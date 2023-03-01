«Туполев-214» – спасение, которое не станет даже временным

Ту-204 является базовым самолетом семейства, в состав которого входят самолеты с улучшенным комплексом технических и эксплуатационных характеристик. Это пассажирские самолеты Ту-204-100 и Ту-204-100В; грузовые Ту-204С и Ту-204СЕ; дальнемагистральные Ту-204-300 и Ту-204 300А; самолеты с двигателями Rolls Royce Ту- 204-120, Ту-204-120С, Ту-204-100СЕ и другие. Источник: tupolev.ru