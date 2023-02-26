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Из доклада RAND: цели Украины не тождественны целям США

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Из доклада RAND: цели Украины не тождественны целям США

На днях вышел доклад RAND Corporation, на который стоит обратить внимание. Дело в том, что это не совсем обычная корпорация, а аналитический центр, данные которого уже не раз становились основой стратегических решений властей США. Соответственно, доклады RAND не выходят просто так, когда доклад только ради самого доклада. Исходя из этого, и вызывает определённый интерес аналитическая справка авторов Миранды Прибе и Сэмюеля Чарапа – сотрудников упомянутой организации.


В докладе чёрным по белому написано главное: интересы и цели Украины не тождественны интересам и целям США. Это определённый «звоночек» для Киева, в котором отдельно взятые представители элит почему-то уверены, что США буквально грудью готовы встать за Украину и за интересы, которые украинскими элитами озвучиваются и продвигаются.

В том же докладе говорится, что затяжной вооружённый конфликт на Украине в конечно итоге принесёт Соединёнными Штатам большие проблемы. Одна из таких проблем – ослабление на фоне набирающего мощь Китая. Если США будут годами изымать собственные ресурсы для поддержания киевского режима, то это приведёт к тому, что рано или поздно этих ресурсов может не хватить для указанного противостояния с Пекином и китайской Компартией.

Также авторы доклада подчёркивают, что помощь Украине может оказаться в итоге бесполезной, так как ожидать выхода ВСУ на границы 2014 года и уж тем более 1991-го «маловероятно».

В итоге докладчики констатируют, что разделение Украины по «фактической линии соприкосновения – наиболее вероятный вариант на текущий момент». Прямо говорится о том, что «корейский сценарий» в отношении Украины для Вашингтона сегодня может оказаться наиболее оптимальным.

Ранее в Киеве заявляли, что «никакой корейский сценарий неприемлем». Но кто же в США готов выслушивать мнение чиновников из окружения Зеленского, если сами по себе они не являются сколько-нибудь самостоятельными и самодостаточными фигурами?

Размышления Михаила Леонтьева в программе «Однако»:

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1 комментарий
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  1. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 20:18
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    Интересы Украины не тождественны интересам США уже по банальным географическим причинам.