По словам генерала, только с сентября прошлого года украинская ПВО уничтожила более 650 российских крылатых ракет и более 610 "иранских" дронов-камикадзе. С поступлением на вооружение Воздушных сил ВСУ зенитных систем Patriot и SAMP/T-MAMBA, ПВО Украины станет еще сильнее.- заявил Олещук.Генерал поблагодарил западных спонсоров за поставленные комплексы, но заявил, что их слишком мало. Соединенным Штатам и их союзникам необходимо поставить Украине как можно больше современных зенитных систем и, конечно же, истребителей, без которых Киев не может в полной мерен противостоять "российской агрессии".- добавил Олещук.