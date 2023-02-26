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Американская пресса: Минэнерго США готовится к обвинению Китая в утечке вируса COVID-19

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Американская пресса: Минэнерго США готовится к обвинению Китая в утечке вируса COVID-19

Соединенные Штаты готовятся к обвинению Китая в начале пандемии коронавируса COVID-19. Если раньше с обвинениями Пекина выступало только ФБР, то теперь к нему присоединилось и Минэнерго США, контролирующее американские лаборатории. Об этом сообщает The Wall Street Journal.


Американское издание, ссылаясь на данные разведки сообщает, что в Минэнерго США пришли к выводу об искусственном происхождении коронавируса, намереваясь обвинить Китай в его утечке. Версия не новая, она уже поднималась американцами, но в 2021 году ФБР в США никто не поддержал. Сейчас в Министерстве энергетики тоже пришли к такому выводу, но с "низкой степенью уверенности". Заявляется, что причиной утечки якобы стал несчастный случай в китайской лаборатории.

Заключение Министерства энергетики стало результатом новых разведданных и имеет большое значение, поскольку это ведомство обладает значительным научным опытом и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования

- поясняет газета.

Несмотря на то, что версию с искусственным происхождением коронавируса поддерживает и ФБР и Минэнерго, но пришли они к этому разными путями. При этом другие ведомства, также участвующие в расследовании, придерживаются варианта с естественным происхождением вируса.

Стоит отметить, что в конце 2021 года Китай заявил, что именно США являются страной происхождения COVID-19, а обвиняют в этом Китай для того, чтобы снять обвинения с себя.
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24 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:23
    +3
    Китайцев, по ходу, жестко с ним за бейцы держат. Уж что-что, а откуда он взялся в Ухане и при чем тут американская баклаборатория там - они обязаны были уже докопаться - но молчат. Опять-таки, куча доказух - от "болезни вейперов", полностью повторяющей КОВИД по клинике и по возбудителю, до утечек по информации, что с именно этим возбудителем работали именно в США, но китайцы - ни гу-гу...
    Ушки, видать, и у них замазаны - слишком долго и плотно плясали под дудку дяди Сэма, в том числе с их мутными лабораториями в Китае
    1. Касым
      Касым Сегодня, 18:44
      +5
      Вчера смотрел фильм "Наемник" 2022г..
      Запускается вирус, а потом продается вакцина и кое-кто хорошо на этом греет руки.
      "У американцев рыло в пуху". hi
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:24
    +2
    Подгорает у них что ли? временами такое ощущение, что американцы все токсоплазмой заражены! Сами увязли с нами в СВО и сами же на Китай бочку катят и провоцируют. Нет, ну чисто теоретически можно предположить, что это просто у них дремучее невежество и беспросветная наглость. Но временами, реально, даже удивление вызывает! Вот все делают, чтоб закончился "егемон". Джае нарочно не придумаешь. То пелоси на Тайвань, то позор ПВО с воздушным шаром, то постоянные наезды на Китай. Китайская панда-то зверь ленивый и осторожный и боец такой из себя...специфический. Но уж очень они его тоже бамбуковой палкой тыкают...Чего добиваются? или все таки реально невежественные наглецы? думают, что сейчас поиздержались на войне в бывшей украине, ресурсы у них видите ли не бесконечные и что? решили по трамповскому плану обвинить Китай и арестовать его триллионные активы? как на России обкатали? думают прокатит? серьезно? А не боятся второй фронт получить от Аляски до Австралии? Или дивизии "военных строителей" на Донбассе? или поставки снарядов и танков? да мало ли как Китай может ответить
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 18:34
      +4
      если у сша задача окончательно подмять по себя весь мир, то все становится ясно. Если справятся с Китаем и Россией, то остальной мир просто на колени заранее встанет.
      1. ilimnoz
        ilimnoz Сегодня, 18:54
        0
        пинdo*ы торопятся не успевают вписаться в график. по плану Россия уже должна на коленях стоять а она упирается. не получилось со всемирным карантином. под соусом ковида пропихнуть типа всемирное правительство. и Китай силу набирает. приходится ломать всех сразу. и тут не дай Бог им просто показать слабость - желающих дать в морду пинdo*ам море, затопчут. поэтому они не могут дать заднюю.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:44
      +5
      Ровно на оборот. Все делается именно для сохранения гегемонии США. Обвинение Китая в гибели миллионов людей является прекрасным информационным фоном для идеологического\неконкурентного отсечения\уменьшения доли Китая на глобальных рынках, замедления и свертывания его экономики. И на этом фронте у Китая сейчас как раз идут проблемы. Китайский мирный план по Украине направлен как раз на противостояние с США на глобальных рынках.
    3. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 18:52
      +2
      Беспредельщики неадекваты обвиняют ,мир сошёл с ума....
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 19:45
        0
        Беспредельщики неадекваты обвиняют

        эти люди - безбожники, которые на почве своего богатства и власти вообразили себя богами
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:38
    +3
    Американская пресса: Минэнерго США готовится к обвинению Китая в утечке вируса COVID-19
    . Ну шо, снова здорово?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:46
      0
      странно, что не Россию и Путина - по "доброй" западной традиции
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 18:38
    +4
    Все тот-же старый англоязычный учебник - Держи вора!!!
    Заткнуть рот ответчику и орать как можно громче...
    Хотя англосаксам отступать некуда, только врать врать и врать, громче, чаще и чудовищнее.
    Иначе все обрушится и все увидят что король то голый.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 18:55
    +1
    Здесь действует простой принцип,надо громче и почаще обвинять,а там кто будет разбираться-- "то ли ты украл,то ли у тебя украли"? Также и Боингом, и Северными потоками...чем наглей--тем правдоподобней...вот америкосы этим принципом постоянно пользуются.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:55
    +1
    Алан Шепард прошептал на смертном одре:
    -Там в пробирке пыль далеких звезд!
    Вскройте в двадцать первом веке,
    Рядом с городом Ухань.-
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:57
    +1
    Ну, с происхождением искусственных вирусов нужно связывать ТОЛЬКО США, приютившей японскую нечисть из отряда 731.
    А по виновности - невиновности какие претензии? Кто-то вздумал, на манер Польши, получить репарации? Ага, неси седло и держи карман...
  8. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 19:00
    +2
    Испанка пошла из США, но все её запомнили как испанский грипп. Спустя сто лет история повторилась.
  9. zenion
    zenion Сегодня, 19:23
    +1
    Так Китай же согласился на одновременную проверку в Китае и США. Так США отказались, они хотят проверять, только в Китае. Может быть если кому-то подарят золотую цепочку то и в самом большом соседе Китая. Недаром они ползали в России и брали анализы. Начальство сказало - берите, нам не жалко, только поляну накройте.
  10. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:35
    0
    Американская пресса: Минэнерго США готовится к обвинению Китая в утечке вируса COVID-19

    Я не понял!
    Минэнерго США здесь причем?
    Они, что круче планеты всей?
    Американцев надо послать дальше и дальше..........
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:36
    +1
    Ну ладно США и КНР доказывают что вирус искусственный.
    А что Голикова молчит сейчас? Пусть расскажет откуда у неё вакцина появилась раньше чем прошли испытания. Получается, что она тоже знала откуда откуда ноги растут.
  12. albert
    albert Сегодня, 19:45
    0
    Вообще то наше министерство обороны много разных документов показывало по биолабораториям на Украине.Неужели этого мало для обвинений pinдосов в биотерроризме на государственном уровне?
    1. Альф
      Альф Сегодня, 20:10
      0
      Цитата: albert
      Неужели этого мало для обвинений pinдосов в биотерроризме на государственном уровне?

      С одной стороны-кто будет обвинять ? В другой-ну обвинят, и что ? Уже, кажется, даже племя титикака знает, что трубопровод рванули "партнеры" и что ? И тишина...
  13. fiv
    fiv Сегодня, 19:48
    0
    Министерство энергетики сша... А почему не минрыбхоз? Или не минкульт? А КНР, по-моему, пытается не ухудшить сильно отношения, но это зря, штаты закусили удила. Ведь их враки в "цивилизованном мире" нынче заходят "на ура", есть возможность надавить на Китай санкциями и из еврапы и канады
  14. ermak124.0
    ermak124.0 Сегодня, 19:51
    0
    В ответ надо нашей, эээ... ну скажем ветслужбе, а лучше пенсионному фонду или трудовой инспекции, обвинить Матрасию в поставках кингурячьего навоза в Польшу или Швейцарию... Что за бред они несут??!
  15. Paradox163
    Paradox163 Сегодня, 19:55
    0
    не получится у Китая отсидеться...
  16. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 20:03
    0
    По тому же сценарию , что и Россию начинают пресовать. Сначала за одно зацепляться потом за другое и дальше по методичке. Если бы не 2014 г. на Россию Обама хотел санкции из за прав геев ввести. Я бы на месте Китая готовился.