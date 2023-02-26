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Хорватия готовит к отправке на Украину партию вертолётов Ми-8 советского производства

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Хорватия готовит к отправке на Украину партию вертолётов Ми-8 советского производства

Хорватия готовит к передаче Украине партию вертолетов советского производства из наличия хорватских ВВС. Техника уже выведена из состава и проходит подготовку перед отправкой на Украину.


Загреб отправит Киеву четырнадцать вертолетов, из которых двенадцать - это Ми-8МТВ-1 и два - Ми-8Т. В настоящее время часть вертолетов находится в авиационно-техническом центре ZTC в Велика Горица под Загребом, где проходит техническое обслуживание и подготовка вертолетов к транспортировке на Украину. Отправка техники, предварительно, планируется через десять дней.

Поставка винтокрылых машин будет производиться двумя партиями по семь вертолетов. Одна партия будет разобрана и в таком виде доставлена в Польшу, а уже оттуда на Украину. Вторые семь вертолетов полетят своим годом, так как у них еще имеется невыработанный летный ресурс и техническое состояние позволяет им подняться в воздух. Они также будут доставлены в Польшу.

О планах Хорватии передать вертолеты Украине сообщалось еще в ноябре прошлого года. Как тогда сообщала хорватская пресса, у данных вертолетов почти выработан летный ресурс и они нуждаются в техническом обслуживании, которое могут предоставить на Украине. Вообще же, данные четырнадцать Ми-8 Загреб намеревался передать Киеву еще в 2014 году, когда началось противостояние на Донбассе, планируя, что США взамен безвозмездно поставят вертолеты американского производства. Но сделка не состоялась, так как американцы отказали хорватам.

Как заявляют в самом Загребе, данные Ми-8МТВ-1 не имеют необходимого оборудования для достижения оперативной совместимости с НАТО, поэтому их легче отдать Украине, чем подвергать капитальному ремонту. Тем более, что ранее эти самые вертолеты Украина уже ремонтировала.
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10 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:10
    -4
    Пора Велесстрой прикрывать нафиг!
    А вообще надо Украину отрезать от путей снабжения, пора уже
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:14
      +2
      С ЕС с США все вооружение гонят и гонят ..Советское уже почти закончилось , теперь натовское пошло ..Вот наши молотят !!!
      Ничего ,потом все все припомним ..Россия конечно добрая душа ,но если разозлить мы начинаем действовать жестко ..Вешайтесь хоспода !
      1. Dreamboat
        Dreamboat Сегодня, 10:34
        +4
        США все сильнее сажают Европу на свою оружейную иглу. Теперь любое неповиновение и вся армия как минимум без зап. частей... Как максимум, у вооружения начнутся глюки.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 11:16
        +1
        Цитата: LukaNord
        Вешайтесь хоспода !

        Виталь, ты духанку свою вспомнил, что ль?
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:27
      -1
      75Сергей hi, угу, цельный год об этом и пишут и говорят, и говорят и пишут, но только вот.
    3. Max2022
      Max2022 Сегодня, 10:32
      +2
      Поняв, что новых взамен не светит - решили так утилизировать.
      Половина нелетнопригодные даже как из статьи понять можно...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:12
    -2
    Дааа, а техники то всё больше и больше а значит и ВСУ всё мобильнее и мобильнее, по ходу Киев ждет когда землица просохнет да зеленка пойдёт.
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 10:21
    0
    Конечно же они долетят и будут использованы хотя бы как доноры.
  4. Эмиль
    Эмиль Сегодня, 10:48
    +2
    Значит ещё есть в загашничках … везите,везите.А потом ещё в долги неимоверные перед янки влезете … am
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 10:57
    0
    Что то не понял,а разве эта модификация советская?А может все таки РФ?14 вертолетов ,а экипажи?США планомерно избавляются от военного имущества и вооружения РФ и СССР поставляя свое.Рынок ЕС и не только будет утрачен навсегда.Полный переход на вооружение по стандарту НАТО.Только ради этого можно развизать очередную войну.И эту тему США будут пытаться продвигать по всему миру.Что делать?Вариантов не много.Давить на каждую страну поставщика через МИД.Хотя бы пытаться уничтожать технику на подходе.Находить и уничтожать полигоны и учебки .И самое главное пора уже давно пора браться за уничтожение верхушки режима.Почему наше руководство такое близорукое,если не хуже не понятно.