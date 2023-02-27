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Зеленский снял с должности отвечающего за боевые действия ВСУ на Донбассе командующего ООС Москалёва

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Зеленский снял с должности отвечающего за боевые действия ВСУ на Донбассе командующего ООС Москалёва

В руководстве ВСУ очередные перестановки, Зеленский снял с должности командующего Операцией объединенных сил (ООС) генерал-майора Эдуарда Москалева. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины в воскресенье, 26 февраля.


Операция объединенных сил (ООС) или бывшая АТО, проводилась на Донбассе с апреля 2014 года по февраль 2022. Москалева Зеленский назначил на должность командующего ООС в марте прошлого года, он сменил Александра Павлюка, который сейчас отвечает за оборону Киева. Москалев отвечал за оборону на Донбасском направлении и, по-видимому, его решения больше не удовлетворяют Киев, раз его решили сменить. Хотя причины увольнений не называются.

Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил

- говорится в указе.

До назначения на должность командующего ООС Москалев был начальником штаба оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами.

Стоит отметить, что Москалев не отвечал за оборону Бахмута (Артемовска), это "почетное" право получил командующий Сухопутными войсками Сырский, ставленник главы офиса Зеленского Ермака и оппонент главкома Залужного. В офисе планировали, что своими решениями Сырский сумеет остановить продвижение штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" на данном направлении, ведь он командовал Харьковской операцией, во время которой российские войска были отброшены на значительное расстояние. Однако что-то пошло не так и теперь ответственность за провал обороны Бахмута могли возложить на командующего ООС Москалева, как на отвечающего за всю операцию. Возможно офис снова выводит Сырского из-под удара.
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13 комментариев
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  1. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:25
    +1
    Жаль, что только сняли с должности, а расстрелять, как врага американской демократии?!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:27
    +5
    "Дворцовые" интриги, всегда и везде одинаковы, назначают своих убирают чужих.
  3. Minus
    Minus Сегодня, 06:31
    +4
    *Операция объединенных сил (ООС) или бывшая АТО, проводилась на Донбассе с апреля 2014 года по февраль 2024. * А у нас сейчас какой год? Или автор что-то знает чего не знаем мы?)))))
  4. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:33
    +2
    . Хотя причины увольнений не называются.

    Уволить Москалева...

    Наверное фамилия не понравилась!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:38
      +1
      Stas157 hi, угу, а Данилов с Будановым им нравиться?!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:38
        +1
        Это камрады к теме,насколько эффективно воздействие Запада на умы ТАМ..
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:35
    +2
    Может быть фамилией не вышел?
    тттттттттттттттт
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 06:51
      0
      У меня есть идея для Вована с Лексусом... Развести правозаSHITников на заклеймление российского МВД, которое выгнало из своей ведомственной команды игрока за фамилию Xoxлов))) А что, повод нормальный, хрен с ним, что это было 15 лет назад и не из-за фамилии - тут косяков не больше, чем в их обычных залепухах)))
      ПиСи: кстати, тут на этой фамилии автозамена тоже feel
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:54
    +1
    Цитата: Кот Александрович
    Может быть фамилией не вышел?
    тттттттттттттттт

    Глава администрации Закарпатской области вообще по фамилии Москаль(ранее в Луганской области "руководил")
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:40
      +1
      Люди на сайте начали упираться на фамилии,а не души.. yes
  7. Volga073
    Volga073 Сегодня, 07:04
    -1
    Когда же Шойгу-торгаша снимут?
    Нужен кадровый военный..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:42
      +1
      Вы,это прекращайте!"онтоткоторыйнадо#"!
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:33
    +1
    А чего так кисло ? Назначил бы Евгения Кошевого командовать ,тот старый кореш