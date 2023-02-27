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Положительное сальдо в торговле Китая и США достигло рекорда, но американские компании начали «перемещать» инвестиции в другие страны

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Положительное сальдо в торговле Китая и США достигло рекорда, но американские компании начали «перемещать» инвестиции в другие страны

Опубликован отчёт о торговле Китая и США. Данные в этом отчёте свидетельствуют о том, что по итогам 2022 года положительное сальдо торгового баланса КНР и Соединённых Штатов увеличилось до рекордной отметки 877,6 млрд долларов. Одновременно с этим увеличились прямые инвестиции. Рост составил 8%, а общий показатель – почти 190 млрд долларов.


Однако в том же отчёте утверждается, что примерно со второй половины 2022 года американские компании стали менее активно инвестировать в китайскую экономику. К настоящему моменту опубликованы данные о том, что иностранные инвесторы готовы реинвестировать в 2023 году в экономику КНР около 18 млрд долларов из своей прибыли, полученной в Китае. А это примерно на 31% меньше, чем было в 2022-м.

Сообщается о сокращении и общего числа иностранных компаний, которые в 2023 году собираются инвестировать в финансово-экономическую систему КНР. Ожидается, что темпы сокращения составят около 4 процентов.

В опубликованном в Китае отчёте говорится, что ни одна из американских компаний, работающих на китайском рынке, не готова в 2023 году реинвестировать в свой бизнес более 250 млн долларов.

На данный момент, согласно тому же отчёту, Китай продолжает оставаться мировым лидером в плане привлечения глобальных инвестиций. Однако объёмы этих инвестиций к настоящему моменту упали до пятилетнего минимума в годовом выражении. Примерно 26% компаний, которые участвовали в исследовании, инвестировавших в Китай, решили «переместить» свои инвестиции в другие страны. Это рекордный показатель за последние годы.

Таким образом, с одной стороны торговля с США достигла рекордного положительного сальдо, с другой – под давлением американских властей начался отток иностранных капиталов из китайской экономики.
Использованы фотографии:
Михаил Хамин
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7 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:57
    +1
    Китайский рынок очень емок, уйдут американцы придут другие инвесторы...мир капитала не терпит пустоты.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 07:17
      +1
      Дело не в деньгах, их у них самих куры не клюют. Только годовое положительное сальдо в торговле с США 877,6 миллиарда. Что с ними делать? Но, инвестиции в Китай выражаются в ввозе технологий,- а вот это они принимают с радостью.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:01
      +1
      Интересно, а что там с долгом Китаю?! Хотят начать войну, чтоб не платить?
  2. не тот
    не тот Сегодня, 08:18
    0
    Примерно 26% компаний, которые участвовали в исследовании, инвестировавших в Китай, решили «переместить» свои инвестиции в другие страны.
    "Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера!"©
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:27
    0
    Новостной фон показывает , что началась борьба за Китай , при таком союзнике можно свернуть горы. Сейчас начнут предлагать плюшки китайцам. Мнёт интересно, что мы можем им предложить .
    С чем Бацька летит в Китай.
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:52
    0
    Миллиардный рынок просто так не оставляют.
  5. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 09:03
    0
    Рост цен на товары - это признаки происходящего финансового кризиса, во время которого уменьшение инвестиций - самое естественное что может быть на рынке. Так что американские СМИ опять пичкают дезинформацией внутренних пользователей. Это надо иметь в виду и такую лапшу с ушей снимать.