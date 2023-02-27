Взрывы прогремели на объектах в Киеве и Киевской области в ночное время суток

После информации о том, что украинский беспилотник осуществил атаку белорусского аэродрома Мачулищи, что в нескольких километрах к югу от Минска, стали появляться сведения об атаке российских ударных дронов по объектам противника на севере Украины.Поступили сообщения о том, что взрывы прогремели на объектах в Киеве и Киевской области.Так называемый «губернатор» Черниговской области написал сообщение о том, что «в небе над Киевской областью обнаружены вражеские воздушные цели».По некоторым данным, речь идёт о беспилотных летательных аппаратах типа «Герань». Они осуществляли атаку объектов противника в столичном регионе Украины, заходя на цели через Черниговскую область.В ночное время суток воздушная тревога на подконтрольных киевскому режиму территориях была объявлена не только в столичном регионе, но также в Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что взрывы в районе Киева являются работой украинской ПВО. При этом ещё до окончания воздушной тревоги были заявлено, что работа систем ПВО ВСУ «стала успешной». О количестве летевших к Киеву дронов и количестве сбитых (если сбитые действительно были) украинская сторона на данный момент не сообщает.