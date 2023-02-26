В оперативном командовании «Юг» ВСУ отрицают планы по вторжению на территорию Приднестровья

У ВСУ нет планов установить контроль над территорией Приднестровья, у украинской армии есть другие направления, где требуется продвижение. С таким заявлением выступила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.
Украинская армия не намерена вторгаться на территорию Приднестровья, обвинения, звучащие со стороны России, беспочвенны. По словам Гуменюк, Украина укрепила свою границу с ПМР, разместив там группировку войск, "адекватную" исходящей от российских войск угрозе. Все это было сделано еще до начала спецоперации.
(...) россияне пытаются обвинить Украину в том, что она готовит некое нападение куда-то и продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы (...) Наличие наших сил группировок и мощностей, вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватны той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления
- заявила спикер командования "Юг" ВСУ.
Несмотря на заявления, звучащие из Киева, ВСУ продолжают стягивать силы к границе с непризнанной республикой. В Сети сегодня появился документ о переброске дополнительных боеприпасов из Кировограда в село Кучурган в Одесской области, находящееся на границе с Приднестровьем.
Ранее наша разведка зафиксировала движение подразделений ВСУ в районе границы с Приднестровьем, а также развертыванием артиллерии на боевых позициях. Кроме того, отмечается беспрецедентный рост количества полетов разведывательных беспилотников на границе с ПМР и над самим Приднестровьем.