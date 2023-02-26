В оперативном командовании «Юг» ВСУ отрицают планы по вторжению на территорию Приднестровья

(...) россияне пытаются обвинить Украину в том, что она готовит некое нападение куда-то и продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы (...) Наличие наших сил группировок и мощностей, вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватны той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления

У ВСУ нет планов установить контроль над территорией Приднестровья, у украинской армии есть другие направления, где требуется продвижение. С таким заявлением выступила спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.Украинская армия не намерена вторгаться на территорию Приднестровья, обвинения, звучащие со стороны России, беспочвенны. По словам Гуменюк, Украина укрепила свою границу с ПМР, разместив там группировку войск, "адекватную" исходящей от российских войск угрозе. Все это было сделано еще до начала спецоперации.- заявила спикер командования "Юг" ВСУ.Несмотря на заявления, звучащие из Киева, ВСУ продолжают стягивать силы к границе с непризнанной республикой. В Сети сегодня появился документ о переброске дополнительных боеприпасов из Кировограда в село Кучурган в Одесской области, находящееся на границе с Приднестровьем.Ранее наша разведка зафиксировала движение подразделений ВСУ в районе границы с Приднестровьем, а также развертыванием артиллерии на боевых позициях. Кроме того, отмечается беспрецедентный рост количества полетов разведывательных беспилотников на границе с ПМР и над самим Приднестровьем.