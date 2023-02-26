Представитель ГУР МО Украины Скибицкий: У Киева нет доказательств поставки китайского оружия России

У Киева нет доказательств военной помощи Китая России, украинская разведка не получала сведений о поставках китайского оружия российской армии. Об этом заявил замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По словам представителя украинской военной разведки, на сегодняшний день у российской армии нет ни оружия, ни боеприпасов китайского производства. Доказательств военной помощи Пекина Москве нет, Киев не может подтвердить предположение ЦРУ о возможных поставках. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс "выразил уверенность", что Китай рассматривает возможность поставки летальной помощи в Россию.
По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая
- заявил Скибицкий.
А вот по планируемому наступлению ВСУ у украинской разведки сведения есть, по мнению представителя ГУР, начнется оно в весной и будет проходить на юге, ВСУ будут пытаться отрезать Крым от материковой России, чтобы потом "освободить полуостров". Донбасс "освобождать" будут позднее, но задача стоит выйти на границы 1991 года. При этом не исключается, что удары будут наноситься по военным объектам на территории приграничных областей России, в частности, по Белгородской области.
Его задача - вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России. (...) Цель - освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым
- добавил Скибицкий.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что наступление ВСУ планируется на весну этого года, но предупредил, что начнется оно только после насыщения украинской армии западными вооружениями.