Заключение Министерства энергетики стало результатом новых разведданных и имеет большое значение, поскольку это ведомство обладает значительным научным опытом и контролирует сеть национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования

Соединенные Штаты готовятся к обвинению Китая в начале пандемии коронавируса COVID-19. Если раньше с обвинениями Пекина выступало только ФБР, то теперь к нему присоединилось и Минэнерго США, контролирующее американские лаборатории. Об этом сообщает The Wall Street Journal.Американское издание, ссылаясь на данные разведки сообщает, что в Минэнерго США пришли к выводу об искусственном происхождении коронавируса, намереваясь обвинить Китай в его утечке. Версия не новая, она уже поднималась американцами, но в 2021 году ФБР в США никто не поддержал. Сейчас в Министерстве энергетики тоже пришли к такому выводу, но с "низкой степенью уверенности". Заявляется, что причиной утечки якобы стал несчастный случай в китайской лаборатории.- поясняет газета.Несмотря на то, что версию с искусственным происхождением коронавируса поддерживает и ФБР и Минэнерго, но пришли они к этому разными путями. При этом другие ведомства, также участвующие в расследовании, придерживаются варианта с естественным происхождением вируса.Стоит отметить, что в конце 2021 года Китай заявил, что именно США являются страной происхождения COVID-19, а обвиняют в этом Китай для того, чтобы снять обвинения с себя.