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Евгений Пригожин опроверг информацию о якобы первом уничтоженном под Ягодным немецком танке Leopard 2A4

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Евгений Пригожин опроверг информацию о якобы первом уничтоженном под Ягодным немецком танке Leopard 2A4

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг появившуюся на некоторых ресурсах информацию о якобы первом уничтоженном "музыкантами" немецком танке Leopard. На данный момент штурмовые отряды "Вагнера" с немецкими танками не сталкивались.


Сегодня ряд российских ТГ-каналов опубликовал сообщение о якобы уничтоженном в районе села Ягодное немецком ОБТ Leopard. В адрес Пригожина поступило несколько официальных запросов от российских СМИ, попросивших прокомментировать опубликованные сведения. По словам куратора ЧВК "Вагнер", на сегодняшний день немецкие танки штурмовикам "Оркестра" не попадались.

Мы "Леопардов" не уничтожали. Пока с "Леопардами" схваток не было. У нас есть информация, что "Леопарды" прибывают в Часов Яр, но пока на поле боя мы с ними ещё не встречались

- подчеркнул Пригожин.

На данный момент имеется информация, что немецкие танки перебрасываются в Часов Яр, но так это или нет, сказать точно невозможно. Накануне сообщалось о поставке первых немецких танков на Украину, переброска проходила железнодорожным транспортом с территории Польши. Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, всего Польша передала четыре танка Leopard 2A4, остальные десять будут поставлены позже, но точные сроки не назвал. До этого Анджей Дуда заявлял, что у Польши нет запчастей для ремонта предназначенных для Украины танков.

В то же время имеются сомнения, что командование ВСУ будет перебрасывать четыре танка в район Часова Яра, где они не сыграют никакой роли. Наиболее вероятен вариант, при котором Киев сначала сформирует боеспособное подразделение и только потом перебросит его в район линии соприкосновения. Да и вариант с формированием ударного кулака на Запорожском направлении все же более актуален.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:10
    0
    Как всегда,кто то скачет "поперед Буденного"..Нет,дай Бог их побольше сгоревших,кошек
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:23
      +1
      Думаю в Кубинке найдется место этой "кошке", кстати Т-72 выставленный в Берлине у нашего посольства оказался украинским, с него затерли опозновательные знаки ВСУ и пыталист выдать за подбитый российский, об этом уже заявили сами фальсификаторы.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 17:38
        0
        слишком много пиара вокруг танков, какие бы они ни были-все горят. скоро букмекеры оживятся,ставки принимать будут: кому война,кому-хлеб.
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 17:40
        +1
        Цитата: Silver99
        Т-72 выставленный в Берлине у нашего посольства оказался украинским, с него затерли опозновательные знаки ВСУ и пытались выдать за подбитый российский, об этом уже заявили сами фальсификаторы.

        После того, как его засыпали гвоздиками, им больше ни чего не остается, как назвать его своим.
        Чьим бы он не оказался в результате, эти цветы дань признания и уважения именно русским воинам.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:16
    0
    А жаль, я бы от души поздравил "музыкантов" с почином.....

    Ну ничего, это у них впереди - спалят "кошку". yes
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 17:19
      +1
      А жаль, я бы от души поздравил "музыкантов" с почином.....

      Не надо им туда доезжать. Они должны валяться по обочинам дорог Правобережья, причём башни и корпуса поотдельности.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:41
        0
        Если уж так, то по хорошему то "кошки" еще на трейлерах должны были быть сожжены.
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 17:17
    +6
    Одно из самых отвратительных качеств - холуйство. Отрапортовать, только чтобы начальство было довольно. Очень уважаю Евгения Пригожина за то, что ничего не приписывает, дутых побед не выдумывает, правду говорить не боится. Ну а холуи, радующие начальство в России всегда были, есть, и к сожалению будут - выгодно в России быть холуём - порадовал начальника - возьми с полки пирожок. Противно.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:18
    -1
    тут нужно просто ждать информацию, я не согласен с автором что 2A4 не могут оказаться на передовой в единичном исполнении это далеко не самый современный танк, уровень наших 72(плюс минус).
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:23
      +1
      Танки полезны (скорее даже необходимы) прежде всего для усиления пехоты в наступлении. В условиях оборонительных боев в городской застройке потребность в танках не столь очевидна. Поэтому, если украинцы планируют провести весеннее наступление, то танки они будут стремиться беречь.

      Что до современности - в соседней ветке статья, что началась экономия на прицельных комплексах для Т-80БВМ, Сосна-У уже на всех не хватает. При этом на фронте уничтожаются (особенно в городских боях) самые современные танки (и здесь нашим очень не хватает скорости заднего хода - выехал, выстрелил, а откатиться часто не успевает).
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 17:30
        -1
        контратаки ни кто не отменял, я же не просто так написал в единичном исполнении. одно дело на полигонах другое дело в реально боевых условиях. тем более как показывает практика украина с потерями не считается . поэтому остаюсь при своем мнении
  5. Govorun
    Govorun Сегодня, 17:25
    +4
    У нас сейчас от Пригожина поступает более объективная и правдивая информация чем от МО в лице Конашенкова, которым уже почти никто и не верит...
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 17:26
    -2
    Что-то мне подсказывает, что Пригожина пиарят, как и ДАМа.
    Это не к добру. МЫ НЕ США! ПИАР должен начаться когда даст разрешение избирательная комиссия, т.е. за 3 месяца!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. spirit
    spirit Сегодня, 17:40
    -3
    Срочная новость
    Конашенков лично в бою подбил первый леопард!!!! laughing
  8. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 17:41
    0
    иностранные танки будут беречь до наступления, очевидно
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 17:41
    0
    Ну вроде как и немцам тоже не надо было применять тигры под Ленинградом причем бездарно, он был захвачен нами. Ничего удивительного нет, оркам нужна надежда что на поле боя есть грозное средство способное решить какие то задачи. Очередная перемога должна перебить поток гробов с фронта. Спросите у наших танкистов где они лучше защищены в т-90м или т72б3. Тем более такой пиар проведен, наши танкисты в ВОВ тоже боялись пантер, пока не научились их жечь.
  10. Million
    Million Сегодня, 17:42
    0
    На данный момент имеется информация, что немецкие танки перебрасываются в Часов Яр, но так это или нет, сказать точно невозможно

    а вот это плохо.Агентура или разведка не работают.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:42
    0
    Интересен сам вброс этой липучки...зачем и с какой целью это сделано?
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:46
    0
    лучше бы их по пути уничтожили леопарды !
  13. палестинец
    палестинец Сегодня, 17:46
    0
    все до банальности просто.. пробная партия 2А5 это проверка, подобьют, ну тут включится машина пропаганды.. мол случайность поломка и тп.. а если танки сработают против наших начнут вопить что это лучшее давайте еще почему до сих пор..