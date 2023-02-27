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Новая версия полностью импортозамещенного бронеавтомобиля «Тайфун-К53949» получила название «Феникс»

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Новая версия полностью импортозамещенного бронеавтомобиля «Тайфун-К53949» получила название «Феникс»

Фото иллюстрационное



Российский бронеавтомобиль "Тайфун-К53949", разработанный компанией "Ремдизель", полностью избавился от импортных деталей в своей конструкции и производится исключительно из российских комплектующих. Новая версия импортозамещенного броневика получила собственное название "Феникс". Об этом сообщили представители компании.

"Ремдизель" проводит работу по замене импортных комплектующих во всей линейке бронеавтомобилей, выпускаемых компанией. "Тайфун-К53949" стал первым броневиком, собранным полностью из российских деталей. К концу года компания обещает закончить работы и над другими моделями линейки.

"Феникс" - это импортозамещенная машина "Тайфун-К53949". Она сделана на серийном шасси, увеличена возможность ее серийного производства, скорость сборки сокращена. Мы ведем импортозамещение всех машин, и эта машина - первая, закончившая этот процесс. Остальные - в разной стадии процесса импортозамещения, но в этом году они уже все будут собираться импортозамещенными

- приводит ТАСС слова представителя Ремдизеля.

Бронеавтомобили К-53949 4Х4 предназначены для перевозки личного состава и грузов общевойсковых и специальных подразделений, включая миротворческие формирования, в различных условиях. Автомобиль обладает высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками, высокой управляемостью, скоростью движения и проходимостью по всем видам дорог. Многоцелевой бронеавтомобиль имеет защиту от стрелкового оружия и взрывных устройств. Вооружение на бронеавтомобиль может устанавливаться различное, в зависимости от выполняемых задач.

Бронеавтомобиль вмещает до 10 человек: экипаж - 2 + 8 десант. Снаряженная масса - 14 тонн, скорость до 100 км/ч, запас хода в 800-850 км.
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10 комментариев
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  1. МДП
    МДП Сегодня, 07:04
    +6
    С дизельными двигателями у нас проблем нет. ЯМЗ делают очень хорошие и надежные двигатели. Нужно решать проблему с производством современных КПП и мостов. Лучше конечно чтоб этим занимались отдельные компании, не входящие в КАМАЗ и ГАЗ
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 07:12
      -5
      следующий-"москвич" на импортозамещение ? гы...
    2. Сергей Дворников
      Сергей Дворников Сегодня, 07:46
      +2
      На ямз ставят топливную систему BOSCH. Турбины там Чехские. Эбу - Китай!!
    3. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 07:49
      +1
      Треть комплектующих в дизелях ЯМЗ иностранного производства . А без топливной дизель груда металла
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:12
    -2
    Очень хочется надеяться на то, что качество и количество будут достаточными. Главное, что бы не разворовали все и не заболтали проблемы.
  3. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:17
    0
    Ну, вот приблизительная модель нашего ближайшего будущего. Цели ясны, задачи определены. Вот собственно, и социальные лифты для новой элиты.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 07:38
      +1
      Да там и так не протолкнуться.
      Была бы элита учёных, конструкторов, академиков и профессоров, а от "элиты" денежных мешков только вред один.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:28
    +1
    Когда в войска ? Все остальное мишура
  5. bairat
    bairat Сегодня, 08:35
    0
    По распространённой версии мифа, предвидя свою смерть, феникс осуществлял самосожжение, после чего появлялся вновь из пепла, праха.


    Ну не знаю, я бы поискал другие названия)
  6. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 09:07
    0
    Тягач для 122-мм гаубицы Д-30 и древней 152-мм Д-1. Можно даже малокалиберную 30-мм автоматическую пушку поставить в модуле "Спица".