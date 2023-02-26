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В оперативном командовании «Юг» ВСУ отрицают планы по вторжению на территорию Приднестровья

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В оперативном командовании «Юг» ВСУ отрицают планы по вторжению на территорию Приднестровья

У ВСУ нет планов установить контроль над территорией Приднестровья, у украинской армии есть другие направления, где требуется продвижение. С таким заявлением выступила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.


Украинская армия не намерена вторгаться на территорию Приднестровья, обвинения, звучащие со стороны России, беспочвенны. По словам Гуменюк, Украина укрепила свою границу с ПМР, разместив там группировку войск, "адекватную" исходящей от российских войск угрозе. Все это было сделано еще до начала спецоперации.

(...) россияне пытаются обвинить Украину в том, что она готовит некое нападение куда-то и продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы (...) Наличие наших сил группировок и мощностей, вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватны той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления

- заявила спикер командования "Юг" ВСУ.


Несмотря на заявления, звучащие из Киева, ВСУ продолжают стягивать силы к границе с непризнанной республикой. В Сети сегодня появился документ о переброске дополнительных боеприпасов из Кировограда в село Кучурган в Одесской области, находящееся на границе с Приднестровьем.

Ранее наша разведка зафиксировала движение подразделений ВСУ в районе границы с Приднестровьем, а также развертыванием артиллерии на боевых позициях. Кроме того, отмечается беспрецедентный рост количества полетов разведывательных беспилотников на границе с ПМР и над самим Приднестровьем.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:05
    +12
    Они могут говорить что угодно.Но сделают то,что прикажут
    1. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 16:28
      +1
      Конечно это будет , для камеры , атака с территории анклава.
      И всё ! Войска стянуты , подготовлены .
      В Румынии Дивизия десантников "Белые орлы" из США . Перебоошена с пару месяцев
      [Ага, так просто]
      1. Mol_18
        Mol_18 Сегодня, 17:18
        0
        В Румынии Дивизия десантников "Белые орлы" из США
        , это ведь, одна из самых знаменитых десантных дивизий США. А они просто войдут на территорию Молдавии, и поддержат наступление элитных частей ВСУ, которые туда прибыли. А еще приход к власти откровенно в Молдавии ястребов политики. А плацдарма наступать с Херсона, чтобы помочь нашим миротворцам нечем. А это 1500 русских солдат , какой обменный фонд военнопленными они получат. А еще снаряды.
    2. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 17:10
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Они могут говорить что угодно.Но сделают то,что прикажут
      Будут делать то, что прикажут, а сделают то, что позволят сделать наши бойцы и командиры.
  2. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:06
    +2
    Газеты пишут,бумага терпит...а мы читаем и ВЕРИМ ДАЖЕ wassat ...все эти высказывания-пыль в глаза!!!....для местной "аудитории-не более" остаётся вопрос-вы кого хотите "обмануть"....мы всё ЭТО прошли и каждый ваш ход записан yes
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 16:11
    0
    я надеюсь здесь наивных больше не осталось, еще как будет.. им верить значит себя не уважать..
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:12
    -1
    Так сразу получите по ....

    Да и порта в Одессе не будет , от слова совсем.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 17:08
      +1
      "Да и порта в Одессе не будет , от слова совсем".
      А как же зерновая сделка?
    2. Житель Урала
      Житель Урала Сегодня, 17:42
      +1
      Цитата: Ирек
      Так сразу получите по ....

      Да и порта в Одессе не будет , от слова совсем.

      Все решения не у нас в руках..
  5. HAM
    HAM Сегодня, 16:12
    +1
    А тельник у этой бабочки должен быть с вертикальными полосками... здесь всё по принципу:"обещайте всё,а вешать будем потом"....ведь,практически,её слова это же самое...
  6. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 16:21
    +2
    Ну раз уж официально опровергают, то значит с вероятностью в 99% будет нападение.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:30
    -2
    В оперативном командовании «Юг» ВСУ отрицают планы по вторжению на территорию Приднестровья
    belay Подобрали проститутку и предлагают ей верить на слово. fool
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:41
    +1
    Всё происходящее мне напоминает американский фильм про полёт на Марс..

    Там у них разбивается первая экспедиция, и они посылают вторую спасать. Которая тоже грохается.. Выжившие морщат ум, и решают идти к первому кораблю, типа вдруг там что осталось? И точно - там крендель из первого экипажа, ясен пень - негр, таки как-то устроился. Оранжерея там, солнечные батареи..

    И вот они встречаются, и гаврики - негру объясняют, что они типа спасательная экспедиция.. Негр чешет репу и суммирует:

    -- И так. У вас нет корабля, нет кислорода, нет еды, нет топлива.. КАКАЯ же это на хрен спасательная экспедиция???


    Вот и у нас. Мне одному помнится, что вообще-то - всё это начиналось чтобы типа прекратить обстрелы Донбасса? what
  9. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 16:53
    -4
    Все ..ципсо напало на сайт и нытики ..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:13
      +4
      Люди просто реально смотрят на обстановку,без чепчиков,розовых очков,курочек и демотиваторов
  10. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 16:57
    +1
    Одним словом - "Старые песни о главном".