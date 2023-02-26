Россия начала перебрасывать военнослужащих и военную технику из Белоруссии в приграничные с зоной СВО регионы

Российский Генштаб начал переброску военных с территории Белоруссии обратно в Россию, эшелон с военнослужащими и военной техникой отправился со станции Слоним в Гродненской области в Матвеев Курган Ростовской. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на "сообщество железнодорожников Беларуси".По имеющимся данным, в составе эшелона пять вагонов с личным составом, три крытых вагона с оборудованием и 43 платформы с военной техникой. Предварительно, в Россию отправилось примерно 250 военнослужащих, возможно больше, но не сильно. Из техники на платформах: КШМ Р-149БМР "Кушетка-Б" и Р-149МА1, автомобили "КамАЗ" и "Урал", бензовозы и полевой командный пункт АПЕ-5 на базе шасси КамАЗ. Ранее, в январе этого года, Россия уже перебросила в Воронежскую область примерно 400 военнослужащих с боевой техникой.В военной разведке Украины предполагают, что переброшенные из Белоруссии военные присоединятся к специальной военной операции, от Матвеева Кургана до административной границы ДНР всего 16 км. Высказывается мнение, что Россия выводит из Белоруссии подготовленные на ее территории части и подразделения, стягивая на Донбасс резервы. Возможно, что в ближайшее время в Россию прибудет еще несколько эшелонов с военными и техникой.В Генштабе ВСУ пока никак не комментируют полученную информацию, но зато отметились несколькими заявлениями о том, что "ВСУ скоро всех победят, а российская армия не выдержит украинского контрнаступления".Между тем, как заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, украинская армия создала на границе с Белоруссией линию обороны, которая не только выдержит любые удары российской группировки, но и сумеет перейти в контрнаступление на белорусскую территорию. Судя по отправке эшелонов, Россия пока не планирует наступления с этого направления.