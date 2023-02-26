Белорусские оппозиционные ТГ-каналы сообщают о взрывах на аэродроме Мачулищи под Минском

На одном из военных объектов в Белоруссии прогремело несколько взрывов, об этом сообщают некоторые белорусские и российские ТГ-каналы, а также проект WarGonzo со ссылкой на собственные источники в республике. Официального подтверждения данной информации не было.
По данным украинских ресурсов, взрывы прогремели на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Якобы один взрыв прогремел в ночь с субботы на воскресенье и еще два утром. Местные жители сообщают о двух взрывах, прозвучавших в районе аэродрома. По некоторым данным, повреждения получил российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Что стало причиной взрывов, информации нет.
Проект WarGonzo, ссылаясь на собственные источники в республике сообщает, что речь могла идти об "атаке беспилотников", подобной проведенной Киевом по аэродрому в Саратове.
На данный момент, как сообщают оппозиционные белорусские ТГ-каналы, в районе аэродрома много военных и экипажей ГАИ, ведется проверка автомобилей. Аэродром используется российскими ВКС для размещения авиации, переброшенной в Белоруссию. В частности, на нем размещен самолет ДРЛОиУ А-50У и истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".
Стоит отметить, что в последне время Украина провела несколько атак на военные аэродромы России с помощью беспилотников. Под удары ВСУ попали аэродромы под Рязанью, Курском и в Энгельсе под Саратовом. Поэтому исключать вариант с атакой белорусского аэродрома украинскими беспилотниками не стоит. Белорусское Минобороны никак не комментирует инцидент, как и российское.