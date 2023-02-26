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Командующий Воздушными силами ВСУ назвал количество «сбитых» украинской ПВО российских ракет и дронов-камикадзе

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Командующий Воздушными силами ВСУ назвал количество «сбитых» украинской ПВО российских ракет и дронов-камикадзе

Украинская противовоздушная оборона, усиленная западными зенитными комплексами, прекрасно справляется с уничтожением российских крылатых ракет и дронов-камикадзе. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.


Запад поставил Киеву зенитные системы, значительно усилив противовоздушную оборону. По словам генерала, только с сентября прошлого года украинская ПВО уничтожила более 650 российских крылатых ракет и более 610 "иранских" дронов-камикадзе. С поступлением на вооружение Воздушных сил ВСУ зенитных систем Patriot и SAMP/T-MAMBA, ПВО Украины станет еще сильнее.

Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, которые эффективно работают (...). Только с 11 сентября 2022 года, уничтожено более 650 крылатых ракет оккупантов и более 610 иранских ударных дронов. Сейчас ждем получения зенитных ракетных комплексов Patriot и SAMP/T-MAMBA. Они существенно усилят систему ПВО нашего государства

- заявил Олещук.

Генерал поблагодарил западных спонсоров за поставленные комплексы, но заявил, что их слишком мало. Соединенным Штатам и их союзникам необходимо поставить Украине как можно больше современных зенитных систем и, конечно же, истребителей, без которых Киев не может в полной мерен противостоять "российской агрессии".

Наши союзники знают, что конкретно нужно Украине, в частности воздушным Силам. Это современные многоцелевые самолеты и зенитные ракетные системы средней и большой дальности. В значительном количестве

- добавил Олещук.
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30 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:40
    +10
    Из ста запущенных нами ракеток , вы стописят сбиваете ....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:44
      +7
      Подумал, что данная статья закончится бандеровской кричалкой
    2. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Сегодня, 09:47
      +8
      Цитата: Ирек
      Из ста запущенных нами ракеток , вы стописят сбиваете ....

      Да ладно вам чепчики подбрасывать то. Была бы уничтожена ПВО Украины не было бы потерь у нашей авиации, было бы безраздельное господство нашей авиации в украинском небе, однако такого нет. А что бы подобные картиночки постить, надо сначала украинскую ПВО уничтожить.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:21
        +2
        Тогда командующий пусть говорит - сколько российских ракет достигли целей на Украине.
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 10:33
          +3
          Цитата: Ясная
          Тогда командующий пусть говорит - сколько российских ракет достигли целей на Украине.

          Да какая мне разница что говорит их командующий? Тут даже последнему альтернативно одаренному персонажу понято, что там не будет и слова правды.))) Противник всегда будет занижать потери и преувеличивать успехи, мой комментарий не об этом, а о том, что шапкозакидательские настроения неуместны.
    3. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 10:00
      -1
      Цифра 600 магическая для него..все за 600 сбито)
    4. Братков Олег
      Братков Олег Сегодня, 10:16
      +2
      Они ещё сбитые ракеты, на земле добивают, из маузеров.
  2. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:41
    +3
    Мели емеля... свидомые скушают, все остальные улыбнутся
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:41
    0
    У России ракет хватит на всех..Так что хвастаться рано пока ! Все еще впереди свиды .
  4. Трус
    Трус Сегодня, 09:43
    0
    Указание поставщиков сделать рекламу поставленному оборудованию?
  5. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:43
    +2
    Да если они такие показатели сами дают, могли бы уже ужаснуться сколько же у Росси ракет-то! Если столько сбили и сколько-то еще долетело, то сколько вообще было и теперь есть? или с этого угла на информацию пока не посмотрели? А то доведут НАТОВских престарелых вояк до инфаркта таким вбросами...
  6. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 09:44
    +1
    То что у Украины до сих пор есть и не выбита под ноль ПВО - это исключительно вина нашего Генерального штаба ВС РФ.

    Настоящая победа в современной войне немыслима без уничтожения ПВО врага и без массового воздушного наступления.
    И у РФ должно быть в строю, не 1500 боевых самолётов, а по крайней мере 5000 боевых самолётов, не считая транспортную и разведывательную авиацию.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:57
      +2
      пво там уже не получится под ноль уничтожить, с поставками запада оно не будет ослабевать.
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 10:03
      0
      Редкий здесь, здравый комментарий.
  7. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 09:45
    +1
    Об чем новость? Какой-то генерал назвал количество сбитых ракет. И что? Проверить эти цифры никак не возможно. На этом этапе это чистая пропаганда.
    Противнику будут поставлять новые средства ПВО?
    Так у кого были хоть какие-то сомнения на этот счет год назад или десять лет назад?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:51
      -2
      Цитата: Владимир Постников
      Об чем новость?

      О пиаре ВСУшника
      1. Владимир Постников
        Владимир Постников Сегодня, 10:50
        0
        Цитата: Теренин
        Об чем новость?

        О пиаре ВСУшника

        О, да! С пиаром противника, особенно В. Зеленского, ВО старается изо всех сил. И некому подсказать ребятам, что они невольно (а может вольно?) работают на врага. Те самые "благие намерения", которыми вымощена дорога ...
    2. cmax
      cmax Сегодня, 09:53
      +13
      Цитата: Владимир Постников
      На этом этапе это чистая пропаганда

      Пропаганда, не пропаганда, а ВКС дальше передовой пока не летают. Поезда краинские ходят, мосты стоят, топливо есть, подкрепления подвозят, подбитую технику эвакуируют.
  8. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 09:53
    -1
    Прям рупор ВСУ, а не Военое Обозрение. Транслировать вымыслы врага-это сильный ход редакции... ИМХО
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:24
      +2
      Цитата: Александр Х
      Прям рупор ВСУ, а не Военое Обозрение. Транслировать вымыслы врага-это сильный ход редакции... ИМХО

      Тоже не пойму цель этой публикации request
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:04
    -1
    Я более того, все снаряды, выпущенные с начала СВО российской армией - в ста процентах случаев упали на поверхность, что говорит о 100%-ой эффективности противоснарядного оружия Рейха! Как не старалась дикая вата заставить их летать, моцный и зацный украинскрй дух этого не допустил...
    1. Томпсон
      Томпсон Сегодня, 10:25
      0
      Сами поняли, что написали?
      Странно как они не промахнулись..по поверхности!
      А вдруг самолёт поломается в полёте?
      Тогда вы упадёте на землю.
      А вдруг мы промахнёмся?
    2. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 10:26
      +2
      Не все оценили ваш юмор, но лично я поставил плюс.
  10. Мария
    Мария Сегодня, 10:35
    0
    врёт как дышит ))) - забавный гражданин )))
  11. Artunis
    Artunis Сегодня, 10:37
    0
    Вот ещё одно подтверждение того что в редакции этого издания сидят скрытые бандерлоги. Зачем публиковать откровенно пропагандистские заявления с той стороны не имеющие ничего общего с реальностью?! Даже без комментариев.
  12. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:39
    +1
    Украинская противовоздушная оборона, усиленная западными зенитными комплексами, прекрасно справляется с уничтожением российских крылатых ракет и дронов-камикадзе... ...Генерал поблагодарил западных спонсоров за поставленные комплексы, но заявил, что их слишком мало
    Что-то генерал в показаниях путается: так комплексов ПВО маловато будет или они прекрасно справляются? Если первое, то как они могут прекрасно справляться? Если второе, то зачем клянчить новые?

    NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы ... ждем Patriot и SAMP/T-MAMBA
    Капец у них зоопарк, особенно если учесть остатки советских систем. Кошмар логиста и мечта коррупционера...
  13. Геннадий Загуменов
    Геннадий Загуменов Сегодня, 10:39
    0
    нет фашисткая рожа Это не спонсоры, спонсоры дают бесплатно, а вам до третьего колена долг оплачивать . , хотя и не кому будет счета гасить .
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:40
    +1
    Для вывода о качестве работы ПВО достаточно двух цифр количества выпущенных ракет/БПЛА и количество достигших цели. А олещуки могут вещать разное.
  15. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 10:49
    +1
    Куда ракетки то продал? Это же надо на одну цель две ракеты, это пол3чается, это по лу ча ет ся.... 1200 ракеток. Это я дроны збитые не считаю еще. Покуда не победим от такого бизнеса американцы не откажутя.
  16. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:16
    0
    По словам генерала, только с сентября прошлого года украинская ПВО уничтожила более 650 российских крылатых ракет и более 610 "иранских" дронов-камикадзе.
    belay Цена калибра - 500 000$, Цена одного БПЛА Герань -2 — около $800. Т.е. дорогущее изделие напичканное сложнейшими системами маневрирования и простейшая детская игрушка гибнут в одинаковых количествах, потери 1/1, где логика? fool fool Врете обратно, и возникает сомнение и в гибели 600 гераней. request