Британский генерал назвал российский козырь, способный моментально переломить ход спецоперации

Козырем России являются её военно-воздушные силы. До сих пор в ходе спецоперации они практически не использовались. (...) Может случиться так, что, когда они доберутся до нужного этапа в этом наступлении, мы увидим гораздо большую активность их ВВС

Россия имеет козырь, с помощью которого может переломить ход спецоперации. По мнению британского генерала Ричарда Бэрронса, до сегодняшнего дня Москва не использовала его, по-видимому, приберегая для весеннего наступления.У российского командования имеется один козырь, который может мгновенно изменить ситуацию на поле боя, переломив ход спецоперации в пользу России. Речь идет о массированной воздушной атаке, задачей которой будет подавление ПВО Украины. По данным британской разведки, Россия уже сосредоточила рядом с границей Украины большое количество самолетов, вертолетов и беспилотников, задействовав для этого порядка 40 аэродромов.По мнению генерала, Россия готовит массированную воздушную атаку во время весеннего наступления, которое, возможно, уже началось. Вместе с самолетами и вертолетами в атаку пойдут и дроны-камикадзе, чтобы подавить украинскую систему ПВО, а значит переломить ход спецоперации.- заявил Бэрронс в интервью британскому изданию Daily Star.Между тем в Киеве готовятся к собственному наступлению и ожидают поставку тяжелой бронетехники от западных спонсоров. Украина не может сделать ставку на самолеты, так как практически не имеет их, поэтому ставка будет сделана на немецкие танки и артиллерию. Ну, еще и на новую мобилизацию. До конца марта Киев намерен поставить под ружье не менее 250 тысяч новых военнослужащих.