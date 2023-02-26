Бойцы ЧВК «Вагнер» осуществили маневр и перешли к штурму Богдановки в районе Артёмовска

Российские силы увеличивают площадь территории, контролируемой в районе Артёмовска (Бахмута).
Ожидалось, что после перехода под контроль ЧВК "Вагнер" сёл Берховка и Ягодное к северо-западе от Артёмовска российские бойцы сосредоточатся на освобождении Хромово, что на дороге к Часову Яру. Однако сегодня приходят сообщения о том, что "Вагнер" фактически ввёл в заблуждение противника и направил силы на штурм Богдановки.
Этот населённый пункт располагается северо-западнее Хромово. Маневр российских подразделений при успешной его реализации позволяет зайти в тыл подразделениям врага в Хромово и одновременно занять высоты в районе Часова Яра, перерезав последнюю физически контролируемую дорогу на Бахмут. Мало того, есть возможность блокировать танкоопасное направление при учёте того, что первые танки Leopard из Польши прибыли на Украину и, по некоторым данным, были направлены именно в Часов Яр.
Сейчас идут штурмовые бои за Богдановку, где бойцы ЧВК "Вагнер" предпринимают усилия по выбиванию противника из села.