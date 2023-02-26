США пока не определились с позицией в отношении оказания военной помощи Украине в случае начала боевых действий в Крыму

Я не могу дать ответ "да" или "нет" на вопрос о гипотетическом развитии событий. В настоящий момент президент Зеленский сосредоточен на том, чтобы укрепить свои позиции на поле боя, укрепить позиции за столом переговоров в будущем. Мы хотим помочь Украине сделать так, чтобы успехи на поле боя можно было использовать за столом переговоров (...)

Соединенные Штаты пока не определились с позицией по оказанию военной помощи Украине, если ВСУ начнут боевые действия в Крыму. У Вашингтона нет однозначного ответа на такой вопрос. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Корреспонденты CNN попросили Салливана дать конкретный ответ на вопрос о поддержке Украины в случае боевых действий в Крыму, если Зеленский примет решение о силовом варианте захвата полуострова. Однако представитель администрации США не смог дать однозначного ответа на этот вопрос, отговорившись тем, что задача США - это добиться преимущества украинской армии на поле боя, чтобы получить более сильную позицию на переговорах, которые непременно последуют.- добавил Салливан.В Вашингтоне считают, что говорить о боевых действиях в Крыму пока рано, сейчас все силы Киева сосредоточены в Донбассе, где положение ВСУ не такое радужное, как пытаются подать в Киеве.Между тем в ГУР Минобороны Украины заявляют, что контрнаступление ВСУ начнется весной этого года на южном направлении. ВСУ будут пытаться вбить клин между Крымом и материковой Россией, чтобы заняться полуостровом. У Зеленского просто маниакальное желание захватить Крым.