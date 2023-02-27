Новая версия полностью импортозамещенного бронеавтомобиля «Тайфун-К53949» получила название «Феникс»

Фото иллюстрационное

"Феникс" - это импортозамещенная машина "Тайфун-К53949". Она сделана на серийном шасси, увеличена возможность ее серийного производства, скорость сборки сокращена. Мы ведем импортозамещение всех машин, и эта машина - первая, закончившая этот процесс. Остальные - в разной стадии процесса импортозамещения, но в этом году они уже все будут собираться импортозамещенными