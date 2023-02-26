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США пока не определились с позицией в отношении оказания военной помощи Украине в случае начала боевых действий в Крыму

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США пока не определились с позицией в отношении оказания военной помощи Украине в случае начала боевых действий в Крыму

Соединенные Штаты пока не определились с позицией по оказанию военной помощи Украине, если ВСУ начнут боевые действия в Крыму. У Вашингтона нет однозначного ответа на такой вопрос. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.


Корреспонденты CNN попросили Салливана дать конкретный ответ на вопрос о поддержке Украины в случае боевых действий в Крыму, если Зеленский примет решение о силовом варианте захвата полуострова. Однако представитель администрации США не смог дать однозначного ответа на этот вопрос, отговорившись тем, что задача США - это добиться преимущества украинской армии на поле боя, чтобы получить более сильную позицию на переговорах, которые непременно последуют.

Я не могу дать ответ "да" или "нет" на вопрос о гипотетическом развитии событий. В настоящий момент президент Зеленский сосредоточен на том, чтобы укрепить свои позиции на поле боя, укрепить позиции за столом переговоров в будущем. Мы хотим помочь Украине сделать так, чтобы успехи на поле боя можно было использовать за столом переговоров (...)

- добавил Салливан.

В Вашингтоне считают, что говорить о боевых действиях в Крыму пока рано, сейчас все силы Киева сосредоточены в Донбассе, где положение ВСУ не такое радужное, как пытаются подать в Киеве.

Между тем в ГУР Минобороны Украины заявляют, что контрнаступление ВСУ начнется весной этого года на южном направлении. ВСУ будут пытаться вбить клин между Крымом и материковой Россией, чтобы заняться полуостровом. У Зеленского просто маниакальное желание захватить Крым.
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18 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 20:44
    +3
    Ответил максимально честно, поставленная Вашингтоном перед ВСУ текущая задача - это проведение весеннего наступления. Выполнят домашнее задание - тогда США будут планировать следующие шаги.
    1. Max2022
      Max2022 Сегодня, 21:46
      0
      МИД пожалуй уже стоит сообщить, что мы неприемлем захват Техаса и Калифорнии. И совместно с Китаем помогаем Мексике формировать независимое правительство данных регионов.
      1. Dich
        Dich Сегодня, 22:42
        0
        МИД пожалуй уже стоит сообщить, что мы неприемлем захват Техаса и Калифорнии.

        И что будет дальше? Штаты лапки поднимут или что?
  2. fiv
    fiv Сегодня, 20:49
    0
    Обломитесь, козLы мириканские, с войной в Крыму. Смотрите, чтоб под хвостом не подгорело, в оклахоме или в огайо.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:00
      -3
      Цитата: fiv
      Обломитесь, козLы мириканские, с войной в Крыму.

      Если они ( США и Руина )начнут в Крыму, то Последняя мировая ядерная, обеспечены.
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 21:07
      0
      Кстати об охайе ихней-фосген то невидимый газ и ветерком далеко по штатам может разлетется. Им бы об этом беспокоится, а если еще и канадских подданных английской короны прихватит, то вообше весело будет.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:49
    +1
    А позицию, если они на Луне б/д начнут против марсиан - уже сделали? Ну чтож вы так... А то это реальней...
    Интересная какая фигня, вот на то, чтоб продавить укроп, они считают, что РФ надо не меньше миллионной группировки на Окраине. И срочная мобилизация. При этом по успешности - это лохлы сейчас обороняются, то есть, силы у нас применяют получше, солому она ломит. А вот чтоб лохлам Б/Д в Крыму начать - там только три зеленых свистка надо, и завтра будут добивать окруженных под Севастополем... Анал-литики, итить
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:58
    +2
    Пустое сотрясание воздуха. Неопределенное отношение в США может быть только в гендерной принадлежности. Сегодня мальчик, завтра девочка, а потом наоборот.
    А в отношение к Крыму и России в целом у них определено четко и последовательно.
    1. fiv
      fiv Сегодня, 22:00
      0
      Отнюдь, коллега! Насчет их гендерной принадлежности нет никаких сомнений, и даже у них самих . Помните, "тихо в пруду, только не спит карась"? А вот насчет Крыма, и стоит ли туда соваться - блльшие и тяжкие раздумья.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:59
    -1
    Салливан, кстати, в администрации Байдена вовсе не "ястреб".
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:03
    +1
    Маниокальное получить крым это у америкашек.а все их вбросы про пробить на крым коридор, это скорее всего блеф для нас, чтоб мы войск там впустую побольше держали а укроп мог тем делом отбить часть новых областей, чем упрочить свои переговорные позиции. И да у рф есть пунктик шизы на крыме, чем и пытаются пользоватся уважаемые западные партнеры понимаишь.
  7. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 21:07
    +1
    Фашисты в ВОВ уже билеты и награды готовили.В итоге прошли парадом,но под конвоем.
  8. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 21:23
    0
    Цитата: evgen1221
    Маниокальное получить крым это у америкашек.а все их вбросы про пробить на крым коридор, это скорее всего блеф для нас, чтоб мы войск там впустую побольше держали а укроп мог тем делом отбить часть новых областей, чем упрочить свои переговорные позиции. И да у рф есть пунктик шизы на крыме, чем и пытаются пользоватся уважаемые западные партнеры понимаишь.


    - почему же впустую.... - воевать и там нужно, и не в последнюю очередь...
  9. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:24
    +1
    У Зеленского просто маниакальное желание захватить Крым.

    А "хотелка" не треснет? За весь Крым не скажу, но если ВСУ попытаются доползти до Севастополя, то под ним все и лягут. Думаю, что тут большая часть населения пойдёт в окопы. Я и сам тряхну стариной: бегать уже быстро не смогу, но как обращаться с ПКМ или РПК ещё помню.
    1. Андрей_10
      Андрей_10 Сегодня, 22:00
      -1
      Согласен, что большая часть населения пойдёт в окопы, но там в Крыму очень много так называемых ждунов. Этот вопрос когда будем решать? Они если не дай бог что то начнётся, начнут резать из нутри.
  10. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 21:28
    0
    - свою скромность - "девочка" пытается фатой прикрыть...
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:59
    0
    Я не могу дать ответ "да" или "нет" на вопрос о гипотетическом развитии событий. В настоящий момент президент Зеленский сосредоточен на том, чтобы укрепить свои позиции на поле боя, укрепить позиции за столом переговоров в будущем. Мы хотим помочь Украине сделать так, чтобы успехи на поле боя можно было использовать за столом переговоров (...)

    - добавил Салливан.
    Переговоров?! Переговоров Байдена с американским электоратом используя украинскую тематику в борьбе с республиканцами за президенство?!
  12. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 22:10
    0
    Цитата: yuriy1863
    У Зеленского просто маниакальное желание захватить Крым.

    А "хотелка" не треснет? За весь Крым не скажу, но если ВСУ попытаются доползти до Севастополя, то под ним все и лягут. Думаю, что тут большая часть населения пойдёт в окопы. Я и сам тряхну стариной: бегать уже быстро не смогу, но как обращаться с ПКМ или РПК ещё помню.


    - если 2 мировая была войной моторов , то нынешняя - война оружия...