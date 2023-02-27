Положительное сальдо в торговле Китая и США достигло рекорда, но американские компании начали «перемещать» инвестиции в другие страны

Опубликован отчёт о торговле Китая и США. Данные в этом отчёте свидетельствуют о том, что по итогам 2022 года положительное сальдо торгового баланса КНР и Соединённых Штатов увеличилось до рекордной отметки 877,6 млрд долларов. Одновременно с этим увеличились прямые инвестиции. Рост составил 8%, а общий показатель – почти 190 млрд долларов.Однако в том же отчёте утверждается, что примерно со второй половины 2022 года американские компании стали менее активно инвестировать в китайскую экономику. К настоящему моменту опубликованы данные о том, что иностранные инвесторы готовы реинвестировать в 2023 году в экономику КНР около 18 млрд долларов из своей прибыли, полученной в Китае. А это примерно на 31% меньше, чем было в 2022-м.Сообщается о сокращении и общего числа иностранных компаний, которые в 2023 году собираются инвестировать в финансово-экономическую систему КНР. Ожидается, что темпы сокращения составят около 4 процентов.В опубликованном в Китае отчёте говорится, что ни одна из американских компаний, работающих на китайском рынке, не готова в 2023 году реинвестировать в свой бизнес более 250 млн долларов.На данный момент, согласно тому же отчёту, Китай продолжает оставаться мировым лидером в плане привлечения глобальных инвестиций. Однако объёмы этих инвестиций к настоящему моменту упали до пятилетнего минимума в годовом выражении. Примерно 26% компаний, которые участвовали в исследовании, инвестировавших в Китай, решили «переместить» свои инвестиции в другие страны. Это рекордный показатель за последние годы.Таким образом, с одной стороны торговля с США достигла рекордного положительного сальдо, с другой – под давлением американских властей начался отток иностранных капиталов из китайской экономики.