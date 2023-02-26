Глава МИД Саудовской Аравии в Киеве: вооружённый конфликт на Украине влияет уже на весь мир

Этот конфликт влияет уже на весь мир.

Эр-Рияд напоминает, что любая война завершается переговорным процессом. Конечно, эти переговоры должны идти на основании уважении норм международного права. И чем раньше стороны конфликта сядут за стол переговоров, тем лучше будет для всех.

Надеемся, что эти планы станут в конечном итоге базой для мирного урегулирования. Мы готовы работать с нашими украинскими коллегами в этом вопросе.

Сегодня с рабочим визитом в украинскую столицу прибыл глава саудовского МИД Файсал аль Сауд во главе делегации. Основной темой переговоров с украинским коллегой и президентом Зеленским стала тема мирного урегулирования украинского кризиса.Глава саудовского внешнеполитического ведомства прямо заявил о том, что продолжающийся вооружённый конфликт влияет не только на его непосредственных участников, включая Украину, но и на другие страны.Принц Файсал аль Сауд:По словам главы МИД Саудовской Аравии, королевство намерено сделать «всё возможное для того, чтобы снять или хотя бы уменьшить остроту боевых действий».Файсал аль Сауд – Зеленскому:Саудовский министр отметил, что в Эр-Рияде ознакомлены с мирными планами от разных стран по урегулированию украинского конфликта, в том числе с «мирной инициативой президента Зеленского».Глава саудовского МИД:Этот визит политические эксперты расценивают как один из решительных шагов к тому, чтобы подтолкнуть киевский режим к пониманию сложности ситуации. Зеленскому Эр-Рияд даёт понять, что Саудовской Аравии отнюдь не выгодно, чтобы прямое противостояние России и Запада на Украине затянулось на годы. Исходя из этого, саудовское королевство явно настроено на то, чтобы Зеленский донёс до тех, кто за ним стоит, что пора выходить на диалог. И, судя по всему, Эр-Рияд собирается предложить (или уже предложил) определённые посреднические функции.