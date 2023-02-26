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Британский генерал назвал российский козырь, способный моментально переломить ход спецоперации

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Британский генерал назвал российский козырь, способный моментально переломить ход спецоперации

Россия имеет козырь, с помощью которого может переломить ход спецоперации. По мнению британского генерала Ричарда Бэрронса, до сегодняшнего дня Москва не использовала его, по-видимому, приберегая для весеннего наступления.


У российского командования имеется один козырь, который может мгновенно изменить ситуацию на поле боя, переломив ход спецоперации в пользу России. Речь идет о массированной воздушной атаке, задачей которой будет подавление ПВО Украины. По данным британской разведки, Россия уже сосредоточила рядом с границей Украины большое количество самолетов, вертолетов и беспилотников, задействовав для этого порядка 40 аэродромов.

По мнению генерала, Россия готовит массированную воздушную атаку во время весеннего наступления, которое, возможно, уже началось. Вместе с самолетами и вертолетами в атаку пойдут и дроны-камикадзе, чтобы подавить украинскую систему ПВО, а значит переломить ход спецоперации.

Козырем России являются её военно-воздушные силы. До сих пор в ходе спецоперации они практически не использовались. (...) Может случиться так, что, когда они доберутся до нужного этапа в этом наступлении, мы увидим гораздо большую активность их ВВС

- заявил Бэрронс в интервью британскому изданию Daily Star.

Между тем в Киеве готовятся к собственному наступлению и ожидают поставку тяжелой бронетехники от западных спонсоров. Украина не может сделать ставку на самолеты, так как практически не имеет их, поэтому ставка будет сделана на немецкие танки и артиллерию. Ну, еще и на новую мобилизацию. До конца марта Киев намерен поставить под ружье не менее 250 тысяч новых военнослужащих.
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67 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:37
    +12
    Уже примерно понятно как будут развиваться события. Киевский режим пойдет ва-банк. На это его толкают американцы, которые заявили что их ресурсы не бесконечно и общественное мнение .поддержка которого теряется ив Штатах из-за предвыборной критики республиканцев и в Европе. вчера напротив посольства Росии, установили танк, якобы подбитый и захваченный на украине, так немцы скинули с него жовто-блакитную тряпку и стихийно начали приносить цветы в память о погибшем экипаже и детях Донбасса. так же прошел многотысячный антивоенный митинг, против поставок вооружения на бывшую украину.
    Поэтому и по ряду других причинён (как нарастающий снарядный голод противника) думаю, в ближайшее время, на фронте противник начнет ряд наступательных операций. Причем они могут быт разновекторными. например удар из харьковской области, с одновременной атакой на Мелитополь и при этом провокация на границе Приднестровья с последующей операцией на захват военных складов в Колбасной.
    Одно можно сказать точно, весенне-летняя кампания будет происходить в том числе и в маневренной фазе тоже. Стороны подготовили для этого силы и средства и испытывают в этом потребность.
    надеюсь что в этот раз, командование подготовило оперативные мобильные резервы и наступление противника закончится котлом по примру дебальцевского или иловайского.
    очевидно, что резервы подготовили обе стороны. сейчас идет война нервов. Со стороны противника результатов требует политическое руководство и заокеанские спонсоры. Они хотя, чтоб режим улучшил переговорные позиции а потом собираются морозить конфликт в переговорах по корейскому сценарию.
    С нашей стороны на военное руководство давит общественное мнение. Причём, и патриотически настроенное-требует победного успеха в СВО и скептично настроенные- требуют показать свою военную состоятельность, которая не раз декларировалась до этого.
    Но тут проиграет тот кто первый начнет. Обозначит направление главного удара и позволит противнику сконцентрировать силы и использовать резервы более эффективно. По сути если Артемовскую эпопею сравнивать со сталинградским периодом, то сейчас предстоит что-то вроде курской дуги. И так же как для третьего рейха поражения в этом обмене наступательными ударами для киевского режима может стать фатальным. Для России же, неуспех-всего лишь отложит победу еще на какое-то время и потребуется задействовать дополнительные ресурсы.
    Одно можно сказать точно, весенне-летний период будет проходить и в маневренной фазе опять тоже.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:44
      +6
      Речь идет о массированной воздушной атаке, задачей которой будет подавление ПВО Украины.

      Ждем танков и прочего или провокации в Приднестровье ..
      Россия очень сильно разозлилась и пойдет до конца в борьбе с гегемонией сша и прочих предателей ..Там и спутники могут ослепить и т.д.
      Солдат своих берегем ,мало их у нас настоящих сынов Отечества ,у многих душа очерствела от западной пропаганды и прочей толерастии ..
      И ВВП четко поставил цели и задачи в своем послании ..Будем стоять насмерть !
      А остальные идите лесом в Израиль и прчии сша ..тряситесь за свое бабло и жизни никчемные
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:10
        +4
        Интересную информацию нашёл.Но на сколько она соответствует действительности?

        Российская авиация все активнее применяет в зоне СВО авиабомбы с возможностью коррекции полета. Отечественный аналог американского JDAM хоть и создан в достаточно кустарных условиях, но свою функцию выполняет достойно. Самолеты ВКС России наносят удары по целям противника без захода в зону действия ПВО. Об этом пишет телеграм-канал Fighterbomber.


        . Уже четыре месяца бомбардировщики, истребители и самолеты дальней авиации работают управляемым оружием с дистанций, недоступных для ПВО противника. Чисто на классические бомбардировки «неуправляемым чугуном» ходит только авиация «музыкантов»
        – пишет автор.Аналог американского JDAM в российском исполнении назван УМПК (унифицированный набор модулей планирования и коррекции). Себестоимость отечественного ноу-хау, по словам источника, не превышает 2 миллионов рублей, что существенно дешевле заокеанского боеприпаса. При этом эффективность ФАБ-500 с УМПК весьма высока.
        Он применяется практически каждый день, много раз в день, и не по одной бомбе за раз
        – рассказал блогер.

        https://topcor.ru/32399-stalo-izvestno-o-prakticheski-ezhednevnom-primenenii-rossijskih-planirujuschih-bomb-umpk.html
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 12:29
          -1
          Цитата: Orange-Bigg
          Интересную информацию нашёл.Но на сколько она соответствует действительности?

          Российская авиация все активнее применяет в зоне СВО авиабомбы с возможностью коррекции полета. Отечественный аналог американского JDAM хоть и создан в достаточно кустарных условиях, но свою функцию выполняет достойно. Самолеты ВКС России наносят удары по целям противника без захода в зону действия ПВО. Об этом пишет телеграм-канал Fighterbomber.

          По ходу дела такую тактику скоро начнут массово применять наши ВКС ..Солдат нужно беречь ,да и вообще эффективно ..Все уже ,запад натовцы нам войну по факту объявили и летальное вооружение накачивают уже по полной ..
          Думаю ждут немецкие танки и т.д. Чтобы все и всех разом накрыть уже не считаясь ни с чем и ни с кем ! hi
          1. Грэг Миллер
            Грэг Миллер Сегодня, 13:06
            +4
            Все имеющиеся у России козыри Запад, при необходимости, легко может перебить своим - продажностью правящей в России элитки. Не нужно забывать как они легко продавили "жесты доброй воли", "зерновые сделки" и прочие "амиакопроводы"... которые закончились для нас уходом из под Киева, позорным отступлением из под Харькова и оставлением без боя Херсона...
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 13:40
              +4
              Главное - на Украине развёрнуты мощные комплексы ПВО.
              Массированная атака, конечно, их подавит (массированная атака, многократно превышающая возможности обороны, вообще всегда побеждает, за исключением случаев неверно оцененной обороны). Вот только жертв будет доxpeна. Причём у атакующих.
              Украине новое ПВО дадут. России новые самолёты только самой сделать можно.
              Так что, сдаётся, англы пытаются нас развести на крупные потери.
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 13:08
          -1
          Отечественный аналог американского JDAM хоть и создан в достаточно кустарных условиях

          Что, неужели на коленке в гараже клепают?
      2. Sevastiec
        Sevastiec Сегодня, 12:33
        +7
        Это вы очень сильно разозлились. Не проецируйте свои чувства на большинство во власти: они живут другими понятиями.
      3. next322
        next322 Сегодня, 12:48
        +1
        И какие же задачи поставил ввп?про стоять насмерть-это ваши фантазии?
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:05
      +3
      Уже примерно понятно как будут развиваться события. Киевский режим пойдет ва-банк.

      Я бы на месте бандерлогов - нанёс удар например на Белгород.. Да - с военной точки зрения решение сомнительное, но вот зато с медийной.. Большего удара по авторитету гаранта чем занятие исконно российского города - и представить себе сложно.. А укрофюрер уже не раз доказывал запредельную медийность своего восприятия мира.. К тому же - что-то есть сомнения, что у нас на границе - имеются таки достаточные для отражения такого удара силы.. В отличие от других направлений.

      Да - их несомненно оттуда достаточно быстро вышибут, но каков будет урон во всех сферах?
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 12:17
        +1
        Цитата: paul3390
        Уже примерно понятно как будут развиваться события. Киевский режим пойдет ва-банк.

        Я бы на месте бандерлогов - нанёс удар например на Белгород.. Да - с военной точки зрения решение сомнительное, но вот зато с медийной.. Большего удара по авторитету гаранта чем занятие исконно российского города - и представить себе сложно.. А укрофюрер уже не раз доказывал запредельную медийность своего восприятия мира.. К тому же - что-то есть сомнения, что у нас на границе - имеются таки достаточные для отражения такого удара силы.. В отличие от других направлений.

        Да - их несомненно оттуда достаточно быстро вышибут, но каков будет урон во всех сферах?

        Этого нельзя допустить ни в коем случае.
      2. Дмитрий_Семашко
        Дмитрий_Семашко Сегодня, 12:39
        -1
        Занять Белгород??? Да не смешите. В таком случае наши просто по Киеву ударят ядерным оружием. И если Путину не хватит в очередной раз решимости, его просто сметут. Настроения уже такие есть.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 13:12
          +1
          если Путину не хватит в очередной раз решимости, его просто сметут.

          Только если у них боевые диваны нормально заведутся, и в пробках не застрянут.
        2. paul3390
          paul3390 Сегодня, 13:55
          +2
          В таком случае наши просто по Киеву ударят ядерным оружием.

          А почему вы считаете, что такая возможность - является останавливающим фактором для укрофюрера и Запада??? Да о таком подарке - они могут только мечтать!

          К тому же - наш обожаемый гарант уже не раз доказывал, что на что-то по настоящему серьёзное - кишка у него тонка.. Потому - никто на него внимания и не обращает.
        3. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 13:58
          0
          Это тут так считают а большинство в сети тряпки ссаные уверены что удары по укрорейху-это начало ядерной войны на вопрос как может быть ядерная война с руиной у которой яо нет они ответить конечно же не могут.
    3. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 12:11
      +3
      Ясно только одно, что враг пойдёт ва - банк и пойдёт в наступление всеми своими силами, у них больше просто нет других вариантов, по этому к укропскому блицкригу надо быть полностью готовыми и заранее предусмотреть все возможные варианты развития событий, чтобы не быть застигнутыми врасплох так, как это получилось в Харьковской области, необходимо учиться на своих ошибках и никогда их больше не повторять.
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 14:33
        0
        Вот простите совсем не ясно что враг пойдет в перед ну не факт наступление ВФУ будет.
        Блицкриг надо еще организовать и не надо про харьковские успехи врага .
        Малость плотности войск подняли , надеюсь что героёв драповых малость в чувства привели .
        В харьковской области были не ошибки там просто ясно показано что бывает когда принибрегают военной наукой .
        Воевать с плотностью два бойца на треугольный километр не выходит.
    4. vikie1778
      vikie1778 Сегодня, 12:17
      -3
      укропы застряли на северном Луганском фронте более чем на 5 месяцев и умудрились... потерять территорию и весь плацдарм за правым берегом реки Зеребец. Суровикские операции по перемалыванию мяса сослужили хорошую службу, сведя на нет большую часть наступательного потенциала Украины.

      вероятен аналогичный сценарий, когда западные кураторы дадут добро на атаку в сторону Мелитополя, они увязнут после достижения первоначальных успехов, так как наше командование будет использовать ту же тактику, что и при обороне Сватаве
      >1 отступление с первой линии обороны
      >обстреливать наши старые позиции
      >Отправить мотострелковые бригады для подавления сопротивления и захвата потерянных территорий.
    5. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 13:17
      +2
      Цитата: голос_разуma
      голос_разуma
      Сегодня, 11:37

      Как можно за одну минуту написать такой длинный и содержательный комментарий? wink
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 13:26
        +2
        Ну дык профессионал , работа такая. smile Все время в первых рядах , тельняха порвана в окопах... lol комиссар из бункера а не хухры- мухры laughing
    6. Владислав_2
      Владислав_2 Сегодня, 13:34
      0
      там толькр один Резников из танка спрашивал дорогу до сизо в Москве laughing
    7. usm5
      usm5 Сегодня, 14:14
      -1
      Спасибо за ваш комментарий. У нас как-то мало по настоящему мудрых людей. Я попытаюсь вас дополнить. Для маневренной войны у России явно не хватает численности боеспособной армии и нет видимых попыток ее нарастить (провести еще одну мобилизацию). Объяснений, с моей точки зрения, могут быть три. Версия №1. СВО была задумана как совместная операция с Китаем и предполагает наличие его широкой военно-технической помощи с последующим совместным экономическим освоением освобожденных территорий. Если так, то вслед за планируемым визитом руководителя Китая последуют поставки китайского оружия, обмундирования и вторая волна мобилизации.
      Версия №2. Россия исчерпала свои ресурсы и планирует "договорняк". Тогда возможны какие-то демонстрационные тактические победы для улучшения позиции на переговорах, где гарантами выступят США и Китай соответственно. Важным признаком реализации указанного сценария будет жесткая зачистка медийного пространства. Все "патриоты" типа Стрелкова будут тем или иным образом нейтрализованы для того, чтобы должным образом обработать общественное сознание. Версия №3. СВО -это ширма для подготовки страны к термоядерной войне, целью которой нанесение стратегического поражения США и ее союзникам. Напомню, что ВВП проговорился перед началом СВО о том, что "решать вопрос" надо сейчас, пока есть преимущество в стратегических вооружениях. Понятно, что решения вопроса подобным образом надолго и кардинальным образом решит проблему безопасного развития России. Если принят подобный вариант, то никакой мобилизации больше не будет. Для такой войны важна не столько численность, сколько подготовка войск. Россия будет намеренно находиться в стратегической обороне, выражать смешную "озабоченность" и демонстративно глупо воевать на Украине пока не будет подготовлен смертельный удар. И начнется этот удар с массового уничтожения спутниковой группировки НАТО.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:52
    +3
    Речь идет о массированной воздушной атаке, задачей которой будет подавление ПВО Украины.

    Если ВКС РФ не провели такую воздушную операцию в течение всего 2022 года - значит нет у РФ такой возможности.

    Тем более что поставки с запада на Украину новых средств ПВО войсками РФ наступлением из Белоруссии к Молдове до сих пор не перекрыты - навезут ещё средств ПВО через открытую настежь западную границу Украины - это все равно, что носить воду в решете.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 11:55
      -3
      Вот! впервые мне понравился ваш комментарий. Поставлять на украину оружие мелкими партиями для запада-все равно что носить воду в решете. Вроде что-то и дается и делается, но исчезает все незаметно и стремительно!
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:11
      +9
      значит нет у РФ такой возможности.

      Возможность несомненно есть, но при так и не подавленной очаговой ПВО - так же несомненно будут и ощутимые потери.. И пока - похоже что наше руководство не готово разменять успех наступательной операции на скажем 100-150 летательных аппаратов. Ибо нонешняя авиация - штука крайне дорогая, и восполнять такой ущерб - придётся очень долго. На фоне того, что не очень понятно чего дальше ожидать от дорогих западных партнёров - видимо подобная цена пока считается таки неприемлемой..
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: DefenderofTrut
      Если ВКС РФ не провели такую воздушную операцию в течение всего 2022 года - значит нет у РФ такой возможности.

      В течении всего 2022 года у окраины были очень мощные системы ПВО. Которых Мы выбиваем после атаки на Крымский мост и такие возможности таки проявляются
  3. Гум_маноид
    Гум_маноид Сегодня, 11:56
    -4
    Больше всего в России генералы боятся окончательной победы России в этой операции .
    Так давно бы можно было послать Петрова с Башировым "пустить под откос" всю помощь "НАТО" и блокировать российское сырье для укров.
    Можно и авиационными ударами сразу как в 41 бомбить Киев.
    Но, тогда сразу же начнут искать и наказывать всех российских воров предателей и олигархов, отжимающих иностранный бизнес и зарабатывающих на этом свои миллиарды, подставляя в качестве пушечного мяса наших солдат.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 12:07
      -1
      Простите, не очень понятны ваши тезисы. Кто начнет находить и наказывать российских воров, предателей и олигархов? В смысле вот например воры, они в России что-то украли? так их будет находить и наказывать Российское правительство за это, в смысле за воровство? или наоборот глобальный запад? так западу разве не выгодно что они воруют у России? вроде как ордена тогда должны им давать за это? и вот еще хотелось бы понять про предателей. Эти вот предатели они кого предали-то? если Россию и российское правительство или народ их найдет и накажет так это же хорошо вроде бы* а если их найдет и накажет Запад так это тоже вроде неплохо? а если он украли на западе, то зачем нами их находить и наказывать? И вот про отжимание иностранного бизнеса это вроде как бы национализация руками частных лиц получается? вроде это положительное явление раз компания-то иностранная? или все же нет? как ни крути в вашем прогнозе какой-то один сплошной позитив получается.
      1. Гум_маноид
        Гум_маноид Сегодня, 13:09
        -1
        Конкретные примеры с нефтянкой - "Лукойловская" дочка, нефтеперерабатывающий завод производит поставки в Украину.
        Следующий пример в глобальном масштабе- проанализируйте наш нефтегазовый комплекс- и сразу поймете, что декларируемые дисконты оседают у аффилированных структур в Индии.
        А уж если начать говорить об Индии, то каким образом продажа вооружения Индией выросла более 10 раз. Замечу, что экспорт в Индию идет в основном из России.
        Средства массовой информации сразу же пресекают подобные заявления, но уже даже в думе, появляются патриоты, говорящие об обнищании народа. В ответ правительство скромно шоркает ножкой, жалуясь на недостаточность финансирования проверок.
        1. голос_разуma
          голос_разуma Сегодня, 14:43
          0
          так дочку то как зовут? Оксана там или Галя или как? потом давайте в глобально масштабе. Кто декларирует дисконты-я что-то не понял. И как технически они оседают у аффилированных структур в Индии если дисконт это скидка? как может скидка оседать? ее дают? значит денге нет и оседать нечему. ее не дают? так значит тоже , получается оседать нечему. Если скидки то нет. И очень интересно что за продажа вооружений такая? вроде они от закупки вертолетов отказались. Контракт сорван? может что-то другое втихаря продаем? что например? есть информация какая-то? кстати, что за секртенные патриоты говорят об обнищании народа, да еще в думе питаясь на депутатскую зарплату. От какой хоть парти , хотяб намекните! или эти как их независмые кандидаты? и что правительсвто прям таки жалуется что нет денег на проверки? прям сам Мишустин или какой-то другой патриот? я так вас правильно понял, правительсвто хочеот провести какую-то проверку-ну там то ли по дисконтам на нефть то ли по продаже вооружений но денег не дают. Кстати, кто не дает =то правительство разве не само бюджет себе распределяет? сами себе не выделяют? сплошные загадки!
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:04
    +1
    Козырем России являются её военно-воздушные силы. До сих пор в ходе спецоперации они практически не использовались. (...) Может случиться так, что, когда они доберутся до нужного этапа в этом наступлении, мы увидим гораздо большую активность их ВВС

    - заявил Бэрронс в интервью британскому изданию Daily Star.
    Реваншистские настроения британского генералитета закончились в порту Дюнкерк... request
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:19
      +1
      Это хорошо видно из Фултонской речи Черчилля, верно?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    +1
    Британский генерал назвал российский козырь, способный моментально переломить ход спецоперации
    . Вполне разумная версия, имеет право быть.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:51
      +3
      Цитата: rocket757
      Британский генерал назвал российский козырь, способный моментально переломить ход спецоперации
      . Вполне разумная версия, имеет право быть.

      Как показал год СВО моментально ничего изменить нельзя.
      Приветствую hi
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:54
        0
        Привет soldier
        Бывает, что некоторые дела делают ВДРУГ.
        Есть и другой метод, планомерно, последовательно осуществляют необходимые действия, которые в итоге приводят к нужному результату.
        Как можно, будет сделано, да и будут ли делать вообще.... не знаю, а гадать не можно.
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 12:13
    +2
    По данным британской разведки, Россия уже сосредоточила рядом с границей Украины большое количество самолетов, вертолетов и беспилотников, задействовав для этого порядка 40 аэродромов.
     А точно по данным британской разведки? Вот точно такие же данные,украинский представитель озвучивал,это кстати в Новостях, на ВО было опубликовано.
  7. Marcel12345
    Marcel12345 Сегодня, 12:14
    +2
    Russia's trump card would be mass deployment of KAB 1500 thermobaric missiles, along with FOAB bombs. However, it is not happening yet, why haven't the Russians dropped any FOAB bomb or KAB 1500 yet?
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 12:19
      +1
      потому что не хотят стереть с лица земли целые города, не хотят что бы на месте украины одни руины остались
      1. Marcel12345
        Marcel12345 Сегодня, 12:40
        +2
        the ruins are already in ukraine anyway. Without this strategy, they will not win, and if they do, then only at the cost of heavy losses.
      2. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 13:05
        +1
        Там ВСЁ! наше.Все. А эти только и думают натовскими мозгами-все "ковровыми накрыть и тихо зайти". А не тут то было.
    2. cmax
      cmax Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: Marcel12345
      Russia's trump card would be mass deployment of KAB 1500 thermobaric missiles, along with FOAB bombs. However, it is not happening yet, why haven't the Russians dropped any FOAB bomb or KAB 1500 yet?

      Generals need to know,!
  8. smok1961
    smok1961 Сегодня, 12:16
    0
    Na "zmasowany atak" lotnictwa rosyjskiego Ukraina odpowie "zmasowanym" wystrzeleniem rakiet przeciwlotniczych i tak się skończy rosyjskie "hura!!!".

    Rosja ma dwa atuty :

    1. Rosjanie nie pytają ilu żołnierzy rosyjskich zginęło na Ukrainie i dowództwo może stosować taktykę spod Verdun...
    2. Gdyby Rosjanie otrzymali zgodę Chin, mogliby użyć jakiejś niewielkiej bomby atomowej.
    1. _Ugene_
      _Ugene_ Сегодня, 12:54
      +1
      ну что за глупости? какую атомную бомбу? у нас не стоит задача уничтожить как можно больше мирного населения, а с ядерным оружием так и будет
  9. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 12:16
    +3
    Если бы это было так то давно уже выложили бы этот козырь. Видимо подавить ПВО полностью не удаётся и очень большие потери, иначе чем ещё можно объяснить что этот козырь уже год не применяется?
  10. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 12:17
    +1
    Советы врага чаще всего бывают ловушкой!

    Какой смысл гнать авиатехнику на привезенное из европы ПВО?
    Лучше продолжать уничтожать объекты и пво ракетами с беспилотниками, это дешевле и эффективнее.

    Создав брешь во фронте противника в Артемовске/Бахмуте, можно будет наращивать наступление. До полного освобождения ДНР.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:17
    -1
    Удар должен быть нанесён , в том числе и СБ и он длжен быть сокрушительным.
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:23
    +3
    Ну что гадать, время покажет.
    Сидя в обороне войны не выигрываются и если такая цель есть и наступление будет, иначе зачем накапливание сил и средств, то без массированного авиаудара не обойтись.
  13. azkolt
    azkolt Сегодня, 12:33
    +5
    Цитата: LukaNord
    Речь идет о массированной воздушной атаке, задачей которой будет подавление ПВО Украины.
    ..
    И ВВП четко поставил цели и задачи в своем послании ..Будем стоять насмерть !

    Можно поподробнее об этих ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ? Я наверное глупый, но кроме все хорошо прекрасная маркиза, больше ничего там не увидел!
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 13:07
      +1
      Я. Можна я скажу? Вам точно расписать или достаточно так, поверхностно? На бумаге или устно?
    2. seamen2
      seamen2 Сегодня, 13:36
      -1
      *Можно поподробнее об этих ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ? Я наверное глупый, но кроме все хорошо прекрасная маркиза, больше ничего там не увидел!*
      и не увидите. у этого персонажа все посты как под копирку. как и у его кумира.
  14. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 12:37
    +10
    Ну что за хрень?? Британский генерал знает про наш козырь.. а наши генералы нет?
  15. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 12:55
    +1
    Ага, конечно, как раз в контексте обсуждения поставок ф-16 и прочей НАТОвской техники.

    Этому генералишке также невдомёк, что пехоты и техники тоже с гулькин нос использовано.
    Этих сатанистов и их слуг ждёт такой сокрушительный удар, что более чем на 1000 лет запомнят
  16. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:57
    +2
    Надавали ПВО укррам шас хотят потестить
  17. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 13:00
    0
    До этого не по давили ПВО с чего бы сейчас это произойдёт? Массово применить авиацию не получится возрастут потери в разы, с учётом мизерного производства новых самолётов на такое не пойдут. Без корректируемых авиабомб которые можно применять без захода в зону ПВО смысла нет в массированной атаке. Нет предпосылок никаких.... Мнение натовского болтуна можно не в брать в расчёт, реалии войны другие, ну разве для любителей шапок новый елей для возгласов...
  18. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:04
    +1
    Конечно им это было бы выгодно - любая массированая атака авиацией - это потери. и их быстро не восполнить. Лучше всего, чтоб Россия сама положила ВКС в атаках, где ПВО лохлов будет работать в идеальном для них режиме - из засад, а обнаружение возложить на ДРЛО в Польше, над Черным морем и в Литве!
    Положат ВКС, фронтовая авиация летать будет как летала - их враг ПЗРК, а вот на потрепаные истребители и бомберы - сразу начнут поставки внезапно "нашедшихся Ф-16, вместе с "быстро подготовленными" экипажами из Ирака.
    А вот хрен вам - как долбали ракетами, так и будем - тут ДРЛО не пляшет, приходится включать радары на земле - и их выбивают. А потому, что их выбивают - вот наглосюксы и заерзали с идиотскими предложениями
  19. solar
    solar Сегодня, 13:10
    0
    У российского командования имеется один козырь, который может мгновенно изменить ситуацию на поле боя, переломив ход спецоперации в пользу России. Речь идет о массированной воздушной атаке, задачей которой будет подавление ПВО Украины.

    Если такой козырь и вправду есть, то того, кто его не применяет год уже с последствиями в виде больших потерь, впору к стенке поставить за вредительство.
    1. 1razvgod
      1razvgod Сегодня, 13:11
      -1
      Нет никакого козыря, и вредительства нет, банальная рукожопость....
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 13:46
        0
        Если есть козыри, но не применяются, это уже статья о дискредитации. Будем считать, что нет у нас ни......

        А может так оно и есть?
        И тогда пусть враг в бессильной злобе не пытается нас дискредитировать.
  20. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:18
    +2
    На самом деле мир практически не знает успешных примеров операций по подавлению ПВО. Из наиболее известных успешных: война в Персидском заливе и Ливанская война. Ну и 2я Карабахская война - как пример следующего поколения SEAD.

    Уже в Югославии операция НАТО по подавлению ПВО фактически провалилась: выпущено 743 HARM в ходе 78-дневной кампании, но подтверждено уничтожение только 3 из 25 батарей SA-6. В то же время югославские силы выпустили более 800 ЗРК по самолетам НАТО, в том числе 477 SA-6 и 124 ПЗРК, в результате чего были сбиты только два самолета и еще несколько повреждены. Капитуляция Югославии была вызвана стремлением сохранить экономику и инфраструктуру страны от уничтожения (у чему руководство УГ полностью безразлично).

    Последующие действия западной авиации в мире по большей части игнорировали (либо отдельно не концентрировались на ней) задачу по подавлению ПВО т.к. велись в условиях все нарастающего превосходства в средствах высокоточного дальнобойного поражения целей (без захода в зону ПВО).
  21. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:27
    +3
    Кременчугский НПЗ передан в зону ответственности всу , снабжает армию врага гсм . Работает в две смены . Огни завода и факелы видны за километры . Вопрос - кому там в кремле это выгодно если разбомбить нпз - дело часов и потушить очень-очень непросто ? Фамилии - в студию . Нет - объявляйте следующую мобилизацию среди зятей шойгу и сыновей дама .
  22. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:32
    +1
    Цитата: голос_разуma
    в ближайшее время, на фронте противник начнет ряд наступательных операций. Причем они могут быт разновекторными. например удар из харьковской области, с одновременной атакой на Мелитополь и при этом провокация на границе Приднестровья с последующей операцией на захват военных складов в Колбасной.

    Это писание английских газет в субботу утром. laughing
    Какие разновекторные атаки может оформить украинец? Они с осени не смогли взять Кременную, хотя для этого были все шансы на тот момент. Их остановили Барсы - мужики, которым за сорок лет. Сейчас не то что Украина, мы не можем начать полноценное наступление. Обещанные танки дадут неизвестно когда, да даже если бы их дали все и сегодня, то и это не решило бы те задачи, которые ставятся противнику на Западе. Всю эту болтовню по поводу взятия каких-то районов разводят англичане, которые полностью оторваны от реальности. Они у себя в стране остались без овощей и фруктов, там пустые полки сейчас в магазинах. А все потому что они также как и на войне забыли подумать о последствиях выхода из ЕС и последствиях собственных санкций по отношению к ним самим.
    Единственный вариант контрнаступления у хохла возможен только на Токмак с развитием на Мелитополь. Сегодня его официально озвучил ГУР Украины. Но, шансов его реализовать в районе нуля. Более вероятен вариант, при котором, сломав окончательно оборону в Марьинке, мы выйдем в тыл Угледарской группировке и на этом все планы по наступлению для хохла останутся на бумаге. Падение Угледара станет предтечей взятия укрепа Гуляй-поля с последующим выходом к Запорожью. А вверху итак идет подготовка к наступательной операции в районе Купянска и Северска. Сейчас вопрос номер один - дожать Артемовск...
  23. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:35
    +1
    Британец или не владеет ситуацией или откровенно бредит. Какие, нахрен, германские танки? 4 штуки отправили, 10 пообещали, сотню (да пусть даже три) пообещали пообещать поставить и на этом строить стратегию против страны, которая перемолола уже несколько тысяч танков? Я уже молчу про другие бронеобъекты.

    Впрочем, у истоков британского танкостроения стояли выходцы из флота. Посему получавшиеся танки и специалисты по их применению .... нецензурно... :)
  24. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:41
    +1
    Цитата: paul3390
    У российского командования имеется один козырь, который может мгновенно изменить ситуацию на поле боя, переломив ход спецоперации в пользу России. Речь идет о массированной воздушной атаке, задачей которой будет подавление ПВО Украины. По данным британской разведки, Россия уже сосредоточила рядом с границей Украины большое количество самолетов, вертолетов и беспилотников, задействовав для этого порядка 40 аэродромов.

    наряд ли им это позволят, не то уже время ....
  25. MEHAXEM
    MEHAXEM Сегодня, 13:44
    -1
    А чего целый год ждали и не переламливали? Странно
  26. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:23
    0
    Прям козырь на козыре.
    Тролят знатно.
  27. Roust
    Roust Сегодня, 14:24
    0
    Наш козырь, джентелемены ада, это - наше сплоченное общенациональное единство с великим русским духом боголюбия! И это - ваш Приговор, враг наш!
  28. patxi46
    patxi46 Сегодня, 14:46
    0
    Ничто не летает выше СУ-57. Мы не хотим навредить больше, чем необходимо. Потом придется восстанавливать, а это дорого.