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Россия начала перебрасывать военнослужащих и военную технику из Белоруссии в приграничные с зоной СВО регионы

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Россия начала перебрасывать военнослужащих и военную технику из Белоруссии в приграничные с зоной СВО регионы

Российский Генштаб начал переброску военных с территории Белоруссии обратно в Россию, эшелон с военнослужащими и военной техникой отправился со станции Слоним в Гродненской области в Матвеев Курган Ростовской. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на "сообщество железнодорожников Беларуси".


По имеющимся данным, в составе эшелона пять вагонов с личным составом, три крытых вагона с оборудованием и 43 платформы с военной техникой. Предварительно, в Россию отправилось примерно 250 военнослужащих, возможно больше, но не сильно. Из техники на платформах: КШМ Р-149БМР "Кушетка-Б" и Р-149МА1, автомобили "КамАЗ" и "Урал", бензовозы и полевой командный пункт АПЕ-5 на базе шасси КамАЗ. Ранее, в январе этого года, Россия уже перебросила в Воронежскую область примерно 400 военнослужащих с боевой техникой.

В военной разведке Украины предполагают, что переброшенные из Белоруссии военные присоединятся к специальной военной операции, от Матвеева Кургана до административной границы ДНР всего 16 км. Высказывается мнение, что Россия выводит из Белоруссии подготовленные на ее территории части и подразделения, стягивая на Донбасс резервы. Возможно, что в ближайшее время в Россию прибудет еще несколько эшелонов с военными и техникой.

В Генштабе ВСУ пока никак не комментируют полученную информацию, но зато отметились несколькими заявлениями о том, что "ВСУ скоро всех победят, а российская армия не выдержит украинского контрнаступления".

Между тем, как заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, украинская армия создала на границе с Белоруссией линию обороны, которая не только выдержит любые удары российской группировки, но и сумеет перейти в контрнаступление на белорусскую территорию. Судя по отправке эшелонов, Россия пока не планирует наступления с этого направления.
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28 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 19:29
    -5
    У "мирового сообщества" при информации об учениях в Белоруссии, еще с прошлого года, должен глаз начинать дергаться. В конце концов вся тема с "Z "от этого пошла...
    Вот сейчас пусть гадают: то ли специально дезинформация, то ли плановая ротация, то ли переброска по широкой дуге на Донбасс, а может на усиление на юг, а может вообще в Крым для противодействия планам по Приднестровью?
    о вообще по теме это всего лишь батальон. Но опять же может не все видят. В общем пусть превентивно еще двадцать километров минных полей планируют вдоль всей границы....
    1. Anton Kellerman
      Anton Kellerman Сегодня, 19:44
      +2
      пошел второй год боев за Авдеевку с Марьинкой...
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 19:50
        +6
        Еще за Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и Соледар с Артемовском. Но об этом вы вспоминать не любите. Указивки такой не было, да? А вообще второй год бои за Россию идут. За Донецк, за Луганск за Крым знаете ли.
      2. Балу
        Балу Сегодня, 19:54
        0
        Цитата: Anton Kellerman
        пошел второй год боев за Авдеевку с Марьинкой...

        Антон, там без тебя никак. Поезжай, помоги....
      3. bulbash70
        bulbash70 Сегодня, 20:12
        0
        пошёл второй год....утилизации укробандер в боях за Авдеевку и Марьинку.и не только там,Антон!?
  2. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 19:29
    +2
    Да понятно было что из Белоруссии никто не будет наступать
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:37
      0
      Естественно. Батька помочь не сможет, ему польскую границу держать надо, а нам так распылять силы - какой смысл? Чтобы оттуда наступать - надо поди тыщ 100 народу, а где их взять-то?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 20:05
        -1
        Батька помочь не сможет, ему польскую границу держать надо

        Поляки что, на него хотят напасть? Или пройти через него и напасть на нас?! wassat А чего ж он тогда проводит учения возле границы с Украиной, а не с Польшей? lol
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 20:08
        0
        Смысл, на первый взгляд, в том, что наступление из Белоруссии вдоль польской границы по сути единственный способ обрезать западные поставки орудия на Украину. Но это потребует значительного количества личного состава, техники и боеприпасов (а их наличие вызывает большие сомнения) и грозит труднопрогнозируемой возможной эскалацией в виде ввода польского «миротворческого» контингента на украинскую территорию для сохранения путей поставок. При соприкосновении с нашими, если НАТОвцы не будут первыми стрелять, то я очень сильно сомневаюсь, что нашим разрешат открыть огонь.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 19:37
    0
    Россия начала перебрасывать военнослужащих и военную технику из Белоруссии в приграничные с зоной СВО регионы

    Очередная катастрофа!
    Паблики из запада визжат повсюду!!!!!!!!!!!
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 19:47
      +1
      Чего визжат? Все пропало , гипс снимают, клиент уезжает? laughing
  4. КызымсИзымович
    КызымсИзымович Сегодня, 19:40
    +3
    Похоже наступление на Львов и отрезание западных поставок закончилось.
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 19:52
      -5
      В этот "терновый куст" настойчиво тянули только ципошные подхрюкиватели. наделись вытянуть группировку и подставить ее под фланговый удар из Польши и со стороны Киева навстречу на отсечение и котел. И при этом еще сами Белоруссию оголить и беззащитной оставить. Нет уж такой план только враги могут предлагать!
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 20:08
        0
        В этот "терновый куст" настойчиво тянули только ципошные подхрюкиватели. наделись вытянуть группировку и подставить ее

        Каким образом они хотели это сделать? Воздействуя на Кремль?! Или они думают, что те, кто принимает решения, сидят на Военном Обозрении и на Русской Весне? lol
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 20:26
      0
      Цитата: КызымсИзымович
      Похоже наступление на Львов и отрезание западных поставок закончилось.

      А кроме Вас кто это наступление планировал? Или может Вы имели доступ к оперативным картам ГШ?
  5. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 19:43
    0
    Лукашенко летит в Китай не с пустыми руками. Очередной договорнячок? Ничего удивительного и нового.
  6. Наган
    Наган Сегодня, 19:46
    0
    Т.е. сигнал yкpaм, что они за северную границу могут не беспокоиться.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 19:50
      0
      российские войска из белоруссии в любом случае не наступали бы. запад сразу бы из польши ввел войска на украину.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 20:09
        0
        Когда их прижмёт, то и так введут......................
  7. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 19:48
    0
    Батька как-то по поводу сохранности военной инфраструктуры говорил, что у него ни один сарай не пропал с советских времён, так что готовить в Белоруссии резервы - очень может быть...+близко к лбс и чубатые пусть смотрят и радуются ... если хотят
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:53
    -2
    Шота мне это напоминает пожар в борделе... Россия проводит учения в Белоруссии - "Куртка замшевая, портсигар отечественный"... Россия прекратила маневры - "Гипс снимают, клент уезжает"
    Надо срочно в рамках сплоченности перед мировым Злом - организовать пяток визитов далай-ламы на все 5 могил Бабченко в Киеве - без этого никак не победить. И танк покрасить, единственный который Булат - ему через два дня на парад на Красной площади, "а вы опять не готовы"(Берегись автомобиля)
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 19:53
    -1
    А может в Польше осознали бесперспективность наезда на Белоруссию, соответственно нам зачем держать столько военных там.
  10. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 20:01
    0
    - Противостояние за Крым - вступает в свою первую стадию...
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:11
    0
    Новость ради самой новости, как говорится.
    Ни 250 бойцов, ни 400, ни 4 тысячи ничего глобально не изменят на российско-украинской линии соприкосновения. Это не 300 тысяч мобилизованных и проходящих переподготовку.
    А по самой новости - обычная передислокация каких-то подразделений. Такие передислокации регулярно и проводили, и проводят, и будут проводить.
  12. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 20:12
    0
    Российский Генштаб начал переброску военных с территории Белоруссии обратно в Россию, эшелон с военнослужащими и военной техникой отправился со станции Слоним в Гродненской области в Матвеев Курган Ростовской. Об этом сообщает Минобороны Украины со ссылкой на "сообщество железнодорожников Беларуси".
    Они увидели ровно то, что им разрешили увидеть. Совместные учения с белорусскими коллегами ,которые были анонсированы заранее, были завершены. Особенно стоит отметить качество работы путей сообщения белорусских железных дорог.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:16
    0
    Цитата: егорMTG
    - Противостояние за Крым - вступает в свою первую стадию...

    От Матвеева Кургана до Крыма около 750км.
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:22
    0
    Цитата: Anton Kellerman
    пошел второй год боев за Авдеевку с Марьинкой...

    Тем не менее, в скором времени там укровермахту кирдык. Всё, что нажито непосильным трудом. Восемь лет кряду, как землеройки. Гы-гы?
  15. valera75
    valera75 Сегодня, 20:24
    0
    Что за суета об этом непонятно.Сами украинцы что озвучили это мизер.Все знают что мы в данный момент неспособны на большие наступления и тем более с батькиной территории отрезая запад Украины от центра и востока в поставках.Вот нашьют формы,расконсервируют советскую технику,которую всяко раздербанили уже давно и надо восстановить,вот тогда и можно будет думать о масштабных наступлениях.Но это будет в конце лета а может и нет,может в 2024г.