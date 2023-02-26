У ВСУ в Артёмовске осталась одна трасса, на грунтовых дорогах началась распутица

Из-за распутицы, украинские боевики практически не имеют на данный момент возможности использовать грунтовые дороги. Единственная дорога до недавнего относительно безопасная и с твердым покрытием, проходящая через населенный пункт Хромово, уже находится под огневым воздействием наших войск

У украинского гарнизона в Артемовске осталась одна дорога, по которой возможно организовать снабжение или провести эвакуацию раненых, полевые дороги становятся непригодными из-за повышения температуры воздуха в дневное время. Об этом сообщил полковник в отставке Андрей Морочко в собственном ТГ-канале.Весна все ближе, температура воздуха днем поднимается до плюсовых значений, а это означает, что грунтовые дороги, которыми пользовались ВСУ для снабжения гарнизона Артемовска, становятся непроходимыми. В настоящее время у ВСУ остается всего одна трасса, идущая через Хромово, но и она уже находится под огневым контролем российских войск.- сообщил Морочко.У ВСУ возросли потери, это произошло в связи с невозможностью эвакуировать раненых из города. Используемая ВСУ бронетехника не приспособлена для перевозки раненых, особенно лежачих. Для перевозки раненых использовалась гражданская техника, но проблема с грунтовыми дорогами ставит на этом крест.Между тем, как сообщают в ЧВК "Вагнер", до центра Артемовска осталось чуть больше полутора километров. При этом у всушников уже наблюдается моральный упадок, они все чаще начинают сдаваться в плен.