Военное обозрение
Войти Регистрация

Белорусские оппозиционные ТГ-каналы сообщают о взрывах на аэродроме Мачулищи под Минском

48
Белорусские оппозиционные ТГ-каналы сообщают о взрывах на аэродроме Мачулищи под Минском

На одном из военных объектов в Белоруссии прогремело несколько взрывов, об этом сообщают некоторые белорусские и российские ТГ-каналы, а также проект WarGonzo со ссылкой на собственные источники в республике. Официального подтверждения данной информации не было.


По данным украинских ресурсов, взрывы прогремели на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Якобы один взрыв прогремел в ночь с субботы на воскресенье и еще два утром. Местные жители сообщают о двух взрывах, прозвучавших в районе аэродрома. По некоторым данным, повреждения получил российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Что стало причиной взрывов, информации нет.

Проект WarGonzo, ссылаясь на собственные источники в республике сообщает, что речь могла идти об "атаке беспилотников", подобной проведенной Киевом по аэродрому в Саратове.

На данный момент, как сообщают оппозиционные белорусские ТГ-каналы, в районе аэродрома много военных и экипажей ГАИ, ведется проверка автомобилей. Аэродром используется российскими ВКС для размещения авиации, переброшенной в Белоруссию. В частности, на нем размещен самолет ДРЛОиУ А-50У и истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".

Стоит отметить, что в последне время Украина провела несколько атак на военные аэродромы России с помощью беспилотников. Под удары ВСУ попали аэродромы под Рязанью, Курском и в Энгельсе под Саратовом. Поэтому исключать вариант с атакой белорусского аэродрома украинскими беспилотниками не стоит. Белорусское Минобороны никак не комментирует инцидент, как и российское.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
48 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:21
    +10
    Стоит подождать официального подтверждения или опровержения. А то вон сегодня уже торопыги Леопарды жгли.
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 22:20
      0
      Ну, про леопарды, фотку постят больно убедительную, сожженная башня валяется явно от леопарда. Вот только где её сняли, вот вопрос. А официального подтверждения не будет, опять будем рассматривать фото с западных коммерческих спутников. В прошлом году там явно что то сгорело, на фото было обугленное пятно размером с Ил-76 на взлётной полосе и кто то что то официально подтвердил?
    2. Dich
      Dich Сегодня, 22:25
      +3
      Стоит подождать официального подтверждения или опровержения. А то вон сегодня уже торопыги Леопарды жгли

      Чего их бусурманов жалеть. Только засветились Лео-танки и Резников с Моравецким их передали из рук в руки и опа, уже уничтожены. Как с хаймарсами. Ну тут другое дело, уничтожили якобы сразу по прибытию на передовую, когда они еще в тысяче километров от передовой на Польско-Украинской границе. Кросота. Никто вообще не думает, что Украина бронекулак собирает, и такую технику на передовую не бросает априори, там специальные этипажи подготовленны и никто ими разбрасываться не будет.
  2. svarog77
    svarog77 Сегодня, 21:21
    +1
    И тут не удержались от вброса фейка...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:26
      +6
      Посмотрим,что случилось.Веры нет никому после атаке на Энгельс
      1. Dich
        Dich Сегодня, 22:27
        0
        Именно. После атаки на Энгельс все урякалки в три глотки орали про укрофейк.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 22:28
        +2
        Веры нет никому после атаке на Энгельс

        по классике - первой на войне погибает Правда, и эту Правду докладывать публично иногда бывает, мягко говоря, вредно...
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 21:25
    +4
    Пишут о сильном повреждении ДРЛОиУ А-50У. Если так, то очень плохая новость. Их и так было слишком мало.
    ДРГ с дронами камикадзе могли это сделать без особых проблем.
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 21:29
      +12
      Вот только А-50У “Сергей Атаянц” покинул Мачулищи ще в конце декабря...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 21:32
        +2
        Верю,что этот самолет покинул .В распоряжении ВКС РФ есть несколько таких самолетов.И они используются наверняка очень интенсивно.В том числе на базирование Мачулищи
    2. Max2022
      Max2022 Сегодня, 21:37
      -14
      Новый сделают и не один.
      Развязывают руки Белоруссии, ну и Бог нам в помощь.
      1. Dich
        Dich Сегодня, 22:37
        -1
        Новый сделают и не один.

        А-50 поступил на вооружение ВВС СССР в 1984 году. В настоящее время в ВКС России эксплуатируется 16 самолетов. Модернизированная версия А-50У была впервые анонсирована в 1995 году, но не проходила испытания до 2008 года. Затем она поступила на вооружение в 2011 году. Модернизированным А-50У продлили срок службы самолета до 2020 года». Не все ВКС А-50, а только А-50У. В более поздней записи в Википедии об А-50 говорится, что к декабрю 2021 года было поставлено только семь новых А-50У.

        См. текст:
        «После завершения совместных государственных испытаний Бериев передал ВВС России первый А-50У. Учитывая, что прошел год российско-украинской войны и 11 (+) месяцев всеобъемлющих западных санкций на продажу электроники в РФ, способность России поддерживать единую круглосуточную работу А-50У более недели на территории России весьма сомнительна.
        Я думаю, что то, что мы только что видели в этой «атаке белорусских партизан», было украинской «операцией по формированию будущих боевых вылетов PSU JDAM-ER против российских позиций после окончания сезона весенней распутицы и начала сезона украинских контрнаступлений».
    3. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 21:42
      0
      А-50 лакомая цель для вермахта. Большая глупость базировать эти самолёты недалеко от границы. Они должны летать с тыловых аэродромов. Минск таким не является. Очень надеюсь, что это не А-50...
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:50
        +1
        Цитата: Glagol1
        А-50 лакомая цель для вермахта. Большая глупость базировать эти самолёты недалеко от границы. Они должны летать с тыловых аэродромов. Минск таким не является. Очень надеюсь, что это не А-50..

        Как вариант у Китая можно попытаться закупить ДРЛО, это ведь не снаряды и ракеты, а просто летающий радар. Если США поставят F-16 без А-50У будет сложно с ними бороться.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 22:05
          +4
          Еще раз.В данном противостоянии на Китай надеятся нельзя-они прагматики.Да и свои проблемы имеют
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:09
            -1
            Цитата: dmi.pris1
            Еще раз.В данном противостоянии на Китай надеятся нельзя-они прагматики.Да и свои проблемы имеют

            Сегодня на репортере читал о снятии вооружения с хранения в Китае. Как говорится дыма без огня не бывает.
            https://topcor.ru/32525-analitik-kitaj-nachal-raskonservaciju-vooruzhenij-dlja-peredachi-rossii.html?utm_source=warfiles.ru
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 22:25
              -1
              Так,интересно.А наше вооружение с хранения,где??Мы готовились к войне отнюдь не опираясь на Китай..Во всяком случае ,когда служил в 80-е..И у нас своих запасов завались...Или??
              1. Лт. запаса ВВС
                Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:30
                0
                Цитата: dmi.pris1
                Так,интересно.А наше вооружение с хранения,где??Мы готовились к войне отнюдь не опираясь на Китай..Во всяком случае ,когда служил в 80-е..И у нас своих запасов завались...Или??

                Возможно у нас модернизировали только технику в войсках, а та которая на хранении не модернизировалась/не ремонтировалась и наверняка хранилась под открытым небом лет 30.
                К примеру те же танки, для регулярных войск надо было Т-90М и Т-14 производить, а Т-72Б3М модернизировать и отправлять на хранение, то же самое с САУ,БМП,БТР итд, в войсках нужны абсолютно новые, а модернизированные в резерв. Но у нас решили иначе.
                1. Pytnik
                  Pytnik Сегодня, 22:49
                  0
                  Вы почитайте только то, что есть в открытых источниках, сколько всего было продано и подаренно в Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток за эти годы , вот и оказалось, что в закромах почти не чего и не осталось, это не считая сколько сделок не известных широкому доступу (один пример Никарагуа 2016 год, да вроде не много, 20 Т-72, речь по контракту шла о 50 ти) это только то, что известно...
        2. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:31
          +1
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          Как вариант у Китая можно попытаться закупить ДРЛО, это ведь не снаряды и ракеты, а просто летающий радар.

          Опять закупить, опять пляска на граблях?
          Работать надо, своё делать, "пахать".
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:40
            0
            Цитата: ДымОк_в_дЫмке
            Опять закупить, опять пляска на граблях?
            Работать надо, своё делать, "пахать".

            ДРЛО А-100 только с 2024 года начнут производить, а А-50 до А-50У модернизируют очень медленно. И вряд ли 3 смены помогут, это не снаряды производить на конвейере.
          2. maksbazhin
            maksbazhin Сегодня, 22:41
            0
            ДРЛО сейчас нужен.
            Текст Вашего комментария слишком короткий
    4. ch28k38
      ch28k38 Сегодня, 22:08
      +1
      А тот, кто пишет, видел это самолично?
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 21:30
    +2
    В любом случае, совсем скоро узнаем правду. Сейчас утаить ничего не возможно.
  5. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 21:31
    -2
    WarGonzo это не источник правды.. бабка на базаре даст поточнее информацию.
    1. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 21:55
      +4
      Wargonzo не дети. В пекле бывали. Не обижайте ребят!
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:33
    0
    Не обязательно то что в Мочулищах дрон сработал, в виду вероятного наличия и использования антидроновой техники при охране аэродрома могли и из миномёта. В любом случае ДРГ действовала.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 21:36
      0
      Вряд-ли миномёт. Далековато миномёт ДРГ тащить.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:42
      +1
      Кстати о ДРГ: на нашей границе с Украиной,даже после майдана,такой бардак творился и проходной двор! Сам неоднократно видел- впускали в Россию всех подряд. Проверили паспорта и вэлком. Безхребктная наша власть. Вся на ,,братство,, надеемся. А ,,братья,, уже и до Энгельса добрались. Когда мы наконец поумнеем?
      1. SSR
        SSR Сегодня, 22:19
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        братья,, уже и до Энгельса добрались. Когда мы наконец поумнеем?

        Их и в наукоградах уже полно а там и предприятий полно.
    3. d.zacharith
      d.zacharith Сегодня, 22:13
      0
      Если друг была- ее отловят. Бежать то побольшому счету некуда
  7. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 21:39
    +1
    - В любом случае - аэродром должен был быть прикрыт в первую очередь... А вот если "нечем" - то это из другой "оперы"....
  8. Napayz
    Napayz Сегодня, 21:39
    -3
    тг канал белорусской (ж)оппАзиции Га(ль)юн пишет:
    По данным BYPOL, в результате 2-х взрывов у самолета ДРЛО А-50 ВКС РФ повреждены передняя и центральная части самолёта, авионика и радиолокационная антенна.
    1. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 22:03
      +1
      Этот или другой канал сажали тихановскую на трон Белоруссии... Думайте сами дальше
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:48
    +1
    Лукашенко может со спокойным сердцем лететь в Китай к брату Си...
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:51
    0
    Зря шаровары устраивают эти провокации. Белоруссия сейчас сохраняет какой никакой нейтралитет.
  11. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:52
    -2
    Вы намекаете о нападении UA на РБ.
    Мало вероятно . Скорее- курили неосмотрительно.
    А, что такое ТГ каналы? Ещё хотелось бы понять...
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:56
    +3
    Живу не далеко от страны 404 и, примерно, по середине между двумя военными аэродромами. За всё время СВО ни по одному аэродрому ничего не долетело все попытки пресекались причем вне населенных пунктов. Группы прикрытия вылавливали дрг противника тоже до того как они успевали нагадить. Это я о чём - если командование относится серьезно, расчеты ПВО работают, а не пьют горькую и охрана с прикрытием не спит - то многих неприятностей можно избежать.
  13. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 22:08
    +3
    Файтбомбер пишет что прилеты были и есть ущерб, но а-50 не пострадал

    Цитата "Уважаемые друзья.
    По моим данным никакие А-50, нигде сегодня не пострадали.
    Прилёты по Мачулищам были.
    И результаты были. Но за этот результат с украинцев спросят белорусы.
    А мы поможем всеми силами..."
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:10
      -1
      Цитата: AlexTires
      Файтбомбер пишет что прилеты были и есть ущерб, но а-50 не пострадал

      Ну хотя бы тут пронесло.
  14. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 22:12
    0
    Парк самолетов A50 так близок к полю боя... было бы стыдно идти плакаться в Китай за 10 KJ 500H (годовой объем их производства)... потому что программное обеспечение для управления воздушным движением на китайском языке.
  15. Dave36
    Dave36 Сегодня, 22:13
    0
    Даже если это правда- атакован аэродром ВКС РФ. Смысла отвечать нет. В Энгельс два раза прилетело. Погибли военные. Д.А.М не считает это ударом в глубь страны, а тут вообще по сути прифронтовая зона.
    1. SSR
      SSR Сегодня, 22:23
      0
      Цитата: Dave36
      Д.А.М не считает это ударом в глубь страны,

      ВВП уже ответил, что это удары по Стратегическим силам сдерживания.
      Согласно Доктрине, она допускает применения ЯО для снятия угрозы СЯС.
      1. Dave36
        Dave36 Сегодня, 22:33
        +1
        ВВП- живет в мирном времени, отмечает рост внутреннего туризма. Удары по РФ.. да бросьте вы…
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 22:44
          0
          отмечает рост внутреннего туризма.
          России нужны те деньги что раньше отвозились в Италию и Испанию с Чехией.
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:16
    -3
    Проект WarGonzo, ссылаясь на собственные источники в республике сообщает, что речь могла идти об "атаке беспилотников"

    Значит усатому хвост прищемят на тему полноценного участия
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 22:32
      -2
      Значит усатому хвост прищемят

      между струйками выкрутится, но воевать не станет, пока ему лично за шиворот с беспилотника гранату не забросят
  17. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 22:48
    0
    ⚡️Срочно⚡️Информация о взрывах под Минском подтверждается⚡️

    Информацию подтверждают источники проекта в РБ.

    Вероятнее всего речь идет об атаках беспилотников на военную инфраструктуру, на которой могут быть развернуты в том числе объективы российских ВКС. Источники сравнивают эту атаку с инцидентами в Саратове. Более конкретных данных у нас нет. Ждём официального подтверждения.

    Все, больше ничего Пегов не писал. В Минске шума нет никакого.