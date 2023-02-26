В районе Авдеевки уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ - Минобороны

Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет над Харьковской областью, в районе Авдеевки уничтожен узел связи, нанесен удар по ремонтно-восстановительной базе ВСУ в районе Старорайское ДНР. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Воздушные силы ВСУ потеряли очередной вертолет Ми-8, сбили его "средствами противовоздушной обороны" в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области. Другие подробности отсутствуют. В районе Авдеевки уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. А в районе Старорайское ДНР уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ. Ни по узлу связи, ни по базе также подробностей нет, заявляется, что работала артиллерия и армейская авиация.
На основных направлениях без больших изменений, идут встречные бои. На Купянском огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах Новоселовское ЛНР, Масютовка и Кисловка Харьковской области. В районах Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное Харьковской области пресечена попытка противника работать мелкими группами, за сутки уничтожено шесть украинских ДРГ. Общие потери ВСУ составили: до 60-и человек личного состава, два броневика и два автомобиля.
На Красно-Лиманском нанесено поражение подразделениям противника в районах Ямполовки ДНР, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено до 130-и украинских военных, три броневика, два автомобиля, САУ "Акация" и гаубица Д-20.
На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три броневика, четыре пикапа, САУ "Гвоздика", гаубица Д-30. В районе Разлива ДНР уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ. В районе Часов Яр уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносились удары в районах Никольское и Угледар. Противник потерял более 75-и военнослужащих, один танк, БМП, броневик и два пикапа. В районе Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады ТРО. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.