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Украинские ресурсы публикуют видео перевозки западной военной техники в грузовиках компании «Нова Пошта»

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Украинские ресурсы публикуют видео перевозки западной военной техники в грузовиках компании «Нова Пошта»

Киев использует для доставки военной техники с территории соседних стран гражданские автомобили. В Сети появилось видео с загруженной в автомобили украинской компании "Нова пошта" британской бронетехники.


Украинская "Нова Пошта", объединяющая логистические компании, работает не только на территории Украины, но и Польши, а также планирует открыть свои представительства в Германии, Чехии и Румынии. Это очень удобно для переброски военной техники и различных вооружений на украинскую территорию. Российские войска, даже зная о переброске техники, не будут наносить удары по гражданским машинам.

В ролике, который распространили украинские ресурсы, видно, как британские бронеавтомобили Spartan размещены в гражданских фурах, чтобы не был виден характер перевозимого груза. На борту одной из фур хорошо виден красный символ компании "Нова пошта". Применение обычного автотранспорта позволяет скрыть реальную численность переданного Киеву оружия и бронетехники, сами перевозки невозможно отследить ни со спутников, ни с беспилотников.

В августе прошлого года в Сети также появились кадры размещения бронетехники в гражданских грузовых фурах для переброски на Украину. Как известно, вся западная военная техника, оружие и боеприпасы сначала доставляются в Польшу, которая выступает в качестве логистического хаба, а потом уже железнодорожным или автомобильным транспортом доставляется на Украину.

Ранее сообщалось, что в Польшу переброшено специальное ремонтное подразделение армии США, задачей которого является разборка военной техники, чтобы ее можно было завезти на Украину гражданским автотранспортом.

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42 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:38
    0
    Ну провоцируют ведь! типа давайте бомбите а в следующий раз там детские игрушки будут а то и сами дети. Но сколько веревочке не вейся а концу быть. Все кто подхрюкивал нынешнему киевскому нацистскому режиму в конец, концов прейдут к поражению, разочарованию и утрате веры в сои силы. А кто-то еще и другие потери понесет, надеюсь. Но каковы подлые провокаторы! Вот теперь понятно на какие ухищрения идут ради поставок. Но в итоге никакая подлость и коварность им не поможет. Побеждает всегда тот за кем правда.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:43
      +20
      голос разума hi, ничего они не провоцируют, они действуют как могут с применением всего спектра средств доставки. Надо будет и в гражданские составы танки вставят и в колонны с автобусами, они воюют.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 13:51
        +7
        На самом деле - всё по методичкам ещё господина Шарпа. Он чётко писал - оппонента надо всецело провоцировать на удары по гражданским целям, дабы вызвать волну негодования как внутри страны, так и снаружи..

        Избежать подобных провокаций похоже практически невозможно. Мне лично - выход видится только один - хреначить всё, что считаем нужным, не обращая никакого внимания на любые воплы. Собственно - сами-то американцы именно так и делают.. Почему нельзя остальным? Как только оппонентам станет понятно, что жертва гражданскими не играет - думаю, прекратятся и подобные попытки..
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:59
          0
          выход видится только один
          Выбить инфраструктуру поставок топлива.
          станет понятно, что жертва гражданскими не играет
          Иссякнет поток желающих сесть за руль.
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 14:36
            0
            Цитата: Болторез
            выход видится только один
            Выбить инфраструктуру поставок топлива.
            станет понятно, что жертва гражданскими не играет
            Иссякнет поток желающих сесть за руль.

            Болторез ,это вы все из Лондона пишите или из сша Вы ведь их гражданство имеете ? Я вами поражаюсь ,после недавнего "общения" с вами ,когда вы ненавистью изрыгались хе хе
            Умеете вы подстраиваться под волну и потом бить с ехидством ..
            Или вы на разведку работаете ,вместе с "голосом " и подстраиваетесь тут ?
            За такие призывы вас должны лишить гражданства сша и заблокировать счета и недвижимость ! Ауе Болторез , ты на кого работаешь чувак ?
            Ты меня удивляешь ,пишешь и прям поешь песни "ташкентского фронта "
            А еще меня в лозунгах обвиняешь ..Да вы с "Наблюдателем -голосом" прям в унисон поете ..ГЛАВНЫЕ тут Пэтриоты хе хе
            Вот заразы ,как выбивают тут всех и особенно молодежь .. negative
            Меня замочат чую и жалобы пошли потоком от таких .
            Ладно ухожу ,иначе не выдержу , грубану этим батанам из маленькой и хитрой территории .. laughing
            Пусть песню слушают и обзываются хе хе

            Нас уже не проведешь ..
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 14:41
              0
              вас должны лишить гражданства сша
              У меня британское гражданство, Михан. И в отличие от некоторых lol я мыслю адекватно.
              Ты меня удивляешь
              А ты меня веселишь, хоть и поднадоел tongue .
        2. антивирус
          антивирус Сегодня, 14:18
          -4
          Можно и проще:заявить вот красные линии и ни шагу назад.
          227 приказ и лишение счета на джерси за прогиб.
          Война и сво- не определение границ россии.
          Нахлобучить без ограничений всех и всё.
          Потом "закинуть" в польшу ракету. Но на ввс стоянку.
          Ошибка... Извинения и четко показать возможность удара... Сокрущающего.
          За гранью фола игра, еще не война.
          Газбатушка приучил пункты соблюдать, не результат любой ценой достигать
        3. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 14:49
          0
          Для поумнения хохлонарода- всех тех,кто скакал на майдане- бросить на штурм Угледара.
      2. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 13:56
        +4
        Цитата: голос_разуma
        провоцируют ведь!

        Сомневаюсь.
        Скорее всего, это просто идиoты.
        В военное время публиковать в интернете, на чём перевозят военную технику - это именно идиoтизм.
        Впрочем, последствия вряд ли будут. У России не так много ракет, чтоб каждый грузовик бомбить. Вдали от фронта только крупные цели поражаются - заводы, подстанции, склады.
        1. антивирус
          антивирус Сегодня, 14:22
          0
          Давно было: в зоне особого внимания.галкин-старший.
          Нет диверсий в житомире для спокойствия свердловской обл
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:56
        +2
        Я не удивлен.На войне "все средства хороши".Гнать своим ходом ?Так выработают ресурс,используют гражданские тягачи как маскировку.
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 14:15
      +3
      Голос разума .
      Побеждает тот за кем сила .
      А правда ?
      Правда у каждого своя .
      Спросите окраинца , он скажет за ним правда .
      Спросите американца , он за ту "правду" что афганцам и иракцам они принесли .
      Спросите людей из "трёх прибалтийских тигров" ,
      Они вам скажут что СССР был оккупантом .
      И так со всеми народами .
      Поэтому слова Данилы Бодрова это так , звучит хорошо и больше ничего .
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 14:26
        0
        Имел в виду международные отношения .
        Хотя и в одном государстве бывает решает сила а не закон .
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:40
    +6
    Сомневаюсь что кто-то верит в "цивилизованную войну ". Этих нужно только утилизировать.
    1. Андрей Римский
      Андрей Римский Сегодня, 14:23
      +1
      А что после утилизации по Вашему? Всеобщее счастье и гармония?
      Человечество утилизирует себе подобных уже с Бронзового века. Результат всегда стабильный - новые Темные века и очередная попытка через несколько сот лет вернуться хотя бы к банальным благам предыдущего цивилизационного цикла.
  3. seamen2
    seamen2 Сегодня, 13:40
    +1
    ленд лиз 21-го века. только платный. мериканы и правда думают, что получат свои деньги? пример китайцев их не отрезвил. или они считают себя умнее товарисчей.
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 14:24
      -1
      Они уже получили- за счет кредитов, выданных украине всем остальным миром. Матрасы никогда за идею не работают, но усердно продвигают необходимость такого среди своих вассалов.
    2. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 14:26
      +1
      Лендлиз 20-го века тоже был платный, большинство об этом знает.
      hi
  4. VicVic
    VicVic Сегодня, 13:41
    +3
    "Российские войска, даже зная о переброске техники, не будут наносить удары по гражданским машинам."
    А почему, собственно? Всё не начнём никак воевать ...
    1. Николай Дягелев
      Николай Дягелев Сегодня, 13:46
      +3
      Вот сам в шоке, очень странная война. По Киеву Зеленский не боясь гуляет в открытую, всякие спонсоры фашизма прилетают договариваться, через границу разный товар ввозят не боясь бомбового удара-что это за пиздецовая война такая? А рыба то с головы гниёт, значит короля всё устраивает(
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:49
        +2
        А тем временем Газпром увеличил прокачку газа в Европу через Украину до 39 млн кубометров....
        От така чешуя, малята... (с)
        1. stelltok
          stelltok Сегодня, 13:55
          -4
          А тем временем Газпром увеличил прокачку газа

          Сейчас в РФ идет процесс импортозамещения(не всех но многих) вещей. На это нужны деньги.
          1. антивирус
            антивирус Сегодня, 14:25
            0
            Печатай. Эмиссия сувернного цб или лучше госбанка.
            Зверев и геращенко воспоминаний не оставили?
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 13:50
        +4
        Как то глупо получается, мы разбиваем свои города в ноль, тот же Мариуполь, Соледар....., а в Лемберге откуда и пошла вся зараза, кофе кушают а кафешках.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:00
        -1
        А тем временем ВВП заговорил о уничтожении русских ,как этноса.К чему это?Этот исход для нас ясен(не дай Бог).Так давай,Главком,выходи на трибунв Мавзолея.И начинай речь.."Братья и местры....."Или до такого не комильфо снисходить?
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:05
          +3
          Да, читал о таком заявлении...
          Не выйдет он на Мавзолей никогда.
          Не дождемся..... Это не Сталин.
          1. антивирус
            антивирус Сегодня, 14:26
            0
            И не брежнев.
            Даже.





            .......
            А путин он.
            Кто в цк и политбюро вокруг ввп?
            1. Uncle Lee
              Uncle Lee Сегодня, 14:48
              0
              Цитата: антивирус
              Кто в цк и политбюро

              Олигархи, да власовцы ! am
    2. next322
      next322 Сегодня, 14:08
      -3
      В гш иногда дежурные читают ВО...может завтра утром доложат начальнику,что везут украинцы красиво и скоро все будет на передовой..
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 13:44
    0
    Танки тоже на платформах Новой пошты??? Ох... Когда же мосты то уничтожат? Или не по правилам? Или по чьим правилам?
  6. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 13:49
    +4
    После появления этого видео по всем законам грузовики этой компании утрачивают любой иммунитет и их уничтожение законно. Последствия уничтожения после этого невоенных грузов в машинах этой компании полностью ложатся на владельцев , не прекративших их использование в гражданских целях.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 13:50
    -1
    Кохлы,не стесняясь,наносят удары по гражданским,а наши стесняются ударить по псевдогражданским почему то......правда,если раздолбать "пошту",то сразу и каски белые- белые объявятся,как чёрт из бутылки...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:57
      +1
      может им фугас какой "поштой" отправить? what не ну правда - тошнит уже читать как свидомитам все поставляют и поставляют, все идет и идет вооружение - а наши бездействуют в плане нейтрализации этих поставок....
  8. Pavel_Sh
    Pavel_Sh Сегодня, 14:06
    +1
    Ну хорошо, но они же не на гражданских фурах в ближний тыл прибывают. Очевидно, что где-то их все равно "пересаживают" на жд составы. По этому мне кажется что такие "вбросы" даются для отвода глаз.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:10
    0
    В Сети появилось видео с загруженной в автомобили украинской компании "Нова пошта" британской бронетехники.
    и к чему этот бред
    грузовик с ГОЛЛАНДСКИМ (точно ЕСовский) номером, а ни как не украинским
    вы хоть сами смотрите, что публикуете, к чему уподобляться шумерским ресурсам?!
  10. Комментарий был удален.
  11. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 14:14
    0
    Украина научилась распоряжаться , логистикой, как в НАТО, а сила НАТО это логистика. Либо их обучили, или там из НАТО продумывают как распоряжаться логистическими цепочками.
  12. Roust
    Roust Сегодня, 14:16
    0
    Почему до сих пор не взорваны туннели и вся их логистика доставки смерти для наших ребят!!!???
  13. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 14:24
    0
    Секрет Полишенеля, сколько раз уже добили склады этой Пошты с техникой внутри
  14. mysticman 1
    mysticman 1 Сегодня, 14:29
    0
    '' Russian troops, even knowing about the transfer of equipment, will not strike at civilian vehicles ''
    the fact is that civilian vehicles used for military purpose are legitimate targets in time of war !
  15. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 14:36
    +2
    Такое впеяатление..что наше МО говорит - вот видите? Мы воюем по правилам, а они,такие непорядочные, воюют не по правилам! А кому это интересно? Для какой аудитории эта риторика?
    Мне интересно не как! А сколько. И где мы сейчас находимся. Прошел ровно год.а воз и нынче там.

    Читал сегодня такое- "Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет вынуждена дальше отодвигать угрозу от своих границ, если Запад поставит Украине дальнобойное оружие. Об этом он рассказал в программе Москва. Кремль. Путин."
    Хочу Спросить у Шойгу.за год далеко отодвинул ВСУ от Донецка?? хватит уже звиздеть, и пугать.переходи от слов к делу. Не можешь ,не умеешь-подвинься!!
    Дай другому кто это может ,и хочет !
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:39
    0
    Опять сетования на то, что враг маскируется? А, как хотелось бы нашим " стратегам"? Все сведения разведка черпает из сетей и СМИ. И, все равно, появление техники на фронте будет неожиданным и коварным. "Ай-яй- яй! Как не стыдно!".
  17. V.B.
    V.B. Сегодня, 14:48
    0
    "Убивай всех, сын мой, господь отличит своих". Не догма, а руководство к действию. Бить надо всех. "На войне, как на войне".