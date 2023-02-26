Шойгу: Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от переданного Западом Украине дальнобойного оружия

Россия будет отодвигать угрозу от своих границ и чем дальнобойнее оружие будет поставлять Запад Украине, тем дальше будут продвигаться российские войска. Об этом заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в комментарии телеканалу "Россия-1".
Министр обороны подтвердил ранее сделанное президентом России заявление о необходимости обезопасить российские границы путем отодвигания угрозы на максимальное расстояние. На соответствующий вопрос Шойгу заявил, что продвижение российских войск будет продолжено, а на какую глубину - будет зависеть от поставок западного оружия киевскому режиму. И чем оно будет дальнобойнее, тем дальше будут продвигаться российские войска.
Это зависит от того оружия, которое будет выдано
заявил глава Минобороны.
Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что Россия будет создавать зону безопасности и она будет отодвигаться от российских границ по мере поставок Украине более дальнобойного оружия.
Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ
- заявил Путин.
А вот замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев предлагает отодвинуть российские границы "как можно дальше", можно даже до самой Польши.