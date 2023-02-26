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Представитель ГУР МО Украины Скибицкий: У Киева нет доказательств поставки китайского оружия России

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Представитель ГУР МО Украины Скибицкий: У Киева нет доказательств поставки китайского оружия России

У Киева нет доказательств военной помощи Китая России, украинская разведка не получала сведений о поставках китайского оружия российской армии. Об этом заявил замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.


По словам представителя украинской военной разведки, на сегодняшний день у российской армии нет ни оружия, ни боеприпасов китайского производства. Доказательств военной помощи Пекина Москве нет, Киев не может подтвердить предположение ЦРУ о возможных поставках. Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс "выразил уверенность", что Китай рассматривает возможность поставки летальной помощи в Россию.

По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая

- заявил Скибицкий.

А вот по планируемому наступлению ВСУ у украинской разведки сведения есть, по мнению представителя ГУР, начнется оно в весной и будет проходить на юге, ВСУ будут пытаться отрезать Крым от материковой России, чтобы потом "освободить полуостров". Донбасс "освобождать" будут позднее, но задача стоит выйти на границы 1991 года. При этом не исключается, что удары будут наноситься по военным объектам на территории приграничных областей России, в частности, по Белгородской области.

Его задача - вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России. (...) Цель - освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым

- добавил Скибицкий.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что наступление ВСУ планируется на весну этого года, но предупредил, что начнется оно только после насыщения украинской армии западными вооружениями.
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14 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:30
    +7
    Они считают что поставки Западом оружия на Украину это хорошо для достижения мира, а поставки третьих стран в Россию это нагнетание и разжигание войны (((( Извращенная логика.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:47
      +1
      Цитата: Silver99
      Они считают что поставки Западом оружия на Украину это хорошо для достижения мира, а поставки третьих стран в Россию это нагнетание и разжигание войны (((( Извращенная логика.

      Это двойные стандарты как обычно ..И все в мире прекрасно понимают что и как ..А вот России уже пора бы открыто запросить вооружение (арту советский стандарт и т.д.) у Китая ,КНДР ,Ирана и т.д. Там у них запасы старые еще и все подходят нам ..Хватит оглядываться на янков и прочих их писак в "мировых сми" .Я уверен все это нам бесплатно переправят ,мы ведь против нато воюем (50 стран против России!) и за эти страны тоже .
      Нам огневой вал нужен ,все слишком запущено на окраине .. hi

      Бандеровцы уже заканчиваются и наемники тоже ..
      Пару мощных ударов и котлов и ВСЕ !!!
      Можем и сами справится ,но тогда уже ..
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 13:17
      +2
      поставки Западом оружия на Украину
      В американско-фашисткой администрации принято говорить:-"Это другое...".
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:35
    +4
    Ударная доза "этодругое" по отношению к поставкам западного оружия. Стремительное нашествие готентотской логики: если я корову украл это хорошо, а если у меня украли корову это плохо. Деградация когнитивных способней. Не зря маразматику Байдену поклоняются.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:55
      -1
      Цитата: голос_разуma
      Ударная доза "этодругое" по отношению к поставкам западного оружия. Стремительное нашествие готентотской логики: если я корову украл это хорошо, а если у меня украли корову это плохо. Деградация когнитивных способней. Не зря маразматику Байдену поклоняются.

      Голос ,а ты Наблюдатель все же или как ? Тактика знакомая в первых строчках и пишешь прям поешь,как комиссар на фронте Ташкента ))) ..
      А как рейтинг наберешь и начнется резко все сменятся ехидство и высмеивонье всего и всех bully
      Чую ты тот самый "засланный " казачек ..Читаю тебя и НЕВЕРЮ в искренность wink Я уже не раз этот вопрос задавал тут ,но все молчек
  3. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 12:39
    +5
    Странно?? У украинского ГУР .. с утра не нашлось доказательств?? Нонсенс
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 13:18
      +3
      Цитата: Борис Иванов
      с утра не нашлось доказательств?? Нонсенс

  4. палестинец
    палестинец Сегодня, 12:39
    +1
    По-моему они уже начинают заниматся ловлей блох, это же так занимательно))))))
  5. Shket53
    Shket53 Сегодня, 12:43
    +2
    " А вот по планируемому наступлению ВСУ у украинской разведки сведения есть, по мнению представителя ГУР, начнется оно в весной и будет проходить на юге, ВСУ будут пытаться отрезать Крым от материковой России, чтобы потом "освободить полуостров". Донбасс "освобождать" будут позднее, но задача стоит выйти на границы 1991 года. "...........Красота ...благодарим ГУР за информацию.....и это ....А если Китай , начнет России поставлять боеприпасы ( Ну так гипотетически ) , вы территория 404 , объявите войну Китаю.....да кем вы себя возомнили......БУАГАГА ...дешевый глобус территории 404 ..типа рулит
  6. solar
    solar Сегодня, 12:47
    -1
    Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс "выразил уверенность", что Китай рассматривает возможность поставки летальной помощи в Россию.

    По нашей информации, в настоящее время у России нет оружия и боеприпасов из Китая

    ...

    Автор мог бы и сам понять, что "рассматривает возможность поставки" и наличие уже поставленного оружия- это совершенно разные вещи.
    А вообще-то была позавчера большая программа Стрелкова, в которой он прямым текстом сказал, что вопрос дальнейших боевых действий на Украине из-за нехватки боеприпасов прямо связан с возможности поставок боеприпасов из Китая, употребив слова "лендлиз из Китая".
    https://www.youtube.com/watch?v=ASZ6lqe0N50
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:55
    0
    М-да слов нету страна Украина говорит не кого это не смущает?
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:58
      +1
      Цитата: opuonmed
      М-да слов нету страна Украина говорит не кого это не смущает?

      Какая к черту страна ..? Территория напичканная вооружением и наемниками натовскими .
      Но это НАША территория по всем законам историческим ..Вышли из под контроля. Вот и начались скачки
  8. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 13:59
    +1
    Старая американская уловка - обвинять в чем то сторону Х , которая еще этого не делала, при этом то, в чем обвиняют , является законным. Сторона Х радостно во всеуслышание начинает многократно заявлять , что обвинения голословны и это неправда. Правда после этого она этим де факто как бы уже и признает, что данное действие являлось бы незаконным и в дальнейшем не сможет это делать , не выставив себя преступником , чего США и добивались. Вспомните, сколько раз такой прием уже применялся. Увернуться от этой уловки довольно легко - при опровержении американских обвинений надо всего лишь всегда добавлять , что хотя сторона Х этого еще не делала , но оставляет за собой право сделать это в любой момент по своему усмотрению и США не имеют права запрещать ей это. Правда вот этой оговорки при опровержениях американских нападок я вот что то с ходу не припомню.
  9. seamen2
    seamen2 Сегодня, 14:22
    0
    *планируемому наступлению ВСУ у украинской разведки сведения есть, по мнению представителя ГУР, начнется оно в весной и будет проходить на юге, ВСУ будут пытаться отрезать Крым от материковой России*,
    че то странный энтот сэээр, как его..С кибитки.
    это равнозначно тому, что фюрер весной 1942 направил бы курьера с планом Блау на адрес *Кремль. Сталину*.