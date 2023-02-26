Военное обозрение
Войти Регистрация

Бойцы ЧВК «Вагнер» осуществили маневр и перешли к штурму Богдановки в районе Артёмовска

9
Бойцы ЧВК «Вагнер» осуществили маневр и перешли к штурму Богдановки в районе Артёмовска

Российские силы увеличивают площадь территории, контролируемой в районе Артёмовска (Бахмута).


Ожидалось, что после перехода под контроль ЧВК "Вагнер" сёл Берховка и Ягодное к северо-западе от Артёмовска российские бойцы сосредоточатся на освобождении Хромово, что на дороге к Часову Яру. Однако сегодня приходят сообщения о том, что "Вагнер" фактически ввёл в заблуждение противника и направил силы на штурм Богдановки.



Этот населённый пункт располагается северо-западнее Хромово. Маневр российских подразделений при успешной его реализации позволяет зайти в тыл подразделениям врага в Хромово и одновременно занять высоты в районе Часова Яра, перерезав последнюю физически контролируемую дорогу на Бахмут. Мало того, есть возможность блокировать танкоопасное направление при учёте того, что первые танки Leopard из Польши прибыли на Украину и, по некоторым данным, были направлены именно в Часов Яр.

Сейчас идут штурмовые бои за Богдановку, где бойцы ЧВК "Вагнер" предпринимают усилия по выбиванию противника из села.
Использованы фотографии:
ТГ/Оркестр Ванера
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:05
    +13
    Не устаю "аплодировать" виртуозам чвк. Вагнеровцы просто молодцы! Удачи, мужики!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 22:13
      0
      Цитата: Лешак
      Не устаю "аплодировать" виртуозам чвк. Вагнеровцы просто молодцы! Удачи, мужики!


      Смелость города берёт.
      Мало того, есть возможность блокировать танкоопасное направление при учёте того, что первые танки Leopard из Польши прибыли на Украину и, по некоторым данным, были направлены именно в Часов Яр.


      ПТУР Корнет конечно пробьёт броню Леопарда 2А4,да и Леопарда 2А6 тоже.А они у ЧВК Вагнер есть.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 22:20
        0
        ПТУР Корнет конечно пробьёт броню Леопарда

        но и Леопарду есть чем ответить... - у ПТУРщиков должны быть стальные яйца. В победу Вагнеров не сомневаемся, сжимаем кулачки
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 22:07
    +2
    Это вам не в лоб долбиться, это военное искусство.
    1. Комментарий был удален.
  3. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 22:11
    +2
    Фильм о ЧВК Вагнер удивил! Как это возможно снять, не понятно. За здравие наших бойцов! за упокой, ушедших Героев!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 22:20
      +1
      Недалеко от Краснодара,по дороге на курорты,есть место-Молькино.Там готовили этих Героев..Там их и хоронят ,зачастую...Как снимали?Да не все ли равно.Это реально
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 22:12
    0
    А вот интересно.Кстати в ВерхнейСилезии Конев осуществил подобное.Дали ,показали выход ,и...!
  5. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 22:20
    0
    Эти неумные люди плотину взорвали, дальнейшее наступление в том районе затруднено. Значит надо делать более глубокий охват. ВАГНЕР молодцы! Остановка в данной ситуации равносильна потере инициативы.
  6. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 22:21
    +1
    Суворовщина пошла!!! Это радует!!!пожелаем удачи!!!