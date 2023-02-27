Зеленский снял с должности отвечающего за боевые действия ВСУ на Донбассе командующего ООС Москалёва

Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил

В руководстве ВСУ очередные перестановки, Зеленский снял с должности командующего Операцией объединенных сил (ООС) генерал-майора Эдуарда Москалева. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины в воскресенье, 26 февраля.Операция объединенных сил (ООС) или бывшая АТО, проводилась на Донбассе с апреля 2014 года по февраль 2022. Москалева Зеленский назначил на должность командующего ООС в марте прошлого года, он сменил Александра Павлюка, который сейчас отвечает за оборону Киева. Москалев отвечал за оборону на Донбасском направлении и, по-видимому, его решения больше не удовлетворяют Киев, раз его решили сменить. Хотя причины увольнений не называются.- говорится в указе.До назначения на должность командующего ООС Москалев был начальником штаба оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами.Стоит отметить, что Москалев не отвечал за оборону Бахмута (Артемовска), это "почетное" право получил командующий Сухопутными войсками Сырский, ставленник главы офиса Зеленского Ермака и оппонент главкома Залужного. В офисе планировали, что своими решениями Сырский сумеет остановить продвижение штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" на данном направлении, ведь он командовал Харьковской операцией, во время которой российские войска были отброшены на значительное расстояние. Однако что-то пошло не так и теперь ответственность за провал обороны Бахмута могли возложить на командующего ООС Москалева, как на отвечающего за всю операцию. Возможно офис снова выводит Сырского из-под удара.