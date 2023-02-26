Евгений Пригожин опроверг информацию о якобы первом уничтоженном под Ягодным немецком танке Leopard 2A4

Мы "Леопардов" не уничтожали. Пока с "Леопардами" схваток не было. У нас есть информация, что "Леопарды" прибывают в Часов Яр, но пока на поле боя мы с ними ещё не встречались

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг появившуюся на некоторых ресурсах информацию о якобы первом уничтоженном "музыкантами" немецком танке Leopard. На данный момент штурмовые отряды "Вагнера" с немецкими танками не сталкивались.Сегодня ряд российских ТГ-каналов опубликовал сообщение о якобы уничтоженном в районе села Ягодное немецком ОБТ Leopard. В адрес Пригожина поступило несколько официальных запросов от российских СМИ, попросивших прокомментировать опубликованные сведения. По словам куратора ЧВК "Вагнер", на сегодняшний день немецкие танки штурмовикам "Оркестра" не попадались.- подчеркнул Пригожин.На данный момент имеется информация, что немецкие танки перебрасываются в Часов Яр, но так это или нет, сказать точно невозможно. Накануне сообщалось о поставке первых немецких танков на Украину, переброска проходила железнодорожным транспортом с территории Польши. Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, всего Польша передала четыре танка Leopard 2A4, остальные десять будут поставлены позже, но точные сроки не назвал. До этого Анджей Дуда заявлял, что у Польши нет запчастей для ремонта предназначенных для Украины танков.В то же время имеются сомнения, что командование ВСУ будет перебрасывать четыре танка в район Часова Яра, где они не сыграют никакой роли. Наиболее вероятен вариант, при котором Киев сначала сформирует боеспособное подразделение и только потом перебросит его в район линии соприкосновения. Да и вариант с формированием ударного кулака на Запорожском направлении все же более актуален.