Финские радиолокационные средства контроля воздушного пространства и объектовые ЗРК: прошлое, настоящее и будущее

До начала 1960-х годов финская система противовоздушной обороны в основном находилась на уровне 1944 года. В зенитной артиллерии использовались орудия эпохи Второй мировой, а для контроля воздушного пространства имелись устаревшие радиолокаторы. Серьёзное усиление ПВО Финляндии произошло в 1970-е годы, после масштабных поставок советских радаров, зенитных орудий и ракетных комплексов, параллельно осуществлялись закупки связного и радиолокационного оборудования в Швеции, Франции и Великобритании. Сотрудничество с Россией в сфере систем ПВО завершилось в конце 1990-х, после чего Финляндия стала приобретать только западные противовоздушные системы.
Радиолокационные средства контроля воздушного пространства
В годы Второй мировой финны получили германские РЛС FuMG 450 Freya и FuMG 62 Wurtzberg 39, которые применялись для обнаружения воздушных целей и корректировки огня 88-мм зенитных орудий.
РЛС FuMG 62 Wurtzberg 39
РЛС FuMG 450 Freya мощностью 20 кВт работала в частотном диапазоне 162–200 МГц и могла обнаружить приближающиеся бомбардировщики на дальности до 180 км.
РЛС FuMG 450 Freya
Всего Финляндия получила два немецких радиолокатора «Фрея». Для своего времени это были достаточно совершенные радары, но их использование в послевоенное время осложнялось дефицитом запасных частей и не высокой эксплутационной надёжностью.
В середине 1950-х стало ясно, что сильно изношенные немецкие радиолокаторы требуют замен, и Финляндия закупила в Великобритании несколько американских обзорных РЛС AN/TPS-1E, которые использовались для контроля воздушного пространства и управления воздушным движением.
РЛС AN/TPS-1E
Хотя первая модификация данной станции появилась в конце Второй мировой, РЛС AN/TPS-1E на момент приобретения считалась вполне современной. Радар AN/TPS-1E имел импульсную мощность до 500 кВт и работал в частотном диапазоне 1220–1350 MГц. Дальность обнаружения крупной цели, летящей на высоте 10 км, достигала 200 км. В целом это было удачное приобретение, РЛС AN/TPS-1E, получившие в Финляндии наименование Tepsu, несли службу до второй половины 1980-х годов.
В 1955 году в Финляндии был создан прототип стационарной трёхкоординатной РЛС VRRVY с подвижными антеннами, работающими в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Антенны РЛС VRRVY
Станция имела мощность в импульсе до 400 кВт, работала в дециметровом частотном диапазоне и могла обнаруживать воздушные цели на дальности до 270 км. Всего было построено 10 РЛС VRRVY. Их эксплуатация продолжалась до конца 1970-х.
В 1970-е годы начались поставки советских мобильных двухкоординатных радиолокаторов П-15НМ и П-18.
РЛС П-15
Аппаратно-антенный комплекс маловысотной РЛС П-15 размещён на грузовой базе ЗиЛ-157. Радиолокатор дециметрового диапазона с мощностью в импульсе 270 кВт был способен контролировать воздушную обстановку в радиусе 140 км. Опытный расчёт обеспечивал развёртывание станции за 10 минут.
РЛС метрового диапазона П-18 представляла собой дальнейший вариант развития широко распространенной станции П-12 и отличалась новой элементной базой, возросшими характеристиками и более комфортными условиями работы операторов.
РЛС П-18
Станция размещена на базе двух автомобилей «Урал-375». На одном фургон с радиоэлектронной аппаратурой и рабочими местами операторов, на втором – антенно-мачтовое устройство.
В Финляндии РЛС П-18 использовались в качестве станций дежурного режима. Дальность обнаружения сильно зависела от высоты полёта воздушной цели. Так, на высоте 20 км цель типа «истребитель» при отсутствии организованных помех могла быть обнаружена на дистанции 260 км, а на высоте 0,5 км – 60 км.
Эксплуатация мобильных РЛС советского производства продолжалась до конца 1990-х годов, после чего они были заменены РЛС Giraffe 100 и Giraffe Mk IV, закупленными в Швеции. Радиолокаторы с антенной на телескопической мачте размещаются на шасси грузовиков повышенной проходимости Sisu SK 242 и бронетранспортёров Sisu Pasi XA-185. Радиолокаторы на грузовой базе предназначены для использования в объектовой ПВО, а на шасси БТР – для войсковой ПВО.
Трёхкоординатные мобильные станции, произведённые в Швеции, получили в финских вооруженных силах наименование LÄVA. Они работают в частотном диапазоне 2–4 ГГц и способны обнаруживать цели на дальности до 180 км.
В конце 1970-х в Финляндии была создана РЛС KEVA78. В ряде источников говорится, что эта станция имеет много общего с французской станцией TA-23, разработанной в 1960-е годы фирмой Thomson-CSF.
Антенный пост РЛС KEVA78
РЛС KEVA78 является мобильной и перевозится на нескольких грузовиках. Антенна смонтирована на мачте высотой около 15 м, что позволяет обнаруживать цели, летящие на малой высоте. Импульсная мощность – около 2 МВт. Диапазон рабочих частот: 1 250–1 370 МГц. Максимальная дальность обнаружения – около 300 км. Всего было построено 18 РЛС этого типа. Последняя станция KEVA78 выведена из эксплуатации в 2020 году.
В Финляндии в данный момент эксплуатируется пять стационарных TRS-22XX KAVA, поставленных компанией Thomson-CSF в 1993–1995 годах и прошедших модернизацию несколько лет назад. Все станции этого типа установлены на бетонных основаниях, их антенны защищены от неблагоприятных метеорологических факторов радиопрозрачными куполами.
Трёхкоординатная РЛС TRS-22XX KAVA имеет импульсную мощность до 700 кВт, работает в диапазоне частот 2,9–3,1 ГГц и способна видеть крупные высотные объекты на дальности до 470 км.
В мае 2009 года состоялось подписание контракта с компанией Thales Raytheon Systems стоимостью 200 млн евро на поставку 12 мобильных трёхкоординатных РЛС GM 403. Все станции этого типа должны были быть переданы до конца 2015 года.
РЛС GM 403 имеет частотный диапазон 2,9–3,3 ГГц и дальность обнаружения крупных высотных целей до 450 км. Радиолокаторы GM 403 созданы на основе самой современной элементной базы и имеют высокую надежность, возможность быстрой модернизации и обновления программного обеспечения. Особое внимание уделено характеристикам обнаружения маловысотных целей в условиях радиоэлектронного противодействия. Вся аппаратура РЛС размешена в модуле контейнерного типа и может транспортироваться самолётом С-130.
РЛС GM 403
РЛС Ground Master GM 403 монтируются на шасси финского автомобиля SISU E13TP с колесной формулой 8х8. В Финляндии РЛС Ground Master GM 403 составляют основу системы контроля воздушного пространства страны, заменив 18 устаревших радиолокаторов финского производства. В вооруженных силах Финляндии РЛС GM 403
получила наименование KEVA2010.
Объектовые зенитные ракетные комплексы
Через 10 лет после завершения Второй мировой войны финскому военно-политическому руководству стало ясно, что защитить столичный регион от ударов с воздуха одними только зенитными орудиями невозможно. Однако в 1950-е годы в Финляндии не имелось финансовых ресурсов, необходимых для приобретения современного оружия. Такая возможность появилась к середине 1960-х, и одновременно с приобретением реактивных перехватчиков начался поиск ЗРК, способного бороться с бомбардировщиками вне зоны прямой видимости и приспособленного для несения длительного боевого дежурства.
На определённом этапе финские военные интересовались британским ЗРК средней дальности Thunderbird. Комплекс, поступивший на вооружение в 1958 году, обладал неплохими данными: дальность прицельного пуска 40 км и досягаемость по высоте 20 км. Главным достоинством британской зенитной ракеты с полуактивным радиолокационным наведением, было использование твёрдого топлива, что облегчало и удешевляло процесс эксплуатации. Это было значительным достижением, советские зенитные ракеты средней и большой дальности, созданные в те годы, имели жидкостные реактивные двигатели, работавшие на токсичном топливе и агрессивном окислителе.
В конце 1960-х была достигнута предварительная договорённость относительно поставки британского ЗРК, и англичане передали комплект оборудования для подготовки расчётов, в том числе и учебные зенитные ракеты модификации Thunderbird Мк I, без топлива и боеголовок.
Учебная зенитная ракета Thunderbird Мк I в Музее ПВО в Туусула
В 1968 году уже осуществлялось производство усовершенствованной модели Thunderbird Мк II, и британская компания English Electric всерьёз рассчитывала на крупный контракт. Однако в последний момент финны отказались от закупки британского ЗРК. По какой причине это произошло, мне установить не удалось. Возможно, стороны не сошлись в цене. В настоящее время отдельные элементы ЗРК Thunderbird Мк I экспонируются в Музее ПВО в Туусула.
В 1980 году войска ПВО Финляндии были усилены советским ЗРК С-125М «Печора» с твердотопливными ЗУР 5В27. Этот весьма удачный маловысотный комплекс имел зону поражения по дальности 2,5–22 км, а по высоте – 0,02–14 км.
Пусковая установка ЗРК С-125М в Музее ПВО в Туусула
Всего Финляндия приобрела три зенитных дивизиона и 140 ракет. Первый дивизион С-125М, получивший финское обозначение Ito 79, развернули в окрестностях Хельсинки. В 1984 году при советской технической поддержке финские С-125М прошли модернизацию. Служба ЗРК С-125М в Финляндии завершилась в 2000 году. При условии модернизации и проведения восстановительного ремонта финские комплексы «Печора» могли бы служить до сих пор.
После распада СССР военно-техническое сотрудничество между странами некоторое время продолжалось. В 1997 году в счет погашения госдолга СССР в Финляндию было поставлено три батареи ЗРК «Бук-М1» (18 СОУ и ПЗУ, 288 ЗУР 9М38). На тот момент это был вполне современный многоканальный комплекс, способный поражать цели на дальности до 35 км и высоте 22 км.
Самоходная огневая установка 9А310М1 из состава финского ЗРК «Бук-М1»
Хотя мобильный ЗРК «Бук-М1» создавался для ПВО Сухопутных войск, в Финляндии он использовался как объектовый противоздушный комплекс средней дальности. Зенитно-ракетный полк «Бук-М1» на постоянной основе дислоцировался в северном пригороде Хельсинки. Зенитные батареи постоянного дежурства не несли, но одна батарея постоянно находилась в режиме готовности к немедленному выходу на позиции.
Служба ЗРК «Бук-М1» в вооруженных силах Финляндии оказалась недолгой. В 2008 году было заявлено об отказе от российских комплексов. Мотивировалось это тем, что поставленные Россией ЗРК, отслужившие всего 10 лет, уже не соответствуют современным требованиям и являются слишком уязвимыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы, а системы управления комплексами могут быть легко взяты под контроль извне. С учетом событий в Украине, где «Буки» активно используются противоборствующими сторонами, эти заявления являются абсолютно надуманными и не соответствуют действительности.
Относительно дальнейшей судьбы финских ЗРК «Бук-М1» ясности нет. Одна самоходная огневая установка экспонируется в Музее ПВО в Туусула. По неподтвержденным сведениям, элементы снятых с вооружения в Финляндии ЗРК «Бук-М1» были доставлены на американские полигоны Эглин, Неллис и Форт Стюарт.
Вскоре после отказа от ЗРК «Бук-М1» Финляндия приобрела ЗРК средней дальности NASAMS II, разработанный норвежской компанией Kongsberg Gruppen совместно с американской Raytheon. В рамках контракта стоимостью 458 млн долларов, выполнение которого началось в 2009 году, предусматривалась поставка трёх зенитных батарей. В вооруженных силах Финляндии NASAMS II получил обозначение Ito 12.
Пусковая установка ЗРК Ito 12 на транспортёре Sisu E13TP
ЗРК NASAMS II способен эффективно бороться с маневрирующими аэродинамическими целями на дальности 2,5–40 км и высоте 0,03–16 км. В качестве средства поражения используются специально доработанные дальнобойные авиационные ракеты AIM-120 AMRAAM.
Для обнаружения воздушных целей и управления огнём зенитной батареи используется многофункциональная трёхкоординатная РЛС AN/MPQ-64 F2 Х-диапазона, с дальностью обнаружения 75 км.
Финляндия получила комплексы расширенного состава с увеличенной огневой производительностью и большим количеством средств целеуказания и обнаружения. В составе батареи финских ЗРК NASAMS II имеется: 6 РЛС AN/TPQ-64 вместо трёх и 12 ПУ вместо 9, станция оптоэлектронной разведки MSP500 на шасси автомобиля повышенной проходимости, батарейный пункт управления FDC и мобильный центр связи GBADOC, позволяющий встраиваться в сеть верхнего эшелона для обмена информацией.
Станция оптоэлектронной разведки MSP500 оснащена телевизионной камерой высокого разрешения, тепловизором и лазерным дальномером, что даёт возможность применять зенитные ракеты без включения радиолокатора. Радар AN/MPQ-64, пусковые установки и оптоэлектронные станции могут развертываться на расстоянии до 2,5 км от пункта управления. Одна батарея NASAMS способна одновременно сопровождать 72 цели. На каждой пусковой установке находится 6 ТПК с ЗУР, таким образом, в составе батареи имеется 72 готовых к применению зенитных ракет.
Специалисты отмечают, что NASAMS II представляет собой достаточно совершенную и эффективную объектовую систему ПВО, представляющую большую опасность для любого воздушного противника. В ходе разработки этого ЗРК большое внимание уделялось повышению скрытности, помехозащищённости и выживаемости в условиях современного боя. Для этого РЛС AN/MPQ-64 имеет режим с остронаправленным лучом и продвинутой функцией контроля излучения, снижающий риск раскрытия позиции комплекса.
Перспективы развития ПВО Финляндии
Центральный командный пункт ВВС-ПВО Финляндии расположен на авиабазе Тиккакоски-Йювяскюля, региональные КП – на авиабазах Рованиеми и Куопио. В настоящее время на территории Финляндии развернута сеть постоянно действующих радаров, обеспечивающих сплошное радиолокационное поле на больших и средних высотах над всей территорией страны.
Хотя заявка на вступление в Североатлантический альянс подана в 2022 году, в рамках обоюдного сотрудничества с 2006 года финские радары интегрированы в систему ПВО НАТО. Обмен информацией осуществляется при помощи аппаратуры, работающей в формате Link-16.
В настоящее время МО Финляндии рассматривает вопрос приобретения дополнительных радиолокаторов, способных эффективно обнаруживать крылатые и баллистические ракеты, а также работать в связке с перспективными дальнобойными ЗРК. Конкретный тип РЛС пока не выбран, но в СМИ пишут, что, скорее всего, это будет израильская ELM -2084 производства Elta или американская станция AN/TPS-77 от Lockheed Martin.
В 2023 году управление обороны Финляндии должно сделать выбор в части приобретения дальнобойной системы ПВО-ПРО общей стоимостью более 1 млрд долларов. По мнению финских военных, им остро необходимо иметь на вооружении несколько зенитно-ракетных батарей с дальностью поражения аэродинамических целей около 100 км. В числе возможных претендентов рассматривались ЗРК SAMP-T с ЗУР Aster-30 и Patriot PAC-3+ с ЗУР Guidance Enhanced Missile-TBM (в основном для поражения воздушных целей), противоракетами Missile Segment Enhancement. Однако в настоящее время основными фаворитами считаются системы, предлагаемые израильскими компаниями Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Systems.
Система Barak-MX от IAI с ракетой LRAD ER и радиолокационным оборудованием от компании Elta способна бороться с воздушными целями на дальности до 150 км, досягаемость по высоте составляет 30 км.
Система David's Sling, разработанная компаниями Rafael и Raytheon, также содержит в своём составе радиолокационные средства производства Elta. Для поражения аэродинамических и баллистических целей используются ЗУР Stunner и SkyCeptor. В зависимости от используемой ракеты и типа цели дальность стрельбы составляет 40–300 км.
Продолжение следует…