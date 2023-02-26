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Глава МИД Саудовской Аравии в Киеве: вооружённый конфликт на Украине влияет уже на весь мир

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Глава МИД Саудовской Аравии в Киеве: вооружённый конфликт на Украине влияет уже на весь мир

Сегодня с рабочим визитом в украинскую столицу прибыл глава саудовского МИД Файсал аль Сауд во главе делегации. Основной темой переговоров с украинским коллегой и президентом Зеленским стала тема мирного урегулирования украинского кризиса.


Глава саудовского внешнеполитического ведомства прямо заявил о том, что продолжающийся вооружённый конфликт влияет не только на его непосредственных участников, включая Украину, но и на другие страны.

Принц Файсал аль Сауд:

Этот конфликт влияет уже на весь мир.

По словам главы МИД Саудовской Аравии, королевство намерено сделать «всё возможное для того, чтобы снять или хотя бы уменьшить остроту боевых действий».

Файсал аль Сауд – Зеленскому:

Эр-Рияд напоминает, что любая война завершается переговорным процессом. Конечно, эти переговоры должны идти на основании уважении норм международного права. И чем раньше стороны конфликта сядут за стол переговоров, тем лучше будет для всех.

Саудовский министр отметил, что в Эр-Рияде ознакомлены с мирными планами от разных стран по урегулированию украинского конфликта, в том числе с «мирной инициативой президента Зеленского».

Глава саудовского МИД:

Надеемся, что эти планы станут в конечном итоге базой для мирного урегулирования. Мы готовы работать с нашими украинскими коллегами в этом вопросе.

Этот визит политические эксперты расценивают как один из решительных шагов к тому, чтобы подтолкнуть киевский режим к пониманию сложности ситуации. Зеленскому Эр-Рияд даёт понять, что Саудовской Аравии отнюдь не выгодно, чтобы прямое противостояние России и Запада на Украине затянулось на годы. Исходя из этого, саудовское королевство явно настроено на то, чтобы Зеленский донёс до тех, кто за ним стоит, что пора выходить на диалог. И, судя по всему, Эр-Рияд собирается предложить (или уже предложил) определённые посреднические функции.
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35 комментариев
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  1. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 20:42
    -6
    Да чёрт с ним "миром" и баблом! Вообще-то люди гибнут, господа саудиты! И чем дольше Путин жуёт сопли - тем больше жертв! То ли он уже стар, то ли мы не знаем каких-то "договорняков". Но, например, совершенно не понятно почему Генштаб всю зиму "стоял стоймя" не используя возможности наступления - это глупость или злой умысел? Войны "от обороны" не выигрывают - это же азы военной науки! Ждём больше натовской техники и обученных солдат?! Или грядёт "договорняк" с неминуемым "жестом доброй воли"!? Господи, воскреси Сталина - нынешние властители побеждать не способны!
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 20:53
      +5
      Цитата: Дмитрий Карабанов
      Но, например, совершенно не понятно почему Генштаб всю зиму "стоял стоймя" не используя возможности наступления - это глупость или злой умысел?

      Всю зиму идёт наступление. Три направления Купянск,Угледар, Бахмут. В последнем есть хоть частичный успех. У нас недостаточное количество бронетехники и артиллерии для успешного наступления.
      Цитата: Дмитрий Карабанов
      Или грядёт "договорняк" с неминуемым "жестом доброй воли"!?
      Нет, просто всем все понятно.
      1. neland
        neland Сегодня, 21:06
        0
        Команда ципсо нарисовалась,пока патриоты отдыхают!
    2. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин Сегодня, 21:33
      -2
      Цитата: Дмитрий Карабанов
      то ли мы не знаем каких-то "договорняков"
      Подсели на "разоблачения", теперь без Навального ломка, или вы тут по долгу службы?
    3. Nord11
      Nord11 Сегодня, 21:58
      -1
      При самом успешном наступлении число потерь вырастает в разы. А сейчас идет планомерное перемалывание ВСУ, благо Зе и К" все время свеженьких подгоняет.
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 20:47
    +6
    Саудовская Аравия направит Украине 410 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи,

    Также Саудовская Аравия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает поставки нефтепродуктов, а также гуманитарную поддержку.


    В октябре они уже выделяли 400 млн $
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:48
    0
    Принц Файсал аль Сауд:

    Этот конфликт влияет уже на весь мир.

    Интересно, а это как ? Где Араби, а где Руина, иль может нефть саудовская, дешевле стала.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 21:10
      -1
      Дешевле не стала но штаты видимо начали всерьез требовать раскошелится шейхов. Вот и запели они про ущерб для всего мира. американцы всегда чужие деньги вкидывают но чтоб на свои спонсировать, это нонсенс, всегда есть вассалы которые оплатят.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:29
      0
      Вопрос неверен.Бабло всегда находится в одном местп.И оно ближе всего,для власть придержащих
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 20:48
    +7
    И ни слова в новости не сказано, что пообещал выделить Украине 410млн. долларов гуманитарной помощи. Умеют же новость написать… Сроки выделения и какая-либо конкретика не озвучены.
  5. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 20:50
    0
    these arabs, as usual are clueless
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:54
    +1
    Зеленскому Эр-Рияд даёт понять, что Саудовской Аравии отнюдь не выгодно

    Оно то так, но еврей араба, не помёт. Так идёт испокон веков .
  7. Погоны
    Погоны Сегодня, 20:55
    -1
    Это сигнал о том, что России не позволят объявить Украине войну.
    Не хватало нашей стране поссориться ещё и с Востоком и попасть уже в настоящую изоляцию от мира.
    1. arthh
      arthh Сегодня, 20:57
      -3
      Ничего обьявлять не надо, вон они уже до Белоруссии докопались, еще чуть чуть и получат по шее яо и обьявлять ничего не нужно
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 21:00
        +2
        Цитата: arthh
        Ничего обьявлять не надо, вон они уже до Белоруссии докопались, еще чуть чуть и получат по шее яо и обьявлять ничего не нужно


        Кто получит по шее ЯО? Саудиты? Сегодня вроде уже воскресенье, а не пятница.
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 21:15
          +1
          Кто получит по шее ЯО? Саудиты? Сегодня вроде уже воскресенье, а не пятница.

          Ну за воскресенье drinks ! А если серьезно - эти посредники уже достали. Вы сначала узнайте какие варианты устроят ту или иную сторону, а потом уж предлагайте ,хоть немного, обоюдно устраивающий вариант. А то они эдакие миротворцы - мы тут предлагаем, предлагаем, а они болт забили.
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 21:49
            0
            А как красиво говорил ,, мы призовем к ответу виновных в Одесской хатыни,, А теперь саудиты, договорняк насчупывают.. Выдохлись.... ((
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 21:03
    -4
    жесть, говорит что хочет мира, а дает деньги чтобы украина дальше воевала.
    1. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель Сегодня, 21:09
      +3
      Он говорит, что хочет мира. Он же не говорит, что хочет мира на российских условиях.
  9. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 21:03
    -2
    Современное вооружение очень уязвимо, нажал на кнопку и нет танков, самолётов и прочее у саудитов, приходится жертвовать сотнями миллионов что б все не потерять. Суверинетет дорого стоит не каждый осилит.
  10. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:07
    0
    По словам главы МИД Саудовской Аравии, королевство намерено сделать «всё возможное для того, чтобы снять или хотя бы уменьшить остроту боевых действий».

    Даже арабы почувствовали, что в воздухе реально запахло большой войной
  11. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 21:10
    -1
    Неважно, кто именно приезжает в Киев. Всё равно все переговоры сводятся к "Спасибо за прошлую помощь. Но нам срочно нужная новая ваша помощь, иначе мы не сможет сдерживать агрессора, после чего он и на вас нападёт" ;)
    Ждём официальных итогов этой встречи ;)
  12. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 21:14
    -3
    Не понимаю зачем туда ехать, украина страна подстилка, которую решили с лица земли стереть, там скоро и мужиков не будет всех истребят
    Их вон киборгами называют а потом эти киборги возвращаются с больными головами. У них в ближайшем будущем будет ненормальное общество.
    Они там бьются за что за новую реальность? В 1991 году СССР распался благодаря Горбачеву, но мог и не распасться
    То что они там на Украинском говорят не значит что это их земля. Это Земли России до 1917 года. Киевская русь. Это территории России
    Россия на эти территории имет полное право.
    Чтобы стереть историю они уничтожают памятники, вот эти бандеровцы ненавидят свое прошлое. Они хотят на запад, продасться стать рабами
    Они сами себе не верят им нужно чтобы им кто то пришел и назначил управленцев
    Украина стала с 2014 года жить лучше? Нет конечно.
    В этой стране давно шел раскол потому что половина этой страны на русском говорила
    О чем говорить с Украиной? Да ни о чем. Против России настраивать. Россия будет больше ракет делать и битьи и бить.
    Всех кто сейчас против России надо запоминать.
    Война никуда бы не ушла, собирались напасть на Крым. Хотя в Крыму обратно никто не хочет
    Они как свини воюют их в окопы бросают в грязь. В клетки сажают, в танках люки заваривают. Стараются делать из них киборгов, смотришь видео идут смеются ну наверное под чем то
    Их руководство желает одно победы и не важно что они проиграют.
    О каком благополучии народа может ити речь если все будет уничтожено?
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 21:51
      0
      в ближайшем будущем будет ненормальное общество

      У них не нормальное общество уже со дня их "незалежности", с того времени, когда у них стали героями фашистские преступники, со времени надуманной истории, с того времени когда они убили в себе "русского"...
  13. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 21:15
    0
    Ваша война мешает торговле - так это надо понимать. Ну и денег на гумпомощь выделяют, не на нужды ВСУ, хот кто там разберет как контроль ведется... В общем, визит ни о чем, просто как иллюстрация усталости мира от этого конфликта, имхо.
  14. Mol_18
    Mol_18 Сегодня, 21:15
    0
    Этот конфликт влияет уже на весь мир.

    После Крымской войны , любой конфликт, влияет на весь мир.
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:22
    0
    Тык эта... Ничего не поделаешь:

    Мы ж не можем проявлять агрессию в отношении США? Там же эльфы...
  16. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:23
    +2
    Это уже второй пакет помощи Киеву от Саудитов - в октябре 2022 Саудовская Аравия выделила Киеву 400млн. долларов и вот сейчас еще 410млн. При этом слова с делом у Саудитов пока не расходятся - сколько обещают, столько и выделяют.
  17. cniza
    cniza Сегодня, 21:46
    -1
    Исходя из этого, саудовское королевство явно настроено на то, чтобы Зеленский донёс до тех, кто за ним стоит, что пора выходить на диалог.


    Об этом уже все кричат...
  18. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:49
    -1
    одно не понятно, почему у зе какой-то незаконченный образ в одежде
    ни то ни сё. надел бы тогда броник с разгрузкой, на липучках группа крови, флаг

    ну или шаровары с чубом.
    а то ходит как старший охраны на овощебазе
  19. Fred-Dozer
    Fred-Dozer Сегодня, 21:54
    +1
    США поддерживают операции Саудовской Аравии в Йемене. Плюс блокада продовольствием, лекарствами, убившая 100 000 женщин и детей. Мир
  20. igorra
    igorra Сегодня, 21:55
    0
    Как могут влиять на весь мир 2% мирового ВВП? Да ещё и изолентой замотанный.Тут или считают неправильно, или мировой ВВП дутый. Вернее совместный Айфон не прёт против живого и полного производства на территории своей страны.
  21. Nord11
    Nord11 Сегодня, 21:56
    -1
    И что, глава МИД Саудовской Аравии сам неосмотрительно в Киев сунулся? Ну сейчас его просьбами замучают и прайс на 10 страницах выкатят..
  22. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 22:18
    -1
    A proč přijel za komikem, který je onucí západu? Ten má za ukol válku udržovat a né ji ukončit!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 22:21
      -2
      И зачем он пришел посмотреть на комика, который на Западе незнакомец? Его задача поддерживать войну, а не прекращать ее!