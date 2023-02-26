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Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от переданного Западом Украине дальнобойного оружия

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Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от переданного Западом Украине дальнобойного оружия

Россия будет отодвигать угрозу от своих границ и чем дальнобойнее оружие будет поставлять Запад Украине, тем дальше будут продвигаться российские войска. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в комментарии телеканалу "Россия-1".


Министр обороны подтвердил ранее сделанное президентом России заявление о необходимости обезопасить российские границы путем отодвигания угрозы на максимальное расстояние. На соответствующий вопрос Шойгу заявил, что продвижение российских войск будет продолжено, а на какую глубину - будет зависеть от поставок западного оружия киевскому режиму. И чем оно будет дальнобойнее, тем дальше будут продвигаться российские войска.

Это зависит от того оружия, которое будет выдано

заявил глава Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Россия будет создавать зону безопасности и она будет отодвигаться от российских границ по мере поставок Украине более дальнобойного оружия.

Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ

- заявил Путин.

А вот замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев предлагает отодвинуть российские границы "как можно дальше", можно даже до самой Польши.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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87 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:20
    -14
    так это в итоге и получается - отодвигать границу как минимум до Днепра, а если не угомонятся - то и дальше.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 15:41
      -13
      Это зависит от того оружия, которое будет выдано

      Я так понимаю ,что Россия ждет когда летальное вооружение начнет поступать на эту территорию ?
      И тогда уже бахать из всех стволов ?
      Вечно мы в России выжидаем и чтобы все по чесноку и по правилу

      Все блокируют падлы хе хе
      ну ну ну вот вам либерда Ведь они это хотят сделать с Россией и русскими чужими руками ?


      А может и в этом наша Сила ? Мы ведь за правду и справедливость и за ценой не постоим ?
      Обидно все это ,ну значит так и должно быть ..

      Такие дела идут ..Живем ,хлеб жуем и вилы точим !
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 16:16
        +18
        Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу...

        Заявления "отодвигальщиков" начинают уже бесить!!!
        По Белгородской и др. областям сколько уже месяцев прилетает? А бездарно слитый Херсон -- это разве не Россия? Кто ответил хотя бы понижением в звании???
        1. lopvlad
          lopvlad Сегодня, 17:20
          -4
          Цитата: МБРШБ
          А бездарно слитый Херсон --


          хотели чтобы Херсон стал для российской армии тем чем стал сейчас Артемовск для ВСУ ? Так извиняйте в России власть народ ценит и не бросает его как пушечное мясо без всякой подготовки в топку войны.
        2. Starover_Z
          Starover_Z Сегодня, 17:36
          0
          Цитата: МБРШБ
          Заявления "отодвигальщиков" начинают уже бесить!!!
          По Белгородской и др. областям сколько уже месяцев прилетает?

          В России, на СВОИХ ТЕРРИТОРИЯХ гибнет мирное население, а хенералитет всё "красные линии" на картах рисует ?! Всё ждут, когда уже до МКАДа очередная ракета или беспилотник долетит ?!
          Чужих прыгунов жалеют, а своё население и бойцов когда жалеть начнут ?!
      2. Гималайский
        Гималайский Сегодня, 16:18
        +12
        В интернете есть этот , как тут Громко сказано "комментарий" , Целая статья . Два слова - "будем отодвигать" и всё! Вы что , люди ??? !!!
        Его пиарите ??? Ему присеть нужно , это Самое миниморумное !

        Это был вопрос , по выступлению Путина ! Т.е. - он просто буркнул .
        Генераллитет прям как у Садама Хусейна . Есть Большие вопросы
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:21
      +4
      Надеяться на то, что не каждая "птица" долетит до середины Днепра.... наивно, как то.
  2. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 15:21
    -18
    Поживём увидим.Радует то,что на самом верху:думают одинаково по этому поводу.
  3. Govorun
    Govorun Сегодня, 15:22
    +48
    Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от переданного Западом Украине дальнобойного оружия

    За этот год мы даже не смогли обеспечить безопасность Донецку и Белгороду и не можем отодвинуть эту угрозу...
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 16:23
      -16
      Цитата: Govorun
      Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от переданного Западом Украине дальнобойного оружия

      За этот год мы даже не смогли обеспечить безопасность Донецку и Белгороду и не можем отодвинуть эту угрозу...

      Вот заныл один и его поддержали хе хе ..Там еще нытиков много ..Они хотят заныть Россию ,как и СССР ..
      Не верьте данайцам ,дары дающим ..Он предадут ! Как уже было у нас не раз за нашу многострадальную историю hi
      И все нытики и 500 е Идите в другую сторону !!!

      А с нами Бог и Родина !
    2. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 17:11
      -1
      Цитата: Govorun
      За этот год мы даже не смогли обеспечить безопасность Донецку и Белгороду


      США за более чем 20 лет выхода из договора по ПРО так и не смогли создать в ЕС то самое ПРО которое в состояние перехватить российские ракеты.Про воздушный шар который они более чем двое суток немогли сбить вообще молчу .
      За этот год Россия освободила и удержала более 20% территории Украины несотря на то что против нас воююет весь ВПК НАТО и то что Запад выгреб все европейские склады с оружием и отправил его на Украину,сделав полупустыми даже военные склады США.
      Цель России в СВО это не убийство народа Украины а его освобождение и это освобождение когда украинские нацисты и террористы прикрываются украинскими мирными гражданами и гражданской инфраструктурой вдвойне сложнее.И происходит это намного дольше чем делал и делает Запад уничтожая всю флору и фауну кобровыми бомбардировка,баллистическими ракетами и выжигая напалмом.
      Российская армия и российский солдат всегда был солдатом но никогда не был убийцей как Запад.
  4. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 15:22
    +46
    И когда в отставку, Кужугетыч? Ведь не справляешься. Да и дочка с внучками и жучками по дубаям катаются? А в войсках нет нормальной связи. Не стыдно, господин министр?
    1. dauria
      dauria Сегодня, 15:31
      +13
      И когда в отставку, Кужугетыч? Ведь не справляешься.

      Кужегетыч хоть и не служил в армии , но отлично усвоил главное армейское правило:
      " НАЧАЛЬСТВУ В ЖOПУ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ ".
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 16:33
        -8
        Цитата: dauria
        И когда в отставку, Кужугетыч? Ведь не справляешься.

        Кужегетыч хоть и не служил в армии , но отлично усвоил главное армейское правило:
        " НАЧАЛЬСТВУ В ЖOПУ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ ".

        Вот они появились хе хе ..А ты хочешь ,чтобы Шойгу сша или того хуже израилю в НОС заглядывал ..Как в 90-х ?
        Вам и так вся ЕС вылизывает до блеска ..И немцы особенно
        А Зеленский вообще извращенец . laughing
        Вы чего либерда и "граждане мира" добиваетесь от России ?
        Грабежа уже не будет и разбегайтесь с носами от нас подальше ..
        Мы вас уже наслушались и сразу чуем вас балаболов
    2. seamen2
      seamen2 Сегодня, 15:32
      +21
      *А в войсках нет нормальной связи. Не стыдно, господин министр?*
      А че ему стыдиться. Раньше вот народ смсками детям на лечение скидывался. Теперь еще и на беспилотники, шины для автомобилей и протчее скидывается. Да мобилизованные сами себя снаряжали в магазинах *блокпост* , *спецназ* и прочих.
    3. Касатик
      Касатик Сегодня, 15:41
      +9
      Вы не там ищите про стыд и совесть. И господином он считает себя сам. И хотя его в форму одели, товарищем (как по Уставу) он тоже не является. Гражданин. И так он и должен обращаться к следователю из прокуратуры. А лучше - из ФСБ.
    4. Никанор1993
      Никанор1993 Сегодня, 15:43
      +2
      Толку от его отставки, разве что удовлетворение личной неприязни сограждан, а так при нынешней системе с практически 100% вероятностью окажется в его кресле настолько же результативный руководитель.
    5. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:47
      +11
      Не стыдно, если было стыдно то у нас в армии было бы всё по другому.
    6. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:52
      +15
      Цитата: Русский ватник
      И когда в отставку, Кужугетыч? Ведь не справляешься. Да и дочка с внучками и жучками по дубаям катаются? А в войсках нет нормальной связи. Не стыдно, господин министр?

      Хуженетович .......
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 15:24
    +31
    Не могу его видеть, чем отодвигать собрался биатлонистый ты наш ? Лучше молчи за умного сойдеш
  6. Krilion
    Krilion Сегодня, 15:25
    +10
    За отодвинутой границей сразу начтнается российская территория.. так что двигать придется до польши.. осталось понять какими силами..
    1. prodi
      prodi Сегодня, 16:01
      0
      надо исходить из того, что идёт не "агрессия России против Украины", а гражданская война на территории Российской Империи между "красными и белыми" (Молдавии и Прибалтике приготовиться); так что ещё пару лет - не критично (но можно и ускориться). Очевидно, что основной проблемой является сравнительное мягкое тотальное "вытеснение за границу" (против жёсткого уничтожения) не лояльного нам населения
  7. cadaver
    cadaver Сегодня, 15:25
    +10
    Ага, "пощелкаем, отодвинем"! В это мы верим!
  8. Погоны
    Погоны Сегодня, 15:25
    +21
    А от Донецка отодвинули? Авдеевку, может быть, взяли? Больше года прошло, так-то. fool
    В чём проблема, Сергей Кужугетович?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:02
      +14
      Проблема в том,что не в состоянии что либо сделать.Но говорить людям то что то надо.Вон,камрады по сайту тут увереры про "еурицу и зернышко".Только у курица эта может сдохнуть от старости,пока наклюется
  9. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 15:25
    +9
    Странная логика. Если мы отодвинем фашистов на 150-300км от наших границ и остановимся то что они перестанут стрелять? А если эти территории захотят тоже войти в состав России то как? Опять надо отодвигать! Если уж взялись то нужно идти до самых западных границ украины. Всю территорию занимать, вот тогда и обстрелы прекратятся.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 16:01
      +9
      Цитата: леонидыч
      Странная логика. Если мы отодвинем фашистов на 150-300км от наших границ

      К сожалению фашисты пока не куча мусора, а российская армия не бульдозер.
      Печально, что политические заявления Президента РФ Министр обороны так примитивно комментирует. Дальше следует ожидать тысячи героев российских солдат, которые на фоне непрекращающегося трафика денег и вооружения через границу Польши будут превращать армию России в "бульдозер". А такие задачи, как уничтожение центрального руководства киевской хунты, нарушение системы связи и финансирования, простая изоляция районов боевых действий с уничтожением транспортной инфраструктуры снабжения это для них слишком сложно и непонятно.
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 16:58
      +1
      Цитата: леонидыч
      Странная логика. Если мы отодвинем фашистов на 150-300км от наших границ и остановимся то что они перестанут стрелять? А если эти территории захотят тоже войти в состав России то как? Опять надо отодвигать! Если уж взялись то нужно идти до самых западных границ украины. Всю территорию занимать, вот тогда и обстрелы прекратятся.

      Да, с такой логикой единственный выход идти до Португалии! request
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:01
        +2
        Ага,а потом по дну океана .До Майами...Заодно и денежных наших тряханем... what
  10. WIKI
    WIKI Сегодня, 15:26
    +5
    А что на это скажет "товарищь" Шойгу? "Министерство природных ресурсов Китая опубликовало новые правила по топонимике карт, в которых говорится о возвращении к использованию китайских названий восьми городов и районов, оккупированных Российской империей в конце 19–го и начале 20-го веков.

    Согласно новой директиве, Владивосток снова называется Хайшэньвай (Залив трепанга), Хабаровск - Боли, а остров Сахалин - Куедао."
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 15:35
      +7
      Что скажет? Как обычно, по бумажке о 70% новой техники. И неотвратимости отодвигания Китая до морей, его, Китай омывающих. А китайцы при этом будут дрожать от смеха.
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 15:39
      +3
      Вы можете читать по Китайски?
      Скиньте источник Вашей информации, любопытно самому почитать.
      1. WIKI
        WIKI Сегодня, 15:46
        -2
        https://vl.aif.ru/politic/intrigi_i_kovarstvo_kitay_vydal_strannyy_zhest_v_storonu_dalnego_vostoka
    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 15:41
      +4
      Цитата: WIKI
      Министерство природных ресурсов Китая опубликовало новые правила по топонимике карт

      А источник будет?
      1. WIKI
        WIKI Сегодня, 15:48
        -2
        https://vl.aif.ru/politic/intrigi_i_kovarstvo_kitay_vydal_strannyy_zhest_v_storonu_dalnego_vostoka
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 16:09
          0
          Фейк, однако, на серьёзных новостных ресурсах такого нет.
          1. GELEZNII_KAPUT
            GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:38
            +3
            Цитата: Аль Манах
            Фейк, однако, на серьёзных новостных ресурсах такого нет.

            К вопросу о серьёзных новостных ресурсах, когда волнения в Хабаровске были и забастовки дальнобоев, эти серьезные ресурсы засунули себе деликатес в одно отверстие и сидели тихо.
      2. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 15:56
        +2
        Цитата: Dart2027
        А источник будет?

        А по сути будет что сказать? wink
    4. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 16:15
      -2
      А владивостокцы то и не в курсе wassat надо будет рассказать корешам
      1. штурм
        штурм Сегодня, 16:46
        +3
        Всё население Дальнего Востока РФ в 5 млн чел. поместится в Новороссии, главное освободить хотябы до Днепра.
        С нынешними "маршалами" и Сибирь также неожиданно "подрежут" до Урала, а они будут себе хлопать на "сходняках" да "красные линии" рисовать на вымышленных картинках.....
  11. Fisher
    Fisher Сегодня, 15:28
    +9
    Бред какой-то. Запад не соблюдает договора. Десять раз нас обманули. Ах какие нехорошие. Давайте ещё раз проверим. СВО закончилось, все задачи выполнили. А вдруг опять обманут? По новой начинать?
  12. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:28
    -14
    Тогда придётся их загнать в .....
    или ещё дальше.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:03
      +6
      Конечно, владея фотошопом, отчего же и не побеждать вэтихвашихинтернетах...
      1. ВПП-1
        ВПП-1 Сегодня, 17:34
        0
        Цитата: Аль Манах
        Конечно, владея фотошопом, отчего же и не побеждать вэтихвашихинтернетах...
        У него это профессиональное! lol
  13. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 15:36
    +12
    Что тут сказать ? Пробуйте . Пока получается отвратительно . Если дочурку с отдыхом и зятя-блохера с " Z-быдлом" не может приструнить - то генералов от кормушки не оторвет и "волшебных пенделей" не раздаст . Следующий .
    1. Alexandr Sharapov
      Alexandr Sharapov Сегодня, 16:18
      -6
      Сколько-же стало укроботов и вообще сайт превратился в укроотстойник , но наверно, это надо администрации сайта
  14. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:36
    +13
    чем дальнобойнее оружие будет поставлять Запад Украине, тем дальше будут продвигаться российские войска

    По логике Шойги, если Запад не будет поставлять дальнобойное оружие, российские войска не будут продвигаться дальше ? fool Странная логика. request
  15. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 15:37
    +11
    Как только не стыдно человеку делать такие заявления.
  16. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:37
    +13
    Летом 2022 Шойгу ставил задачу обезопасить Донецк от обстрелов.
  17. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 15:40
    +7
    На сегодня начало и последующее усиление поставок западом вооружения на Украину привело ровно к противоположному результату - отодвинулись границы контролируемой Россией территории российского государства. Юридически (в рамках законов РФ) Украина оккупировала наши территории. Что бы начать что то отодвигать (создать детализированную зону безопасности), нужно сначала вернуть свое.
  18. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:40
    +3
    Да...
    Хромает ввк МО РФ.
    Эх. Жди беды.
  19. Касатик
    Касатик Сегодня, 15:44
    +14
    Грех, конечно, так думать, но иногда мне кажется, что хорошо, что ветераны ВОВ не дожили до этих дней и не увидели итогов того, за что они воевали.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:59
      +4
      Согласен, иногда завидую своему деду, умершему в 1972-м...
  20. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 15:47
    +17
    Даже не маршал фанерный, а клоун фанерный.
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 15:52
      +12
      Да он и сам об этом знает, но считает клоунами россиян. Жизнь у ряженых удалась.
  21. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:49
    -24
    Судя по комментам , здесь плотно обосновалось эта гниль...
  22. V.B.
    V.B. Сегодня, 15:51
    +11
    Оленевод и фанерный маршал хоть- бы от Донецка отодвинул бандерлогов. В каком полку служили?
    1. Master2030
      Master2030 Сегодня, 16:54
      0
      Оленевод и фанерный маршал хоть- бы от Донецка отодвинул бандерлогов. В каком полку служили?
      В Put in ском
  23. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 15:52
    +5
    запад все равно будет поставлять истребители и дальнобойные ракеты.
  24. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:58
    +4
    "Кто этот мощный старик?" (с)
  25. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 16:02
    +12
    Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от переданного Западом Украине дальнобойного оружия


    Большего бреда и выдумать сложно. Т.е. если не будут поставлять Украине дальнобойное оружие, то нужно оставить все как есть???
  26. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 16:12
    +7
    Вопрос. А зачем тогда перегруппировывались?
    После чего по Белгородской обл.стало прилетать каждый день по несколько раз. Не говоря уже про новые территории.
  27. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 16:13
    +8
    Фанерный, ну не тянешь ты. Ну давай уже смотреть правде в глаза . Не министр и близко , ни опыта , ни интуиции , ни авторитета . Процрал все что можно. Уходи. Дай достойным выполнить с честью долг присяги, не мешай.
  28. Арон Финкильштейн
    Арон Финкильштейн Сегодня, 16:15
    +11
    Ох уж эти "двигатели".... Для начала стоит обезопасить от обстрелов со стороны ВСУ Донецк, Луганск, Белгородскую Область, а потом уже делать громкие заявления! Каким способом отодвигать границы собирается господин Шойгу? Что он может конкретно предложить (и реализовать на деле...!), пока что все телодвижения кремлёвских чиновников больше напоминают "Камасутру" перед западными "партнёрами", ибо прошёл первый год войны, и доблестные подчинённые господина Шойгу умудрились и Херсон сдать, и из под Киева и Харькова уйти... Идут одни лишь позиционные " игры" , прости Господи... Относительно успешные бои под Артёмовском - это хорошо, но это даже на оперативный успех не тянет... Такое ощущение, что СВО была начата по принципу "Главное - это ввязаться в драку, а там видно будет... "
  29. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:15
    +2
    Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от переданного Западом Украине дальнобойного оружия
    . Такой ответ вынуждает обращаться к компетентному, сведующему толкователю... хоть, вопросов будет не один, которые объяснить никак.
  30. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 16:20
    +8
    Как то у фанерного не очень то получается границы отодвигать. Не двигаются. Может министра уже сменить ? А следственному комитету проверить его деятельность и деятельность его семьи будучи в его бытность министром через призму УК РФ ? Про гражданства и прочее уже просто молчу, позорище... Может Путину с этого начать ? Тогда глядишь и границы двинутся на запад. Когда министром станет настоящий профессионал , а по совместительству патриот и офицер своего отечества , а не подделка липовая
  31. spirit
    spirit Сегодня, 16:21
    +12
    Фанерный маршал вырезает деревянных роботов для отодвигания границы.Фото в цвете laughing
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 17:25
      +1
      Урфин Джус и его деревянные солдаты laughing hi
  32. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 16:24
    +5
    Не позорился бы уже. Один про развал страны намекает. Этот двигальщик.
  33. штурм
    штурм Сегодня, 16:29
    +9
    Россия будет отодвигать угрозу от своих границ и чем дальнобойнее оружие будет поставлять Запад Украине, тем дальше будут продвигаться российские войска. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в комментарии телеканалу "Россия-1".


    Сплошные обещания и сотрясания воздуха, а результаты скорее отрицательные, сдали территорий больше чем осталость от ранее занятых.
    Брянская, Курская и Белгородская области уже 10 месяцев под обстрелом бандеровцев, гибнут люди, а российское военное ведомство только выдуманные ими "красные линии" на своих картах рисуют....
    Генштаб с руководством МО давно пора переселить в Шебекино под Белгород чтобы регулярно все "прилёты" на себе ощущали может тогда свои генеральские задницы пошевелят и восстановят хотя бы 100 километровый "ПОЯС БЕЗОПАСНОСТИ" вдоль нашей границы через Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.
  34. Арон Финкильштейн
    Арон Финкильштейн Сегодня, 16:30
    +6
    Однажды такое шапкозакидательство уже было у предшественников господина Шойгу, в 1904году, - "Нам нужна маленькая победоносная война...!" Господину Шойгу было бы весьма полезно открыть учебник Истории и вспомнить, чем всё тогда закончилось... О том, что делать, если эта самая война (она же СВО) "вдруг" окажется вовсе не "маленькой" и, пока что, не очень-то "победоносной" в Минобороны и ГШ никто не думал...! Также никто там не думал о том, что делать, если в этой войне на стороне Украины начнут воевать (пусть и косвенно) США и остальные страны НАТО...!
  35. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:30
    +4
    Дней 10 назад в г. Санкт-Петербурге выкинули с 16 этажа начальницу управления финансового обеспечения МО по западному округу, правда сказав, самоубийство, депрессия. И как раз в этом регионе, денежку от МО на "патриотизме" осваивали дочурка и блогер-чудак... Наверное совпадение....
  36. azkolt
    azkolt Сегодня, 16:31
    +7
    Отодвигальщик! Зятя своего пошли, пущай отодвигает!
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 17:27
      0
      И леопардв с абрамсами щёлкает hi """"
  37. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 16:31
    0
    Цитата: леонидыч
    Странная логика. Если мы отодвинем фашистов на 150-300км от наших границ и остановимся то что они перестанут стрелять?

    Как я понял, речь о том - что "отодвинутая территория" войдет в состав России, уже без вариантов. Вопрос лишь - считаем ли мы "нашими границами" Белоруссию (как часть cоюзного государства).
  38. dandi
    dandi Сегодня, 16:33
    +3
    В тысячный раз убеждаюсь,что каждый должен заниматься своим делом.Должны делать поофессионалы,а не дилетанты,обвешайся они даже тысячью орденов,хоть по окружности, хоть по диагонали.Я не имею ввиду профессиональное умение сгибать спину и степень шершавости языка. Почему у нас очень многое происходит именно таким образом, как это явление убрать в принципе? Шойгу можеть быть, был хорошим прорабом,пусть даже МЧСником,но нынешний статус-это ведь абсолютно не его стезя,от слова совсем.Что печально, таких в верхах ,,полным полна коробушка,, .Вот и получается та самая поговорка по поводу пирожника и сапожника.Кадры,Карл,кадры!..
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 16:57
      +3
      Ну на счёт "хороший МЧСник" - сильно преувеличенно. Да картинка была хорошая, но и коррупция в этом ведомстве не отставала. До определенного момента картинка и в МО была красивая.
  39. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 16:47
    +8
    Как дочурка? Хорошо отдохнула в Дубае? А может ей в следующий раз отдохнуть в Белогородской или Брянской области? Там хорошо. Снаряды только иногда падают, а так всё прекрасно.
  40. Интроверт
    Интроверт Сегодня, 16:48
    +4
    Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Россия будет создавать зону безопасности и она будет отодвигаться от российских границ по мере поставок Украине более дальнобойного оружия.

    Да как так-то?!???))))) Это фиаско братан))) одной фразой похоронить все обоснование, смысл и цели СВО)))
  41. Master2030
    Master2030 Сегодня, 16:50
    +1
    Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от переданного Западом Украине дальнобойного оружия
    Оговорка по Фрейду??? Теперь прямо из пентагона дают указания российским так называемым генштабу и минобороны?
  42. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:55
    0
    Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от переданного Западом Украине дальнобойного оружия

    НО почему такая риторика?
    Почему не сказать честно - Россия должна полностью денацифицировать Украину и сделать из неё Российский протекторат.
    Американцам здесь делать нечего от слова ВООБЩЕ!
    Пусть американцы сидят у себя и англосаксы разбирают свои проблемы у себя, и нечего совать свои носы туда куда не надо!
  43. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 17:00
    +3
    Хорошо бы сперва хоть на эти самые границы выйти, а уж потом бросаться громкими заявлениями. А то звучат они примерно так-же как и обещания "жесткого ответа русских", которое скоро уже заменит в дипломатических кругах "последнее китайское предупреждение"
  44. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 17:01
    +4
    Сергей Кужегетович, это ведь придётся отодвигать до самой Польши, потому что им будут поставлять оружие все дальнобойнее и мощнее. Или что, мы от Донецка их отодвинуть не можем, люди страдают от обстрелов, Марьинку и Авдеевку, эти проклятые берём уж год. И жители Донецка страдают и страдают. Может надо делать заявление сооствествующие действительности и реальности. А Белгородская область под обстрелами , а если не дай бог Всу в Крым зайдём, какие будет оправдания. Пора, наверное начать думать и побеждать, чтобы вы покупали свои зарплаты, на которые налогоплательщики скидываются вам и вашей дочке с зятьком, которые развлекаются в дубаях и заграницах, аж бесит. Народ иди воюй, а мои детишки в дубаях будут в Лондоне или Париже. Мне вот интересно, а наша элита не боится, что к их детям придут люди с ЦРУ и Ми - 6, поставят условия и будут отправлять вам ваших родственников по частям, чтобы вы делали то, что запад скажет.
  45. Квинто
    Квинто Сегодня, 17:08
    +7
    У жителей Белгородчины, Брянщины и Донбасса уже глаз дергается при упоминании этих эфемерных «отодвиганий» ума не хватило не сдавать важные опорные пункты такие как Волчанск и Казачья Лопань, но нет отошли точно на линию госграницы по договорнячку и подставили своих граждан, свои населенные пункты под ежедневные удары. Так что молчал бы этот оленевод любитель в тряпочку пока собственные косяки не исправит.
  46. KLM77
    KLM77 Сегодня, 17:11
    +2
    "Двигатель" хренов! До СВО украинцы как обстреливали Донецк, так и обстреливают, мало того уже наши области обстреливают. Он отодвигает или придвигает, не ясно. request
  47. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 17:27
    0
    Все эти громкие (и не очень) заявления говорят скорее об отсутствии реальных возможностей быстро изменить ситуацию в лучшую сторону, используя обычные вооружения и технику...
  48. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:30
    0
    В отставку,так как территория РФ под оккупацией и не прекращающимися обстрелами.Министр обороны не справился с возложенными на него бязанностями.