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В районе Авдеевки уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ - Минобороны

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В районе Авдеевки уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ - Минобороны

Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет над Харьковской областью, в районе Авдеевки уничтожен узел связи, нанесен удар по ремонтно-восстановительной базе ВСУ в районе Старорайское ДНР. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, сбили его "средствами противовоздушной обороны" в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области. Другие подробности отсутствуют. В районе Авдеевки уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. А в районе Старорайское ДНР уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ. Ни по узлу связи, ни по базе также подробностей нет, заявляется, что работала артиллерия и армейская авиация.

На основных направлениях без больших изменений, идут встречные бои. На Купянском огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах Новоселовское ЛНР, Масютовка и Кисловка Харьковской области. В районах Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области пресечена попытка противника работать мелкими группами, за сутки уничтожено шесть украинских ДРГ. Общие потери ВСУ составили: до 60-и человек личного состава, два броневика и два автомобиля.

На Красно-Лиманском нанесено поражение подразделениям противника в районах Ямполовки ДНР, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено до 130-и украинских военных, три броневика, два автомобиля, САУ "Акация" и гаубица Д-20.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три броневика, четыре пикапа, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30. В районе Разлива ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ. В районе Часов Яр уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносились удары в районах Никольское и Угледар. Противник потерял более 75-и военнослужащих, один танк, БМП, броневик и два пикапа. В районе Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады ТРО. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.

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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:22
    +1
    Вот это и есть "курочка по зернышку" Все эти успехи складывают общий результат. А то тут у некоторых любителей сала есть методичка что "воюет одно ЧВК вагнер а где армия России". А вот она из таких ударов и складывается общий успех. Одни делают в него вклад штурмовыми действиями, другие грамотной разведкой, третьи высокоточными ударами и так далее...
    Сейчас тем более важно, что, видимо, назревают события активной фазы. Военно-политическая провокация в Приднестровье, попытки наступления противника то ли на Мелитополь, то ли из под Харькова то ли на деблокаду Артемовского котла и так далее...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:28
      +1
      На Украине зато воюют все кого поймают. Сомневаюсь что там драки в очередях в военкоматы.
      .Также к годовщине начала СВО была приурочена присяга нескольких сотен новобранцев новых воинских частей, которые сейчас формируют во Львове для наступления на Юге и Востоке Украины. По данным моих источников, речь идёт, по крайней мере, о шести новых бригадах: 21, 22, 23, 33 и 88 механизированных, а также 82 аэромобильной, в которые мобилизуют людей из всех областей Западной Украины. Однако на первую присягу 23 февраля пришел только Андрей Садовый, который поздравил новобранцев и пожелал им "Божьей опеки и счастливого возвращения домой с победой".

      https://dzen.ru/a/Y_nFvyCGcVQwBSgI
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:37
      0
      Да,успех должен быть общим.Но на истощение не получится никак.Несоизмеримы ни финансовые,ни материальные,ни промышленные возможности наши и Запада.Украину мы уже в расчет не берем.Жто просто обьект,поле боя,местность.Но наша.
  2. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 14:38
    0
    22февраля из Авдеевки кошмарили Донецк. Прошел год.что-то изменилось для жителей Донецка. Может кто в курсе?