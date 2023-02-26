Украинские ресурсы публикуют видео перевозки западной военной техники в грузовиках компании «Нова Пошта»

Киев использует для доставки военной техники с территории соседних стран гражданские автомобили. В Сети появилось видео с загруженной в автомобили украинской компании "Нова пошта" британской бронетехники.
Украинская "Нова Пошта", объединяющая логистические компании, работает не только на территории Украины, но и Польши, а также планирует открыть свои представительства в Германии, Чехии и Румынии. Это очень удобно для переброски военной техники и различных вооружений на украинскую территорию. Российские войска, даже зная о переброске техники, не будут наносить удары по гражданским машинам.
В ролике, который распространили украинские ресурсы, видно, как британские бронеавтомобили Spartan размещены в гражданских фурах, чтобы не был виден характер перевозимого груза. На борту одной из фур хорошо виден красный символ компании "Нова пошта". Применение обычного автотранспорта позволяет скрыть реальную численность переданного Киеву оружия и бронетехники, сами перевозки невозможно отследить ни со спутников, ни с беспилотников.
В августе прошлого года в Сети также появились кадры размещения бронетехники в гражданских грузовых фурах для переброски на Украину. Как известно, вся западная военная техника, оружие и боеприпасы сначала доставляются в Польшу, которая выступает в качестве логистического хаба, а потом уже железнодорожным или автомобильным транспортом доставляется на Украину.
Ранее сообщалось, что в Польшу переброшено специальное ремонтное подразделение армии США, задачей которого является разборка военной техники, чтобы ее можно было завезти на Украину гражданским автотранспортом.