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У ВСУ в Артёмовске осталась одна трасса, на грунтовых дорогах началась распутица

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У ВСУ в Артёмовске осталась одна трасса, на грунтовых дорогах началась распутица

У украинского гарнизона в Артемовске осталась одна дорога, по которой возможно организовать снабжение или провести эвакуацию раненых, полевые дороги становятся непригодными из-за повышения температуры воздуха в дневное время. Об этом сообщил полковник в отставке Андрей Морочко в собственном ТГ-канале.


Весна все ближе, температура воздуха днем поднимается до плюсовых значений, а это означает, что грунтовые дороги, которыми пользовались ВСУ для снабжения гарнизона Артемовска, становятся непроходимыми. В настоящее время у ВСУ остается всего одна трасса, идущая через Хромово, но и она уже находится под огневым контролем российских войск.

Из-за распутицы, украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги. Единственная дорога до недавнего относительно безопасная и с твердым покрытием, проходящая через населенный пункт Хромово, уже находится под огневым воздействием наших войск

- сообщил Морочко.

У ВСУ возросли потери, это произошло в связи с невозможностью эвакуировать раненых из города. Используемая ВСУ бронетехника не приспособлена для перевозки раненых, особенно лежачих. Для перевозки раненых использовалась гражданская техника, но проблема с грунтовыми дорогами ставит на этом крест.

Между тем, как сообщают в ЧВК "Вагнер", до центра Артемовска осталось чуть больше полутора километров. При этом у всушников уже наблюдается моральный упадок, они все чаще начинают сдаваться в плен.
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19 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:49
    +4
    Вот и случилось как раз то что заказывали. Большая операция на окружение. Правда, неожиданно, не кадровой армией и не путем глубоко обхода механизированных групп. А ногами штурмовой пехоты по окраинам городской агломерации. В процессе использовалось и политическое упрямство и недальновидность противника и информационно-психологические приемы-"закончились снаряды", "кончились зэки". Но, как говорится, военную хитрость никто не отменял. Главное-результат. А результат таков, что противник не успел отвести ни тяжелую технику ни войска. Не случайно во всех окрестных селах, надежную оборону второго рубежа создать не может. И поскольку, это не первый случай а второй после успешного взятия и зачистки Соледара, можно предположить, что действительно в ЧВК Вагнер подобрали ключик к успеху на этой войне. Вот еще когда поступает информация, о том, что вагнеров заметили на других участках, там сразу начинает идти информация о прогрессе и продвижении-например обход Авдеевки.
    А, возвращаясь к Артемовскому котлу, если там действительно было накидано столько бригад на пике до 40 тысяч человек, то такой ущерб в живой силе не заштопать никакими якобы готовящимися где-то в тылу другим силами противника и виртуальными проходящим подготовку за рубежом. Да при таких новостях с фронта, все эти проходящие подготовку свидомиты-просто откажутся возвращаться назад в мясорубку и начнут дезертировать и просить политического убежища.
    Сейчас у ципсоты будет запущена методичка вместо "отрицания" -нет еще не точно, еще не все закончено , противник стойко обороняется, сейчас деблокируют,
    будут разгонять " да не очень то и хотелось" услышим и свою роль сыграл, и выиграли время, и отошли на следующие рубежи, и не имеет стратегического значения и таких пунктов впереди миллион и прочие отмазки.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:55
      +2
      ВСУ будет видимо в течении ближайших 2-3 недель выходить из Бахмута. Свою роль он сыграл.
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 11:00
        +1
        ога ога, ктож им даст болезным теперь то? им теперь или к в ад к бандере или в лагерь на передержку на пополнение обменного фонда и персонала будущих строительно-восстановительных саперных групп.
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 11:09
          0
          Пойдут на прорыв да и все они это не раз успешно делали.
          1. голос_разуma
            голос_разуma Сегодня, 11:15
            +1
            они из Соледара уже успешно прорвались прямо в ад к бандере. Пришлось потом мороженные тушки колонной камазов шумерам передавать, шоб не портили воздух как потеплеет.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:04
        0
        Цитата: Арон Заави
        ВСУ будет видимо в течении ближайших 2-3 недель выходить из Бахмута. Свою роль он сыграл.

        Оставим коридор под артой и заминируем ..Пусть удобряют почву !
        А ваши Арон как бы поступили на месте русских ?
        P.S. И это Арон не бахмут ,а Артемовск и если судить только по этому, ваш Израиль и вы явно симпатизирует укронацистам и мечтают о поражении России ..Ведь так ? Можете не отвечать и так все с вами понятно евреями..Там ваши у власти хе хе
      3. dauria
        dauria Сегодня, 11:16
        0
        ВСУ будет видимо в течении ближайших 2-3 недель выходить из Бахмута. Свою роль он сыграл

        Да. Сам Залужный , или советники от НАТО, но тактику войны они выбрали грамотно. Свели на нет все преимущества РФ в авиации , танках , флоте, организовав ПВО и ПТО... Заставили увязнуть в окопных боях первой мировой , где всё сводится к артиллерийским ударам с огромным расходом снарядов . А пехота продвигается мизерными темпами только когда артиллерия перемолотит окопы .
        Они вгрызаются в землю в каждой деревне , а Шойгу ( или кто там у нас ? ) просто подарил им огромные площади с городами и сёлами , "перегруппировавшись ".
        И ещё большущий вопрос , кто вытянет эту войну "на истощение". С той стороны не только Украина , а в Кремле не только патриоты . Там торговцев гораздо больше.
      4. Plantagenet
        Plantagenet Сегодня, 11:17
        +1
        Под ролью, вы имеете ввиду задержку наступления войск РФ? Но не слишком ли большая цена? С учетом того, что людей в украинских городах уже хватают на улицах (глупо это отрицать) потери по видимости очень большие.
      5. Tusv
        Tusv Сегодня, 11:27
        0
        Цитата: Арон Заави
        ВСУ будет видимо в течении ближайших 2-3 недель выходить из Бахмута. Свою роль он сыграл.

        Интересно какую какую роль сыграл? Артемовск/ Бахмут штурмуют Вагнер. Войска РФ немножко другое. Не находите? Ну и ? Ваша версия
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 10:56
      +6
      Кажи гоп, як перепрыгнешь!
      Уже месяц через день последнюю дорогу перерезают.
      Давайте для начала дождёмся завершения окружения, а потом посчитав технику и пленных.
      И тогда уже вместе порадуемся.
      1. Комментарий был удален.
    3. syabroleonid
      syabroleonid Сегодня, 11:14
      +1
      Чтобы окружить 40 тысяч в городе ,нужно иметь 120 тысяч войск. Поэтому никакого окружения нет У Вагнера не более 50 тысяч.возможно полуокружение. А ещё возможен Сталинград под Бахмутом если подойдут резервы 40 тысяч.
  2. V.B.
    V.B. Сегодня, 10:53
    +7
    Журналисты задают резонные вопросы о прогнозах по Приднестровью. Какая там сейчас ситуация - понятно. Что будет... С точки зрения американцев - прекрасный повод в очередной раз на очередном направлении ударить по России, российским гражданам (их там тысяч 200) и российским интересам, ничем особо не рискуя. Ну, скажут в очередной раз по всем каналам "своих не бросаем". Ну, выступят дипломаты в невесть который раз про "красные линии", слушать о которых откровенно осточертело даже своим, а чужие над этими заявлениями и теми, кто их произносит, вообще откровенно потешаются. И что? В смысле, сделаем мы что? Уничтожим украинскую группировку, которая нависла над непризнанной республикой? Слабо верится.
    А если не это, что тогда?! По Румынии ударим, откуда исходит основная угроза или по Молдавии? По руководству этой самой Молдавии или, спаси Г-споди, наконец-то по украинскому, которое непонятно почему ещё цело и невредимо, причём явно намерено продолжать стирать с карты несчастную Украину, воюя с Россией, победить которую под очередные миллиарды, успешно разворовываемые как только их Запад Киеву выделяет, обещает с таким выражением лица, как будто само в это верит? Обратимся в ООН с очередным протестом, который там никому неинтересен? Вот в это как раз верится. Только каким бы Небендзя ни был молодцом, заменить Шойгу и Герасимова он не может. И Лавров не может. Не их это работа.
    Единственное, что может выручить Приднестровье в случае начала военных действий против него - это приход туда российских войск. Не миротворцев, а именно армии в том состоянии, в котором она у нас теоретически должна быть. Кадыровцев и "вагнеровцев" там нет. Обстрелянных ветеранов ЛНР и ДНР, годами державших фронт, нет. Так что военный прорыв к Приднестровью, параллельно отрезающий киевский режим от Чёрного моря - единственный выход. В 2014-2015 его не делали. В 2022 он тоже не произошёл. Более того, идиотская, более чем мутная и в высшей мере похабная "зерновая сделка" его похоронила, а мы, вроде как, опять по её продлению переговоры собираемся вести. Интересно, не надоело ещё начальству наступать на одни и те же грабли? Знать бы, что на это ответить...

    ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 10:58
      +1
      Вопрос с Приднестровьем, Одессой, Николаевым и Херсоном окончательно закрыт Суровикиным, когда был оставлен единственный плацдарм на правом берегу Днепра.
      У РФ нет возможности даже высадить десант в Приднестровье для помощи там местным, поскольку мощная ПВО в Одессе не подавлена, а побережье Одессы заминировано.
      Поэтому у РФ не другого выхода, как только плакать и наблюдать, как ВСУ будут уничтожать 200 тысяч граждан РФ в Приднестровье.
      Путин опять всех переиграл.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:09
        -4
        Цитата: DefenderofTruth
        Вопрос с Приднестровьем, Одессой, Николаевым и Херсоном окончательно закрыт Суровикиным, когда был оставлен единственный плацдарм на правом берегу Днепра.
        У РФ нет возможности даже высадить десант в Приднестровье для помощи там местным, поскольку мощная ПВО в Одессе не подавлена, а побережье Одессы заминировано.
        Поэтому у РФ не другого выхода, как только плакать и наблюдать, как ВСУ будут уничтожать 200 тысяч граждан РФ в Приднестровье.
        Путин опять всех переиграл.

        Рано радуетесь вы чьих будете Из Израиля ? Или из этих западненцев ?
        Продолжайте ныть ....
        Если рыпнитесь на Приднестровье ,мало не покажется
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:18
          0
          будете Из Израиля
          Михан, у тебя агенты "Моссад" опять сперли заначку и нагадили в лифте belay ?
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 11:19
      0
      А Евгений Сатоновкий в курсе, что там миротворцы под эгидой ООН? Не ну п.и.нд.осы не настолько обнаглели, чтобы самолично самоуничтожиться
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:53
    -3
    Весна все ближе, температура воздуха днем поднимается до плюсовых значений, а это означает, что грунтовые дороги, которыми пользовались ВСУ для снабжения гарнизона Артемовска, становятся непроходимыми

    Дороги весной становятся непроходимыми для обеих сторон.
    Это означает паузу в наступлении по крайней мере до мая 2023 года, а в мае зелёнка снова укроет ВСУ.
    Короче опять активные боевые действия отложены до ноября 2023 года, когда сойдёт зелёнка и земля опять просохнет.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:07
    +1
    В то же время у Пригожина обозначились личные враги в нашей элите: это Беглов и Кувайшев - губеры Питера и Ебурга.
    Причем, начав с идеологических причин перешли на личности.
    На месте Бастрыкина надо бы исследовать идеологические и экономические деяния этих перцев, не нарушают ли они 5-7 статей УК?
    Не нарушают? Да не может такого быть, просто нет политческой воли, или кто-то до сих пор бредит "Уральской республикой".
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:07
    +1
    ...При этом у всушников уже наблюдается моральный упадок, они все чаще начинают сдаваться в плен.

    Укропы начали принимать правильные решения.